Empleo Público y oposiciones difundidas por el BOE 08.08.2022

Repasamos en este inicio de semana las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días si quieres trabajar como funcionario o personal laboral.

Estos procesos de selección están convocados por la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de su población o de las características.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

CONSEJERÍADETRABAJO,MIGRACIONESYSEGURIDADSOCIALENLAEMBAJADADEES-PAÑAEN MÉXICO-MÉXICOD.F.

ASISTENTE SOCIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria

Referencia: 198502

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ENLAOFICINAECONOMICAYCOMERCIALDE ESPAÑAENNUEVADELHI,INDIA

ANALISTA DE MERCADOVía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ANALISTA DE MERCADO ADJUNTO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:Plazo de presentación solicitudes: 10 días hábiles

Referencia: 198495

BACHILLERATO,BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO-NALDE TÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINAECONOMICAYCOMERCIALDEESPAÑAENLOSÁNGELES(EE.UU.)

ADMINISTRATIVO-CONTABLEVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábi- les contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 198539

INSTITUTO CERVANTES

CENTRODELINSTITUTOCERVANTESDE BREMEN

AUXILIAR ADMINISTRATIVOVía:INTERINIDAD

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 198540

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

INGENIEROS AGRÓNOMOSVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 22 de octubre de 2021.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198527

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

INGENIERO INDUSTRIALVía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBABOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 15 de noviembre de 2021. Findelplazodepresentacióndesolicitudes:29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198528

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,AR-QUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198533

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

COORDINADORVía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de CÓRDOBABOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 15 de noviembre de 2021. Findelplazodepresentacióndesolicitudes:29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198532

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

BOMBERO CONDUCTORVía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 38, Libre: 38, para la provincia de CÓRDOBABOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 15 de noviembre de 2021. Findelplazodepresentacióndesolicitudes:29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198529

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA OPERADORES DE INFORMÁTICA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 1 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198551

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 47, Libre: 42, Discapacidad: 5, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 1 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198550

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLEINSTITUTOANDALUZDEINVESTIGACIÓNYFORMACIÓNAGRARIA,PESQUERA,ALIMENTA-RIAYDELAPRODUCCIÓNECOLÓGICA(IFAPA)

TITULADO UNIVERSITARIO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles con- tado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria

Observaciones:PROYECTO DE I+D+F: Proyectos Europeos (PR.OPE.OPE2022.001.07)

Referencia: 198501

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Proyecto Investigación: Evaluación del contenido de las vesículas extracelula- res neuronales en plasma como biomarcadores de vulnerabilidad cerebral en personas mayo- res con deterior subjetivo de la memoria

Referencia: 198530

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Proyecto Investigación: Atlas histórico de las celebraciones públicas en Anda- lucía durante la edad moderna

Referencia: 198531

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓNAGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍATITULADOSUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:ESTADÍSTICA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se podrán presentar dentro del plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones:Proyecto «Next Generation»

Referencia: 198505

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIA,EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDE TÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE JAÉN

TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍAVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de JAÉN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se dirigirán al rector de la Universidad de Jaén en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198544

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓNVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Interventores e Inspectores Financieros

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198537

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR FACULTATIVOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198538

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVAVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198573

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVAVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198572

BACHILLERATO,BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO-NALDE TÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe de Unidad de Almacén

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198511

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUDANTE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ayudante de Proyectos y Obras

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198535

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe de Unidad Perito Judicial de Automóviles

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198536

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe de Unidad de Cocina

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábi- les contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198512

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTE-NIDASENLAEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOSVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198518

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOSVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198515

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARESVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198517

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓN ESPECIALIZADOVía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Agrario

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198513

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARESVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 6, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198514

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARESVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 7, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198519

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓNESPECIALIZADO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Agrario

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Ara- gón

Referencia: 198516

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:DOCTOR NOVEL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones:PROYECTO: LTFLU0102-03 Estudios Experimentales de Combustión y Fluidos

Referencia: 198534

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUTOMALLORQUÍNDEASUNTOSSOCIALES

TÉCNICOS AUXILIARES DE ENFERMERÍAVía:INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares Referencia: 198571

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:técnico medio o técnica media de investigación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones:programa de investigación «KIRO Fill y Gri-fill»

Referencia: 198509

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Electrónica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocato- ria

Observaciones:Servicios científico-técnicos: QUIJOTE: Receptores de microondas

Referencia: 198562

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Observaciones: Línea de investigación – Operación y explotación de instalaciones telescópicas: Telescopio Nórdico

Referencia: 198524

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Observaciones: Línea de investigación – Astropartículas: Puesta a punto y preparación científi- ca del proyecto ASTRI Mini-Array

Referencia: 198522

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)TITULADOSUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Gestión de proyectos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocato- ria

Observaciones: Proyecto de investigación: Desarrollo del micro-satélite IACSAT-1, así como del nano-satélite ALISIO-1

Referencia: 198563

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Observaciones: Proyectos: La Reionización del Universo (ProID2021010077) y WEAVE Cluster Surveys: A new visión of the role of the environment in galaxy evolution (PID2020-119342GB- I00)

Referencia: 198521

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 31 DE AGOSTO 2022 Observaciones:Proyecto de investigación – Polarized Radiation Diagnostics for Exploring the Magnetism of the Outer Solar Atmosphere (POLMAG) H2020-ERC-ADG 742265

Referencia: 198523

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Doctor (Postdoctoral)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día si- guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y finalizará el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Observaciones: Línea de investigación – Sistema Solar y Exoplanetas: Apoyo y explotación cien- tífica de los telescopios de Las Cumbres Network en los OCAN

Referencia: 198525

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONALTÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 1 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Producción de hidrógeno a través de la fotoelectrooxidación de contaminantes presentes en el agua

Referencia: 198549

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONALTÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZ DETENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Producción de hidrógeno a través de la fotoelectrooxidación de contaminantes presentes en el agua

Referencia: 198510

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

TECNICO ADMINISTRACION GENERALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de PALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198564

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,AR-QUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN TITULADOS DE GRADO MEDIO Vía: INTERINIDAD

Titulación:Titulado de Grado Medio, Técnico de Ingeniería de Sistemas de Control

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Castilla y León,

Referencia: 198498

BACHILLERATO,BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO-NALDE TÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

TÉCNICOESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Especialista de Oficio. Correos

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 198570

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

POLICÍALOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CIUDADREAL

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198526

AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

POLICÍALOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198497

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

PROFESOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:PROFESOR/A DE IDIOMAS EN LENGUA FRANCESA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198545

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIA,EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDE TÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

OFICIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:OFICIAL DE ALBAÑILERÍA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198546

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

OFICIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:OFICIAL DE HERRERÍA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198548

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

OFICIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:OFICIAL MECÁNICO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198547

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS

LETRADOS

Vía:INTERINIDAD

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2022

Observacionesalplazo:Un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de la resolución antes citada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Observaciones:Proceso de selección de estabilización

Referencia: 198499

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

LICENCIADOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Licenciado en Ciencias

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198569

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,AR-QUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

TÉCNICO MEDIOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico Medio de Archivo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198566

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico en Sistemas

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198567

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN

PROFESORES

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Profesor de Cerámica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198568

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

GESTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días natu- rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria

Referencia: 198543

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA)

PEÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Peones de residuos y mecánicas

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITATVALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/08/2022

Observacionesalplazo:Admisión de solicitudes (Fin de recepción de candidaturas: 10/08/2022 a las 15,00 horas

Referencia: 198500

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A ECONÓMICO-FINANCIERO Grupo II Banda II Nivel 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observacionesalplazo:Plazo será de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día si- guiente al de la fecha de la publicación

Referencia: 198494

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIA,EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDE TÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDADPORTUARIADEALICANTE

POLICÍAPORTUARIAVía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 18, Libre: 18, para la provincia de ALICANTE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo establecido para la presentación de instancias será de veinte

(20) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la con- vocatoria

Observaciones: El mes de agosto se tendrá por inhábil a efectos del cómputo de plazos de este proceso selectivo conforme Resolución de la Presidencia de esta Autoridad Portuaria de fecha 14 de julio de 2022

Referencia: 198503

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIADEVIGO

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE SEGURIDAD (GII BI N8)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observaciones al plazo: Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para la presentación de solicitudes

Referencia: 198520

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICAVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Especialidad de Medicina del Trabajo

Plazas:Convocadas: 23, Libre: 21, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI-DADDE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 198508

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTAVía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Investigación Agropecuaria, Alimentaria y Medioambiental (Grupo I, Nivel 10, Área B)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDADDEMADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Observaciones:Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral

Referencia: 198507

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:POSTDOCTORAL – nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: línea de investigación: Evaluación energética experimental de componentes constructivos y edificios. 1G008

Referencia: 198555

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel FC1

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:línea de investigación: Aceleradores. Actividades de I+D+i

Referencia: 198557

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEXESPAÑAIMPORTACIÓNEINVERSIONES

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO NIVEL 7 (DISEÑADOR GRÁFICO/WEB)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX

Referencia: 198561

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:POSTDOCTORAL – nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:línea de investigación: Actividades de I+D+i. Hematopoyesis

Referencia: 198556

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico de Gestión Documental (Grupo II Banda II Nivel 2) – Protección y Seguridad

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos diez

(10) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convo- catoria

Referencia: 198542

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico de Gestión Documental (Grupo II Banda II Nivel 8) – Ayudas a la Navegación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 198541

TÍTULOCLASIFICADO ENELNIVEL1 (TÉCNICOSUPERIOR) DELMECES OEQUIVA-LENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICOVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:línea de investigación: Actividades de I+D+i. Medicina regenerativa

Referencia: 198559

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDADVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:línea de investigación: Análisis de COV en el aire interior, 1K128

Referencia: 198558

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIEMAT)

EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA I+D+IVía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:línea de investigación: ANTIMATTER-OTECH” FPV 9987

Referencia: 198560

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

AGENTES DE LA POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198565

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTODESEGURIDADACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

BOMBEROS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 114, Libre: 114, para la comunidad autónoma de PAÍSVASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán presentar la solicitud en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 7 de septiembre de 2022, este incluido

Observaciones: Diputación Foral Araba – 46 plazas (Perfil lingüístico 2 de la administración (euskera): 13 con fecha de preceptividad vencida, y 33 sin fecha de preceptividad). Diputación Foral Gipuzkoa – 68 plazas (Perfil lingüístico 1 de la administración: 68 con fecha de preceptivi- dad vencida).

Referencia: 198506

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA,INGENIERÍA TÉCNICA,ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDADPORTUARIADEBILBAO

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 29 de agos- to de 2022

Referencia: 198553

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 29 de agos- to de 2022

Referencia: 198554

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/08/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 29 de agosto de 2022

Referencia: 198552

