Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 09.01.2023

Una vez pasadas las fiestas navideñas, nosotros seguimos con el propósito de ofrecerte semanalmente las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Comprobarás que esta semana viene cargado porque recoge muchas convocatorias de estabilización de empleo público en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos que se publicaron antes de final de año.

Te invitamos también a visitar nuestra sección de Oposiciones en la que te mostramos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales. Allí te adelantamos los planes de las distintas institucicones para que prepares los exámenes con mayor antelación.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EXPERTO-COORDINADOR

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN ECUADOR Referencia: 202701

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

RESPONSABLE DE PROYECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización. OFICINAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN EN

NICARAGUA Y EN REPÚBLICA DOMINICANA

Referencia: 202930

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

RESPONSABLE DE PROYECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN EN ECUADOR

Referencia: 202699

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE PROGRAMAS PATRIMONIO Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: OFICINAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN EN PARAGUAY, PERÚ, NICARAGUA, COLOMBIA Y GUATEMALA

Referencia: 202700

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE ALBUQUERQUE

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 202354

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE ALBUQUERQUE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases Referencia: 202356

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O

EQUIVALENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 126, Libre: 117, Discapacidad: 9, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Ceuta, Melilla Referencia: 202769

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202540

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: Un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Estabilización del empleo temporal Referencia: 202287

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 35, Libre: 33, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202536

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE AD-

MINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 83, Libre: 83, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Marco de la estabilización Treinta plazas para proveer por concurso-oposición y cincuenta y tres plazas para proveer por concurso Referencia: 202516

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 146, Libre: 139, Discapacidad: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202535

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 30, Prom. Interna: 29, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 202307

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LO-

CAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 60, Prom. Interna: 57, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Treinta plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2021. Treinta plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2022. Treinta y seis plazas para proveer por prueba de aptitud y veinticuatro plazas para proveer por concurso de méritos

Referencia: 202523

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SUPERIOR DE ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD DE LOS

OO.AA. Y LAS AG. ESTATALES DEL MITMA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: 2 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de avión, reservadas a aspirantes que cumplan con los requisitos de 1 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de helicóptero, reservadas a aspirantes que cumplan con los requisitos de 2 plazas con el perfil de inspectores de trabajos aéreos con avión o helicóptero, reservadas a aspirantes que cumplan con los requisitos de Referencia: 202534

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202506

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

NACIONAL VETERINARIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202457

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 11, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202480

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202488

MINISTERIO DE SANIDAD

MÉDICOS TITULARES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202645

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202505

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Diseño Gráfico 2,Medios Informáticos 2

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización ceuta

Referencia: 202775

MINISTERIO DE JUSTICIA

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 96, Libre: 96, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 202502

MINISTERIO DEL INTERIOR

FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad de medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes por vía electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización

Referencia: 202715

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CARRERA DIPLOMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 30, Libre: 28, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202697

MINISTERIO DE SANIDAD

TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 24, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202647

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 258, Prom. Interna: 245, Discapacidad: 13, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado Referencia: 202522

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

MÉDICOS INSPECTORES – INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización

Referencia: 202922

MINISTERIO DE JUSTICIA

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 18, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 202503

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ESCALA SUPERIOR DEL CUERPO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202496

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE AD-

MINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 150, Prom. Interna: 142, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Cincuenta plazas correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2021. Cien plazas correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2022. Noventa plazas para proveer por prueba de aptitud y sesenta plazas para proveer por concurso de méritos

Referencia: 202524

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION

LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 36, Libre: 36, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Marco de la estabilización 4 plazas para proveer por concurso-oposición y 32 plazas para proveer por concurso Referencia: 202515

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 96, Libre: 94, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 202296

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 33, Libre: 29, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202539

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Francés

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización, Melilla

Referencia: 202773

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Juristas. Psicólogos/Psicólogas.

Plazas: Convocadas: 35, Prom. Interna: 33, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202720

MINISTERIO DE JUSTICIA

MÉDICOS FORENSES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,

Plazas: Convocadas: 85, Libre: 85, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202509

MINISTERIO DE JUSTICIA

MÉDICOS FORENSES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202510

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 54, Libre: 51, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202479

MINISTERIO DE SANIDAD

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

FARMACÉUTICOS TITULARES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202644

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 202298

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

MÉDICOS INSPECTORES – INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 154, Libre: 146, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202776

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCION. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL

CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 637, Libre: 637, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Marco de la estabilización 114 plazas para proveer por concurso-oposición y 563 plazas para proveer por concurso Referencia: 202518

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-

TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202538

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, ESPECIALIDAD DE INVESTIGACION

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Especialidad de Investigación (0009I) Plazas: Convocadas: 55, Prom. Interna: 55, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202877

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 44, Libre: 42, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202537

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL

MINISTERIO DE FOMENTO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: La distribución por áreas temáticas de las 13 plazas convocadas es la siguiente: Material rodante ferroviario: 5 plazas. Instalaciones fijas ferroviarias: 3 plazas. Tratamiento de datos y automatización: 1 plaza. Instrumentación de medida, técnicas de laboratorio y electrónica: 1 plaza. Técnicas de laboratorio de química aplicada a la ingeniería civil y el medioambiente: 1 plaza. Técnicas de ayuda a la protección del patrimonio histórico de las obras públicas y el urbanismo: 1 plaza. I+D+i en el ámbito de la Ingeniería civil y el Medioambiente: 1 plaza. Referencia: 202788

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA,ESPECIALIDAD DE PROPULSION

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Especialidad de Propulsión (0009K) Plazas: Convocadas: 44, Prom. Interna: 44, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202879

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 129, Libre: 120, Discapacidad: 9, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Ceuta, Melilla

Referencia: 202764

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 70, Prom. Interna: 70, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202711

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 111, Libre: 106, Discapacidad: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202481

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cocina y Pastelería

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización ceuta

Referencia: 202777

MINISTERIO DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TÉCNICO DE HACIENDA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 445, Prom. Interna: 419, Discapacidad: 26, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202882

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE FO-

MENTO, ESP. OPERACIONES AEREAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202532

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA,ESPECIALIDAD DE NAVEGACION

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Especialidad de Navegación (0009J) Plazas: Convocadas: 45, Prom. Interna: 45, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202878

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 33, Prom. Interna: 30, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 202301

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 18, Prom. Interna: 17, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202483

MINISTERIO DE JUSTICIA

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 242, Libre: 226, Discapacidad: 16, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202511

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202487

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO – ESPECIALIDAD

AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 249, Prom. Interna: 232, Discapacidad: 17, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202881

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 1244, Prom. Interna: 1181, Discapacidad: 63, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202774

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ESCALA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202541

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ESCALA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 40, Prom. Interna: 40, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202485

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202508

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO – ESPECIALIDAD

AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 787, Libre: 736, Discapacidad: 51, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202880

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ESCALA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 66, Libre: 66, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202484

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202507

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. ESPECIALIDAD ESTADÍSTICA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 11, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado Referencia: 202514

MINISTERIO DE JUSTICIA

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 370, Libre: 345, Discapacidad: 25, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202512

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUXILIO JUDICIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 384, Libre: 358, Discapacidad: 26, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202513

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSESS (INTCF)

AYUDANTE DE LABORATORIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202501

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSESS (INTCF)

AYUDANTE DE LABORATORIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202504

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe del Departamento de Restauración

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202591

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS Grupo profesional G2

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202887

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE AREA TÉCNICA. Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202685

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

1G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202903

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de prensa y Comunicación.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202762

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO DE PREVENCIÓN C.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: procedimiento excepcional de estabilización Referencia: 202760

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización. Programas 1 al 4 Referencia: 202299

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE AREA ASISTENCIAL-RESIDENCIAL. Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202680

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador/Coordinadora de Exposiciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202602

MINISTERIO DE DEFENSA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Gestión de la configuración y documentación de un proyecto espacial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad, Subdirección General de Sistemas Espaciales. Madrid. Torrejón de Ardoz estabilización de empleo

Referencia: 202283

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE AREA GESTION CENTROS. Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202681

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/Jefa de Actividades Culturales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202599

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INGENIERIA. G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202781

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

NEUROPSICÓLOGO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: NEUROPSICOLOGO. Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202684

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

ARQUITECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Arquitecto/a Director/a Técnico/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202429

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/Jefa de Prensa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202601

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

ADJUNTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adjunto/ a Jefe/a de Prensa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202763

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración Grupo G1

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202575

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

MÉDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MEDICO NEUROLOGO Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202688

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de División de Investigación y Estudios sobre la Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202642

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO SUPERIOR Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202692

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

ARQUITECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Arquitecto/a Director/a Técnico/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202430

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DIRECTOR DE REHABILITACION Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202682

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración Grupo profesiona 1G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202649

MINISTERIO DE DEFENSA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Desarrollo de instrumentación, y diseño de operaciones y segmento de tierra en misiones de NASA para la exploración de Marte

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad, Subdirección General de Coordinación y Planes. Madrid. Torrejón de Ardoz estabilización de empleo

Referencia: 202284

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

1G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 42, Libre: 42, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202902

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

ASISTENTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Asistente del Responsable del programa virtual

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización

Referencia: 202598

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

JEFE DE UNIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe Unidad Análisis del Movimiento

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202583

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Encargado/a Departamento Estudios Históricos y Publicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202432

MINISTERIO DE DEFENSA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Dirección de Escuela Taller o Taller de Empleo.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad, Centro Geográfico del Ejército de Tierra. Madrid. Madrid. Estabiliza-

ción de empleo tempora La naturaleza de la plaza es fija discontinua Referencia: 202286

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202295

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable del Patrocinio y Alquiler

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202595

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable del Área de Exposiciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización

Referencia: 202593

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de División de Gestión y Aplicación de Actividades de Lucha contra el Dopaje

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202641

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Archivos, Bibliotecas y Museos Grupo G2

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202578

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de políticas de Públicos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202596

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202778

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior fuera de Convenio, en el marco de la estabilización

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202705

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: JEFE DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: procedimiento excepcional de estabilización Referencia: 202756

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

ASESOR JURÍDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Asesor/a Jurídico/a.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria Referencia: 202526

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable del Patrocinio y Alquile

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202594

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable del Área de Colecciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202592

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración. Grupo 1G

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202498

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Doctor fuera de Convenio, en el marco de estabilización

Plazas: Convocadas: 74, Libre: 74, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202698

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO*SUPERIOR PROTECCION CIVIL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202809

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

MÉDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MEDICO REHABILITADOR Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202683

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/Jefa de Actividades Editoriales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202590

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: procedimiento excepcional de estabilización

Referencia: 202759

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniería Grupo G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202576

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INGIENIRIA Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202655

MINISTERIO DE DEFENSA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Control, desarrollo y operación de instrumentación espacial para la caracterización de viento de Marte

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad, Subdirección General de Coordinación y Planes. Madrid. Torrejón de

Ardoz. Estabilización de empleo temporal Referencia: 202285

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202464

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: doctor fuera de Convenio, en el marco de la estabilización

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202703

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Doctor Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 102, Libre: 95, Discapacidad: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202693

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: procedimiento excepcional de estabilización

Referencia: 202754

MINISTERIO DE SANIDAD

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

FARMACÉUTICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Farmacia. Grupo profesiona 1G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202648

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesional 1G

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202721

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA – BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

PRIMER OFICIAL DE MÁQUINAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023 Referencia: 202928

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

ASISTENTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Asistente del Director/a de Actividades Pública

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202600

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DIRECTOR SERVICIO MEDICO Grupo profesiona G1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202686

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS Grupo profesiona 2G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202664

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACION Grupo profesional 1G

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo

Referencia: 202584

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable del programa virtual

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso excepcional de estabilización Referencia: 202597

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

ARQUITECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Arquitecto/a Coordinador/a de Proyectos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202431

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

INGENIERÍA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INGENIERÍA TÉCNICA 2G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202784

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEUTA/MELILLA

ASESORES LINGÜÍSTICOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202444

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACION Grupo profesional 2G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo

Referencia: 202585

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Medio fuera de Convenio, en el marco de la estabilización

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202696

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202873

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

PROFESOR DE MÚSICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Violonchelo Tutti Orquesta Real Filhamonía de Galicia

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202442

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS S.A

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnica de Obras Públicas Profesional 2G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202790

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

2G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202908

TRIBUNAL DE CUENTAS ATS/DUE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo profesional: 2. – Categoría Profesional: Titulado/a Medio/a de Actividades Técnicas y Profesionales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202761

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INGENIERÍA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniería Técnica Grupo G2

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202579

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

INGENIERÍA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202792

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

SEGUNDO OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: 2.º OFICIAL DE PUENTE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202736

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO ESTUDIOS Grupo profesiona G2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202690

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesional 2G

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202722

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior fuera de Convenio, en el marco de la estabilización

Plazas: Convocadas: 172, Libre: 172, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202695

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesiona 2G

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202663

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

2G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202909

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior fuera de Convenio, en el marco de la estabilización

Plazas: Convocadas: 85, Libre: 85, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202694

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración. Grupo G2

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202577

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

ANALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Analista Funcional de Grado Medio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202810

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TÉCNICO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO MEDIO Grupo profesiona G2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202691

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

3G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 49, Libre: 49, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202915

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: jefe/jefa de negociado administrativo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202795

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

DELINEANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Delineante Proyectista

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202434

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial Administrativo/a 1.ª Secretario/a Administrativo/a Oficina Técnica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202435

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial Administrativo/a 1.ª Encargado/a de Contratación Administrativa y Convenios de Colaboración

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202438

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL Grupo profesiona G3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202689

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Grupo profesional G3

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202806

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202320

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN. Grupo profesional G3

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202617

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202794

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración Grupo G3

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202580

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL OFICIAL DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Fontanería

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202817

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202319

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESTADÍSTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 65, Libre: 65, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202491

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Archivos, Bibliotecas y Museos Grupo G3

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 202581

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL GUÍA INTÉRPRETE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: 4 plazas de tiempo completo: 2 de Inglés y 2 de Francés 4 plazas de tiempo parcial: Inglés

Referencia: 202824

MINISTERIO DEL INTERIOR

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 27, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202765

MINISTERIO DE SANIDAD INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Informática Grupo profesiona 4G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202650

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INFORMATICA Grupo profesional 4G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: marco de estabilización

202724

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ÁRABE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202731

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

GESTIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202805

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRATIVO/A / SECRETARIO/A

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: Se podrán presentar las solicitudes hasta las 14 h del día 23 DE ENERO DE 2023

Referencia: 202249

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VIGILANCIA DE DOMINIO PUBLICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Vigilancia de dominio público Grupo profesional 3G

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 202883

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL OFICIAL DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jardines

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202819

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA – BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

ELECTRICISTA NAVAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023 Referencia: 202929

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Archivos, Bibliotecas y Museos Grupo profesional 4G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202603

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial Administrativo/a 1.ª Encargado/a de Contabilidad y Gestión Presupuestaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202436

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

3G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO NIVEL VII

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: Se podrán presentar las solicitudes hasta las 14 h del día 23 DE ENERO DE 2023

Observaciones: 4 PLAZAS DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS: Perfil Sistemas de Información: 3 plazas Perfil Servicios Generales y Patrimonio: 1 plaza Referencia: 202247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO NIVEL VII

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: Se podrán presentar las solicitudes hasta las 14 h del día 23 DE ENERO DE 2023

Observaciones: 21 PLAZAS DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS: Perfil Bancario: 16 plazas (15 turno libre y 1 turno discapacidad Perfil Jurídico: 3 plazas Perfil Auditoría Interna: 1 plaza Perfil Contable: 1 plaza

Referencia: 202246

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesiona 3G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202667

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓ 3G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202786

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EUSKERA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202732

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial Administrativo/a 1.ª Encargado/a de Personal y Habilitación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202437

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesional 4G

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202628

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN Grupo profesional 4G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202723

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

MARINERO-BUCEADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MARINERO-BUCEADOR

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202742

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN. Grupo profesional G4

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202618

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

BUCEADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BUCEADOR

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL TAQUILLERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: 1 plaza 1/2 jornada-contrato de trabajo laboral fijo discontinuo durante 6 meses al año (Delegación en el Real Sitio de San Ildefonso) Referencia: 202828

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

MARINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MARINERO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202739

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ADMINISTRACIÓN. Grupo profesiona 4G

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202671

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202329

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

4G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202919

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL

GUARDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202826

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ayudante/a Especialista. Jardines

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202834

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202467

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

4G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202918

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administración. Grupo G4

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202582

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-

DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) BUQUE OCEANOGRÁFICO «GARCÍA DEL CID»

MARINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Marinero, sujeto al convenio del Buque Oceanográfico «García del Cid», en el marco de estabilización

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202702

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 9, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202836

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA BUQUES «ESPERANZA DEL MAR» Y «JUAN DE LA COSA»

MARMITÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MARMITÓN

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202744

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

GUITARRISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GUITARRISTA. Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202623

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN SOLISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍN.SOLISTA Grupo profesional O

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202639

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTAOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTAORA. Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202624

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARINA CUERPO DE BAILE Grupo profesional O

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202896

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍN PRINCIPAL INVITADO Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202888

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

PERCUSIONISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Percusionista. Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202625

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍNA PRINCIPAL INVITADO Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202889

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARINA PRIMERA FIGURA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bailarin primera figura Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202627

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

PRIMER BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:.PRIMER BAILARÍN. Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202619

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍNA CUERPO DE BAILE Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202890

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARINA PRIMERA FIGURA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bailarina primera figura Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202626

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

PRIMER BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:.PRIMER BAILARÍNA. Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202620

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍN CUERPO DE BAILE Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202886

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN SOLISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍNA SOLISTA Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202622

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

MAESTRO/A BAILARÍN/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MAESTRO BAILE Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202891

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTAOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTAOR Grupo profesional O

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202640

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN SOLISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARÍN SOLISTA Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202621

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

UJIERES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 202440

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: BAILARINA PRINCIPAL INVITADA Grupo profesional O

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202897

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

PRIMER BAILARÍN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PRIMER BAILARÍN. Grupo profesional O

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202638

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

DIRECTOR/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DIRECTOR TECNICO Grupo profesional 0

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202892

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PSICOLOGIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PSICOLOGIA Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202713

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigación. Grupo M3

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202553

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PEDAGOGÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PEDAGOGÍA. Grupo profesiona M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202653

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DOCENCIA Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202712

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

M3

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria Plazas: Convocadas: 961, Libre: 939, Discapacidad: 22, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202885

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTANTE DE CORO-SOPRANO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTANTE DE CORO – SOPRANO Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202606

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

QUIMICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: QUIMICA. M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202780

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

FÍSICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202290

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTANTE DE CORO-TENOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTANTE DE CORO – TENOR. Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202608

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EXPERTO DOCENTE PUENTE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202750

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización. Programas del 1 al 6 Referencia: 202289

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

CIENCIAS DE LA INFORMACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ciencias de la Información. Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202800

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EXPERTO DOCENTE MÁQUINA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202749

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA MEDICINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESPECIALIDAD: Medicina Familiar y Comunitaria

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202292

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

M3

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202900

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

FÍSICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: FÍSICAS. M3

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202779

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EXPERTO DOCENTE BIOQUÍMICA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202751

MINISTERIO DE SANIDAD

AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE

QUIMICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Química Grupo M3

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202646

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTANTE DE CORO-CONTRALTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTANTE DE CORO – CONTRALTO.. Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202609

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

MEDICINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MEDICINA Grupo profesiona M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202674

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización. Programas del 1 al 11 Referencia: 202291

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

MEDICINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MEDICINA Grupo profesiona M3

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202652

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

CIENCIAS DEL TRABAJO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CIENCIAS DEL TRABAJO Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202726

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Políticas y Sociología. Grupo M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Diseño, seguimiento, gestión y difusión de procesos evaluativos de cooperación internacional para el desarrollo. Redacción y formulación de propuestas metodológicas de evaluación en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Intervención y defensas de

las posiciones de la Cooperación española en foros internacionales Referencia: 202497

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PSICOLOGIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PSICOLOGIA Grupo profesiona M3

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202654

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

CANTANTE DE CORO-BAJO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CANTANTE DE CORO – BAJO. Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202607

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

QUIMICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Química. Grupo M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202554

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

LOGOPEDIA

CONTRATACIÓN FIJA

LOGOPEDIA Grupo profesiona M2

Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202660

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

FISIOTERAPIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: FISIOTERAPIA. Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202659

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EDUCACION SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL. Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202657

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES Grupo profesional M2

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo Referencia: 202586

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

M2

CONTRATACIÓN FIJA

Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Convocadas: 207, Libre: 203, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202906

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Docencia Grupo M2

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202555

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TRABAJO SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TRABAJO SOCIAL Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202662

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202729

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

QUÍMICA

CONTRATACIÓN FIJA

QUIMICA M1

Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202785

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ENFERMERÍA Grupo profesional M2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202605

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

TRABAJO SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 54, Libre: 54, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202725

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización. Programas 1 al 3 Referencia: 202300

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

BIOLOGÍA

CONTRATACIÓN FIJA

BIOLOGICA. M2

Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202783

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

QUÍMICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: QUIMICA. M2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202782

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TERAPIA OCUPACIONAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL. Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202676

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ENFERMERÍA Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202675

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

TERAPIA OCUPACIONAL CONTRATACIÓN FIJA

TERAPIA OCUPACIONAL Grupo profesiona M2

Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202661

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DOCENCIA Grupo profesional M2

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202716

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202730

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ENFERMERÍA Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 28, Libre: 28, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202658

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TRABAJO SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TRABAJO SOCIAL Grupo profesional M2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202714

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Grupo profesional M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202604

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DOCENCIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Docencia Grupo profesiona M2

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202656

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION E INFORMATICOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMATICOS Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202804

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

M1

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 313, Libre: 309, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202910

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

REALIZACION DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202893

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

MAQUINARIA ESCENICA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:.MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO.. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202610

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Mantenimiento general. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202803

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURISTICAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURISTICA Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo Referencia: 202587

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

MAQUINARIA ESCENICA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202632

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202637

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

REALIZACION DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202633

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Mantenimiento general. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202802

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202616

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

UTILLERÍA PARA ESPECTÁCULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: UTILLERIA PARA ESPECTACULOS EN VIVO Grupo profesional m1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202884

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:.ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202611

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: LUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202635

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEUTA/MELILLA

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202451

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION E INFORMATICOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202789

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

GESTION DE SASTRERIA DEL ESPECTACULO EN VIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GESTIÓN DE SASTRERÍA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202631

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ASISTENCIA A LA DIRECCION TECNICA DE ESPECTACULOS EN VIVO Y EVENTOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202614

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ASISTENCIA A LA DIRECCION TECNICA DE ESPECTACULOS EN VIVO Y EVENTOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SISTENCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202636

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INTEGRACIÓN SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INTEGRACIÓN SOCIA Grupo profesiona M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202666

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

ESTILISMO Y DIRECCION DE PELUQUERIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202615

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202613

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

DIRECCION DE COCINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202733

MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202313

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

ESTILISMO Y DIRECCION DE PELUQUERIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202634

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202734

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

UTILLERÍA PARA ESPECTÁCULOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: UTILLERIA PARA ESPECTÁCULOS EN VIVO Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202895

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Grupo profesiona M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202665

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PROYECTOS DE EDIFICACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Proyectos de Edificación. Grupo M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202563

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras. Grupo M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202559

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202735

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202311

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202312

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA.

GESTION DE SASTRERIA DEL ESPECTACULO EN VIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GESTIÓN DE SASTRERÍA DEL ESPECTÁCULO EN VIVO. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202612

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN. Grupo profesional M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202629

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

M1

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 71, Libre: 71, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202911

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURISTICAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Guia, Información y Asistencia Turística Grupo M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202558

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Mantenimiento General. Grupo M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202561

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Grupo M1

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202556

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Gestión Forestal y del Medio Natural Grupo M1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202557

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Organización y Control de Obras de Construcción Grupo M1

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202562

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad Grupo M1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202560

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Conduc. Vehículos Transporte Carretera. Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202566

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202677

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

ACTIVIDADES COMERCIALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:.ACTIVIDADES COMERCIALES Grupo profesional E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202630

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Mantenimiento Genera Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202568

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 27, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Estabilización del empleo temporal Referencia: 202529

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

E2

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202917

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

ACTIVIDADES COMERCIALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ACTIVIDADES COMERCIALES Grupo profesional E2

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo Referencia: 202588

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Aprov y Conservación Medio Natural. Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202565

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202745

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras. Grupo E2

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202567

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

COCINA Y GASTRONOMIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202743

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202741

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202740

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202678

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, O.A

OPERACIONES DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OPERACIONES DE LABORATORIO E2

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización Referencia: 202787

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Grupo profesional G3

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202807

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ACTIVIDADES COMERCIALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Actividades Comerciales. Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202564

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202669

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

COCINA Y GASTRONOMIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: COCINA Y GASTRONOMÍA Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202668

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

COCINA Y GASTRONOMIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: COCINA GASTRONOMIA Grupo profesional E2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202717

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

IMPRESION GRAFICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Impresión Gráfica Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202500

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

OPERACIONES DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operaciones de Laboratorio. Grupo E2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202569

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

E2

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria

Plazas: Convocadas: 76, Libre: 76, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202916

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202679

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Grupo profesiona E2

Plazas: Convocadas: 116, Libre: 116, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202670

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEUTA/MELILLA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202453

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Aprovechamientos Forestales Grupo E1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202572

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Grupo profesiona E1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202673

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202335

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Aprovechamientos Forestales Grupo E1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202570

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

VIGILANCIA Y ATENCIÓN EN SALAS DE MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202474

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

E1

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria Plazas: Convocadas: 64, Libre: 63, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202920

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE LA JUVENTUD SERVICIOS COMERCIALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Servicios comerciales Grupo profesiona E1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización. 1 plaza en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 1 plaza en el Servicio Público de Empleo Estatal

Referencia: 202454

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

VIGILANCIA Y ATENCIÓN EN SALAS DE MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: VIGILANCIA Y ATENCIÓN EN SALAS DE MUSEOS Grupo profesional E1

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo excepcional de estabilización de empleo Referencia: 202589

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SERVICIOS COMERCIALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Servicios Comerciales Grupo E1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202574

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202746

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS Grupo profesiona E1

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202672

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS Grupo profesional E1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202728

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202337

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE DIFICIOS Grupo profesional E1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202719

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Instalac. Hidráulicas y Plantas Potabilizadora Grupo E1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202573

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Convocadas: 2, Libre: 2,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202332

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA COCINA Y RESTAURACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202334

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Grupo profesional E1

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización

Referencia: 202718

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202748

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Servicios Administrativos Grupo E1

Convocadas: 1, Libre: 1,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202499

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras Grupo E1

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202571

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Grupo profesional E1

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202808

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Servicios Administrativos Grupo Profesiona E1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: marco de estabilización Referencia: 202643

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cirugía General y del Aparato Digestivo

Convocadas: 1, Libre: 1,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202372

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Obstetricia y Ginecología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Referencia: 202385

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: DERMATOLOGÍA MED.–QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202267

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR. BIOLOGÍA.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo

Referencia: 202255

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202278

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA PLÁSTICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202265

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Familiar y Comunitaria (*Médico/a de Equipo de Soporte de Asistencia Domiciliaria)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1

Referencia: 202376

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo

Referencia: 202268

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Alergología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202368

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado/a Superior Función Administrativa Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Localidad Ceuta. Referencia: 202318

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Interna

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202405

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD Vía: ESTATUTARIA Titulación: PSIQUIATRÍA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo

Referencia: 202279

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANÁLISIS CLÍNICOS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202253

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Anatomía Patológica.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202369

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado Sanitario: Médico/a de Urgencias (Médico/a de Urgencias de Atención Primaria)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202400

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Hematología y Hemoterapia

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202375

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

GESTION DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado/a Medio Función Administrativa Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 4 Melilla. 1 Valencia. 1 Referencia: 202336

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Alergología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla 1 Referencia: 202403

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Urología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202394

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CARDIOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202262

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA INTERNA.

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202270

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Análisis Clínicos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Referencia: 202406

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OFTALMOLOGÍA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202275

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Farmacéutico/a de Atención Primaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Referencia: 202396

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEUROLOGÍA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202273

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado Sanitario Médico/a de Urgencia Hospitalaria

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 2 Melilla. 1

Referencia: 202398

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

GESTION DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado/a Medio Función Administrativa Administración Sanitaria.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Referencia: 202402

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Neumología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 2 Referencia: 202383

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA TORÁCICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202266

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANATOMÍA PATOLÓGICA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202256

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación:.NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo

Referencia: 202272

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Radiodiagnóstico.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202393

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202276

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Oncología Médica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202388

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado Sanitario: Odontólogo/a.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 2 Referencia: 202397

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Medicina Interna

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202379

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: APARATO DIGESTIVO.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202260

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Psicología Clínica.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202392

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: TITULADO/A SANITARIO/A. MEDICINA DE URGENCIA HOSPITALARIA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo

Referencia: 202254

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OTORRINOLARINGOLOGÍA.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202277

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202264

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado Sanitario: Médico/a de Emergencias

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 2 Melilla. 2

Referencia: 202399

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIODIAGNÓSTICO.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202280

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Titulado Superior Rama Sanitaria/ Investigación/Otros (Psicólogo/a).

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Melilla Referencia: 202322

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Neurología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202384

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 1 Referencia: 202373

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación:.HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202269

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Reumatología.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla. 1 Referencia: 202423

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202261

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: UROLOGÍA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202282

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Psicología Clínica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceuta. 1 Referencia: 202421

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Radiofísica Hospitalaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Valencia. 1 Referencia: 202426

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Otorrinolaringología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202386

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cirugía General y del Aparato Digestivo

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta.1 Melilla. 1

Referencia: 202404

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202258

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Física y Rehabilitación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Referencia: 202378

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Pediatría de Atención Primaria

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 4 Melilla. 4

Referencia: 202391

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo

Referencia: 202263

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202274

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Nefrología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202381

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Anestesia y Reanimación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 1 Referencia: 202370

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA INTERNA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Zaragoza estabilización de empleo

Referencia: 202271

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN/ANESTESIA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid, estabilización de empleo Referencia: 202257

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Endocrinología y Nutrición

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 1 Referencia: 202374

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIOFÍSICA

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo

Referencia: 202281

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cardiología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Localidad: Melilla. 1

Referencia: 202371

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Microbiología y Parasitología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 1 Referencia: 202380

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Médico/a de Urgencias

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceita. 1 Referencia: 202425

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO ESPECIALISTA CIENCIAS DE LA SALUD

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Pediatría y sus Áreas Específica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1

Referencia: 202389

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

INGENIERO TÉCNICO

Vía: ESTATUTARIA

Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

28 de diciembre de 2022.

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Ceuta Referencia: 202327

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceuta. 4 Melilla. 11 Referencia: 202418

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

FISIOTERAPEUTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Fisioterapeuta

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 6 Melilla. 5

Referencia: 202348

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermería obstétrico-ginecológico (Matrón/a).

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Melilla. 4

Referencia: 202347

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TITULADO MEDIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Titulado Medio Prevención RR.LL. de nivel superior

Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

28 de diciembre de 2022.

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202338

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

FISIOTERAPEUTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Fisioterapeuta

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Melilla. 2 Referencia: 202407

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 9 Melilla. 12

Referencia: 202346

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TRABAJADOR SOCIAL

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Melilla. 2

Referencia: 202330

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ENFERMERA/O ESPECIALIDAD MATRONA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico.-Ginecológico (Matrona).

Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

28 de diciembre de 2022.

El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla. 2

Referencia: 202427

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceuta. 1 Referencia: 202413

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

COCINERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cocinero/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202345

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior en Higiene Bucodental

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta 1 Referencia: 202343

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 1 Referencia: 202342

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior Radiodiagnóstico

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202250

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 2 Referencia: 202341

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Titulado/a Administrativo Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202344

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior Radioterapia.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Madrid estabilización de empleo Referencia: 202251

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202340

MINISTERIO DE DEFENSA

RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA.

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Superior Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para su presentación será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad Zaragoza estabilización de empleo

Referencia: 202248

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

FONTANERO/A

Vía: ESTATUTARIA Titulación: Fontanero/a.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 2

Referencia: 202363

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

Auxiliar de la función administrativa

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Grupo Auxiliar de la Función Administrativa

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 12

Referencia: 202358

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a en Alojamiento.

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad:Ceuta. 1 Melilla. 1

Referencia: 202357

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

CALEFACTOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Calefactor.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202361

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TELEFONISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Telefonista

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Ceuta 1

202412

CEUTA/MELILLA

AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deben presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202494

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TELEFONISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Telefonista

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202365

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ELECTRICISTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 2 Melilla. 2

Referencia: 202359

MINISTERIO DE SANIDAD CEUTA/MELILLA

TÉCNICO MEDIO SANITARIO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cuidados Auxiliares Enfermería

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deben presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Proceso selectivo de estabilización 202495

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 13 Melilla. 7

Referencia: 202355

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

Auxiliar de la función administrativa

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Grupo Auxiliar de la Función Administrativa Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla. 5 Ceuta 3 Referencia: 202411

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

MECÁNICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Mecánico/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202364

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

ALBAÑIL

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Albañil

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Melilla. 1

202424

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-

DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PEÓN

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Peón

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Melilla. 1 Referencia: 202350

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PINCHE

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Pinche

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceuta.3 Referencia: 202415

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Celador/a

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 5 Melilla. 8

Referencia: 202349

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

LAVANDERA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Lavandera

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ceuta. 1 Referencia: 202420

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PLANCHADOR/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Peón

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 1 Referencia: 202351

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PLANCHADOR/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Planchadora

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla. 1 Referencia: 202410

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PEÓN

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Peón

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla 2 Referencia: 202416

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

PINCHE

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Pinche

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 7 Melilla. 4

Referencia: 202352

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Psicología Clínica

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Melilla. 6 Referencia: 202422

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

LAVANDERA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Lavandera

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de

la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Localidad: Ceuta. 2 Melilla. 1 Referencia: 202353

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA GRUPO III

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 382, Libre: 353, Discapacidad: 29, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: Consultar la distribución de plazas por categoría en las bases de la convocatoria Referencia: 202525

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

GRUPO IV

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 117, Libre: 106, Discapacidad: 11, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: Consultar la distribución de plazas por categoría en las bases de la convocatoria Referencia: 202527

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-

DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

GRUPO V

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 750, Libre: 677, Discapacidad: 73, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: Consultar la distribución de plazas por categoría en las bases de la convocatoria Referencia: 202528

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a asesor/a en protección de datos, seguridad de la información y cumplimiento normativo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en la página web de la Entidad Referencia: 202546

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de RSC (asimilable a Responsable de Comunicación e imagen) (Grupo II- Banda 1 – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria Referencia: 202387

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Infraestructuras (DELINEACIÓN / GESTIÓN GIS) (Grupo II- Banda 2 – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria Referencia: 202390

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202305

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de Primera

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en la página web de la Entidad

Referencia: 202545

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202738

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA PATRONAJE Y MODA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202315

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES Y DE PIEL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202333

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE USUARIOS Y/O PACIENTES, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES

EN CENTROS SANITARIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202339

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de HUELVA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202331

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ARAGÓN

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DEL INTERIOR

D.G. DE LA GUARDIA CIVIL RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202752

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán solicitarlo en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Destino: Departamento de Psicología Referencia: 202478

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GIII BII N3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ASTURIAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 de enero de 2023 a las 14:00 horas Referencia: 202395

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

MÉDICO DE FAMILIA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 107, Libre: 104, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias Referencia: 202852

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 675, Libre: 620, Discapacidad: 55, para la comunidad autónoma de PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 30 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias Referencia: 202853

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ILLES BALEARS

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES – PALMA

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de enero de 2023

Referencia: 202550

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES – EIVISSA

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de enero de 2023

Referencia: 202551

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

CONSTRUCCIONES METALICAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202309

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202326

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANARIAS

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Electrónico. Doctor/a (Postdoctoral)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: proyecto de I+D+I “Tecnología Médica: Ingeniería eléctrica y de Microondas” Referencia: 202367

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos diez (10) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Dicho plazo finalizará el día 10 de enero de 2023 Referencia: 202401

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Mecánica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 202366

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202314

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202323

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SORIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización Referencia: 202921

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Enfermería

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 7 días hábiles contados a partir del día 10 de enero de 2023 Referencia: 202894

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DEL INTERIOR

D.G. DE LA POLICÍA RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ASISTENCIA RELIGIOSA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ÁVILA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202757

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Director de Digitalización y Sistemas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 29 de diciembre de 2022 a 23 de enero de 2023 Referencia: 202547

MINISTERIO DEL INTERIOR

D.G. DE LA GUARDIA CIVIL RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SERVICIO MÉDICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202758

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Comunicación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 29 de diciembre de 2022 a 23 de enero de 2023 Referencia: 202548

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jardines

Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202861

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ayudante/a Especialista. Electricidad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202835

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202468

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202316

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202801

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SUBALTERNO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CIUDAD REAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de

esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización Referencia: 202927

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Derecho

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CUENCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202517

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Arquitectura

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CUENCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202519

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

ARQUITECTURA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CUENCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202520

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CUENCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202521

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MANTENIMIENTO GENERAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202472

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LLEIDA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 202455

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIRONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de

esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización Referencia: 202926

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

PUERTOS DE LA GENERALITAT

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: De Obras y Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: Común y único de 20 días naturales a contar del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Referencia: 202898

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 19 de enero de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 202937

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de

enero de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 202938

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CIUDAD DE CEUTA

PERSONAL LABORAL

TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

COCINA Y GASTRONOMIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202452

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CIUDAD DE MELILLA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O

EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MELILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización

Referencia: 202923

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

INFORMÁTICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MELILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles con-

tados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202449

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MEDIACIÓN COMUNICATIVA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MELILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización Referencia: 202446

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 137, Discapacidad: 137, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: personas con diversidad funcional y enfermedad mental

Referencia: 202445

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC)

TÉCNICO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a medio/a de comunicación y redes sociales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Plazo para la presentación de solicitudes. El plazo será de 20 días hábi-

les, y dará comienzo el 10 de enero de 2023. Referencia: 202482

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas para la gestión de la calidad de la docencia y de las titulaciones. CPI-22-700». Referencia: 202490

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal investigador

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV. Observaciones: Proyecto europeo SUN2CHEM (Instituto de Materiales Avanzados Referencia: 202875

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Herramientas para visualizar estructuras no-canónicas de ADN/ARN mediante microscopía avanzada. CIDEGENT/2018/015. CPI-22-703», a cargo del Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento (Plan GenT), Orden 4/2018, de 7 de marzo, convocadas por Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (actual Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital), para el ejercicio 2018 Referencia: 202871

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV. Observaciones: Proyecto europeo SUN2CHEM (Instituto de Materiales Avanzados) Referencia: 202876

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ingeniería del Conocimiento

Referencia: 202447

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Nanomateriales fotoactivos con funcionalidades avanzadas (NANOPHOTOFUN). CPI-22-708». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperacion Transformación y Resiliencia Referencia: 202489

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Análisis de productos cosméticos. CPI-22-723». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a doctor/a sénior. Referencia: 202868

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Citotoxicidad mediada por macromoléculas nucleares: mecanismos moleculares y potencial para el desarrollo de biomarcadores de sepsis y choque séptico. CPI-22724» Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI – y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: 202867

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Psicología de la salud – prevención y tratamiento (proyecto Bridge). Referencia: 202448

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química del Estado Sólido. Referencia: 202854

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen Referencia: 202874

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Research and development contract and exclusive patent license option between european laser therapeutics SLU, Centro de investigaciones en óptica, A.C. and Universitat de València. CPI-22-693»

Referencia: 202493

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de agentes de imagen molecular para PET/MR basados en materiales híbridos tipo MOF con ácidos nucleicos. CPI-22-710». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resilencia

Referencia: 202486

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diseño, síntesis y evaluación de sensores para la detección de escopolamina y catinonas en bebidas y orina. CPI-22-699». Referencia: 202492

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de materiales porosos funcionales y ecológicos basados en impresión en 3D para la monitorización y eliminación de contaminantes emergentes en aguas. DM3D. CPI-22-697». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Referencia: 202870

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM) Referencia: 202855

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Membrane-based technologies for water reuse in agriculture under the new EU regulation 2020/741. CPI-22-728». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021-085), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020 Referencia: 202872

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Oficina de Secretaria General (Grupo II – Banda I – Nivel 1)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 202377

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

TÉCNICOS DE SISTEMAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Sistemas de Información y Comunicaciones (Grupo II – Banda II – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles

contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 202382

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Dominio Público (Grupo II – Banda I – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 202940

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Sistemas de Ayuda a la Navegación (Grupo II – Banda I – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 202939

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y ENTIDAD ESTATAL TRABAJO

PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

TERAPIA OCUPACIONAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: proceso de estabilización

Referencia: 202727

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA EXTREMADURA

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁCERES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202796

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BADAJOZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202797

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA GALICIA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: En higiene bucodental

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202932

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: En imagen para el diagnóstico

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202933

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA ARQUITECTURA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202297

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ZONA FRANCA DE VIGO JEFE DE UNIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de Unidad Comercial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Para poder participar en el proceso selectivo, el plazo para la presentación de la documentación solicitada será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 202439

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202791

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ZONA FRANCA DE VIGO DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Director/a General de Recursos Humanos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Para poder participar en el proceso selectivo, el plazo para la presentación de la documentación solicitada será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 202441

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ZONA FRANCA DE VIGO TÉCNICO DE GESTIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de PONTEVEDRA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria Referencia: 202433

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LUGO BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202799

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

INGENIERO TÉCNICO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202935

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 186, Libre: 164, Discapacidad: 22, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202934

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-

DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 306, Libre: 161, Prom. Interna: 110, Discapacidad: 35, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202936

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O

EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización

Referencia: 202924

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-

TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de

esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para presentar la solicitud

Observaciones: Proceso selectivo extraordinario de estabilización Referencia: 202925

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE SANIDAD

ESPECIALISTA TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialista Técnico de Organismos Autónomos a Extinguir, especialidad Sanidad y Consumo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado para presentar su solicitud

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202869

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO II DE PRESUPUESTOS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: TÉCNICO II DE PRESUPUESTOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO CERVANTES

Referencia: 202475

MINISTERIO DEL INTERIOR ARQUITECTURA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202771

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO I DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: TÉCNICO II DE PRESUPUESTOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO CERVANTES

Referencia: 202476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202811

MINISTERIO DEL INTERIOR

D.G. DE LA POLICÍA

PILOTO COMERCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: AERONAVE DE ALA FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202755

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO I DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE PROFESORES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: TÉCNICO I DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA SEDE

CENTRAL DEL INSTITUTO CERVANTES

Referencia: 202473

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO I DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA LA SEDE CENTRAL

DEL INSTITUTO CERVANTES

Referencia: 202469

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes finalizará de forma improrrogable en el plazo de veintidós (22) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta las 23:59 horas del último día hábil. Por tanto, se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 horas del día 23 de enero de 2023. Referencia: 202252

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

1G

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Consultar las especialidades en las bases de la convocatoria Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Observaciones: proceso selectivo de estabilización Referencia: 202904

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Control y Ciberseguridad OT Grupo 1- Nivel Técnico/a Superior C,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023

Observaciones: ÁREA DE I+D+i DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA Referencia: 202458

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Responsable de Programas I+D+i, GRUPO PROFESIONAL: Director/a de Departamento D, en el área de I+D+i. Personal fuera de Convenio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023

Observaciones: EN EL ÁREA DE I+D+i DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA – CIUDEN, F.S.P. Referencia: 202461

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-

MAT)

AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 202362

AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SGECR, S.A.

AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C, S.A, S.M.E.

TÉCNICO JURÍDICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico Jurídico Financiero

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 4 de enero de 2023 (inclusive)

Referencia: 202259

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/TÉCNICA JURÍDICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria Referencia: 202543

MINISTERIO DEL INTERIOR INGENIERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202768

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Quienes deseen participar en este proceso selectivo dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Procedimiento excepcional de estabilización Referencia: 202443

MINISTERIO DEL INTERIOR

D.G. DE LA POLICÍA

ASESOR ESPECIALIZADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: SALUD MENTAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202753

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202294

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL TITULADO SUPERIOR

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202837

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202706

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO I DE EDICIÓN CULTURAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones: TÉCNICO I DE EDICIÓN CULTURAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO CERVANTES

Referencia: 202470

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202707

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMO-

CRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL JEFE DE SECCIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202856

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202793

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA INGENIERÍA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización. Programas del 1 al 6.

Referencia: 202306

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA ARQUITECTURA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202304

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202708

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/TÉCNICA EN INFORMÁTICA ANALISTA DE DATOS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria Referencia: 202542

MINISTERIO DEL INTERIOR INGENIERÍA TÉCNICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 31 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 202770

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: diplomado en enfermería/grado en enfermería, especialidad enfermería del trabajo Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en