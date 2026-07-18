Paro junio 2026: España toca mínimos desde 2008

El paro registrado en España cerró junio de 2026 en 2.291.982 personas, la cifra más baja desde 2008. El dato supone un descenso de 28.739 desempleados respecto a mayo (-1,2%) y de 113.981 en el último año (-4,7%).

Los servicios y el turismo tiran del empleo

El sector servicios fue el gran protagonista del descenso, con 28.498 parados menos gracias al arranque de la temporada turística y hostelera. Industria, construcción y agricultura también retrocedieron ligeramente en el mes.

Récord histórico de afiliación a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 22.466.339 trabajadores, un nuevo máximo histórico, con 128.533 altas más que en mayo. Los trabajadores extranjeros sumaron 86.630 nuevos cotizantes, hasta los 3,44 millones, el 15,3% del total de afiliados.

Más contratos indefinidos y mejor cobertura por desempleo en junio 2026

En junio se firmaron 683.861 contratos fijos, un 16,3% más que un año antes, lo que eleva a más de 3,35 millones los contratos indefinidos formalizados en lo que va de 2026. La tasa de cobertura por desempleo llegó al 78% en mayo (último dato disponible), frente al 73,5% del año anterior, con una prestación contributiva media de 1.027,4 euros al mes. La vicepresidenta Yolanda Díaz vinculó estos resultados a la reforma laboral y a la regularización de personas migrantes, y anunció nuevas medidas como el registro horario obligatorio.

Este dato de paro junio 2026 coincide con la tendencia que ya señalábamos al analizar el papel del SEPE en la intermediación laboral. Puedes consultar la nota de prensa oficial en la web del SEPE.