SEPE: la colocación de parados toca mínimos históricos (1,7%)

En 2025, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) certifica su papel cada vez más discreto en la colocación de parados: el organismo apenas medió en el 1,7% de los cerca de 15,6 millones de contratos firmados en España, el peor registro de la última década.

Un histórico peor que hace dos décadas

El dato de 2025 iguala el nivel más bajo registrado en 2015, pero se aleja todavía más del mejor año de la serie: 2007, cuando el SEPE llegó a mediar en el 3,2% de las colocaciones, con más de 500.000 contratos gestionados directamente por el servicio público. En total, el organismo intermedió en 319.700 de los 15,6 millones de contratos firmados el año pasado.

Las ETT ganan terreno donde el SEPE pierde

Mientras el peso del SEPE se reduce, las empresas de trabajo temporal (ETT) han disparado su cuota: en 2025 intermediaron el 3,9% de los contratos, un total de 726.100, lo que supone un crecimiento del 69% en solo diez años. El contraste deja una conclusión incómoda: de cada 100 contratos que se firman en España, el servicio público media en menos de dos.

Qué significa esto para quienes buscan empleo

El contexto no ayuda: España cerró junio de 2026 con 2,3 millones de personas en paro registrado y el SEPE destinó 1.944 millones de euros a prestaciones solo en el mes de mayo. Los datos apuntan a que el organismo se ha convertido, en la práctica, en un gestor de prestaciones más que en una agencia de recolocación, ya que su definición oficial no fija objetivos concretos de reinserción laboral. Para quienes buscan trabajo, la recomendación es no depender en exclusiva de las oficinas de empleo y combinar la búsqueda con portales privados, ETT y redes de contactos.

Este descenso en la colocación de parados coincide con la mejora general del mercado laboral, y confirma que el SEPE necesita reforzar su papel de intermediación. Puedes consultar las estadísticas oficiales en la web del SEPE.