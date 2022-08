Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 01.08.2022

Como cada lunes, repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días por si quieres trabajar en la administración pública.

DOCTORADO, LICENCIATURA ,INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJERIA ESPAÑOLA DE TURISMO EN PEKÍN TURESPAÑA

ANALISTADEMERCADO

Vía:contratación fija

Titulación:ANALISTA DE MERCADO TURÍSTICO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observacionesalplazo:Plazo de 10 días hábiles, contados a partir del si- guiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 198466

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX) EN DUSSELDORF

JEFEDEDEPARTAMENTO

Vía:contratación fija

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 INCLUSIVE

Referencia: 198479

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

EN LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA DELHI, INDIA

ANALISTA DE MERCADO

Vía:contratación fija

Titulación:ANALISTA DE MERCADO ADJUNTO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:Plazo de presentación solicitudes: 10 días hábiles

Referencia: 198495

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

CONSEJERÍA DE TRABAJO,MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE LA UNIÓN EUROPEA EN BÉLGICA-BRUSELAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:contratación fija

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 198475

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALGABA, LA

POLICÍALOCAL

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de mayo de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198439

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ADMINISTRATIVO

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de enero de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198491

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto de investigación: “Gestión Integral de Actividades de I+D de la PSA. 1º310”

Referencia: 198429

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Investigador Predoctoral Investigador en Formación mediante con- trato predoctoral conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto al que está asignado: Plastics2Olefins-Recycling plas- tic waste into high-value materials- Closing the Loop.

Referencia: 198430

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observacionesalplazo:Las personas candidatas deberán presentar su solici- tud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente con- vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Observaciones: Desarrollo del Proyecto Específico de Investigación denomi- nado “Potenciación de la investigación interdisciplinar a partir del istmo de Panamá”.

Referencia: 198480

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solici- tud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente con- vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo del Proyecto de Investigación denominado “Selec- ción y optimización del uso de levaduras para la diversificación y mejora de la producción de cerveza artesana en Andalucía”

Referencia: 198481

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación: Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral) nivel C Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍACENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto: “Nuevas Tecnologías Solares para el Tratamiento de Aguas Residuales” 1K035

Referencia: 198471

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observacionesalplazo:Las personas candidatas deberán presentar su solici- tud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente con- vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Observaciones:Desarrollo del Proyecto de Investigación denominado “El pa- pel de las aceleradoras en la innovación intersectorial en modelo de negocio de las startups UPO-1381152”

Referencia: 198482

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solici- tud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente con- vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo del Proyecto de Investigación denominado “Nu- clear rupture and repair during mechanical stress and division”.

Referencia: 198483

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

IFAPACENTROALAMEDADELOBISPO(CÓRDOBA)

PERSONAL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00:00 horas del primer día y finalizando a las 24:00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles

Referencia: 198478

AYUNTAMIENTO DE VILCHES

TÉCNICOAUXILIAR

Vía:contratación fija

Titulación:Monitores Deportivos

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de JAÉN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198441

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INTENDENTE

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198443

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUI-TECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

SUBINSPECTORPOLICÍALOCAL

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198444

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

POLICÍALOCAL

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 54, Libre: 54, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones:Cincuenta y cuatro plazas de Policía Local (cuarenta y tres pla- zas turno libre ordinario y once plazas el turno libre de reserva para militares profesionales de tropa y marinería).

Referencia: 198442

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

BOMBEROCONDUCTOR

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 39, Libre: 39, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: una en turno libre con reserva para personas transexuales, y una en turno libre con reserva para víctimas de terrorismo, mediante el sis- tema de oposición

Referencia: 198436

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

ADMINISTRATIVO

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198461

DOCTORADO,LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación fija

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el

«Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198445

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICODEAPOYOYGESTIÓNDELAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación fija

Titulación: Superior de gestión de la investigación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado»

Referencia: 198464

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUI-TECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

CONSEJOINSULARDEMALLORCA

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Vía:interinidad

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bo- letín Oficial de las Islas Baleares.

Referencia: 198432

BACHILLERATO,BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO-NALDE TÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

TÉCNICOSDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLESBA-LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria Referencia: 198431

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNINSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)INGENIERO

Vía:contratación fija

Titulación:Ingeniería Óptica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZDETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria,

Observaciones:Proyecto de Investigación: HARMONI

Referencia: 198476

GRADOUNIVERSITARIO.DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUI-TECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIEROSTÉCNICOSDEOBRASPÚBLICAS

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 16, Libre: 14, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Referencia: 198421

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ARQUITECTOSTÉCNICOSYAPAREJADORES

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León»

Referencia: 198460

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INGENIEROSTÉCNICOSDEOBRASPÚBLICAS

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CIUDADREAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 198462

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE OCAÑA

POLICÍALOCAL

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 198497

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE CAÑETE

LIMPIADOR

Vía:contratación fija

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CUENCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 198463

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto: PROYECTO QUANTUM SPAN Quantum ENIA Referencia: 198468

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

VETERINARIOS

Vía:interinidad

Titulación:Veterinario/a inspección pecuari

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalit

Referencia: 198455

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Organometálica y Catálisis Homogénea (138).

Referencia: 198456

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:Personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional.

Referencia: 198493

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:Personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM).

Referencia: 198459

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional.

Referencia: 198492

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDADPORTUARIADECASTELLÓN

RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Vía:contratación fija

Titulación: Responsable de Infraestructuras (Grupo II – Banda I – Nivel 8) Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓNCENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/09/2022

Observacionesalplazo:Plazo será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 198427

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM).

Referencia: 198458

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:contratación temporal

Titulación:Personal técnico medio de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Organometálica y Catálisis Homogénea (QOMCAT)

Referencia: 198457

PUERTOS DEL ESTADOAUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE.JEFEDEDIVISIÓN

Vía:contratación fija

Titulación:JEFE DE DIVISIÓN DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/09/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos diez (10) días hábiles, desde el día siguiente a su publicación, finalizando el día 5 de septiembre de 2022.

Observaciones:El mes de agosto se tendrá por inhábil

Referencia: 198423

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADOAUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓNTÉCNICO

Vía:contratación fija

Titulación:Técnico de Obras y Mantenimiento (Grupo II – Banda II – Nivel 8)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/09/2022

Observacionesalplazo:Plazo será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 198426

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

TÉCNICO

Vía:contratación fija

Titulación:TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN E IMAGEN Grupo II Banda II Nivel 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2022

Observacionesalplazo:Plazo será de veinte (20) días hábiles, contados a par- tir del día siguiente al de la fecha de la publicación

Referencia: 198487

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

TÉCNICO

Vía:contratación fija

Titulación:TÉCNICO/A ECONÓMICO-FINANCIERO Grupo II Banda II Nivel 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observacionesalplazo:Plazo será de veinte (20) días hábiles, contados a par- tir del día siguiente al de la fecha de la publicación

Referencia: 198494

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

AUXILIARADMINISTRATIVO

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 1, Discapacidad:, para la provincia de LUGO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar Referencia: 198437

AYUNTAMIENTODEFENE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ACORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198488

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

OFICIAL

Vía:ingreso libre

Titulación:Oficial/a de comedor,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198465

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MADRID

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:ingreso libre

Titulación:Técnico/a Superior (Farmacia)

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de MADRID

BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198490

MINISTERIO DE SANIDAD

AGENCIAESPAÑOLADEMEDICAMENTOSYPRODUCTOSSANITARIOS

TÉCNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. ESPECIALIDAD SANI- DAD Y CONSUMO

Vía:interinidad

Titulación:Técnico Superior Sanidad

Plazas:Convocadas: 38, Libre: 38, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observacionesalplazo:El plazo será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 198424

BACHILLERATOOTÉCNICO.BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TÉCNICOESPECIALISTADELABORATORIO

Vía:ingreso libre

Titulación:Informática,Laboratorios.Oficios, obras, mantenimiento y jardine- ría Nº ORDEN 10 C2

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198449

GRADUADOENEDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA.EDUCACIÓNGENERALBÁSICAOFORMACIÓNPROFESIONALDETÉCNICOOTÉCNICOAUXILIAROEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

CUERPODEAUXILIARESDEADMINISTRACIONGENERAL

Vía:ingreso libre

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolu- ción en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198440

EDUCACIÓN PRIMARIA,CERTIFICADODEESCOLARIDAD

AYUNTAMIENTO DE MADRID

OPERARIODESERVICIOS

Vía:ingreso libre

Titulación:Operario/a Servicios Generales

Plazas:Convocadas: 85, Libre: 85, para la provincia de MADRID

BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198489

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TÉCNICODEGESTIÓNINFORMÁTICA

Vía:contratación fija

Titulación:INFORMÁTICA DE GESTIÓN ANALISTA S.I. Informática Nº ORDEN 1

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198446

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTODESALUD CARLOSIII

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:contratación fija

Titulación: Investigador en Formación mediante contrato predoctoral con- forme a los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CO- MENZARÁ EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2022, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones:Proyecto al que está asignado: “European partnership for the

assessment of risks from chemicals (PARC) – GA 101057014

Referencia: 198434

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Línea de investigación: “Bioprocesos e ingeniería evolutiva”

1D163

Referencia: 198484

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación: Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral), nivel C Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDCENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto: Combustión ecológica de hidrógeno para produc- ción de energía limpia

Referencia: 198469

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto: “Development of simplified models for smart buil- dings (MOD4SMART)”

Referencia: 198485

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral) nivel C

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDFindelplazodepresentacióndesolicitudes:04/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Convenio entre el Ciemat y la Fundación Instituto de Investigación Sanitario de la Fundación Jiménez Díaz para la colaboración en la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas” con Ref. 9668/21”

Referencia: 198428

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación: Investigador en Formación mediante contrato predoctoral Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDCENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observacionesalplazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto al que está asignado: HYCON- Catalytic Direct Hydro- thermal Conversion of Biomass and Lignites to Liquid Fuels and Value-added Chemicals

Referencia: 198422

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Línea de investigación: “Desarrollo de una herramienta inte- grada de Análisis de la Sostenibilidad de Tecnologías Energéticas” 1A136 Referencia: 198486

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FUNDACIÓNESPAÑOLAPARALACIENCIAYLATECNOLOGÍA(FSP)

TECNICO SUPERIOR

Vía:contratación fija

Titulación:Técnico/a Superior N-4

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:la solicitud deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones:proyecto europeo DIAMAS

Referencia: 198467

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INVESTIGADORENFORMACIÓN

Vía:contratación temporal

Titulación: Investigador en Formación mediante contrato predoctoral Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDCENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de 10 días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto al que está asignado: Modelling the role of circular economy construction value chains for a carbon-neutral Europe” (CO2NSTRUCT)

Referencia: 198477

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICOINFORMATICO

Vía:contratación fija

Titulación:INFORMÁTICA DE GESTIÓN,REDES Y SISTEMAS,SOPORTE A. D. & I.

P.T. Y C, Nº ORDEN 2,3,4,5 A2

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198447

BACHILLERATO,BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO-NALDE TÉCNICOSUPERIOROTÉCNICOESPECIALISTAOEQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICOESPECIALISTAIII

Vía:contratación fija

Titulación:TÉCNICO ESPECIALISTA I ILABORATORIO Nº ORDEN :8,9,10 C3

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198452

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICOESPECIALISTAI

Vía:contratación fija

Titulación: TÉCNICO ESPECIALISTA I LABORATORIO ESPECIALIDAD : QUÍMICA, GEOLOGÍA – INGENIERÍA GEOLÓGICA Nº ORDEN 1,2 C1

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198450

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICOESPECIALISTAII

Vía:contratación fija

Titulación:TÉCNICO ESPECIALISTA I ILABORATORIO Nº ORDEN 3,4,5,6,7 C2

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198451

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICOESPECIALISTAI

Vía:contratación fija

Titulación:Informática,Laboratorios.Oficios, obras, mantenimiento y jardine- ría Nº ORDEN 6,7,8,9 CI

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» Referencia: 198448

TÍTULOCLASIFICADOENEL NIVEL3(MASTER)DELMECESO EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTODESALUDCARLOSIII

INVESTIGADOR

Vía:contratación fija

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CO- MENZARÁ EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2022, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones:Proyecto/ Línea de investigación al que esta la plaza asignada: “European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) – GA 101057014

Referencia: 198435

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓNEN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIIINVESTIGADOR

Vía:contratación fija

Titulación:Grupo Profesional: M3 Especialidad: Investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDCENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CO- MENZARÁ EL DÍA 22 DE JULIO DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2022, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones:Proyecto/ Línea de investigación al que esta la plaza asignada: “ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICINA PERSO- NALIZADA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER (SEHOP-PENCIL)”

Referencia: 198438

TÍTULOCLASIFICADOENELNIVEL1(TÉCNICOSUPERIOR)DELMECESOEQUIVALEN-TES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:contratación temporal

Titulación:M1 Familia Profesional: SANIDAD Especialidad: LABORATORIO CLI- NICO Y BIOMEDICO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto: Programa de vigilancia radiológica ambiental y per- sonal (PVRA) en Palomares

Referencia: 198470

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:contratación temporal

Titulación:M1 Familia Profesional: Química/Seguridad y Medio Ambiente Es- pecialidad: Química Industrial/Química y Salud Ambiental

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto: «Desulfuración de gases mediante materiales reci- clados” (GONDOLA)

Referencia: 198473

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOSIII

PERSONAL TÉCNICO

Vía:contratación fija

Titulación: Grupo profesional M1 (Titulado Nivel 1 del Marco Español de Cua- lificaciones para la Educación Superior o equivalentes), Familia Profesional Sa- nidad Especialidad Laboratorio Clínico y Biomédico o equivalentes

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CO- MENZARÁ EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2022, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones:proyecto/línea de investigación: “MECANISMOS DE VIRULENCIA DE SEROTIPOS DE NEUMOCOCO EMERGENTES (PID2020-119298RB-I00)”,

número de expediente MPY 410/21-M1-INDEFINIDO

Referencia: 198433

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE-MAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:contratación temporal

Titulación:Categoría: E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDFindelplazodepresentacióndesolicitudes:05/08/2022

Observacionesalplazo:El plazo de diez días hábiles, contados a partir del si- guiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Línea Investigación: “Control y seguimiento de proyectos de I+D en EERR” 3T001

Referencia: 198472

