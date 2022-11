Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE en cada comunidad autónoma 14.11.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Se trata de las oportunidades que tienes para trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de las características de su población o de la convocatoria.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días:

Oposiciones en el ámbito internacional

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TOKYO (JAPÓN)

ANALISTA DE MERCADO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200100

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO (CHILE)

ANALISTA DE MERCADO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200101

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

TRADUCTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:EMBAJADA DE ESPAÑA EN RABAT (MARRUECOS) CON LA CATEGORIA DE OFICIAL TRADUCTOR

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación en los lugares mencionados en la Base 1.4

Referencia: 200037

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

CONSEJERÍA DE DEFENSA EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OTAN EN BRUSELAS (BÉLGICA)

CONDUCTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la pu- blicación

Referencia: 200089

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA SUPOSTERIOR ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE JUEZ

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:-(120) plazas categoría de juez -(80) plazas Carrera Fiscal por la categoría de abogado fiscal

Plazas:Convocadas: 200, Libre: 190, Discapacidad: 10, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: De las plazas expresadas, se reservan doce (12) plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes (Ver bases)

Referencia: 199893

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL( INTA)

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Modalidad contractual predoctorales Investigador en formación

Plazas:Convocadas: 32, Libre: 32, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y

Referencia: 200090

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ARQUITECTOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZBOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200075

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Subescala Técnica

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:07/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200079

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200077

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad, grupo A, subgrupo A2

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199886

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ARQUITECTOS TÉCNICOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200076

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

POLICÍALOCAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199905

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Técnicos/as Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad, Grupo C, Subgrupo C1

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199880

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Administrativa de esta Universidad, Grupo C, Subgrupo C1

Plazas:Convocadas: 16, Libre: 16, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199884

AYUNTAMIENTO DE LINARES

BOMBERO CONDUCTOR

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la provincia de JAÉN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 200000

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Administrador/a de Sistemas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Referencia: 199912

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

BIOINFORMATICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Bioinformático/a

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

WEB ORGANISMO de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Referencia: 199910

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a Proyectos/Ayudas de Investigación vinculados a líneas de investigación: ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 42, Libre: 42, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir de la publicación en BOJA de la convocatoria

Referencia: 199978

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

TÉCNICO DE PROYECTO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico de proyecto Horizonte Europa

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

WEB ORGANISMO de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Referencia: 199911

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3(MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:En Tecnologías Sanitarias

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

WEB ORGANISMO de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Referencia: 199906

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 11 noviembre de 2022

Observaciones:Red Andaluza de Terapia CAR (RANTECAR). Código Expediente: CARTRIC -0002-2019

Referencia: 200004

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD,M.P

TECNICO AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a Auxiliar

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones:“Digital skills education to support better health and social inclusion outcomes for adults — Digi -ID Plus s” (nª de acción 210878)

Referencia: 199971

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto de Investigación: High performance parabolic trough collector and in- novative silicone fluid for CSP power plants (Si-CO)

Referencia: 200038

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral), nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: ENERGICA 1K030

Referencia: 200070

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:Antes de las 23:59 horas del día 11 noviembre de 2022 Observaciones:“Línea de Avance en diagnóstico y tratamiento de Trastornos del Movimiento” “Línea de Avance en diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple”

Referencia: 200003

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 11 noviembre de 2022

Observaciones:“Leucemias Agudas”

Referencia: 200006

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:INVESTIGADOR/A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:Antes de las 23:59 horas del día 11 noviembre de 2022 Observaciones:“Servicio para la implantación de una solución corporativa de analítica avan- zada, basada en Tecnologías Big Data, para el Sistema Sanitario Público De Andalucía” Referencia: 200005

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

TECNICO ESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TÉCNICO/A ESPECIALISTA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:Antes de las 23:59 horas del día 11 de noviembre de 2022

Referencia: 200001

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD,M.P

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

WEB ORGANISMO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones:GUÍA TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Referencia: 199970

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD,M.P

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Unidad de Cultivos Celulares

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones:Apoyo a la investigación prestados en la Unidad de Cultivos de GENYO

Referencia: 199969

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD,M.P

INVESTIGADOR POSDOCTORALVía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bioinformático/a Especialista en Genómica Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA WEB ORGANISMO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Referencia: 199977

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:JEFE/A DE UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL – ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria. La fecha concreta de finalización del plazo de admisión de solicitudes es el 1 de diciembre de 2022

Referencia: 200074

BACHILLERATO,BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD,M.P

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a Biobanco

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

WEB ORGANISMO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Referencia: 199976

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

TÉCNICO AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 11 noviembre de 2022

Referencia: 200002

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPOIII

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199890

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO IV

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 26, Libre: 26, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199891

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO II

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulado Grado Medio Apoyo Docencia e Investigación Máquinas y motores térmicos.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199889

Oposiciones en Aragón

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE JACA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de HUESCA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199913

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE JACA

OPERARIO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:OPERARIO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de HUESCA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199909

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199991

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ver especialidades en convocatoria

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199983

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ver especialidades en convocatoria

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199982

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199990

BACHILLERATO,BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

OPERADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:de Terminales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199987

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

GESTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Gestor/a de proyectos informático

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199986

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

ANALISTA DE LABORATORIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ver especialidades en convocatoria

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199984

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

OFICIALSEGUNDA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Agrario

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199989

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

OFICIAL1ª

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Agrario

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199988

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ver especialidades en convocatoria

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observacionesalplazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199985

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:del CITA

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

Referencia: 199980

Oposiciones en el Principado de Asturias

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Especialista de Oficios (Subgrupo C1).

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 12, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publi- cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199868

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-DASENLAEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SUBALTERNO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Escala de Subalternos (Grupo E).

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 7, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199870

Oposiciones en las Islas Baleares

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE MENORCA

VICEINTERVENTOR

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la solicitud es de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de haberse publicado la convocatoria en el BOIB.

Referencia: 199937

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA

CONSULTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:18/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo: Hasta el 18 de noviembre de 2022 (12:00)

Referencia: 199943

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN BIT

FACULTATIVO TECNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Informático/a

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 15 días naturales para presentar la solicitud. El cómputo de esos días comienza al día siguiente de la publicación en el BOIB de las bases

Referencia: 200099

BACHILLERATO,BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

GESTION DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS

GESTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Gestor de Emergencias

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 5 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se tienen que presentar dentro del plazo de veinte días naturales, contadores a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comuni- dad Autónoma de las Illes Balear

Referencia: 200044

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

RESPONSABLE DE DOMINIO PÚBLICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:GRUPO, BANDA Y NIVEL GII-B1-N5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 02 de Diciembre de 2022

Referencia: 200096

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

RESPONSABLE DE DOMINIO PÚBLICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:GRUPO, BANDA Y NIVEL GII-B1-N5

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ILLES

BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 02 de Diciembre de 2022

Referencia: 200097

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

TÉCNICO MEDIO DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 5 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones:Proyecto: Estudio clínico y microbiológico sobre el impacto de la multirresisten- cia en la virulencia y en la respuesta del huésped a la infección por Pseudomonas aeruginosa (PSID/SEIMC)

Referencia: 200040

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA-UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA (SERMEN/ONC)

TÉCNICO MEDIO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Medio en Nutrición

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 5 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 200041

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

ENFERMERO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/enfermera especialista en enfermería geriátrica Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Se establece un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria para que se inscriban nuevos aspirantes

Referencia: 199936

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

ENFERMERO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Enfermero/enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Se establece un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria para que se inscriban nuevos aspirantes

Referencia: 199927

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

ENFERMERO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/enfermera especialista en enfermería pediátrica Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Se establece un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria para que se inscriban nuevos aspirantes

Referencia: 199933

Oposiciones en las Islas Canarias

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TELDE

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:SUBESCALA TÉCNICA, A1

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Prom. Interna: 1, para la provincia de LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200073

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Prevención Riesgos Laborales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observacionesalplazo:VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200034

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Mecánica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: Espectrógrafos de Alta Resolución ESpectral: Siste- mas optomecánicos

Referencia: 200098

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ORM/CALP

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200046

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 199997

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Mantenimiento Instrumental

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200043

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Automática y control

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA

CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria,

Observaciones:Telescopio solar europeo: diseño preliminar

Referencia: 200047

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO MANTENIMIENTO GENERAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 199993

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TÉCNICO DE TALLER

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialidad Mecánica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200032

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialidad Gestión Administrativa

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200030

Oposiciones en Cantabria

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA DE GESTIÓNVía:INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Administración General, Subgrupo A2, Técnico de Auditoría. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200085

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Subgrupo C2, Puesto Base Biblioteca

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200086

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:subgrupo C2, Puesto Base Administrativo.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200087

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA TECNICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica de Obras e Instalaciones

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones:Estabilización de empleo temporal

Referencia: 200012

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Gestión

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones:Estabilización de empleo temporal

Referencia: 200007

BACHILLERATO O TÉCNICO.BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:especialidad Informática

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones:Estabilización de empleo temporal

Referencia: 200013

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de León, grupo A, subgrupo A2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:30/11/2022

Observaciones al plazo:veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199876

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:procesos de estabilización

Referencia: 199873

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:procesos de estabilización

Referencia: 199875

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico/a jurídico Grupo 1- Nivel Técnico/a Superior A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 3 de noviembre de 2022 a 17 de noviembre de 2022

Referencia: 199999

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA(CIUDEN)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico/a de compras Grupo 1- Nivel Técnico/a Superior A.-

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 3 de noviembre de 2022 a 17 de noviembre de 2022

Referencia: 199998

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

GRUPOII

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulado de Grado Medio, Grupo II, ver especialidades en convocatoria.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199966

UNIVERSIDAD DE LEÓN

GRUPOII

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo I, ver especialidades en convocatoria. Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199967

UNIVERSIDAD DE LEÓN

GRUPOIII

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Especialista, Grupo III, ver especialidades en convocatoria.

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observacionesalplazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199965

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

GRUPOIV

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo IV-A, ver especialidades en convocatoria. Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199964

UNIVERSIDAD DE LEÓN

OFICIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:– Cinco plaza/s de la categoría de Oficial, Área Laboratorios, Especialidad Biosanitaria

– Una plaza/s de la categoría de Oficial, Área de Laboratorios, Especialidad Biosanitaria, por el turno de acceso a personas con discapacidad – Una plaza de la categoría de Oficial, Área labora- torios, Especialidad Electricidad y Electrónica

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 5, Prom. Interna: 2, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observacionesalplazo:Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199878

Oposiciones en Castilla La Mancha

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

POLICÍA LOCAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Subescala de Servicios Especiales

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CIUDAD REAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200072

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

POLICÍA LOCAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALBACETE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199864

Oposiciones en Cataluña

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TECNICO LINGÜISTA

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones:Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199871

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:de recursos económicos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones:Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199883

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:de estudios y estadística

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones:Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199885

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

ASESOR TECNICOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:de procesos/evaluación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones:Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199879

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:de gestión administrativa

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones:Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199881

Oposiciones en Ceuta

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA

AMGEVICESA

ADMINISTRATIVO-CONTABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200102

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:cuerpo superior técnico de psicología Técnico de psicología

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199899

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TECNICO DE ADMIISTRACION ESPECIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 80, Libre: 73, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199882

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ABOGACÍA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Cuerpo de la Abogacía

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199903

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Superior técnico de arquitectura

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199901

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Superior técnico de ingeniería industrial

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199900

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERÍA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo superior técnico de ingeniería en informática de la Administración de la Ge- neralitat,

Plazas:Convocadas: 70, Libre: 64, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199887

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Perfil conservación de colecciones científicas, grupo A (subgrupo A1)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199865

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Superior de Intervención y Auditoría

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199902

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERÍA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo superior técnico de ingeniería en de caminos, canales y puertos de la Admi- nistración de la Generalitat

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199896

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ingeniería técnica industrial

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199894

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: cuerpo superior de gestión en acción social de la Administración de la Generalitat, escala acción social y administración de servicios sociales

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199892

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Cuerpo especialistas en la administración del medio ambiente de la Administración de la Generalitat (agentes medioambientales)

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199895

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Cuerpo administrativo de la Administración

Plazas:Convocadas: 54, Libre: 49, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199888

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Auxiliar de gestión

Plazas:Convocadas: 18, Discapacidad: 18, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Observaciones:diversidad funcional intelectual

Referencia: 199904

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Auxiliar de gestión

Plazas:Convocadas: 24, Libre: 21, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi- cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199877

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TECNICO SUPERIOR EN FORMACIÓN

Vía:INTERINIDAD

Titulación:Técnica o técnico superior formación permanente

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Referencia: 199959

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico superior en el área de gestión cultural y patrimoni

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Referencia: 200063

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana.

Referencia: 199968

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficiales especialistas de la Universidad de Alicante (grupo C, subgrupo C1)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observacionesalplazo:Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones:Administración especial investigación en el Servicio de Gestión de la Investiga- ción de la Universidad de Alicante.

Referencia: 199961

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficiales especialistas de la Universidad de Alicante (grupo C, subgrupo C1)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observacionesalplazo:Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199960

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONALDE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Grupo C, Subgrupo C2, escala de oficiales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones:Administración especial prevención y salud en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicant

Referencia: 199963

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Grupo C, Subgrupo C2, escala de oficiales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones:Administración especial mantenimiento y oficios en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante.

Referencia: 199962

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Temperature and antibiotics stress: effects on phage bacteria inter- actions in the gut microbiota of Blatella germanica. CPI-22-613». Programa Prometeo para gru- pos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y So- ciedad Digital. (CIPROM/2021/042), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 200060

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Perfil de cultivos celulares y citometría de flujo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 200082

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Perfil de conservación de colecciones científicas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 200083

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Monitoring cetacean biodiversity using environmental dna (CETA- BIOENA). CPI-22-579». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (CISEJI/2022/5), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digita

Referencia: 200055

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «MRR/Emotic Space: Transferencia de una plataforma tecnológica in- teligente para potenciar competencias socioemocionales y mejorar bienestar en adolescentes mediante e-gaming. CPI-22-610», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI-, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU»-Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Jornada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 200059

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Cambio climático y cambio global: análisis multidisciplinar de los vec- tores en el riesgo de introducción y transmisión de enfermedades infecciosas. CPI-22-598». Pro- grama Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPROMETEO2021-004), ayudas convocadas por Re- solución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 200057

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Contrato de asesoramiento y apoyo técnico para la «ampliación de funcionalidades de la herramienta de gestión de encuestas» entre la Confederación Autismo España y la Universitat de València, Estudi General. CPI-22-617»

Referencia: 200061

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Monitorización avanzada de procesos industriales mediante inteli- gencia artificial, MAPI-IA. CPI-22-596», cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014- 2020 y por la Agencia Valenciana de la Innovación – AVI

Referencia: 200056

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA)

INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

WEB ORGANISMO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:Admisión de solicitudes (Fin plazo recepción inscripciones: 21/11/2022 a las 15,00 horas.) Adjuntos

Observaciones:provincia de Valencia, Alicante, Castellón

Referencia: 200053

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialista de Oficios (Subgrupo C1).

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199867

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Encargado/a de Equipo de Trabajo (Subgrupo C1)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199866

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Adaptación a la variación ambiental predecible e impredecible en rotíferos: integración de estrategias y escalas temporales. CPI-22-602», financiado por la Agen- cia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 200058

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

WEB ORGANISMO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:Admisión de solicitudes (Fin plazo recepción inscripciones: 21/11/2022 a las 15,00 horas.) Adjuntos

Observaciones: Referencia: 200054

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDADJAUMEIDECASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal investigador pre- doctoral en formación)

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones:«Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: High Perfor- mance Computing & Architectur

Referencia: 199950

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Cambios en los ecosistemas e intercambios de carbono mediante datos de observación de la tierra. CPI-22-603», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199954

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal técnico de apoyo).

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Género, Salud y Trabajo (GeST)

Referencia: 199957

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Nanomateriales fotoactivos funcionales avanzados: del conoci- miento fundamental a la aplicación. CPI-22-607», financiado por la Agencia Estatal de Investiga- ción -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 199955

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:personal vinculado a la investigación de este organismo (personal técnico de apoyo)

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones:«Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance

Computing & Architectures »

Referencia: 199951

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Intervención mediante plataforma tecnológica inteligente para el desarrollo socioemocional y la promoción del bienestar: validación e implementación de un se- rious game. CPI-22-609», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Minis- terio de Ciencia e Innovación. Jornada de trabajo: 20 horas semanales

Referencia: 199956

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Estudio de las propiedades de unión de los distintos dominios de la proteína Vip3Aa a los diferentes componentes de las membranas celulares. CPI-22-584» Referencia: 199952

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal investigador pre- doctoral en formación).

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones:Proyectos de los grupos de investigación de la Universitat Jaume I: Biosupramat y Materiales Multifuncionales.

Referencia: 199958

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ética práctica y democracia.

Referencia: 200062

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Escola (entornos seguros: colegios libres de accidentes). CPI-22- 594». CIACO/2021/175. Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 20

Referencia: 200084

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Nuevas estrategias para el diagnóstico y control de la vibriosis causa por el patógeno zoonótico vibrio vulnificus. CPI-22-586». CIACO/2021/293. Subvenciones a gru- pos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y So- ciedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022 Referencia: 200078

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Catalytic asymmetric strategies for the synthesis of new chiral che- mical entities with potential pharmacological interest. CPI-22-585». CIACO/2021/147. Subven- ciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022.

Referencia: 200080

Oposiciones en Galicia

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Bibliotecario/a

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:Un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 200050

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

DIETISTA Y NUTRICIONISTA

Vía:ESTATUTARIA

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:Un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 200052

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO MEDIO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Técnico/a de grado medio en biblioteconomía y documentación

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:Un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 200051

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Auxiliar Administrativa

Plazas:Convocadas: 27, Libre: 23, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo:veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199872

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala de Auxiliares de Biblioteca

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199874

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199869

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Técnico de Gestión

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Referencia: 200031

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de candidaturas: del 4 al 20 de noviembre de 2022 (ambos inclusive).

Referencia: 199992

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

DIRECTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:DIRECTOR/A ECONÓMICO ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANO Contrato de Alta Dirección

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Observaciones:Contrato de Alta Dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985 y Real Decreto 451/2012

Referencia: 199981

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

GRUPO I

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Nivel B, en el Departamento de Desarrollo de Materiales Digitales, Contenidos Digi- tales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Referencia: 200029

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA IMPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico nivel 7 en la Dirección de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales (De- partamento de Arquitectura y Diseño de Ferias)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX

Referencia: 200064

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:(Postdoctoral), nivel FC1

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:proyectos de I+D+i en el marco de la transición energética

Referencia: 200039

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES- GABIENTE DE DIRECCIÓN

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A I DE DIGITALIZACIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE CONTENIDOS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 200071

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel FC2

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: Adenda al Convenio con la Organización Europea Para la Investigación Nuclear y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E, para el estudio de Futuros Colisionadores Circulares (Fcc)”,

Referencia: 200067

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: Protocolo de Actuación entre la Dirección General de Calidad y Eva- luación Ambiental (DGCEA) y el CIEMAT en materia de contaminación atmosférica y contami- nantes orgánicos persistentes (FPV- 10195-2021)

Referencia: 200069

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel FC2

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: Adenda al Convenio con la Organización Europea Para la Investigación Nuclear y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E, para el estudio de Futuros Colisionadores Circulares (Fcc)”, Proyecto Prismac

Referencia: 200068

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:(Postdoctoral), nivel FC2

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Línea de Investigación: Física para ITER y W7X, Física de Fusión. Departamento: Laboratorio Nacional de Fusión

Referencia: 200045

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TECNICO TEMPORAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CON CARGO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de candidaturas: del 3 al 17 de noviembre de 2022 (ambos inclusive).

Referencia: 200048

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Actividad: Estudios de Viabilidad de Nuevos Aceleradores de Partículas vincu- lada a la línea de investigación: Aceleradores. Actividades de I+D+i

Referencia: 200066

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto al que está asignado: Artificial intelligence for the Simulation of Severe AccidentS (ASSAS).

Referencia: 199995

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:DIVISIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 3 al 17 de noviembre de 2022 (ambos inclusive).

Referencia: 200049

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALESY TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto al que está asignado: EURAD “European Joint Programme on Radioac- tive Waste Management”, Wp15 – “CONtainer CORrosion under Disposal conditions” (EURAD- ConCorD)

Referencia: 199994

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

GRUPO I

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Nivel B, en la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento, Instalaciones y Sostenibilidad. Energía y Medioambiente de la UNED

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Referencia: 200019

AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SGECR, S.A.

PARA AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C, S.A,S.M.E.

TÉCNICO JURÍDICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Jurídico Financiero

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 24 de noviembre de 2022 (inclusive).

Referencia: 200091

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALESY TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto al que está asignado: Exploiting ex vivo expansion and deep multio- mics profiling to bring novel, efficient and safer hematopoietic stem cell gene therapies to clini- cal application

Referencia: 199996

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

GRUPO III

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Nivel B. Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria. Referencia: 200018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

GRUPOIII

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Nivel B, en el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria.

Referencia: 200088

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALESY TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría: M1 Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Especialidad: SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: “EUROfusion HE” del FP9

Referencia: 200042

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALESY TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría: M1 Especialidad: MANTENIMIENTO GENERAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Actividad: Fabricación de componentes mecánicos vinculados a la línea de in- vestigación de Ingeniería mecánica

Referencia: 200065

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Técnica Superior, opción Ingeniería Agrónoma

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199920

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Técnica Superior, opción Arquitectura

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199919

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Cuerpo Superior de Administradores Tributarios

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199928

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Sociología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199924

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Técnica Superior, opción Ingeniería Industrial

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓNDEMURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199921

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Superior de Salud Pública, opción Inspección Médica

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199918

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Superior de Salud Pública, Opción Salud Pública

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199916

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Psicología

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199922

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Química

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199923

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 21, Prom. Interna: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199917

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Superior de Salud Pública, opción Medicina Familiar y Comunitaria Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIABOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199915

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Prevención

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓNDEMURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199931

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Subinspección de Enfermería

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199932

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Enfermería

Plazas:Convocadas: 20, Libre: 20, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199929

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Fisioterapia

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observacionesalplazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199930

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOSVía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Arquitectura Técnica

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199934

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Ingeniería Técnica Agrícola

Plazas:Convocadas: 37, Libre: 35, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199935

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIARVía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Cocina

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

Fin del plazo de presentación de solicitudes:01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199926

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE MORATALLA

OPERARIO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes:30/11/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución que anuncia la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199863

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:INVESTIGADOR/A LICENCIADO/A: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA INFANCIA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo:10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia Observaciones:EFECTO DE LA ANEMIA EN LA GESTANTE Y EN LA MADRE LACTANTE, SOBRE LA MICROBIOTA DEL BINOMIO MADRENIÑO EN LA COHORTE NELA

Referencia: 199979

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

AGRUPACIONES PROFESIONALES

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Administración Pública Regional Plazas:Convocadas: 79, Libre: 69, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199925

Oposiciones en Navara

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

VETERINARIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Veterinario, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200027

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:proyecto de investigación «CELI- WHEAT 0011-1365-2022-000106».

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199945

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Arquitecto, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200009

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:rama jurídica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200010

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:proyecto de investigación «PID2021-126926OB-C22″.»

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199944

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «PC048-049 DISENIA-DISEÑO DE METASUPERFICIES CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO RADIATIVO APLICANDO IA Y MODELOS SUBROGADOS»

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199942

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PSICOLOGO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Psicólogo, de nivel A

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200016

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

BIÓLOGO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Biólogo, de nivel A

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200020

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:de investigación «STARDUST- HOLISTIC AND INTEGRATED URBAN MODEL FOR SMART CITIES»

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199947

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:proyecto de investigación «STARDUST- HOLISTIC AND INTEGRATED URBAN MODEL FOR SMART CITIES»..

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199946

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIÓLOGO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:sociólogo, de nivel A

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

Referencia: 200022

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

FARMACÉUTICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Farmacéutico, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200017

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIEROS AGRÓNOMOS

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ingeniero agrónomo, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200026

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:de Euskera, de nivel A,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200021

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Proyecto de investigación «PID2021-124014OB-I00».

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observacionesalplazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199941

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «MIRACLE» Photonic Metaconcrete with infrared RAdiac- tive Cooling capacity for Large Energy savings- UE 964450 -H2020-FETOPEN-2018-2019-2020- 01″

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199938

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:en Materias de Seguridad, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200025

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:proyecto de investigación «PC058-059 EleSpray».

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199949

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Proyecto de investigación «011-1365-2022-000103 DERCAS».

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199948

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:proyecto de investigación «PC003-004 3D-MAGNET»

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199940

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior, de nivel A

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200024

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Contrato Otri 2022904154 «Estudio de propiedades agronómicas de productos ob- tenidos en diferentes procesos de instalaciones de tratamiento de aguas y residuos».

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199939

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:rama económica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

Referencia: 200011

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200015

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Disciplina Preventiva: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial, de nivel A Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200023

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:en Organización

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200014

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GEOLOGIA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Geólogo, de nivel A

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200008

Oposiciones en el País Vasco

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA. DE PASAJES

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas.

Referencia: 200035

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA . DE PASAJES

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas.

Referencia: 200036

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA . DE PASAJES

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE COMPRAS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas.

Referencia: 200033

Oposiciones en La Rioja

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ENFERMERO ESPECIALISTA

Vía:INTERNO RESIDENTE

Titulación:en Enfermería Familiar y Comunitaria

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la pu- blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Referencia: 200028

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: