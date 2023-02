Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 27.02.2023

Como cada semana empezamos con el repaso a las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado durante los últimos días.

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES EN DAKAR, FRANCFORT, NUEVA DELHI, PRAGA, SHANGHAI, TÚNEZ

BIBLIOTECARIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: 1 plaza en Dakar, 1 plaza en Fráncfort, 1 plaza en Shanghái, 1 plaza en Nueva Delhi, 1 plaza en Praga y 1 plaza en Túnez

Referencia: 203384

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

OFICINA DE COMUNICACIÓN EN LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE ESPAÑA EN ROMA (ITALIA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, siendo el último día de plazo el 25 de febrero inclusive y se deberán dirigir a la siguiente dirección: Oficina de Comunicación en Roma (Italia),

Referencia: 203414

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 25, Prom. Interna: 24, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud

Referencia: 203406

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 28, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación

de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud Referencia: 203405

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203408

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 138, Libre: 131, Discapacidad: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203407

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: Control de la división celular y el desarrollo de hongos Proyecto de Investigación denominado “Control de la Proteostasis Durante el Ciclo Celular y en Condiciones de Estrés Proteotóxico”. Referencia: 203428

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: Evolución citogénica de angioespermas Proyecto de Investigación denominado “Supergenes de diferenciación y especiación en un género megadiverso de angiospermas con rápida evolución cromosomática. ProyExcel_00125”. Referencia: 203427

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación con grado de Doctor/a. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: Aplicaciones medioambientales de materiales porosos Proyecto de Investigación denominado “Sensores en Línea Basados en Redes Organometálicas Luminiscentes para la Detección Óptica de Vapores de Explosivos y Sustancias Tóxicas”. Referencia: 203429

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: Política Regional y Análisis de Políticas Públicas Proyecto de Investigación denominado “REFSTATE. Independencia y toma de decisión. ¿Por qué los Estados aceptan organizar referéndums de autodeterminación?”. Referencia: 203426

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jurídico Área de Medidas de Apoyo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203390

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador de Empresas Participadas Grupo II, Nivel A Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará, en el plazo

de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio Referencia: 203365

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de Recursos Humanos Grupo III, Nivel B Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio Referencia: 203364

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de mantenimiento del Teatro Central

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 203389

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ

OFICIAL 1ª

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial 1.ª de Oficio (Servicios Múltiples), Nivel D2. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará, en el plazo

de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio Referencia: 203366

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

POLICÍA LOCAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de 7 días hábiles a contar a partir del día siguiente de que se haya publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears

Referencia: 203381

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de quince (15) días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears Referencia: 203439

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: proyecto: RADIX en genómica para la medicina de precisión, financiado por el proyecto IdISBaJanssen (RADIX/JANSSEN21/01) Referencia: 203382

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: proyecto: Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older (AMBROSIA)

(AC20/00111)

Referencia: 203383

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS (IRFAP)

SERVICIOS DE MEJORA AGRARIA Y PESQUERA (SEMILLA)

AUXILIAR PECUARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB Referencia: 203380

OPOSICIONES EN CANARIAS

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSORCIO PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN-Q3500385D)

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO SUPERIOR ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/02/2023

Observaciones al plazo: el plazo máximo de siete (7) días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación

Referencia: 203433

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

OPERATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES OFICIAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: de 1ª Conductor

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 203409

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

OPERATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

PEÓN DE MONTES

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 203411

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

OPERATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

ESCUCHA INCENDIOS

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 203410

OPOSICIONES EN CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INGENIEROS DE MONTES

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería montes

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 203370

CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INGENIERO INDUSTRIAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería Industrial d

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 203369

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 203372

CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Industrial

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 15 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 203371

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de marzo de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 203379

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

TECNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico/a mantenimiento

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Genealitat Valenciana Referencia: 203419

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

TECNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico/a de operaciones polivalente

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Genealitat Valenciana Referencia: 203418

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Biosupramat. Referencia: 203373

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mecanismos moleculares implicados en las diferencias de patogenicidad en combinaciones favorables y no favorables de M. tuberculosis y el hospedador. CPI-23057». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI-, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– Referencia: 203424

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Complejos metálicos y metalopéptidos como qubits, pbits y nanoimanes moleculares. CPI-23-042» Referencia: 203423

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Tecnologías de RF para monitores de haz en aceleradores y para detectores de axiones de materia oscura. CPI-23-049». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU»–, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 203422

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Observatorio de cultivos leñosos: agricultura digital inteligente, sostenible y competitiva para agricultores, investigadores, consumidores y comunidad educativa. CPI-23-044». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Referencia: 203421

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo a la investigación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT). Referencia: 203374

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Arquitectura de Computación inteligente para elementos de protección individual. CPI-23-046». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» –, y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203403

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ecofisiología y Biotecnología.

Referencia: 203404

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «SRIC_UE_Multidimensional and transversal well-being program for teleworking (MENTOR+). CPI-23-030». Oferta pública de un puesto de trabajo de técnico/a medio/a de apoyo a la investigación Referencia: 203368

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Herramientas genéticas para la producción sostenible de insectos para alimentación. CPI-23-040». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por la «Unión Europea –NextGenerationEU»–, y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

Referencia: 203402

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Convenio entre la confederación hidrográfica del Ebro y la Universitat de València para el seguimiento de la calidad de aguas en embalses de la cuenca mediante teledetección. CPI-23-043». Referencia: 203401

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de marzo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Role of host mucosal glycosylation in SARS-COV-2 infectivity. CPI-23035». (CIAICO/2021/033). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022 Referencia: 203367

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Auxiliar handling:

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Genealitat Valenciana Referencia: 203420

OPOSICIONES EN EXTREMADURA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Especialidad Jurídica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario O Referencia: 203376

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICOS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Especialidad Biblioteconomía y Documentación

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario O Referencia: 203375

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especial Superior de Gestión Universitaria Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: La solicitud se presentará en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: TÉCNICO/A EN LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Referencia: 203412

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especial Superior de Gestión Universitaria Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/03/2023

Observaciones al plazo: La solicitud se presentará en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: TÉCNICO/A EN LA VICEGERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Referencia: 203413

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TÉCNICA AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Referencia: 203415

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES – DIRECCIÓN ACADÉMICA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de Tecnologías del Aprendizaje y la Certificación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 203398

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

PROFESOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM

Referencia: 203425

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES – ASESORÍA JURÍDICA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a I de Convenios

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 203399

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniero Auxiliar de Proyectos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMTRCM y la presentación se realizará por vía electrónica: Referencia: 203388

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM

Referencia: 203352

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES – DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Apoyo Informático de Internet y Desarrollo de Aplicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 203400

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad INVESTIGACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA

Observaciones: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Referencia: 203416

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad INVESTIGACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA

Observaciones: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do Referencia: 203417

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto M2LEC dentro de la línea de investigación: Operación y explotación de estaciones marcianas y nuevos sensores Referencia: 203432

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: línea de investigación: Epidemiología y Salud Pública de las Enfermedades no Transmisibles Humanas Referencia: 203437

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/03/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto: Observatorio Virtual Español (SVO) dentro de la línea de investigación: Explotación científico-técnica de archivos astronómicos a través del Observatorio Virtual Español.

Referencia: 203430

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: Línea de investigación: Enfermedades infecciosas: estudio de resistencia a los antibióticos y de la respuesta inmune – 38000 Referencia: 203386

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: Línea de investigación: Polímeros Supramoleculares Referencia: 203385

UNIVERSIDAD DE MURCIA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones: Lugar de trabajo: Facultad de Educación de la Universidad de Murcia Denominación de la línea de investigación: Adquisición de la lengua vehicular de alumnos alófonos en distintos países

Referencia: 203431

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones: Línea de investigación: Fitohormonas, desarrollo vegetal y fitogénicos en productos agroalimentarios Referencia: 203378

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones: Línea de investigación: Estudio de las moléculas involucradas en fecundación y su aplicación en ensayos de Reproducción. LICT-2022-41 Referencia: 203377

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 16 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: Línea de investigación: Enfermedades infecciosas: estudio de resistencia a los antibióticos y de la respuesta inmune – 38000 Referencia: 203387

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador del proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «InteVol» ERC-2021 número 101042702″.

Referencia: 203436

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-131716B-C21». Referencia: 203442

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador del proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «PID2020-118829RB-I00». Referencia: 203438

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «PID2020-115018RB-C31».

Referencia: 203445

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-131716B-C21».

Referencia: 203443

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-132240B-I00». Referencia: 203441

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «PID2020-115177RB-C22». Referencia: 203444

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador del proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «Proyecto Erasmus+ 2021-1-ES01-KA220-HED000027570 NEMOS».

Referencia: 203435

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador del proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «Pry Estratégico 2021 Gobierno de Navarra – MOSIC 0011-1411-2021- 000025».

Referencia: 203440

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto Tipo 2, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación «PC148-149 REPABIO». Referencia: 203434

OPOSICIONES EN LA RIOJA

PERSONAL LABORAL

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TECNICO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: en Administración

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203394

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: en Marketing

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203396

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203392

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: en gestión de calidad

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203393

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: de soporte informático

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203397

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico/a superior en asesoría jurídica y transferencia Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. Referencia: 203391

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: en Internacionalización

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/03/2023

Observaciones al plazo: Nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento, el cual comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

Referencia: 203395

