Empleos de fontanero en España: hasta 2.500€ al mes

España tiene 25.000 empleos de fontanero sin cubrir en el sector de la construcción, pese a que la empleabilidad de estos profesionales cualificados ronda el 90%. El oficio se ha convertido en una de las salidas laborales con más demanda y menos competencia del mercado.

Empleo de fontanero en España: más demanda que profesionales

La edad media de quienes trabajan en fontanería en España es de 44,8 años, y más del 52% supera los 45. Apenas entre el 9% y el 12% de la plantilla del sector tiene menos de 30 años, lo que anticipa un relevo generacional complicado en los próximos años.

Por qué faltan fontaneros: relevo generacional y normativa europea

A la falta de jóvenes que elijan este oficio se suma la presión regulatoria: casi el 30% de los 26,6 millones de viviendas de España tiene más de 70 años, y la Unión Europea exige rehabilitar 300.000 edificios al año hasta 2030, cuando España apenas rehabilita 30.000 anualmente. A esto se añade que, en enero de 2028, se reducirá a la mitad el límite de plomo permitido en el agua potable, lo que obligará a actualizar instalaciones en todo el país.

Cómo formarte y entrar al sector

Un oficial de tercera puede empezar ganando entre 1.300 y 1.500 euros al mes, mientras que un oficial de primera con experiencia puede llegar a los 2.500 euros, y quienes trabajan por cuenta propia suelen superar esas cifras. Las vías de acceso pasan por la Formación Profesional en fontanería, los certificados de profesionalidad y los cursos intensivos que combinan teoría y práctica. Como resume el experto David Medina, la fontanería es una profesión con más demanda que profesionales disponibles, y trabajos como las instalaciones de agua, saneamiento, calefacción y climatización son, además, difíciles de automatizar.

Esta escasez de empleos de fontanero en España se suma a la falta de relevo generacional que también afecta a otros oficios técnicos del sector servicios. Puedes consultar los programas de Formación Profesional en la web del Ministerio de Trabajo. Esta tendencia también refleja las tensiones del mercado laboral español, que ya analizamos al hablar de la intermediación laboral del SEPE.