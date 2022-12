Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 27.12.2022

Una vez terminada la primera etapa de las fiestas navideñas, volvemos al repaso de las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido por el BOE durante los últimos días.

Aquí encontrarás oportunidad para trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características del municipio o del proceso de selección.

Puedes completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que verás otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales. Junto a ello, te informamos de los planes de cada institución para que prepares los exámenes con mayor antelación.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:



PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE LEEDS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201609

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE MÁNCHESTER

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201604

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201398

MINISTERIO DE DEFENSA

CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 22, Libre: 20, Discapacidad: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ver distribución de plazas en las bases de la convocatoria

Referencia: 201576

MINISTERIO DE SANIDAD

TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver La distribución por áreas de las plazas convocadas

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 201377

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201400

MINISTERIO DE SANIDAD

TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver La distribución por áreas de las plazas convocadas Plazas: Convocadas: 160, Libre: 153, Discapacidad: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 201376

MINISTERIO DE DEFENSA

INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 15, Discapacidad: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ver distribución de plazas en la convocatoria

Referencia: 201388

MINISTERIO DE DEFENSA

INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 32, Libre: 29, Discapacidad: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ver distribución de plazas en las bases de la convocatoria

Referencia: 201567

MINISTERIO DE JUSTICIA

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

Plazas: Convocadas: 1091, Libre: 1014, Discapacidad: 77, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201384

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 40, Libre: 37, Discapacidad: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201391

MINISTERIO DE DEFENSA

MAESTROS DE ARSENALES DE LA ARMADA Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 17, Prom. Interna: 16, Discapacidad: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ver distribución de plazas en las bases de la convocatoria

Referencia: 201569

MINISTERIO DE JUSTICIA

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

Plazas: Convocadas: 1191, Libre: 1108, Discapacidad: 83, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201385

MINISTERIO DE DEFENSA

OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 73, Libre: 68, Discapacidad: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ver distribución de plazas en las bases de la convocatoria

Referencia: 201572

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUXILIO JUDICIAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Auxilio Judicial

Plazas: Convocadas: 592, Libre: 551, Discapacidad: 41, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201386

TRIBUNAL DE CUENTAS

TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico/a Superior de Gestión y Servicios Comunes. Técnico Superior A

Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201231

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ENAIRE

CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: del primer día hábil siguiente a la publicación en el BOE de esta convo- catoria, y finalizando a las veintitrés horas y cincuenta y nueve (23:59) minutos peninsulares del día 30 de diciembre de 2022.

Referencia: 201619

AYUNTAMIENTO DE CABRA

POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201334

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

WEB ORGANISMO de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones: proyecto “Health Innovation Next Generation Payment & Pricing Models (HI-

PRIX)”

Referencia: 201252

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO DE PROYECTO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico de Proyecto PADIGA.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones: proyecto: «Servicio regional de Patología Digital (PADIGA1)”, cofinanciado con

fondos FEDER.»

Referencia: 201306

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2022 Observaciones: s líneas de investigación “Inflamación Nasosinusal (rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales)” “Diagnóstico y Tratamiento de la Hipoacusia”

Referencia: 201462

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA- RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

SECTOR LABORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria Observaciones: Acuicultura y Circularidad: Valorización de Residuos de la Acuicultura mediante organismo de bajo nivel trófico (ACUICIRC) (PR.FEMPPA202200.003)

Referencia: 201253

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2022

Observaciones: Varios ensayos clínicos

Referencia: 201468

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Administradores Superiores

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201581

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LETRADOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 201618

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FACULTATIVA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Veterinarios de Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201591

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FACULTATIVA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Patrimonio Cultural. Arqueología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201589

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FACULTATIVA SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Patrimonio Cultural. Bibliotecas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201588

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SANITARIA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Médicos especialistas. Psiquiatría

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201585

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SANITARIA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Farmacéuticos de Administración Sanitaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201582

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SANITARIA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Inspectores Médicos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201583

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA DE GESTIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos Medios de Gestión de Empleo

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201601

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Trabajadores Sociales

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201594

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos Recuperadores

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201607

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201596

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA SANITARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Enfermería

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201592

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Arquitectos Técnicos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201600

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA DE GESTIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos Medios de Gestión de Empleo

Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201616

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Educadores Sociales

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201595

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA SANITARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Enfermero/a Especialista en Medicina del Trabajo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201593

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA SANITARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Fisioterapeutas

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201603

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingenieros Técnicos Industriales

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201599

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201598

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingenieros Técnicos Forestales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201597

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA FACULTATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Facultativos Técnicos Especialistas. Terapia Ocupacional Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201605

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÉCNICA DE GESTIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos de Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201602

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GENERAL ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ejecutivos de Informática

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201611

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUDANTES FACULTATIVOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos en Educación Infantil

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201610

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201614

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliares Administrativos

Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201617

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliar en Educación Especial

Plazas: Convocadas: 47, Libre: 47, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201613

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Referencia: 201615

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliares Administrativos

Plazas: Convocadas: 47, Libre: 47, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día 1 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2023

Observaciones: 5 plazas reservadas a mujeres víctimas de violencia y 3 a víctimas de terrorismo

Referencia: 201612

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

ENFERMERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 201329

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPATAZ

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agrario

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201532

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Unidad de Taller

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201536

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 1ª COCINERO

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201539

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Unidad de Cocina

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201538

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Proyectos y Obras

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201534

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Unidad de Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201535

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agrario

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201533

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 201331

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

RECEPCIONISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Recepcionista- auxiliar administrativo/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 201330

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL 1ª

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201549

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MECÁNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Revisor

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201545

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 2ª AYUDANTE DE COCINA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201552

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 2ª AGRARIO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201551

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL 1ª

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agrario

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201548

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPATAZ

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CAPATAZ DE CUADRILLA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201541

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL 1ª

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Conductor

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201547

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201554

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Encargado de Almacén

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201543

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESPECIALIZADO AGRARIO

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201557

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOS

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Observaciones: 2 plazas reservadas a mujeres víctimas de violencia y 3 a personas transexcuales

Referencia: 201560

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESPECIALIZADO DE SERVICIOS DOMÉSTICOS

Plazas: Convocadas: 38, Libre: 38, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201559

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201555

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: ESPECIALIZADO CARRETERAS

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/02/2023

Observaciones al plazo: Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo comprendido entre el día 1 y 28 de febrero de 2023

Referencia: 201558

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Sistemas de Mantenimiento de Telecomunicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, con- tado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 201372

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operador de Sistemas de Mantenimiento de Telecomunicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, con- tado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 201367

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Anestesiología y Reanimación

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201499

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Psiquiatría

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201622

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Oncología Médica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201621

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Oftalmología

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201513

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Endocrinología y Nutrición

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201503

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Anatomía Patológica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201232

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PSICOLOGO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Psicología Clínica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201244

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Radiodiagnóstico

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201625

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cirugía General y Aparato Digestivo

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201501

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Hematología y Hemoterapia

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201233

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Interna

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201506

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Urología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201235

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Obstetricia y Ginecología

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201511

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Neumología

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201509

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201229

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cirugía Ortopédica y Traumatología

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201502

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Geriatría

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201504

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Nefrología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201508

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201245

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD TÉCNICO TITULADO SUPERIOR Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201240

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Intensiva

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201234

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Especialista en Salud Mental

Plazas: Convocadas: 25, Libre: 23, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201632

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD FISIOTERAPEUTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 15, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201627

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 244, Libre: 231, Discapacidad: 13, para la comunidad autónoma de ARA- GÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201631

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PERSONAL TÉCNICO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Instalaciones Mecánicas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201237

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD COCINERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201629

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PERSONAL TÉCNICO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Análisis y Control Químico

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201238

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PERSONAL TÉCNICO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Seguridad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201236

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PINTOR/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201241

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD CALEFACTOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201628

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD COSTURERA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 8, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201626

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PELUQUERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201239

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD TAPICERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201242

DEPARTAMENTO DE SANIDAD SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 158, Libre: 139, Discapacidad: 19, para la comunidad autónoma de ARA- GÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 9 de enero hasta el día 27 de enero de 2023 ambos incluidos

Observaciones: proceso selectivo de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201630

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Categoría Técnico/a Auxiliar de Mantenimiento del Servicio de Emergencias del Prin- cipado de Asturias (SEPA)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201346

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

COCINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 16, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201335

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR BOMBERO ESPECIALISTA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Auxiliar Bombero/a Especialista del Servicio de Emergencias del Principado de Astu- rias (SEPA),

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201347

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial Sanitario y Asistencial a extinguir de la Administración del Principado de Astu- rias,

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201340

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

BOMBEROS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bombero/a Rescatador/a

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201342

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

MARINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Marinero/a Mecamar

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201333

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

VIGILANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Vigilante Montador/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201357

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Categoría Oficial/a de Oficio Almacenero

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Observaciones: Libre: Administración General: 16, OSPA: 2, SEPA:2 Discapacidad: Administra- ción General

Referencia: 201339

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

SUBGOBERNANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201348

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR EDUCADOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 100, Libre: 92, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201356

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

OFICIAL DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Categoría Oficial/a de Oficio Almacenero

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201338

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201353

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201336

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Auxiliar Suministros del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA),

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201354

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

COCINERO AYUDANTE Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 39, Libre: 36, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201350

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

GUARDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Guarda Guía del Patrimonio Cultural

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201352

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

BUCEADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Buceador/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201343

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

OFICIAL DE MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201344

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Reservadas a personas con discapacidad intelectual

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTU- RIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201355

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

VIGILANTE DE OBRAS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201351

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

SOCORRISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201341

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 252, Libre: 240, Discapacidad: 12, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201349

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

OFICIAL DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidades, Turno libre: Artes Gráficas-Composición 2 Artes Gráficas-Reproduc- ción Fotomecánica 1 Confección 1 Familia Profesional de Actividades Agrarias 1 Técnico en Obras de Albañilería 2 Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 3 Técnico en Soldadura

y Calderería 2 Familia profesional de Hostelería y Turismo 1 Familia Profesional de Manteni- miento de Vehículos Autopropulsados 1 Técnico en Carrocería 2 Técnico en Montaje y Mante- nimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor 2 Especialidades, turno discapacidad: Familia Profesional de Actividades Agrarias 1

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCI- PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201345

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI- MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

CONDUCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Abrir un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Referencia: 201337

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Inspectores Médicos

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201291

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Telecomunicaciones

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201290

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Administradores Generales

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201289

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Tecnologías de la Información

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201293

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos de Auditoría de Sistemas de la Información

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias

Referencia: 201249

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Veterinaria Asistencial

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201294

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Letrados

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de esta convocatoria

Referencia: 201292

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral MECENAS 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: Vinculado a la línea de investigación “Propiedades Físicas y Evolución de Estre-

llas Masivas: Explotación Científica temprana del Sondeo WEAVE-SCIP”

Referencia: 201584

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral COSMOGALCLUST 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Cosmología con trazadores de la estruc- tura a gran escala del Universo: estudios dinámicos en cúmulos de galaxias”

Referencia: 201578

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral LG MWSFH 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: Vinculado a la línea de investigación “Evolución galáctica en el Grupo Local: la

historia de la formación estelar de la Vía Láctea”

Referencia: 201575

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral SUBSTELLAR 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Física Estelar e Interestelar: Objetos subes-

telares y enanas jóvenes ultrafrías en EUCLID”

Referencia: 201571

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral QUIJOTE LiteBIRD 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Experimento Quijote: experimentos de microondas en el Observatorio del Teide, y la misión espacial LiteBIRD”

Referencia: 201580

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral POKEBOWL 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Huellas en la formación de galaxias: espec-

troscopía de galaxias compactas“

Referencia: 201570

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral Galaxias tipo Vía Láctea 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Huellas en la Formación Estelar en Gala-

xias: Espectrofotometría de Galaxias Análogas a la Vía Láctea y sus Satélites”

Referencia: 201590

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral VARGAL 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Evolución galáctica en el Grupo Local: Es-

trellas variables pulsantes»

Referencia: 201587

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral LG CHEMOKIN 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Evolución galáctica en el Grupo Local: ci- nemática y química de estrellas en galaxias del Grupo Local”

Referencia: 201577

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Área funcional: Instrumentación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones: Servicios línea de investigación: Óptica Adaptativa

Referencia: 201639

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral COSMO 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Cosmología y Astropartículas: aspectos

teóricos de CMB, LSS y Física de Astropartículas”

Referencia: 201568

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral SOLAR MODELING 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: Vinculado a la línea de investigación “Magnetismo Solar y Estelar: modelado multifluido y diagnósticos en preparación para EST”

Referencia: 201586

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral GroundBIRD 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Anisotropías del Fondo Cósmico de Micro- ondas: GroundBIRD”

Referencia: 201579

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) DOCTOR (POSTDOCTORAL)

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral Galaxy Formation and Machine Learning 2022

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: 31 DE ENERO DE 2023

Observaciones: vinculado a la línea de investigación “Machine Learning y Deep Learning en As-

trofísica: inferencia probabilística para el estudio de evolución de galaxias”

Referencia: 201574

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA INGENIEROS SUPERIORES DE MINAS Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 25 de enero de 2023

Referencia: 201270

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 25 de enero de 2023

Referencia: 201272

CONSEJERÍA DE SANIDAD SECRETARÍA GENERAL JEFE DE SECCIÓN

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Jefe de Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de Soria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SORIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Gestionar e impulsar actividades de EPIDEMIOLOGIA

Referencia: 201498

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE SEGOVIA.

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Titulación: Responsable de control epidemiológico de enfermedades infeccionas.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 201332

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de esta con- vocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Servicio de Infraestructuras del Transporte Dirección General de Transporte y Logística Valladolid

Referencia: 201275

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE SEGO- VIA

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Titulación: Superior Sanitario (Veterinarios)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Responsable de programas de convivencia con animales y riesgos

Referencia: 201276

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE ORDENACIÓN SANITARIA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE VALLA- DOLID

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones: Ejecución en tareas de Ordenación Sanitaria

Referencia: 201278

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Medio de Administración General

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201303

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a jurídico/a.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023 Referencia: 201636

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Control y Digitalización Industrial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023 Referencia: 201637

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Ingeniería Eléctrica de Energías Renovables

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023 Referencia: 201638

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de compras.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023 Referencia: 201635

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días natura- les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Referencia: 201287

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ADMINISTRATIVA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 86, Libre: 78, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días hábiles, a contar a partir del día 19 de diciembre de 2022.

Referencia: 201366

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo común y único de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Referencia: 201368

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

TÉCNICO DE GESTIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo común y único de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Referencia: 201369

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo común y único de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Referencia: 201370

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

TÉCNICO ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo común y único de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Referencia: 201371

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS AUDITOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Auditor/a de procedimientos y gestión de protección de datos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Referencia: 201284

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS AUDITOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Auditor/a técnico/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Referencia: 201285

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a especialista informático/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Referencia: 201286

PROYECTO MELILLA, S.A. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes, será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOME

Referencia: 201634

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INFORMACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala técnica superior de información, perfil periodista

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 201451

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA GESTIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Administración general y especial Personas con diversidad funcional y enfermedad mental,

Plazas: Convocadas: 103, Prom. Interna: 103, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VA- LENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Referencia: 201537

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: De lo micro a lo macro: un programa de investigación bio-psico-social de la violencia de género. CPI-22-694

Referencia: 201283

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Adquisición y sincronización avanzada para astrofísica. CPI-22-692

Referencia: 201310

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Astrofísica computacional en la era multi-mensajero. CPI-22-715». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recupera- ción Transformación y Resiliencia.

Referencia: 201565

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Puntos de inflexión históricos en el crecimiento económico, España 1808-2008. CPI-22-701». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por el Mi- nisterio de Ciencia e Innovación

Referencia: 201564

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral en formación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: GREAT – Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología

Referencia: 201624

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Innovación y desarrollo en la mejora y personalización de los trata- mientos de radioterapia convencional y protonterapia. CPI-22-704» Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/064), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021 Referencia: 201573

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Expanding the One Health approach to combat antimicrobial resis- tance CPI-22-705» Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conse- lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/053), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 201566

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Bringing nanospace to life by adapting pore environments to chemi- cal complexity (LIVINGPORE). CPI-22-711». Oferta pública de un puesto de trabajo de investiga- dor/a no doctor/a.

Referencia: 201608

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de software de simulación de maquinaria de entrena- miento de operadores. CPI-22-712»

Referencia: 201561

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: GAME – Grupo de Energía y Materiales Avanzados

Referencia: 201620

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Materiales biohíbridos avanzados para la producción sostenible de biodiesel. CPI-22-685

Referencia: 201282

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Història Social Com- parada.

Referencia: 201623

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Expanding the One Health approach to combat antimicrobial resis- tance. CPI-22-709» Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conse- lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/053), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 201563

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: DESiRES (De- sigualdades y Resistencias)

Referencia: 201280

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de software de simulación de maquinaria de entrena- miento de operadores. CPI-22-713».

Referencia: 201562

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Expanding the one health approach to combat antimicrobial resis- tance. CPI-22-698

Referencia: 201305

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: IMPULSA: impulsando la salud mental y el bienestar a través de inter- venciones digitales. CPI-22-702

Referencia: 201311

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Perovskite solar cells with enhanced stability and applicability (VAL- HALLA). CPI-22-706». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a Referencia: 201606

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Oxidación anaerobia del metano acoplada a la desnitrificación en la- gos: implicación de las plantas acuáticas y la red trófica. CPI-22-695

Referencia: 201312

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: From bench to clinics: since the avant-garde treatments for ovarian and uterine-associate infertility to bioengineering technologies in productive medicine. CPI-22- 677

Referencia: 201281

UNIVERSIDAD DE VIGO

TÉCNICO SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de apoyo a la docencia e investigación, I+D

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201358

UNIVERSIDAD DE VIGO TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de tecnologías de la información y comunicaciones, Informática

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201360

UNIVERSIDAD DE VIGO TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de biblioteca

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 2, Prom. Interna: 2, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201359

UNIVERSIDAD DE VIGO TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de apoyo a la docencia y a la investigación, Medios audiovisuales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201361

UNIVERSIDAD DE VIGO TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de apoyo a la docencia y a la investigación, Química Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201362

UNIVERSIDAD DE VIGO

AUXILIAR TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de servicios generales,

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201364

UNIVERSIDAD DE VIGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Administración

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 20, Discapacidad: 4, para la provincia de PONTEVEDRA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Referencia: 201363

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de Salud Pública, Especialidad Psicología

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201314

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialistas, Especialidad de Consumo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201313

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201266

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Medioambientales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201268

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialistas, Escala Seguridad y Salud en el Trabajo

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201260

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201256

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

INGENIERÍA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad de Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201380

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

INGENIERO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201269

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Asistentes Sociales

Plazas: Convocadas: 42, Libre: 39, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201254

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Terapia Ocupacional

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201316

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201263

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

SUBINSPECTORES DE HACIENDA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201315

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS AUXILIARES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Docente

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201317

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 45, Libre: 42, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal fun- cionario

Referencia: 201255

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad de Psicología General Sanitaria (Grupo I, Nivel 9, Área D)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201320

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria (Grupo I, Nivel 10, Área D)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201274

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad de Medicina (Grupo I, Nivel 9, Área D)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201271

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialista, Especialidad Investigación Agropecuaria, Alimentaria y Medioambiental (Grupo I, Nivel 10, Área B)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201322

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialista, Especialidad de Medicina Interna (Grupo I, Nivel 10, Área D) Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201321

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Educador (Grupo II, Nivel 7, Área C)

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201273

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Enfermería Geriátrica (Grupo II, Nivel 8, Área D)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201279

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Fisioterapia (Grupo II, Nivel 7, Área D)

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201318

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo II, Nivel 7, Área D

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201319

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agropecuario (Grupo III, Nivel 5, Área B)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201277

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TECNICO ESPECIALISTA I Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Integrador Social (Grupo III, Nivel 6, Área C)

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201328

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TECNICO ESPECIALISTA I Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad de Enseñanzas y Animación Socio-Deportiva (Grupo III, Nivel 6, Área C) Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201375

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Cocina (Grupo III, Nivel 5, Área B)

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201374

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

GOBERNANTE/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III, Nivel 6, Área B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201324

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

CONDUCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III, Nivel 5, Área B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201323

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TECNICO ESPECIALISTA III Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III, Nivel 4, Área C

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201325

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Mantenimiento (Grupo III, Nivel 5, Área B)

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201373

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TECNICO ESPECIALISTA I Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad de Gestión de Técnicas y Tecnologías del Espectáculo, Grupo III, Nivel 6, Área B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201327

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo IV, Nivel 3, Área A

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201378

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Grupo IV, Nivel 3, Área D)

Plazas: Convocadas: 102, Libre: 95, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201497

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

AUXILIAR DE CONTROL E INFORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo V, Nivel 2, Área B

Plazas: Convocadas: 61, Libre: 57, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201379

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

SERVICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal Auxiliar de Servicios (Grupo V, Nivel 1, Área B)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal labo- ral

Referencia: 201326

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES – DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/A II DE DESARROLLO PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201288

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe de Sección N2 (Mantenimiento e Instalaciones)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud deberá realizarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta con- vocatoria

Referencia: 201521

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FORMACIÓN (SUB- DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN VIVES)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico (nivel retributivo 7) en los Servicios Centrales de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, en Madrid

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX

Referencia: 201633

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Analista

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201230

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE MUSEO NACIONAL DEL PRADO RESTAURADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Restaurador N1 (Pintura)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria

Referencia: 201519

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

INSTITUTO CERVANTES TÉCNICO DE GESTIÓN Vía: FORMACIÓN

Titulación: «TÉCNICO/A II DE GESTIÓN ECONÓMICA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN»

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201523

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201393

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA SALUD PÚBLICA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201422

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201448

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201446

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201408

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ODONTÓLOGO Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 50, Libre: 46, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201447

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201417

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: URGENCIA HOSPITALARIA

Plazas: Convocadas: 85, Libre: 79, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201443

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ESTOMATOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201409

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 274, Libre: 255, Discapacidad: 19, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201445

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201441

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CARDIOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 45, Libre: 42, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201396

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIODIAGNÓSTICO

Plazas: Convocadas: 84, Libre: 78, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201439

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: BIOQUÍMICA CLÍNICA

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201395

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ALERGOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201387

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 106, Libre: 99, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201381

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEUROCIRUGÍA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201427

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA NUCLEAR

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201421

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: INMUNOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201415

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201433

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: GERIATRÍA

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 24, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201413

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201404

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIOFARMACIA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201440

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201414

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 49, Libre: 46, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201403

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: PSIQUIATRÍA

Plazas: Convocadas: 73, Libre: 68, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201438

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OTORRINOLARINGOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 27, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201434

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201423

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: FARMACIA HOSPITALARIA

Plazas: Convocadas: 66, Libre: 61, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201410

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201401

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

Plazas: Convocadas: 88, Libre: 82, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201392

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS

Plazas: Convocadas: 52, Libre: 48, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201436

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 48, Libre: 45, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201430

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FARMACÉUTICO Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 15, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201449

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: DERMATOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201407

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: OFTALMOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 45, Libre: 42, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201431

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEUMOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201426

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA INTERNA

Plazas: Convocadas: 58, Libre: 54, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201420

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Plazas: Convocadas: 39, Libre: 36, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201399

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201397

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ONCOLOGÍA MÉDICA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201432

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201416

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201428

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA TORÁCICA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201406

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA INTENSIVA

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201418

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: REUMATOLOGÍA

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 22, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201442

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: PSICOLOGÍA CLÍNICA

Plazas: Convocadas: 93, Libre: 86, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201437

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201405

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEFROLOGÍA

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201425

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANATOMÍA PATOLÓGICA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201390

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201411

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANÁLISIS CLÍNICOS

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201389

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: UROLOGÍA

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 22, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201444

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: NEUROLOGÍA

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 16, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201429

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: APARATO DIGESTIVO

Plazas: Convocadas: 69, Libre: 64, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201394

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

OPTICO-OPTOMETRISTA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 40, Libre: 37, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201459

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2782, Libre: 2587, Discapacidad: 195, para la comunidad autónoma de CO- MUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201453

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PERSONAL TÉCNICO DE GRADO MEDIO Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 43, Libre: 40, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201382

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: SALUD MENTAL

Plazas: Convocadas: 53, Libre: 49, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201452

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

LOGOPEDA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 47, Libre: 44, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201457

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ENFERMERÍA DEL TRABAJO

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 19, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201450

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FISIOTERAPEUTA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 167, Libre: 155, Discapacidad: 12, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201456

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

MATRON/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 131, Libre: 122, Discapacidad: 9, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201455

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Plazas: Convocadas: 34, Libre: 32, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201454

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TERAPEUTA OCUPACIONAL Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 79, Libre: 73, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201458

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 81, Libre: 75, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201383

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIOTERAPIA

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201467

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201461

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: HIGIENE BUCODENTAL

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 25, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201460

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MEDICINA NUCLEAR

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201465

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: RADIODIAGNÓSTICO

Plazas: Convocadas: 190, Libre: 177, Discapacidad: 13, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201466

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: LABORATORIO

Plazas: Convocadas: 230, Libre: 214, Discapacidad: 16, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201464

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS Vía: ESTATUTARIA

Titulación: ANATOMÍA PATOLÓGICA

Plazas: Convocadas: 61, Libre: 57, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201463

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

MECÁNICO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 51, Libre: 47, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201484

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TAPICERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201489

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO Vía: ESTATUTARIA

Titulación: TECNICO AUXILAR DE FARMACIA

Plazas: Convocadas: 79, Libre: 73, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201470

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

OPERADOR/A Vía: ESTATUTARIA

Titulación: MÁQUINA DE IMPRIMIR Y REPRODUCIR

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201486

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TÉCNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201471

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

TELEFONISTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 41, Libre: 38, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201490

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PINTOR/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201488

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PELUQUERO/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 16, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201487

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

AZAFATA DE RELACIONES PÚBLICAS Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201473

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FONTANERO/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 67, Libre: 62, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201479

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

CALEFACTOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 47, Libre: 44, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201474

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ELECTRICISTA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 100, Libre: 93, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201478

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1096, Libre: 1019, Discapacidad: 77, para la comunidad autónoma de CO- MUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201482

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 789, Libre: 734, Discapacidad: 55, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201469

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

CONDUCTOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 78, Libre: 73, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201476

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

GOBERNANTE/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 32, Libre: 30, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201481

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

CARPINTERO/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 25, Libre: 23, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201475

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

FOTOGRAFO/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201480

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

COSTURERA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201477

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

ALBAÑIL

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201472

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

MONITOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201485

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

JARDINERO/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201483

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

LIMPIADOR/A Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 231, Libre: 215, Discapacidad: 16, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201493

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PEÓN

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 35, Libre: 33, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201494

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PLANCHADOR Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 23, Libre: 21, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201496

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 253, Libre: 235, Discapacidad: 18, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201491

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

LAVANDERA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 58, Libre: 54, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNI- DAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201492

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS)

PINCHE

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 182, Libre: 169, Discapacidad: 13, para la comunidad autónoma de COMU- NIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de cumplimentación y presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLE- TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones: Proceso de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201495

MINISTERIO DE SANIDAD

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Diplomado Universitario de Enfermería

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 15 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Sede de la ONT, en Madrid

Referencia: 201301

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201505

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Ayudante de Museos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201510

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Logopedia

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201512

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201507

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Analista de Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201514

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS ESPECIALISTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Opción Biblioteca

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201515

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Transmisiones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201517

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: opción Automoción

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201516

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

AGRUPACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: turno específico de discapacidad intelectual

Plazas: Convocadas: 10, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201518

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDAD DE MURCIA SUPERIOR FACULTATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Superior Facultativa: Especialidad Estadística. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Referencia: 201402

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Administrativa

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Referencia: 201424

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Auxiliar de Archivos y Bibliotecas Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliares de Archivos y Bibliotecas.

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Referencia: 201435

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Auxiliar: especialidad Laboratorios de Disección

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Referencia: 201419

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

TÉCNICO AUXILIAR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Laboratorios Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Referencia: 201412

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigador/a Licenciado/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 5 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Observaciones: Proyecto de investigación: Ecología y ordenación de ecosistemas marinos cos- teros -37328

Referencia: 201500

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría Investigador/a Doctor/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Observaciones: PROYECTO: USO DE FLUIDOS REPRODUCTIVOS PARA LA MEJORA DE LAS TÉCNI- CAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Referencia: 201309

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigador/a Licenciado/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del

anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. Observaciones: Proyecto: ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN DE POLINIZADORES Referencia: 201308

CONSEJERÍA DE SALUD

GERENCIA DEL SERVICIO MURCIANO

FACULTATIVO NO SANITARIO Vía: ESTATUTARIA

Titulación: opción Superior de Administradores del Servicio Murciano de Salud Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la

presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Referencia: 201520

CONSEJERÍA DE SALUD

GERENCIA DEL SERVICIO MURCIANO

FACULTATIVO NO SANITARIO Vía: ESTATUTARIA

Titulación: opción Analista de Sistemas

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: Un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia?.

Referencia: 201522

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO P.B. (RAMA JURÍDICA)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 201546

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO P.B. (RAMA ECONÓMICA), NIVEL A, MEDIANTE OPOSICIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 201540

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO P.B. (COMUNICACIÓN)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 201544

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: técnico P.B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. Interna: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 201542

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: proyecto de investigación «TED2021-130884B-I00»

Referencia: 201553

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: proyecto de investigación «TED2021-130884B-I00»

Referencia: 201550

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: vinculado a la Cátedra Unesco-Convenio Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra.

Referencia: 201556

GOBIERNO DE NAVARRA

FUNDACIÓN PÚBLICA NAVARRA PARA LA PROVISIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON DISCA- PACIDAD (FUNDAPA)

EDUCADOR SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Trabajo Social-Educación Social

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201524

GOBIERNO DE NAVARRA

FUNDACIÓN PÚBLICA NAVARRA PARA LA PROVISIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON DISCA- PACIDAD (FUNDAPA)

EDUCADOR SOCIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Trabajo Social-Educación Social, número 1 (Trabajo Social)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201525

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina del Trabajo

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201528

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Preventiva y Salud Pública

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201527

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: área en Neurofisiología Clínica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: 30 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 201526

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina Preventiva y Salud Pública

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201529

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 482, Libre: 482, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201530

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

LOGOPEDA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201531

SERVICIO RIOJANO DE SALUD DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS TECNICO AUXILIAR DE FARMACIA Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal estatutario no facultativo del Servicio Riojano de Salud: Técnico/a Auxiliar de Farmacia

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 15 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

Referencia: 201307

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cirugía Oral y Maxilofacial

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201261

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Angiología y Cirugía Vascular

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201258

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Cirugía Plástica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201262

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Neurofisiología Clínica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201264

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Anestesiología y Reanimación

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201257

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

MÉDICO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Prom. Interna: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201267

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Área de Obstetricia y Ginecología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201265

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación: de Cirugía Cardiovascular

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 14 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 201259

