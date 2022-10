Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 31.10.2022

Aunque estamos en mitad de un puente, cumplimos la tradición de abrir la semana con las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días.

Oposiciones en el ámbito internacional

UNIÓN EUROPEA

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)

ADMINISTRADORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:EPSO/AD/401/22 — ADMINISTRADORES/AS (AD 6) EN LOS ÁMBITOS DE LA ENERGÍA, EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE

Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo para la presentación de candidaturas: 22 de noviembre de 2022 a las 12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas

Observaciones: Número de personas candidatas que se pretende seleccionar: Ámbito 1 Energía

54. Ámbito 2 Clima 49. Ámbito 3 Medio ambiente 52.

Referencia: 199623

Oposiciones en la Administración General del Estado

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver convocatoria.

Plazas: Convocadas: 37, Libre: 35, Discapacidad: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta con- vocatoria en el BOE.

Referencia: 199763

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INTERINIDAD

Titulación: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (I590) 00590107 INFORMÁTICA 11590107 INFORMÁTICA (INGLÉS)

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199625

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INTERINIDAD

Titulación: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (I590) 00590107 INFORMÁTICA 11590107 INFORMÁTICA (INGLÉS)

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199624

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

TÉCNICA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Superior Cultura ADMUNISTRACIÓN ESPECIAL/TECNICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199676

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

GESTIÓN UNIVERSITARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199641

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Cultura ADMUNISTRACIÓN ESPECIAL/TECNICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199677

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TECNICO/A DESINFECTO ADMUNISTRACIÓN ESPECIAL/OFICIO

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199679

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TECNICO/A INSTALACIONES DEPORTIVAS ADMUNISTRACIÓN ESPECIAL/OFICIO

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199680

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

AUXILIAR TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: AUXILIAR TECNICO/A VIGILANTE ADMUNISTRACIÓN SERVICIOS ESPECIALES

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199678

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Universidad de Cádiz

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199609

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Línea de investigación: Contenidos interculturales para la internacionalización

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de Investigación denominado “Coupling Language Services for Internationalization (CLOSER-INT) UPO-1381469”.

Referencia: 199754

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Perfil técnico especialista o experto

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/10/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 29 de octubre de 2022 Observaciones:Proyecto de investigación denominado: “Predicting the Impact of Monoclonal Antibodies & Vaccines on Antimicrobial Resistance ”

Referencia: 199749

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Perfil técnico especialista o experto

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 02 de noviembre de 2022 Observaciones: Proyecto de investigación denominado : Caracterización de sustrato arrítmico mediante resonancia magnética cardíaca y mapeo electroanatómico. Aplicaciones en la ablación de arritmias ventriculares y en la estratificación de riesgo de muerte súbita.

Referencia: 199748

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Línea de investigación: Demografía e investigación social en salud Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de Investigación denominado “Trayectorias de salud y envejecimiento de personas de 90 y más años en Andalucía (ANDALUCÍA90+). UPO-1381290”.

Referencia: 199752

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: para el Departamento Jurídico y de Contratación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Referencia: 199750

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Perfil técnico especialista o experto

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/10/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 29 de octubre de 2022 Observaciones:EO Monitorización cognitiva de pacientes con esclerosis múltiple que inician un tratamiento modificador de la enfermedad (FIS -NAT -2019 -01 (CPS BIOGEN 2019). Estudio pros- pectivo, de dos años de duración, para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en sujetos con esclerosis múltiple recidivante de elevada actividad tratados con Mavenclad (MS700568_0021 – 2018/100)

Referencia: 199746

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In- vestigación denominado «Research for Control and Decision-Making in Socially Intelligent Ma- chines»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Referencia: 199715

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In- vestigación denominado “Altas andaluz del funcionamiento y la estructura del microbioma de ecosistemas agrícolas y naturales en un marco global (ANDABIOMA)”.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Referencia: 199717

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In- vestigación denominado «Engineering Support for Haru, the Tabletop Robot»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Referencia: 199716

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Línea de investigación: Técnicas de Percepción para Robots Sociales. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de Investigación denominado “Engineering Support for Haru, the Tabletop Robot

Referencia: 199751

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Línea de investigación: Control de la división celular. Oncogénesis y desarrollo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de

Investigación denominado “Mecanismos que regulan la homeostasis mitocondrial”.

Referencia: 199753

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal laboral fijo de administración y servicios en la categoría de Titulado de Grado Medio de apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199610

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

BOMBERO FORESTAL. ESPECIALISTA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENCIOS FORESTALES Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bombero/a Forestal Especialista de prevención y extinción Naturaleza de la relación laboral: Fija a tiempo completo (12 meses)

Plazas: Convocadas: 177, Libre: 177, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles (exceptuando los sábados, domingos y los declarados festivos) a partir del día siguiente a la publicación de las bases, en horario de 8:30 a 14:00 horas Referencia: 199626

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

BOMBERO FORESTAL CONDUCTOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bombero/a Forestal Conductor VCI. Naturaleza de la relación laboral: Fija a tiempo completo (12 meses)

Plazas: Convocadas: 31, Libre: 31, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles (exceptuando los sábados, domingos y los declarados festivos) a partir del día siguiente a la publicación de las bases, en horario de 8:30 a 14:00 horas Referencia: 199627

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Unidad Funcional: Servicios a la Comunidad Universitaria. Unidad Administrativa: Servicio de Responsabilidad social y actividades culturales. Grupo: 1. Localidad: Puerto Real.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199629

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Denominación del puesto: Director del Gabinete de Comunicación y Marketing. Ca- tegoría: Titulado Superior de Prensa e Información. Unidad Funcional: Unidad de apoyo a órga- nos de gobierno. Unidad Administrativa: Gabinete de Comunicación y Marketing. Grupo: 1. Lo- calidad: Cádiz.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199630

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE GABINETE DE COMUNICACIONES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 18 de noviembre Observaciones: MISIÓN: Planificar las actividades de comunicación interna y externa de la Enti- dad, así como coordinar e implementar las políticas y procesos asociados a las mismas.

Referencia: 199760

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE JAÉN

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de octubre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:Centro de Instrumentación Científico Técnica / Perfil Formativo: Apoyo General) de la Universidad de Jaén (Grupo III)

Referencia: 199744

UNIVERSIDAD DE JAÉN

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de octubre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199692

Oposiciones en Asturias

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III. Laboratorio

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Destino: Departamento de Energía

Referencia: 199718

Oposiciones en las Islas Baleares

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

POLICÍA PORTUARIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: POLICIA PORTUARIO. PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO A CONVENIO COLECTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES.

Plazas: Convocadas: 64, Libre: 64, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022 Observaciones al plazo: Finalizará el día 07 de noviembre de 2022. Referencia: 199687

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

POLICÍA PORTUARIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: POLICÍA PORTUARIO/A 17 (diecisiete) PALMA POLICÍA PORTUARIO/A 14 (catorce) MAHÓN POLICÍA PORTUARIO/A 14 (catorce) IBIZA POLICÍA PORTUARIO/A 10 (diez) LA SAVINA POLICÍA PORTUARIO/A 9 (nueve) ALCUDIA

Plazas: Convocadas: 64, Libre: 64, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 07 de noviembre de 2022

Referencia: 199688

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA – ÁREA DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones:Proyecto: Estudio de fase III, doble ciego, controlado con placebo de quizartinib administrado en combinación con quimioterapia de inducción y consolidación, y administrado con terapia de mantenimiento a sujetos de 18 a 75 años con leucemia mieloide aguda FLT3-ITD+ de nuevo diagnóstico (QuANTUM First) (ECSE16/133)

Referencia: 199656

Oposiciones en las Islas Canarias

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) INVESTIGADOR POSDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Contrato postdoctoral 1: “The Whole Sun: Estudio teórico y/o modelado numérico de procesos dinámicos o radiativos en el Sol” Contrato postdoctoral 2: “The Whole Sun”: análisis y procesado de observaciones solares y comparación con modelos teóricos”.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Comenzará a partir del sía siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Referencia: 199663

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de software para control de instrumentación y telescopios Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: (1) INSIDE 2.2. INSTRUMENTACIÓN DE VANGUARDIA. PLAN ESTRATÉGICO OOCC 2017-2020 (2) INSIDE IAC80 & TCS. PLAN ESTRATÉGICO OOCC 2017-

2020. Sub-actuación 2.3 IAC80 & TCS

Referencia: 199759

Oposiciones en Cantabria

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

EDUCADOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199747

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 8, Discapacidad: 2, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199745

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULADO UNIVERSITARIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Prospección

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199608

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULADO UNIVERSITARIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Web, plazas de personal laboral de la Escala A

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199709

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULADO UNIVERSITARIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala A, grupo profesional Titulado/a Universitario. Alemán, en el Centro de Idiomas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199635

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULADO UNIVERSITARIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala A, grupo profesional Titulado/a Universitario. Laboratorio, en el Departa- mento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199636

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CONSULTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Diseñador/Consultor de Materiales Docentes (Docencia Virtual), personal laboral de la Escala A

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199706

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

TITULADO UNIVERSITARIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala A, grupo profesional Titulado/a Universitario. Inglés, en el Centro de Idiomas

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199607

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA B

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal laboral de la Escala B, especialidad Servicios de Conserjería Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199606

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA B

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Reprografía

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199708

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA B

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Especialista en Publicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199634

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PERSONAL LABORAL Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala A, Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Estabilización de empleo temporal,

Referencia: 199690

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PERSONAL LABORAL Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala A, Laboratorio Grupo profesional Titulado/a Universitario. Laboratorio, en el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Estabilización de empleo temporal,

Referencia: 199691

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EDUCADOR INFANTIL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Educación Infantil Escala B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Estabilización de empleo temporal,

Referencia: 199689

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Titulación: Adscrita a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de Palencia

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 199632

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

TÉCNICOS MEDIOS DE INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199710

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 7, Discapacidad: 2, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199712

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ÁVILA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199631

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199711

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convo- catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199638

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Auxiliar de Sala

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199713

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO- LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI- DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Peón de Instalaciones Deportivas

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199714

Oposiciones en Cataluña

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

INSPECTOR DE TRIBUTOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publica- ción de esta resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Referencia: 199755

Oposiciones en Ceuta

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CELADOR-VIGILANTE Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Celador- Vigilante

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el B.O.C.CE

Referencia: 199756

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICOS SUPERIORES EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Superior de Informática (Subgrupo A1)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199605

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Superior de Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199686

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala superior de comunicación y publicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199775

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Perfil de Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199720

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TECNICO MEDIO DE GESTION Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala media de apoyo de proyectos (Oficina de Innovación y Auditoría TI)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199774

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TECNICO MEDIO DE GESTION Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala media de gestión de la investigación

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199773

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingeniería

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199719

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199633

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR/ORPESA

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 4, Prom. Interna: 3, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199703

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA TECNICA BASICA Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnica técnica básica de apoyo a proyectos (Universidad para Mayores)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199782

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA TECNICA BASICA Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnica escala técnica básica de apoyo a proyectos (Oficina de Relaciones Interna- cionales)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199781

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA TECNICA BASICA Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnica básica de apoyo a proyectos (proyectos de emprendimiento)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199780

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TÉCNICA BÁSICA DE LABORATORIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación:Escala técnica básica de laboratorios (Departamento de Educación y Didácticas Espe- cíficas)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199776

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA TECNICA BASICA Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala técnica básica de apoyo a proyectos (Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199779

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA TECNICA BASICA Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala técnica básica de apoyo a proyectos (Comunicación y Publicaciones)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199778

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TÉCNICA BÁSICA DE LABORATORIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala técnica básica de laboratorios (Departamento de Física)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199777

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

ESCALA ADMINISTRATIVA Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199769

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Itinerario profesional de especial mantenimiento y oficios en los Servicios Téc- nicos de Investigación

Referencia: 199728

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 77, Libre: 59, Prom. Interna: 18, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Se reserva el 30% de las plazas para mujeres, es decir, 18 plazas para el turno libre

Referencia: 199707

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 27, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Itinerario profesional de administración general

Referencia: 199721

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:Itinerario profesional de administración especial infraestructuras en el Departa- mento de Construcciones Arquitectónicas

Referencia: 199730

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

AUXILIAR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala auxiliar básica de apoyo administrativo (Biblioteca)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199770

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

AUXILIAR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escalaauxiliar básica de apoyo de deportes

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199772

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

AUXILIAR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala auxiliar básica de apoyo administrativo (conserjerías)

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de con- curso de meritos

Referencia: 199771

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

AUXILIAR DE SERVICIOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Básica de Conserjería y Apoyo

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Itinerario profesional de administración especial conserjería

Referencia: 199724

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: GEOTEC Geos- patial Technologies Research Group

Referencia: 199698

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mitigación de micotoxinas y productos de la reacción de Maillard (acrilamida y HMF) de tubérculos, cereales y productos derivados asistida por pulsos eléctricos. Evaluación de la exposición de la población valenciana (MIMATEC X PEF). CPI-22-565» (AICO/2021/037). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de In- novación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de no- viembre de 2020.

Referencia: 199620

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO 2022 (ajudes per a la contractació

de joves demandants d’ocupació) CPI-22-633 »

Referencia: 199697

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Contrato de investigación para el estudio del efecto del CPC (Cloruro de Cetilpiridnio) sobre la inefectividad de virus respiratorios con envuelta lipídica. CPI-22-587». Referencia: 199738

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-22-572». cofinanciado por el Plan de Recu- peración, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, por la Unión Europea – NextGene- rationEU – y por el Ministerio de Ciencia e Innovació

Referencia: 199766

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Información cuántica y metrología. CDEIGENT/2021/014. CPI-22- 532», a cargo del Programa para el apoyo a personas investigadoras con talent (Plan GenT), ayudas convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 2021.

Referencia: 199765

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in sup- port of the Paris agreement (XAIDA). CPI-22-575

Referencia: 199762

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «IMPULSA: Impulsando la salud mental y el bienestar a través de in- tervenciones digitales. CPI-22-590». Programa Prometeo para grupos de investigación de Exce- lencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CI- PROM/2021/041), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199741

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Contrato menor para la elaboración del plan de actuaciones iniciales para la recuperación y puesta en valor del yacimiento de Salema. CPI-22-511»

Referencia: 199742

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «European Learning and Intelligent Systems Excellence (ELISE). CPI- 22-576».

Referencia: 199764

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «IMPULSA: Impulsando la salud mental y el bienestar a través de in- tervenciones digitales. CPI-22-588». Programa Prometeo para grupos de investigación de

Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CI- PROM/2021/041), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199740

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I:Óptica GROC-UJI.

Referencia: 199743

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Metal-organic frameworks as chemical reactors for the synthesis of well-defined sub-nanometer metal clusters (MOFREACTORS). CPI-22-597

Referencia: 199761

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX). CPI-22-578».

Referencia: 199667

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Referencia: 199675

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Técnicas de acceso radio para la mejora de la movilidad urbana en redes más allá de la 5G. CPI-22-568», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199621

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad Social – Mercats Financers (SoGReS-MF) Referencia: 199699

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de una sonda molecular para detección de la droga de sumisión química GHB. CPI-22-581»

Referencia: 199767

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Circular economy application: from the field to the net. sustainable and innovative feeds from agricultural wastes for a resilient and high-quality aquaculture (AGRI- FISH). CPI-22-567», cofinanciado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de

la Unión Europea, por la Unión Europea – NextGenerationEU y por la Agencia Estatal de Investi- gación –AEI–

Referencia: 199768

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer ma- nagement (CHAIMELEON). CPI-22-569»

Referencia: 199666

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Nexus. CPI-22-522».

Referencia: 199664

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Amino nanozymes: Biomedical applications. CPI-22-574». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universi- dades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/030), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199669

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Creación de la cátedra DAM de gestión integral y recuperación de recursos del agua residual. CPI-22-548»

Referencia: 199616

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Embalaje inteligente e innovador, gestión de podredumbre posco- secha y envío de cítricos orgánicos.CPI-22-525».

Referencia: 199612

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Linear and nonlinear photonics with leadingedge materials (ENIGMA). CPI-22-577». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPROMETEO2021-082), ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020.

Referencia: 199672

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: ecto: «Astroparticle and neutrino physics: from cosmology to the LHC (ASTRO- PARNU). CPI-22-580». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Con- selleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/054), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 199670

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Amino nanozymes: Biomedical applications. CPI-22-573». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universi- dades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/030), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199668

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio web del centro nacional de dosimetría. CPI-22-563».

Referencia: 199622

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ecofisiología y Biotecnología

Referencia: 199700

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Materiales avanzados para tecnologías verdes (GREENMAN). CPI-22- 582». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Inno- vación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/075), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 199671

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «La influencia de la robotización sobre las características de los pues- tos de trabajo y los resultados del trabajo. CDEIGENT/2021/003. CPI-22-543», a cargo del Pro- grama para el apoyo a personas investigadoras con talent (Plan GenT), ayudas convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 2021

Referencia: 199613

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Referencia: 199674

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Natural and synthetic microbial communities for sustainable produc- tion of optimised biogas (MICRO4BIOGAS) CPI-22-559

Referencia: 199665

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Análisis de la salud sexual de la población infantojuvenil del sistema de protección y/o con medidas judiciales CPI-22-599». (AICO/2021/143). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 199673

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mitigación de micotoxinas y productos de la reacción de Maillard (acrilamida y HMF) de tubérculos, cereales y productos derivados asistida por pulsos eléctricos. Evaluación de la exposición de la población valenciana (MIMATEC X PEF). CPI-22-565» (AICO/2021/037). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de In- novación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de no- viembre de 2020.

Referencia: 199619

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Efecto del tratamiento con vesículas extracelulares de células madre de grasa de ratones jóvenes sobre parámetros de envejecimiento y fragilidad en ratones de edad avanzada. CPI-22-547», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Minis- terio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199615

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO 2022 (ajudes per a la contractació

de joves demandants d’ocupació) CPI-22-632»

Referencia: 199696

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Evaluación del procesamiento oral de diferentes barritas energéticas en ciclistas. CPI-22-595».

Referencia: 199739

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Remote sensing spectroscopy for wellands biodiversity (RESSBIO). CPI-22-562». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/049), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 199618

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO 2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació) CPI-22-629». Oferta pública de un puesto de trabajo de téc- nico/a medio de apoyo a la investigación

Referencia: 199695

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Remote sensing spectroscopy for wellands biodiversity (RESSBIO). CPI-22-561». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/049), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199617

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Effects of age at pregnancy and duration of breastfeeding on visk of breast cancer: role of capn2 as regulatory node. CPI-22-544», Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/051), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199614

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació). CPI-22-631». Oferta pública de un puesto de trabajo de téc- nico/a de apoyo a la investigación

Referencia: 199693

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació). CPI-22-440». Oferta pública de un puesto de trabajo de téc- nico/a de apoyo a la investigación

Referencia: 199694

Oposiciones en Extremadura

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO- LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI- DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

OPERARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operario Sepulturero,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199681

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO CUERPO DE

AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid

Plazas: Convocadas: 30, Libre: 28, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 199757

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Grupo C; subgrupo C1, escala de Administración Especial, subescala de servicios es- peciales, categoría policía local, en turno libre por el sistema de concurso oposición

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199704

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo IV, Nivel 3, Área C de la Comunidad de Madrid

Plazas: Convocadas: 22, Libre: 20, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Referencia: 199758

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto de implantación del sistema de Gestión Documental de los resultados de investigación del CIEMAT vinculado a la línea de investigación de apoyo técnico a la I+D+i Referencia: 199643

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: Acopio y control de calidad de circuitos integrados de aplicación es- pecífica ATL1v2 para las cámaras de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4.

Referencia: 199645

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigación, nivel D

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Línea de investigación: Servicios innovadores de análisis de datos para el expe- rimento CMS (CIEMATCMS- AF)

Referencia: 199639

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral), nivel C,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Actividad: Combustión ecológica de hidrógeno vinculada a la línea de investiga- ción desarrollo de aplicaciones y herramientas para I+D+i

Referencia: 199649

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Actividad: Comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología del CIEMAT vinculada a la línea de investigación de apoyo técnico a la I+D+i (Programa Horizonte Europa 2021-2027)

Referencia: 199640

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: Adenda FCC-GOV-CC-0130/KE3920/TE al memorándum de entendi- miento (FCC-GOV-CC-0004, EDMS 1390795), para la ejecución del estudio de futuros colisiona- dores circulares (FCC). (PRISMAC FCC).

Referencia: 199648

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

JEFE DE DIVISIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: JEFE/A DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS PORTUARIOS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurrido un mes (de fecha a fecha), a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 199702

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TÉCNICO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría: M2 Especialidad INVESTIGACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Actividad: Desarrollo de aplicaciones para el apoyo a la gestión económica tanto presupuestaria como de la actividad investigadora en el CIEMAT

Referencia: 199658

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría: M1 Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Especialidad: MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: Contrato de prestación de servicios con RAMEM S.A. para la construc- ción y verificación de la electrónica de distribución de las cámaras LST-2, LST-3 y LST-4 del teles- copio CTA

Referencia: 199659

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Letrados

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199733

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de Administradores de la Administración

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 27, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199736

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Interventores y Auditores

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199737

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Tributaria

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199734

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Educación Infantil

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199735

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Tributaria de la Administración Pública Regional

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 16, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199723

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Seguridad y Control de Accesos de la Administración

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199725

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Agraria

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199727

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199731

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Conducción

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199732

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Auxiliar Educativo

Plazas: Convocadas: 63, Libre: 63, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199729

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Pesca y Acuicultura

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199726

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199705

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Opción Terapeuta de la Administración Pública Regional

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199722

Oposiciones en Navara

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación PC018-019 BioestimulaN: «Estudio del uso de productos bioestimulantes de origen metabólico o microbiano para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en especies vegetales de interés agronómico»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:La persona a contratar debe de tener conocimientos en microbiología, sistemas de cultivos de plantas (hidroponía pura NFT, fertirriego), fisiología vegetal y biología molecular básica. Asimismo, se requerirá el conocimiento de técnicas analíticas para determinación de me- tabolitos, actividades enzimáticas y manejo de grandes equipos.

Referencia: 199647

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «IMITAI. Robots industriales de precisión con inteligencia artificial basada en aprendizaje por imitación».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:Funciones a realizar: implementación y despliegue de la IA, interacción IA, simu- lación Software-in-the-Loop.

Referencia: 199661

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor proyecto tipo 2, con carácter preeminentemente investigador. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «PC109-110 NAITEST».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:Funciones a realizar: procesamiento de datos LiDAR, generación de dataset para detección de activos en infraestructuras eléctricas, generación de mapas, distribución de mapas con información de vuelos dron georeferenciada.

Referencia: 199657

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investigador. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «PID2020-116786RB-C31» MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: participación en las tareas de investigación asociadas al proyecto Pyriclabs. Planificación e implementación de muestreos, tratamiento de datos estadís- ticos complejos y elaboración de manuscritos científicos.

Referencia: 199652

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto tipo 1, con carácter preeminentemente investiga- dor. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «MIRACLE» Photonic Metacon- crete with infrared RAdiactive Cooling capacity for Large Energy savings- UE 964450 -H2020- FETOPEN-2018-2019-2020- 01.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: tareas asociadas al modelado y diseño de metamateriales fotónicos para sistemas de enfriamiento radiactivo.

Referencia: 199662

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «PID2021-122675OB-C21» MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, Una manera de hacer Europa.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: 1) Preparación y caracterización de extractos de residuos agroalimentarios; 2) Determinación del efecto del recubrimiento de botellas y extractos de plan- tas en la fotodegradación de los vinos rosados mediante la preparación de los extractos que se añadirán a los vinos. 3) Análisis de los diferentes vinos obtenidos tras el estudio de fotodegra- dación acelerada

Referencia: 199653

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «0011-1365-2021-000159-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LA SALUD ESTRUCTURAL DE ACTIVOS CRÍTICOS (1st Ai- DShm)».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «0011-1365-2021-000159-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE LA SALUD ESTRUCTURAL DE ACTIVOS CRÍTICOS (1ST AI- DSHM)»

Referencia: 199646

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «Célula robótica de recanteado de piezas para la minimización de la resistencia aerodinámica – MODELO».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «CÉLULA ROBÓTICA DE RECANTEADO DE PIEZAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA RESISTENCIA AERODINÁMICA – MODELO»

Referencia: 199644

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «NZINATECH» Near-Zero-Index Nanophotonic Technologies H2020-ERC Starting Grant 948504″.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: tareas asociadas al modelado teórico de interacciones luz- materia en estructuras metamateriales.

Referencia: 199655

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «PC169-170 UMAMIT».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:Funciones a realizar: crecimiento de plantas, análisis de expresión in silico y me- diante técnicas de qPCR y RNA-seq, transformación de plantas, ensayos de nodulación en con- diciones de simbiosis.

Referencia: 199651

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «PC109-110 NAITEST».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:Funciones a realizar: procesamiento de datos LiDAR, generación de dataset para detección de activos en infraestructuras eléctricas, generación de mapas, distribución de mapas con información de vuelos dron georeferenciada..

Referencia: 199660

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: in- definida, vinculada al proyecto de investigación «0011-1365-2021-000071 Sistema de control de calidad de elementos plásticos para automoción con terahercios (TERAPLAUTO)».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: modelado de estructuras en microondas y Terahercios.

Referencia: 199650

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador. Duración: indefinida, vinculada al proyecto de investigación «InteVol».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: estudios de usuarios con realidad virtual y pantallas volu- métricas. programación de gráficos interactivos en 3D.

Referencia: 199654

Oposiciones en el País Vasco

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO, OAL

ARQUITECTO TÉCNICO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 16 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Perfil lingüístico 3 de euskera preceptivo

Referencia: 199628

