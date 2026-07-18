Empleo público BOE: más de 20 plazas en ayuntamientos este sábado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 18 de julio de 2026 más de 20 convocatorias de empleo público en ayuntamientos y organismos de toda España, con plazas que van desde personal docente universitario hasta técnicos municipales, oficiales y personal de administración general. Repasamos las convocatorias más destacadas del día.

Dos concursos docentes en la Universidad Politécnica de Cartagena para empleo público

La Universidad Politécnica de Cartagena convoca dos concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, dirigidos a profesorado que busca estabilizar o promocionar su plaza. Las bases completas, con los requisitos de titulación y méritos, ya están disponibles en el BOE y en la sede electrónica de la universidad.

Más de una veintena de ayuntamientos sacan plazas este 18 de julio

El grueso de las convocatorias de hoy llega de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Getxo publica dos procesos selectivos distintos, mientras que otras corporaciones locales de toda la geografía española suman más de una veintena de plazas adicionales: Algete, Tordesillas, Berga, Consuegra, Cehegín, el Cabildo de Tenerife, Argamasilla de Alba, Moraleja, Benahavís, San Martín de Oscos, Tías, Malpartida de Cáceres, Bellvei, Oliva, Cerdedo-Cotobade, Gádor, Vila-seca, Torreblanca, Sant Feliu de Codínes, Benahadux, Santa Marta de Tormes y Tavèrnoles.

Cómo consultar las bases y presentar tu solicitud

Cada convocatoria tiene su propio plazo de solicitud, que suele ser de 20 días hábiles desde su publicación en el BOE o en el boletín oficial de la provincia correspondiente. Te recomendamos revisar las bases específicas de cada ayuntamiento en su sede electrónica y no dejar la solicitud para el último día, ya que algunos procesos exigen tasas de examen y documentación acreditativa de méritos.

Este empleo público BOE convive con otros procesos selectivos de gran volumen, como las oposiciones a Guardia Civil, que también concentran miles de solicitudes cada convocatoria. Puedes consultar el texto íntegro de todas las convocatorias en la sede electrónica del BOE.