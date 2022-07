Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 25.07.2022

Repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado en los últimos días por si tienes intención de trabajar como funcionario o personal laboral.

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIÓN EUROPEA

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)

JEFES DE ADMINISTRACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/09/2022

Observaciones al plazo: Plazo para la presentación de candidaturas: 27 de septiembre de 2022 a las 12.00 horas, hora de Bruselas

Observaciones: Para poder presentar la candidatura, es indispensable crear primero una cuenta EPSO, que bastará para todas las candidaturas de la EPSO. Número de personas por lengua que se pretende seleccionar: 40.

Referencia: 198326

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador/a General de la Cooperación en Filipinas.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que le acompañe será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el BOE.

Referencia: 198343

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, ESPECIALIDAD DE INVESTIGACION Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 50, Libre: 50, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198297

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA,ESPECIALIDAD DE NAVEGACION Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 35, Libre: 35, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198298

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA,ESPECIALIDAD DE PROPULSION Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 36, Libre: 36, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198299

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198300

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)

TÉCNICO DE HACIENDA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 749, Libre: 711, Discapacidad:, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198301

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF – ALTA VELOCIDAD

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Observaciones: 22/42AV Técnico de Ingeniería Civil 2 plazas 22/43AV Técnico de Construcción

plazas Referencia: 198292

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 129, Libre: 112, Discapacidad:, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Observaciones: 22/23EA Técnico Jurídico 12 plazas 22/24EA Técnico de Economía 9 plazas 22/25EA Técnico de Gestión 21 plazas 22/26EA Técnico de Comunicación 1 plaza 22/27EA Téc-nico de Medicina del Trabajo 1 plaza 22/28EA Técnico de Comercialización de Estaciones 3 plazas 22/29EA Técnico de Arquitectura 15 plazas 22/30EA Técnico de Ingeniería Civil 17 plazas 22/31EA Técnico de Ingeniería Industrial 25 plazas 22/32EA Técnico de Ingeniería de Telecomu-nicación 8 plazas 22/33EA Técnico Informático 6 plazas 22/34EA Técnico de Sistemas Operacio-nales 3 plazas 22/35EA Técnico de Ciberseguridad 1 plaza 22/36EA Técnico de Gestión de Ries-gos Operativos 3 plazas 22/37EA Técnico de Construcción 2 plazas 22/38EA Técnico Operativo de Seguridad 2 plazas

Referencia: 198291

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF – ALTA VELOCIDAD

MANDO INTERMEDIO Y CUADRO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad:, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Observaciones: 22/39AV Cuadro Técnico – Arquitectura y Edificación 1 plaza 22/40AV Cuadro Técnico – Ingeniería Civil 7 plazas 22/41AV Cuadro Técnico – Ingeniería de Telecomunicación 2 plazas

Referencia: 198293

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

MANDO INTERMEDIO Y CUADRO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 135, Libre: 118, Discapacidad:, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Observaciones: 22/14CT Cuadro Técnico Área Jurídica 6 plazas 22/15CT Cuadro Técnico Área Económica 7 plazas 22/16CT Cuadro Técnico Área de Gestión 29 plazas 22/17CT Cuadro Técnico

– Gestión Documental 1 plaza 22/18CT Cuadro Técnico – Arquitectura y Edificación 5 plazas 22/19CT Cuadro Técnico – Ingeniería Civil 33 plazas 22/20CT Cuadro Técnico – Ingeniería Indus-trial 33 plazas 22/21CT Cuadro Técnico – Ingeniería de Telecomunicación 10 plazas 22/22CT Cua-dro Técnico – Ingeniería en Informática 11 plazas

Referencia: 198290

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

PROGRAMADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad:, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198289

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL DE TELECOMUNICACIONES DE ENTRADA

Plazas: Convocadas: 84, Libre: 84, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198283

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

FACTOR DE CIRCULACIÓN DE ENTRADA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 345, Libre: 345, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198280

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL ADMINISTRATIVO DE ENTRADA

Plazas: Convocadas: 69, Libre: 38, Discapacidad:, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198287

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

CONTROLADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198288

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

FACTOR DE ENTRADA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 48, Libre: 48, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198286

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

MONTADOR ELÉCTRICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MONTADOR ELÉCTRICO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD / OFICIAL CELADOR LÍ-NEA ELECTRIFICADA DE ENTRADA / OFICIAL DE SUBESTACIONES Y TELEMANDOS DE ENTRADA Plazas: Convocadas: 308, Libre: 308, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198282

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

MAQUINISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198284

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

DELINEANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DELINEANTE DE ENTRADA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198285

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ADIF

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: AYUDANTE FERROVIARIO (RAMA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE VÍA)

Plazas: Convocadas: 141, Libre: 141, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación, junto con la justificación de abono de los derechos de examen y cuando proceda de la documentación com-plementaria señalada en el punto 4 del presente apartado, será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria Referencia: 198281

CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

REPRESENTANTE ADUANERO

Vía: ACCESO LIBRE

Plazas: para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día si-guiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta resolución y finalizará el 30 de septiembre del presente año, incluido este último día

Referencia: 198311

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Nivel 5 con destino en la Oficina Proyectos Investigación – Oficina de Pro-yectos Internacionales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 198407

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Nivel 7 con destino en la Facultad de Ciencias/Aula del Mar (Motril) – Per-sonal Técnico de Departamentos y Laboratorios

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 198403

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Nivel 5 con destino en la Oficina de Transferencia de Resultados de Inves-tigación (OTRI)-Área Técnica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 198406

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198380

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Nivel 5 con destino en el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos-Área Técnica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 198405

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado Referencia: 198381

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TECNICO APOYO DOCENCIA E INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Nivel 5 con destino en el Centro de Instrumentación Científica-Resonancia Magnética Nuclear Funcional

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 198404

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, con-tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Observaciones: Proceso de consolidación

Referencia: 198384

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

LIMPIADOR/A

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198306

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: Aplicación de Destilación por Membranas solar a la Concentración de Salmueras (MDBRINE).

Referencia: 198375

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: Análisis y evaluación multiparamétrica de reactores fotocatalíticos de bajo coste para tratamiento y regeneración de aguas

Referencia: 198415

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TECNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Línea de investigación: Nuevos Tratamientos en Cáncer Renal y Cáncer de Prós-tata avanzados

Referencia: 198361

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TECNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Línea de investigación sobre la optimización de procesos y mejora de la capaci-dad de investigación del centro mediante la aplicación de herramientas informáticas Referencia: 198362

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)

TITULADO UNIVERSITARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria

Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Proyectos Europeos (PR.OPE.OPE2022.001.01)

(PR.OPE.OPE2022.001.03) (PR.OPE.OPE2022.001.04) (PR.OPE.OPE2022.001.05)

(PR.OPE.OPE2022.001.06)

Referencia: 198331

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente de la publicación

Observaciones: Proyecto de investigación: Contaminantes ambientales, fenotipo autista y en-vejecimiento

Referencia: 198276

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TECNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Línea de investigación: Infecciones por bacterias multirresistentes y uso de an-timicrobianos. Infección por el VIH/SIDA y enfermedades asociadas, incluyendo los VHC y VPH. Referencia: 198363

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: RESPONSABLE DE UNIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Proyecto de investigación: Implantación y seguimiento del plan de humaniza-ción del sistema sanitario público de Andalucía. Hospital Macarena Cartuja

Referencia: 198364

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Línea de investigación sobre la optimización de procesos y mejora de la capaci-dad de investigación del centro mediante la aplicación de herramientas informáticas Referencia: 198366

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Línea de investigación en cáncer de pulmón

Referencia: 198367

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Líneas de investigación: – Hepatocarcinoma. Valoración de tratamiento por ima-gen leucemias agudas. – Sarcomas de partes blandas. Valoración de tratamiento por imagen. – Ictus.

Referencia: 198368

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Proyecto de investigación: Impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en las personas con diabetes en Andalucía

Referencia: 198369

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SALUD SEVILLA (FI-SEVI)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 23:59 horas del día 20 de julio de 2022

Observaciones: Proyecto de investigación: Valoración de la movilidad de Pacientes Crónicos Complejos y su condición clínica

Referencia: 198365

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 198277

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 198279

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 198278

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ARAGÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

LICENCIADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Licenciado/a en Económicas o Empresariales, perteneciente a la escala de Adminis-tración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo A, Subgrupo A1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198378

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO FUNDACION CIUDAD DE LA ENERGIA CIUDEN F. S. P.

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agente de Territorio Teruel, personal laboral indefinido en el área de Transición Justa.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TERUEL CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será 19 al 25 de julio de 2022.

Referencia: 198420

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

OFICIAL PRIMERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Exposiciones y Almacenaje

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198379

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198359

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

TÉCNICO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198355

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

ENFERMERO ESPECIALISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: GERIATRÍA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198352

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

COCINERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198348

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

TELEFONISTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198360

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

TÉCNICO ESPECIALISTA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198357

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CONDUCTOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198349

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

ELECTRICISTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198350

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

FONTANERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198353

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CARPINTERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198347

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

ALBAÑIL

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198345

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

MECÁNICO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198354

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CALEFACTOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Cobertura temporal de plazas estatutarias. Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 198346

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ILLES BALEARS

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN BIT

FUNDACIÓ BIT

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Operador/a de Ordenador

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/08/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 15 días naturales para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Referencia: 198397

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA – SERVICIO DE MEDICINA INTERNA – AMILOIDOSIS POR TRANSTIRETINA DEL HOS-PITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 198372

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA – SERVICIO DE MEDICINA INTERNA – ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 198371

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria Observaciones: proyecto «INTRES: invertir, investigar e innovar»

Referencia: 198373

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE FONDOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD Y CULTURA FUNDACIÓN ROBERT GRAVES

JARDINERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicarse esta convocatoria en el BOIB

Referencia: 198374

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANARIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ENFERMERO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Enfermero/a de Empresa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198402

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Doctor (Postdoctoral)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la fecha de publica-ción de esta convocatoria y finalizará el 31 DE AGOSTO DE 2022

Observaciones: Línea de investigación Actividad Nuclear en Galaxias: impacto de los vientos en la formación estela

Referencia: 198313

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TITULADO UNIVERSITARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulados/as Universitarios/as en Informática

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán presentar su solicitud, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias

Referencia: 198414

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – MACBioldi 2

Referencia: 198410

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – MACBioldi 2

Referencia: 198408

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – MACBioldi 2

Referencia: 198411

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – MACBioldi 2

Referencia: 198412

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – MACBioldi 2

Referencia: 198409

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: r, Escala de Archiveros de la Administración d

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/08/2022

Observaciones al plazo: Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 4 de agosto de 2022 o, si éste fuera inhábil, el primer día hábil si-guiente

Referencia: 198399

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVA SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Psicólogos

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y

LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 30 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles conta-dos a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cas-tilla y León

Referencia: 198400

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y

LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles conta-dos a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cas-tilla y León

Referencia: 198330

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Psicólogos

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/08/2022

Observaciones al plazo: La inscripción y demás acciones podrán realizarse desde el día siguiente al de publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 22 de agosto de 2022 o, si éste fuera inhábil, el primer día hábil siguiente.

Referencia: 198329

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social

Plazas: Convocadas: 50, Libre: 45, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y

LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 30 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles conta-dos a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cas-tilla y León

Referencia: 198401

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

TECNICO JURIDICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialista en Administración Electrónica, Protección de Datos y Transparencia

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198302

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ANIMADOR/A COMUNITARIO/A

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198303

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

OFICIAL CONDUCTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198305

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad:, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convo-catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS – 1 PLAZA. EQUIPOS INFORMÁTICOS – 1

PLAZA. EDUCACIÓN FÍSICA – 4 PLAZAS.

Referencia: 198307

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICOS/AS DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD – TRABAJADORES/AS SOCIALES DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198304

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convo-catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA – 1 PLAZA. CALIDAD AMBIENTAL – 1 PLAZA.

EQUIPOS INFORMÁTICOS – 1 PLAZA. ESTADÍSTICA – 1 PLAZA.

Referencia: 198308

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OPERADOR DE INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 10, Discapacidad:, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convo-catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198309

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Especialista Redes y Comunicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convo-catoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 198310

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198382

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CATALUÑA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 198416

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198385

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Fomento de la investigación sobre los indicadores sociales, en servi-cios sociales de la Comunidad Valenciana. Anualidad 2022. CPI-22-293»

Referencia: 198317

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Reposicionamiento de fármacos en LGMDD2: validación en modelo celular EXP.AI-2021-003. CPI-22-281»

Referencia: 198322

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral en formación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Neuropsicología y Neuroimagen Funcional.

Referencia: 198316

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera y la Universitat de València para la creación de la Cátedra Ciutat de Cullera. CPI-22-289»

Referencia: 198318

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyecto de investigación «Dynamo: Dynamic Spatio-temporal Modulation of

Light by Phononic Architectures», con referencia 101046489, Codi: 22I082. Fondos europeos:

Horizon-EIC-2021-Pathfinderopen-01-01/EIC Pathfinderopen 2021.

Referencia: 198358

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TECNICO TITULADO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Development installation and support of for the administration for people with disabilities (APD) highly immersive virtual reality training unit for people with disa-bilities. CPI-22-285»

Referencia: 198321

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal investigador

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Observaciones: Proyectos del Instituto de Nuevas Tecnologías de la imagen (INIT

Referencia: 198314

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Convenio para la creación de la Cátedra Economía Colaborativa y Transformación Digital. CPI-22-296»

Referencia: 198323

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Observaciones: Proyectos del Instituto de Nuevas Tecnologías de la imagen (INIT).

Referencia: 198315

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Selectively activated information technology by hybrid organic inter-faces (SINFONIA). CPI-22-300»

Referencia: 198351

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/Impacto de las patologías bacterianas en la acuicultura medi-terránea (IMPACUMED). CPI-22-292», financiado por la Consellería d´Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Referencia: 198324

UNIVERSITAT JAUME I

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyecto: «Líquids iònics i materials relacionats per a aplicacions farmacològi-ques» (referencia CIGRIS/2021/045). Programa Santiago Grisolía.

Referencia: 198356

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Creación de la Cátedra Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento:

De Estudiante a Empresario – Cátedra. CPI-22-288

Referencia: 198319

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Creación de la Cátedra Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento:

De Estudiante a Empresario – Cátedra. CPI-22-288

Referencia: 198320

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Ensayos de eficacia dietas funcionales en camarón en términos de resistencia a patologías causadas por Vibrio Parahaemolyticus/otras bacterias. CPI-22-295» Referencia: 198325

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA GALICIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 75, Libre: 70, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 27 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG)

Referencia: 198417

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 102, Libre: 92, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 27 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG)

Referencia: 198418

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 120, Libre: 108, Discapacidad: 12, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 27 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG)

Referencia: 198419

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos/as Superiores de Desarrollo Local y Recursos Europeos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198388

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

INGENIEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingeniero/a de obras y servicios provinciales Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198387

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

TRADUCTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Traductor/a de Lengua Gallega

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198386

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Especialista de Desarrollo Local y Recursos Europeos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198389

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

OFICIAL TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Oficial Técnico de Obras

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198390

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Auxiliar Agrícola

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198391

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Maestro/a Ayudante de Gaita

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198392

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

OPERARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operario/a Constructor de Instrumentos Musicales Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198396

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

PEÓN CAMINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de OURENSE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198395

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

PEÓN AGRÍCOLA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198394

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

OPERARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operarios/as sin cualificar

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad:, para la provincia de OURENSE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con-tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198393

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Medicina y Cirugía

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se formularán telemáticamente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la presente Orden

Observaciones: A partir de esta convocatoria se constituirá una lista de espera del Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Escala de Medicina y Cirugía, para el nombramiento de funcionarios interinos en la Consejería convocante

Referencia: 198328

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198377

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/07/2022

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la página Web de la FECYT

Referencia: 198270

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO FUNDACIÓN MADRID POR LA COMPETITIVIDAD

GESTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: Se admitirán solicitudes hasta el séptimo día natural posterior a la pu-blicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Referencia: 198413

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SEGITTUR SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS,S.A.M.P

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DIRECTOR/A DE PROYECTO IDI

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 29 de julio de 2022 (inclusive)

Referencia: 198344

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO FUNDACIÓN MADRID POR LA COMPETITIVIDAD

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/07/2022

Observaciones al plazo: Se admitirán solicitudes hasta el séptimo día hábil posterior a la publi-cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 198327

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: Desarrollo de una herramienta de integración de cen-trales termosolares en la red eléctrica bajo escenarios de alta penetración de energías renova-bles

Referencia: 198383

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: SISCAREN. Desarrollo de un sistema de caracteriza-ción RBBA

Referencia: 198312

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: (Postdoctoral) nivel D

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Mejoras en la inmunoterapia del Cáncer de vejiga mediante inhibidores epigenéticos (INMUNOEPIBLA)

Referencia: 198333

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID WEB ORGANISMO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto de investigación: Towards an Enhanced Accident Management of the Hydrogen/CO Combustion Risk (AMHYCO)

Referencia: 198294

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TECNICO ESPECIALISTA III

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad:, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: del 18 al 29 de julio, ambos inclu-sive, y del 1 al 15 de septiembre, ambos inclusive

Referencia: 198370

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Estudio de aleatorización mendeliana del selenio y

factores relacionados con la diabetes: un enfoque integrador (PID2019-108973RB-C21)

Referencia: 198376

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198337

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Gestión económica, científico-técnica proyectos IB (3P002)

Referencia: 198334

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Línea de investigación: T0492. Gestión y administración de servidores y siste-mas. Administración de sistemas basados en MS Windows con Directorio Activo y red centrali-zada

Referencia: 198335

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALEN-TES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198338

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION EN FABRICACION MECANICA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198340

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198342

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198341

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA I+D+I

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Z-0519 Gestiones científico-técnicas en química ana-lítica

Referencia: 198336

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/07/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há-biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con-vocatoria

Observaciones: Proyecto: Horizon Europe (HE) FP9 (Call EURATOM-2021-ADHOC-IBA)

Referencia: 198339

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULACIÓN SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TITULADO SUPERIOR DE EMPLEO

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 5, Prom. Interna: 6, Discapacidad:, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 15 de julio de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/08/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes de participación en la convocatoria de-berá realizarse en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 198332

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA PAÍS VASCO

PERSONAL FUNCIONARIO

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a superior de archivo

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad:, para la provincia de GIPUZKOA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 198273

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a superior de documentación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 198274

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a superior de promoción cultural

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de GIPUZKOA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 198275

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a medio/a restaurador/a

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de GIPUZKOA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 198272

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

GUARDAS FORESTALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de GIPUZKOA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/08/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 198271

