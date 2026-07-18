Teletrabajo e IA en España: el 68% de trabajadores ya usa IA a diario

El teletrabajo e IA en España se consolidan como modelo de trabajo habitual, con la inteligencia artificial integrada ya en el día a día de millones de trabajadores. Según una encuesta de Zoom realizada en junio de 2026, el 53% de los españoles prefiere el trabajo en remoto o híbrido, y más de 3,3 millones de personas teletrabajan de forma habitual en el país.

Teletrabajo e IA en España: el 68% usa la inteligencia artificial a diario

El 68% de los trabajadores españoles considera útil el uso de la inteligencia artificial en sus tareas diarias, y el 83% afirma ahorrar entre 30 minutos y 3 horas semanales gracias a estas herramientas. El sector tecnológico lidera la adopción, con más del 60% de uso, seguido de los servicios profesionales, en torno al 50%.

Menos desplazamientos y más sostenibilidad

El teletrabajo también deja huella en la movilidad y el medioambiente: el 71% de los encuestados afirma haber reducido sus desplazamientos diarios, el 90% valora positivamente el impacto en su calidad de vida y el 64% considera que el teletrabajo contribuye a reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos.

La semana laboral de cuatro días gana adeptos

El debate sobre la semana laboral de cuatro días sigue ganando terreno: el 81% de los trabajadores se mostraría a favor de implantarla en su empresa, aunque solo un 34% cree que será una realidad extendida a corto plazo. La combinación de teletrabajo e inteligencia artificial se perfila como uno de los argumentos clave para quienes defienden que reducir la jornada es viable sin perder productividad.

Este avance del teletrabajo e IA en España coincide con una ligera mejora del mercado laboral, como reflejan los últimos datos de paro registrado en junio. Puedes consultar más información sobre digitalización y empleo en la web del Ministerio de Trabajo.