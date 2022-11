Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 07.11.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Se trata de una recopilación de las oportunidades que tienes para trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características de la convocatoria o del proceso de selección.

Puedes completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que obtendrás otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos o provinciales. Además, te adelantamos los planes de las distintas administraciones para que prepares los exámenes con mayor antelación.

Puedes ver las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE durante los últimos días a continuación y para acceder a ellas puedes pinchar en el número de referencia de cada una de ellas:

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL PARA SU POSTERIOR ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE JUEZ

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: -(120) plazas categoría de juez -(80) plazas Carrera Fiscal por la categoría de abogado

fiscal

Plazas: Convocadas: 200, Libre: 190, Discapacidad: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: De las plazas expresadas, se reservan doce (12) plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes (Ver bases)

Referencia: 199893

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE DEFENSA

RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 250, Libre: 250, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de solicitud de cita previa será de quince (15) días hábiles con-tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado»

Referencia: 199797

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de Archivo-Biblioteca

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199853

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad, grupo A, subgrupo A2

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199886

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Superior de Salud Ambiental

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199855

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Técnicos/as Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad, Grupo C, Sub-grupo C1

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199880

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Administrativa de esta Universidad, Grupo C, Subgrupo C1

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199884

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Superior de Centros Sociales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199854

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Contrato de actividades científico-técnicas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 02 de noviembre de 2022

Observaciones: Proyecto de investigación denominado: “Caracterización de sustrato arrítmico mediante resonancia magnética cardíaca y mapeo electroanatómico. Aplicaciones en la ablación de arritmias ventriculares y en la estratificación de riesgo de muerte súbita.”

Referencia: 199799

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administrativo/a para el Puerto de Rota.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/11/2022

Observaciones al plazo: Cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente pu-blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 199801

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: – Desarrollo de herramientas dirigidas al control y la gestión del alga invasora Rugu-lopteryx Okamurae en el litoral Andaluz -2 puestos en Acuicultura y circularidad: Valorización de residuos de la acuicultura mediante organismos de bajo nivel trófico

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi-cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria Referencia: 199800

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199828

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio (consolidación) Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199827

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi-cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones: Desarrollo de herramientas dirigidas al control y la gestión del alga invasora Ru-gulopteryx Okamurae en el litoral Andaluz (BIOKAMURAE) (PR. FEM.PPA202200.002.02) Referencia: 199860

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi-cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones: Strategic Infrastructure for improved animal Tracking in Gibraltar Strait -STRAI-TGIB (PR.FEM. PPA202200.007)

Referencia: 199861

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO III

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199890

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO IV

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199891

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GRUPO II

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado Grado Medio Apoyo Docencia e Investigación Máquinas y motores térmicos.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199889

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialista de Oficios (Subgrupo C1).

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 12, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publi-cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199868

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (OSPA)

PROFESOR INSTRUMENTISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Profesor Instrumentista Tutti de Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo. Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas se harán online a través de la plataforma Muv.ac. La fecha límite de presentación de solicitudes será el día 11 de noviembre de 2022

Referencia: 199813

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-

DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SUBALTERNO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Escala de Subalternos (Grupo E).

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 7, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199870

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ENFERMERIA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOPA. Referencia: 199784

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ILLES BALEARS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION DE LA AU-TONOMIA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

JEFE

Vía: INTERINIDAD

Titulación: JEFE DEL ÁREA DE DEPENDENCIA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB. Si el último día del plazo fuera inhábil (sábado, domingo o festivo), el plazo finalizará el día hábil inmediatamente posterio

Referencia: 199812

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199815

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de León, grupo A, subgrupo A2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199876

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Maestro Taller

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199817

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

OFICIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Oficial de Recaudador

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199816

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado Observaciones: procesos de estabilización

Referencia: 199873

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado Observaciones: procesos de estabilización

Referencia: 199875

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: – Cinco plaza/s de la categoría de Oficial, Área Laboratorios, Especialidad Biosanitaria

– Una plaza/s de la categoría de Oficial, Área de Laboratorios, Especialidad Biosanitaria, por el turno de acceso a personas con discapacidad – Una plaza de la categoría de Oficial, Área labora-torios, Especialidad Electricidad y Electrónica

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 5, Prom. Interna: 2, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199878

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

LICENCIADO ESPECIALISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Familiar y Comunitaria

Plazas: Convocadas: 330, Libre: 297, Discapacidad: 33, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 199785

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a del Servicio de Salud de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 900, Libre: 810, Discapacidad: 90, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Referencia: 199786

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE FOMENTO

ARQUITECTO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días natura-les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Referencia: 199849

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE FOMENTO

ARQUITECTO TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 24 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días natura-les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Referencia: 199850

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala de Laboratorio

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 199818

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Policía Local y sus auxiliares, grupo C, subgrupo C1 Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de CIUDAD REAL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 21 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199859

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ALBACETE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199807

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALBACETE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199864

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TECNICO LINGÜISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199871

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de recursos económicos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199883

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de gestión administrativa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199881

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de estudios y estadística

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199885

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

ASESOR TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de procesos/evaluación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 199879

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CIUDAD DE CEUTA

PERSONAL FUNCIONARIO

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA TECNICO DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199802

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA INSPECTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Inspector de Transportes

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199804

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199803

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliar de Archivo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199805

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA TÉCNICO AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Administración Especial Técnico de Emergencia Sanitaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199798

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA NOTIFICADOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199806

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERÍA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo superior técnico de ingeniería en de caminos, canales y puertos de la Admi-nistración de la Generalitat

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199896

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TECNICO DE ADMIISTRACION ESPECIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 80, Libre: 73, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199882

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERÍA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo superior técnico de ingeniería en informática de la Administración de la Ge-neralitat,

Plazas: Convocadas: 70, Libre: 64, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199887

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Perfil conservación de colecciones científicas, grupo A (subgrupo A1)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199865

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Planificación, Análisis y Evaluación (Subgrupo A2)

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 199820

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: cuerpo superior de gestión de administración general

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 23, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199846

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingeniería técnica industrial

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199894

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: De Planificación, Análisis y Evaluación (Subgrupo A2)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199823

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnica media de investigación, 1 puesto de perfil B1 y 1 puesto de perfil B2 Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 199824

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Planificación, Análisis y Evaluación (Subgrupo A2)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199819

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: cuerpo superior de gestión en acción social de la Administración de la Generalitat, escala acción social y administración de servicios sociales

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199892

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

ESCALA TECNICA BASICA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de Informática (Sugrupo C1)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199821

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo especialistas en la administración del medio ambiente de la Administración de la Generalitat (agentes medioambientales)

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199895

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo administrativo de la Administración

Plazas: Convocadas: 54, Libre: 49, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI-

TAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199888

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliar de gestión

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 21, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquesta convocatoria en el Diario Ofi-cial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199877

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199814

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Superior de Formación Permanente Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 199808

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnica Media de Asesoramiento Lingüístico

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 199809

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA MEDIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Media de Planificación, Análisis y Evaluación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 199810

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Encargado/a de Equipo de Trabajo (Subgrupo C1)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199866

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialista de Oficios (Subgrupo C1).

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 199867

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Effect: Eficiency of star-formation at early cosmic times (CIDE-GENT/2021/059). CPI-22-600», a cargo del Programa para el Apoyo a Personas Investigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conse-lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 202 Referencia: 199796

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «IMPULSA: Impulsando la salud mental y el bienestar a través de in-tervenciones digitales. CPI-22-589». Programa Prometeo para grupos de investigación de Exce-lencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CI-PROM/2021/041), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199825

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Analítica en Salud Pública y Medio Ambiente (Q-AMS) y del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA). [2022/9780]

Referencia: 199847

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «IMPULSA: Impulsando la salud mental y el bienestar a través de in-tervenciones digitales. CPI-22-589». Programa Prometeo para grupos de investigación de Exce-lencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CI-PROM/2021/041), ayudas convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 199793

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Effect: Eficiency of star-formation at early cosmic times (CIDE-GENT/2021/059). CPI-22-600», a cargo del Programa para el Apoyo a Personas Investigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conse-lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 20 Referencia: 199834

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/Emotic Space: Transferencia de una plataforma tecnológica in-teligente para potenciar competencias socioemocionales y mejorar bienestar en adolescentes mediante e-gaming. CPI-22-593». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI-, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU»-Plan de Recuperación Transformación y Resilienci

Referencia: 199794

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Educación, Arte y Sociedad (EDARSO).

Referencia: 199848

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/Emotic Space: Transferencia de una plataforma tecnológica in-teligente para potenciar competencias socioemocionales y mejorar bienestar en adolescentes mediante e-gaming. CPI-22-593». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI-, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU»-Plan de Recuperación Transformación y Resil

Referencia: 199826

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «A novel machine learning based perspective to identify and model ocean precursors to extrem hurricane development. CPI-22-601»

Referencia: 199833

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Investigación de la influencia de publicaciones bilingües chino-espa-ñol en el entorno social y metodológico. CPI-22-591

Referencia: 199792

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Investigación de la influencia de publicaciones bilingües chino-espa-ñol en el entorno social y metodológico. metodológico. CPI-22-591

Referencia: 199822

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «A novel machine learning based perspective to identify and model ocean precursors to extrem hurricane development. CPI-22-601»

Referencia: 199795

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA GALICIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199840

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199842

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 295, Libre: 272, Discapacidad: 23, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199837

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 78, Libre: 76, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199841

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesiona ver especialidades

Plazas: Convocadas: 44, Libre: 40, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199838

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 63, Libre: 63, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199839

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199843

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 333, Libre: 319, Discapacidad: 14, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199845

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDA-DES

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia

Observaciones: Procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización

Referencia: 199844

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

INGENIERO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ingeniero/a superior biomédico/a

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/11/2022

Observaciones al plazo: el plazo ade quince días hábiles siguientes a la publicación de la pre-sente resolución en el Diario Oficial de Galicia

Referencia: 199835

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

PROFESOR DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Guitarra, Tuba, Cante Flamenco

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199862

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Auxiliar Administrativa

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 23, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199872

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Auxiliares de Biblioteca

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199874

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199869

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico de Sistemas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de la Convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”

Referencia: 199856

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO EDUCADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III, Nivel 6, Área C

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Referencia: 199790

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO EDUCADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Personas con Discapacidad Intelectual (Grupo III, Nivel 6, Área C) Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 199791

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA GRUPO I

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Nivel B, Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199858

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL FUNCIONARIO

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE MORATALLA

OPERARIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución que anuncia la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199863

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ciberseguridad y Ciencia de Datos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Harmonization and Pre-Standardization of Equipment, Training and Tactical Coordinated procedures for First Aid Vehicles deployment on European multi-victim Disasters (VALKYRIES

Referencia: 199789

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigación en ciberseguridad y 5G. Digitalización de los sistemas y las infraestruc-turas inteligentes

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: FLUIDOS: FLEXIBLE, SCALABLE AND SECURE DECENTRALIZED OPERATIONG

Referencia: 199787

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL LABORAL

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría profesional: Colaborador de Proyecto, con carácter preeminentemente in-vestigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Observaciones: Proyecto de Investigación «PC089-090 INSPEC-PV»

Referencia: 199831

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría profesional: Ayudante de Proyecto, con carácter preeminentemente in-vestigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de Investigación «Exploración de herramientas para clasificar alimen-tos idóneos para la disfagia orofaríngea. Aplicación en platos saludables y sostenibles (EHCALIDO»

Referencia: 199830

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría profesional: Colaborador de Proyecto, con carácter preeminentemente in-vestigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Funciones a realizar: preparación de muestreos de suelo georeferenciados, re-cogida y análisis de muestras de suelo; interpretación de indicadores edáficos y elaboración de informes en una red de parcelas seleccionadas; asistencia técnica para el análisis y diagnóstico en relación a políticas de adaptación al cambio climático en el ámbito agrícola; desarrollo de una Guía de Gestión Resiliente del Suelo y difusión de los resultados.

Referencia: 199829

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría profesional: Ayudante de Proyecto, con carácter preeminentemente in-vestigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de Investigación «0011-1365-2021-000081 SUDS».

Referencia: 199832

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA LA RIOJA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AGENTES FORESTALES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial (FA.28/20)

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 26 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles

Referencia: 199783

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: