Oposiciones Guardia Civil 2026: 122 plazas fijas ya convocadas

Las oposiciones Guardia Civil 2026 suman 122 nuevas plazas de personal laboral fijo, según la Resolución de 3 de julio de 2026 del Ministerio del Interior. Las plazas se reparten entre especialidades de medicina, enfermería, psicología, mantenimiento general, informática y logística, y se distribuyen en cinco grupos profesionales.

Oposiciones Guardia Civil 2026: 122 plazas en cinco grupos profesionales

La convocatoria organiza las plazas en cinco grupos profesionales (M3, M2, M1, E2 y E1), en función de la titulación exigida y las funciones a desempeñar. Las especialidades con más peso son sanidad (medicina y enfermería), psicología, mantenimiento general, informática y logística, áreas clave para el funcionamiento operativo del cuerpo.

Requisitos: nacionalidad, edad y solicitud telemática

Para optar a estas plazas se exige nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, y tener entre 16 años y la edad de jubilación forzosa. La solicitud se presenta a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior, con DNI electrónico o certificado digital, dentro del plazo fijado en la convocatoria.

Una oportunidad para el empleo público especializado

Esta convocatoria supone una vía de acceso al empleo público para perfiles técnicos y sanitarios que no siempre encuentran hueco en las oposiciones tradicionales de la Guardia Civil, y refuerza áreas críticas como la atención sanitaria, la ciberseguridad y el mantenimiento de los medios operativos del cuerpo.

Estas oposiciones Guardia Civil 2026 se suman a otros procesos de empleo público convocados este mismo mes, como las plazas de personal laboral fijo en ayuntamientos publicadas en el BOE. Puedes consultar el texto completo de la convocatoria en la sede electrónica del Ministerio del Interior. Los aspirantes que superen el proceso selectivo se incorporarán a diferentes unidades del cuerpo distribuidas por todo el territorio nacional, con condiciones laborales propias del régimen de personal laboral fijo.