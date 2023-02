Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 13.02.2023

Repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido po el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante las últimas semanas.

Este repaso semanal te interesa si quieres trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características del municipio o su proceso de selección.

Puedes completar esta noticia con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que os adelantamos los planes de las distintas administraciones para preparar los exámenes con mayor antelación. Y además, te ofrecemos las convocatorias que se difunden en diarios autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

OPOSICIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EL INSTITUTO CERVANTES,MÁNCHESTER, NUEVA DELHI, RABAT, VARSOVIA

ADMINISTRADORES

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles

Observaciones: EL INSTITUTO CERVANTES CONVOCA PARA SUS CENTROS EN EL EXTRANJERO

Mánchester, Nueva Delhi, Rabat, Varsovia

Referencia: 203231

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE NÁPOLES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 203237

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación con grado de Doctor/a. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Línea de investigación: Interacción patógeno-huésped. Proyecto de Investigación denominado “Validación de un modelo celular de interacción patógeno-huésped basado en células IPSCs para el cribado de fármacos que bloquean está interacción (ProyExcel_00116)”.

Referencia: 203212

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 592003 Catalán. 592011 Inglés.

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 5, Prom. Interna: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del día 8 al día 28 de febrero de 2023, ambos incluidos Referencia: 203259

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 255, Libre: 206, Prom. Interna: 30, Discapacidad: 19, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del día 8 al día 28 de febrero de 2023, ambos incluidos

Observaciones: Son equivalentes, a efectos de docencia para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, las titulaciones establecidas en el anexo V del Reglamento (Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE núm. 53, de 2 de marzo) modificado por el RD

48/2010, de 22 de enero (BOE núm. 33, de 6 de febrero)) Referencia: 203255

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 594406 Contrabajo. 594407 Coro.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del día 8 al día 28 de febrero de 2023, ambos incluidos Referencia: 203260

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: 597 EI. 597 EF. 597 AL. 597 PRI.

Plazas: Convocadas: 295, Libre: 276, Discapacidad: 19, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del día 8 al día 28 de febrero de 2023, ambos incluidos Referencia: 203261

OPOSICIONES EN CANARIAS

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Astrofísico Residente – Especialidad Operaciones Telescópicas Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto de Investigación: Operación de las instalaciones telescópicas Referencia: 203235

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Gestor de proyectos I+D+I

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Línea de investigación: Ciencia Subestelar con EUCLID Referencia: 203233

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Administración, nivel 3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a partir del día siguiente al de publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León. Referencia: 203234

UNIVERSIDAD DE LEÓN

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se hará en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203211

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

FISIOTERAPEUTAS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: A2-04-03, Fisioterapia,

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de las solicitudes se efectuará desde las 09.00 horas del día 6 de febrero de 2023 hasta las 08.59 horas del día 20 de febrero de 2023 Referencia: 203268

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ADMINISTRATIVOS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: C1-01. Cuerpo administrativo

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de las solicitudes se efectuará desde las 09.00 horas del día 6 de febrero de 2023 hasta las 08.59 horas del día 20 de febrero de 2023 Referencia: 203266

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL

Vía: INTERINIDAD

Titulación: cuerpo C1-04-03, Educación Especial.

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de las solicitudes se efectuará desde las 09.00 horas

del día 6 de febrero de 2023 hasta las 08.59 horas del día 20 de febrero de 2023 Referencia: 203265

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

AUXILIAR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: C2-01. Cuerpo auxilia

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de las solicitudes se efectuará desde las 09.00 horas del día 6 de febrero de 2023 hasta las 08.59 horas del día 20 de febrero de 2023 Referencia: 203267

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Referencia: 203251

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TECNICO MEDIO DE GESTION

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico medios de gestión deportiva

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Observaciones: Unidad de Programación de Actividades Deportivas

Referencia: 203262

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnica o técnico especialista deportivo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Referencia: 203263

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

OFICIAL SEGUNDA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Oficial segunda de deportes

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 203277

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Beyond omics: advances in their integration into cardiometabolic and neurodegenerative diseases incorporating the gender perspective and sustainability. CPI23-033». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2021-021), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020 Referencia: 203239

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis de datos inteligente para una agricultura digital y sostenible en la comunidad valenciana. CPI-23-019», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203275

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Fabricación sostenible de membranas superhidrofóbicas para la descarbonización de emisiones de metano disuelto de digestores anaerobios. CPI-23-021». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

Referencia: 203257

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Estrategias catalíticas y fotoelectrocatalíticas para evitar la emisión de N2O y CO2 al medioambiente: valorización y eliminación. CPI-22-790». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– «Una manera de hacer Europa».

Referencia: 203247

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Developing strategies for the protection of taxa consisting of interconnected sexual and parthenogenetic reproducing strains. CPI-23-016», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión

Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203273

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Los datos de investigación en abierto en ciencias de la educación como motor del cambio social. CPI-23-015», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203272

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Contribución a la producción de la electrónica de fase 2 y desarrollos instrumentales para AGATA. CPI-23-012». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI– y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203269

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Sostenible y Supramolecular Referencia: 203276

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia Maria de Maeztu 2020-2023. CPI-23-003». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203271

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Contribución a la producción de la electrónica de fase 2 y desarrollos instrumentales para AGATA. CPI-23-012». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI– y el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 203270

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis de datos inteligente para una agricultura digital y sostenible en la comunidad valenciana. CPI-23-018», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203274

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Estrategias de innovación en la recuperación de compuestos bioactivos procedentes de balsas abandonadas de alpechín y su validación en el sector agroalimentario. CPI-23-020». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Referencia: 203256

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Lectura en pantalla en las aulas de Primaria y Secundaria: estudios multimétodo. CPI-23-017». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203254

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-23-023». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Res Referencia: 203258

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Estrategias de diagnóstico y tratamiento en enfermedades inflamatorias crónicas articulares y de la piel. CPI-22-791». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– «Una manera Referencia: 203252

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis y modelización de tendencias en la Comunitat Valenciana en el contexto del cambio climático. CPI-22-795». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021-016), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020. Referencia: 203246

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TECNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de supercapacitores, baterías alcalinas y baterías de litio basados en nanomateriales de grafeno y su optimización. CPI-22-822» Referencia: 203214

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe-COALESCE. CPI-23-001» Referencia: 203226

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Hacia un empleo inclusivo de las personas con discapacidad intelectual: retos e impacto. CPI-23-011». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 203238

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis y modelización de tendencias en la Comunitat Valenciana en el contexto del cambio climático. CPI-22-794». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021-016), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020. Referencia: 203243

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-823». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPROMETEO 2021- 001), ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020. Referencia: 203219

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Avances en medicina de precisión de la obesidad: análisis multiómico y dinámico para el descubrimiento y validación de biomarcadores predictores de pérdida de peso tras intervención en personas de alto riesgo. CPI-23-034». Financiado por el ISCIII y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.» Referencia: 203240

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural precolombino. Arte y arquitectura maya. CPI-23-008». Programa «Prometeo» para grupos de investigación de excelencia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-066), convocadas por Resolución de 30 de julio de 2019. Referencia: 203228

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Galaxias reales y virtuales: simulaciones. CPI-23-010». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 203229

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: IMK – Innovació en Màrqueting Referencia: 203232

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Cambios en la misión institucional y las bases de la implicación en el tercer sector de acción social. Formación para el empleo: la participación cívica en transformación. CPI-22-819», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– Referencia: 203220

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mapeo transcriptómico e inmunohistoquímico de la diapausa en pulgones. CPI-22-792». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– «Una manera de hacer Europa».

Referencia: 203253

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Crustacean responses to environmental stressors. CPI-22-824», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 203216

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-23-002». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

Referencia: 203227

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mejora de la infraestructura verde urbana para promocionar una biodiversidad de alta calidad: el carbonero común como especie modelo para el urbanismo. CPI22-813». cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la “Unión Europea – NextGenerationEU” – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203224

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe-COALESCE. CPI-23-001» Referencia: 203225

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/unimoodle-ampliación de funciones del campus virtual moodle. Personal. CPI-22-787», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la

Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universi Referencia: 203221

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Temperature and antibiotics stress: effects on phage bacteria interactions in the gut microbiota of Blatella germanica. CPI-23-014» Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/042), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021 Referencia: 203223

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 1 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Modelización matemática de procesos biológicos e industriales: simulación numérica y tratamiento de señales. CPI-22-818» (CIAICO/2021/227). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022 Referencia: 203222

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Medicina del Trabajo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: Plazo de presentación. Dentro de los siete días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la presente Orden Observaciones: A partir de esta convocatoria se constituirá una lista de espera del Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad Medicina del Trabajo, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid para el nombramiento de funcionarios interinos, en la Consejería convocante Referencia: 203242

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)

TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 31 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas Bases

Observaciones: Programa Primera Experiencia en las Administraciones Pública incluido en C23.I1, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contrato para la obtención de la práctica profesional.

Referencia: 203236

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

SUBDIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Subdirector/a de Mercado de Capitales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes finalizará de forma improrrogable en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del último día hábil. Por tanto, se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 horas del día 24 de febrero de 2023 Referencia: 203249

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Director/a de Cumplimiento

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes finalizará de forma improrrogable en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del último día hábil. Por tanto, se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 horas del día 24 de febrero de 2023 Referencia: 203248

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA) 01 – CAMPUS «TORREJÓN DE ARDOZ

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo Profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA Observaciones: 01 – Campus «Torrejón de Ardoz Referencia: 203230

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones: línea de investigación Ecología y conservación de la biodiversidad subterránea Referencia: 203217

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: línea de investigación Ecología y conservación de la biodiversidad subterránea. Referencia: 203218

OPOSICIONES EN COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL LABORAL

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: P.B. (rama jurídica)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Referencia: 203245

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: P.B. (rama jurídica)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 6 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/03/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Referencia: 203244

OPOSICIONES EN LA RIOJA

PERSONAL LABORAL

FUNDACIÓN RIOJA SALUD

SERVICIO DE RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE FUNDACIÓN RIOJA SALUD LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: con la especialidad en Radiofísica Hospitalaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio

Referencia: 203264

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Emergencias en el Servicio Riojano de Salud

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de febrero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/03/2023

Observaciones al plazo: un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 203213

