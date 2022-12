Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 05.12.2022

Aunque estamos en esta semana con tantos días festivos, seguimos repasando las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido por el BOE durante los últimos días.

Si te preparas cualquiera de ellas, podrás trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de las características del proceso de selección o de la población.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones semanales que se han difundido en el BOE:

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE PEKÍN

AUXILIAR APOYO ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 200703

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA INGENIEROS GEÓGRAFOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 25, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: – Geodesia: 6 plazas. – Geofísica: 6 plazas. – Observación del Territorio, topo-

grafía, cartografía: 6 plazas. – Tecnologías de la información geográfica y geografía: 9 plazas

Referencia: 200843

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 52, Libre: 50, Discapacidad: 2, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200844

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

INSPECTOR – ESCALA EJECUTIVA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a, de la Policía Nacional

Plazas: Convocadas: 150, Libre: 150, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200841

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE JUSTICIA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador/a área de comunicación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE

Referencia: 200700

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria, por cualquiera de los medios siguientes

Observaciones: Proyecto al que está asignado: Posicionamiento Estratégico de la Comunidad de Madrid en I+D+i del Hidrógeno Verde y las Pilas de Combustible (GREEN H2 CM).

Referencia: 200727

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESA-RROLLO,

COORDINADOR GENERAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que le acompañe será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el BOE

Referencia: 200651

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

VETERINARIOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 21 de febrero de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200654

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

MÉDICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 23 de febrero de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200657

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200708

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200731

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnica de Gestión (Letrado)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de la solicitud. Una vez realizados los anteriores trámites, las personas interesadas en participar en el proceso selectivo dispondrán de veinte días naturales

Referencia: 200762

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a de Protocolo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 23 de febrero de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200655

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200732

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar Referencia: 200653

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

TÉCNICA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar Referencia: 200652

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200729

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de días veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado»

Referencia: 200672

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación de esta re-solución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200722

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

DELINEANTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200658

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

INSPECTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 1 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200733

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA AGENCIA PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 25 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200725

AYUNTAMIENTO DE ESPERA

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Prom. Interna: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200760

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

AYUDANTE

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para la provincia de CÓRDOBA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200734

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 02 de diciembre de 2022. Observaciones: Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de la disminución de la lipoproteína (a) con TQJ230 sobre los acontecimientos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) establecida Referencia: 200736

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Referencia: 200737

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: plazas de personal investigador/técnico

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución

Referencia: 200738

UNIVERSIDAD DE HUELVA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: español como lengua extranjera

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: hasta el día 12 de enero de 2023 incluido

Referencia: 200739

UNIVERSIDAD DE HUELVA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: inglés

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: hasta el día 12 de enero de 2023 incluido

Referencia: 200740

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi-cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones: Conservación de recursos fitogenéticos de vid (PR.CRF.CRF202200.005

Referencia: 200764

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado Superior Prensa e Información Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 200684

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

TÉCNICOS DE SISTEMAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de Sistemas de Información y Comunicaciones Grupoy ll, Banda II, Nivel 7

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. La fecha de finalización del plazo de admisión es el 23 de diciembre de 2022

Referencia: 200819

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

GRUPO III

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi-cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Observaciones: Conservación de Recursos Genéticos de Género Fragaria (PR.-CRF.CRF202200.002

Referencia: 200763

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico Auxiliar Servicio Conserjería

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Referencia: 200685

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Auxiliar de Conserjería (Grupo según IV) Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Marco de estabilización

Referencia: 200702

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200691

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Auxiliar de Conserjería (Grupo según IV) Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Marco de estabilización

Referencia: 200701

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ARAGÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Resto Especialidades

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200774

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200767

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICA SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnico Superior Idiomas, Ver convocatoria distintos idiomas

Plazas: Convocadas: 28, Libre: 28, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200666

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Técnico Superior de Informática

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200667

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200670

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Electricidad,Resto Especialidades, Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200776

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Medio de Informática

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200668

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Especialista de Informática

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200669

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Mecánica,especialidad Química,Resto Especialidades

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200781

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Especialista de Edición y Medios Audiovisuales, especialidad Producción de Medios Audiovisuales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200663

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Esp. Biomédica,Esp. Química-Biomédica

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Escala Técnico Especialista de Laboratorio y Talleres. Esp. Biomédica, Grupo C,

Subgrupo C1: Cinco plazas. Escala Técnico Especialista de Laboratorio y Talleres. Esp. Química-

Biomédica, Grupo C, Subgrupo C1: Dos plazas

Referencia: 200770

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MALLÉN

OPERARIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Operarios de servicios múltiples

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 19 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200847

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Oficial de Edición y Medios Audiovisuales, especialidad Reprografía y Offset

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200665

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200671

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

OFICIAL DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad Electricidad, especialidad Mecánica,especialidad Química, Resto Espe-cialidades

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200784

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Oficial de Edición y Medios Audiovisuales, especialidad Producción Editorial,

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200664

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

OFICIAL DE LABORATORIO Y TALLERES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Esp. Agropecuaria

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200772

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Director/a Jurídico/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, que se iniciarán a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»

Referencia: 200813

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Director/a Marketing, Negocio y Sostenibilidad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, que se iniciarán a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»

Referencia: 200814

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de Ofcina Técnica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, que se iniciarán a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»

Referencia: 200811

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Comercial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, que se iniciarán a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»

Referencia: 200812

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

TRABAJADOR SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 4, Discapacidad: 3, para la provincia de ASTURIAS BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200728

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANARIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 26, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200833

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: COMPOSICIÓN,MÚSICA DE CÁMARA.PEDAGOGÍA,PIANO Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Observaciones: Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, por el sistema de con-curso-oposición

Referencia: 200826

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver Especialidades

Plazas: Convocadas: 1850, Libre: 1850, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200831

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ver especialidades

Plazas: Convocadas: 32, Libre: 32, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200832

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: INGLÉS, ALEMÁN,ITALIANO

Plazas: Convocadas: 40, Libre: 32, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Observaciones: Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, por el sistema de con-curso-oposición

Referencia: 200825

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Observaciones: Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, por el sistema de con-curso-oposición

Referencia: 200827

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 48, Libre: 48, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200834

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 24, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso oposición

Referencia: 200828

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 87, Libre: 87, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200835

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver Especialidades

Plazas: Convocadas: 574, Libre: 462, Discapacidad: 112, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso oposición

Referencia: 200824

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 449, Libre: 362, Discapacidad: 87, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso Oposicion

Referencia: 200839

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Observaciones: Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, por el sistema de con-curso-oposición

Referencia: 200829

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 51, Libre: 42, Discapacidad: 9, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Observaciones: Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, por el sistema de con-curso-oposición

Referencia: 200830

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 1790, Libre: 1790, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200838

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso-

Referencia: 200836

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 114, Libre: 114, para la comunidad autónoma de CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla según estas bases, será de 20 días hábiles comprendidos entre el 30 de no-viembre y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive. Observaciones: Estabilización, por el sistema de concurso

Referencia: 200837

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 58, Libre: 58, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convoca-toria en el Boletín Oficial de Canarias

Referencia: 200821

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE OLIVA, LA

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200761

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

GRUPO I

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

Referencia: 200840

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria,

Observaciones: Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2ING_PREÓPTICA_HARMONI). Código de Proceso Selectivo (PS-2022-083).

Referencia: 200704

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TÉCNICO DE TALLER

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200846

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior (Psicólogos)

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200794

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:. Facultativo Superior Escala Conservadores de Museos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200789

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Ingenieros Superiores (Industriales)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200788

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Arquitectos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200786

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Sanitario (Veterinarios)

Plazas: Convocadas: 73, Libre: 73, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200779

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Ingenieros Superiores (Montes)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200787

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior (Químicos)

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200793

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Sanitaria (Médicos)

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200775

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior (Estadísticos)

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200792

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 37, Libre: 37, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200768

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior (Biólogos)

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200791

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior Escala Archiveros

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200790

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Facultativo Superior (Pedagogos)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200795

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Sanitario (Farmacéuticos)

Plazas: Convocadas: 32, Libre: 32, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200777

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Gestión de la Administración de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 31, Libre: 31, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200769

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. Escala de Ayudantes de Biblioteca

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200801

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. Escala de Inspectores de Consumo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200804

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Ingenieros Técnicos (Forestales)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200800

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. (Topógrafos)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200806

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Ingenieros Técnicos (Agrícolas)

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200798

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200797

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. (Asistentes Sociales)

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200805

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

FISIOTERAPEUTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.U.P.C. Escala Sanitaria (Fisioterapeuta)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200782

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. Escala de Ayudantes de Muse

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200803

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.D.E. Escala de Inspectores de Calidad y Fraude Alimentario

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200802

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ATS/DUE

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.T.U.P.C (ATS/DUE)

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200780

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Ingenieros Técnicos (Industriales)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200799

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200796

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Administrativo de la Administración de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 29, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200771

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

AYUDANTE FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C.A.F. Escala Sanitaria (Ayudante Técnico de Laboratorio)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200783

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

AUXILIAR FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: C. Auxiliar F. Escala Sanitaria

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200785

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Auxiliar Administrativa

Plazas: Convocadas: 44, Libre: 40, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación

Referencia: 200735

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Auxiliar de la Administración de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 89, Libre: 89, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente convocatoria

Referencia: 200773

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ARQUITECTOS

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: Técnico Superior

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200724

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200662

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ANALISTAS PROGRAMADORES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Medio

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200659

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200661

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ARQUITECTO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200723

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

AUXILIAR TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200660

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado Superior Análisis de Metales. Grupo I

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200678

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado Superior Química.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200677

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TECNICO ESPECIALISTA III

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III DELINEANTE-PROYECTISTA, LABORATORIO ELECTRICIDAD Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL,E LABORATORIO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, LABORATORIO METAL, QUÍ-MICA,SANITARIA,OFICIOS ALBAÑILERÍA,CARPINTERÍA,DE OFICIOS MANTENIMIENTO,GE-NERA,DISEÑO Y FOTOGRAFÍA,ACTIVIDADES CULTURALES, DIBUJANTE-ARQUEOLÓGICO,MA-QUETAS, MODELOS Y PROTOTIPOS, MEDIOS AUDIOVISUALES Plazas: Convocadas: 21, Libre: 21, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200679

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OFICIAL DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Medios Audiovisuales. Grupo IVA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200676

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OFICIAL DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Oficios Mantenimiento General Grupo IVA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200675

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OFICIAL DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Laboratorio Sanitaria Grupo IVA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200673

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OFICIAL DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Oficios Deportes Grupo IVA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200674

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AUXILIAR DE SERVICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: MOZO-LABORATORIO,MOZO-MUDANZAS Grupo IVB

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200681

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AUXILIAR DE SERVICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo IVB

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 16, Discapacidad: 4, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200680

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENT D’INTERIOR

BOMBEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: La solicitud de participación se tiene que presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC. Observaciones: Estabilización,

Referencia: 200750

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CIUDAD DE CEUTA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CEUTA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de sonido y ambientador musical en RTVCE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200815

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CEUTA

REDACTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Redactor-presentador en RTVCE.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200817

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CEUTA

INFÓGRAFO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Infógrafo en RTVCE.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200816

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CEUTA

AYUDANTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: AYUDANTE DE ARCHIVO AUDIOVISUAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200818

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200682

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

TÉCNICA SUPERIOR DE GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 3, Prom. Interna: 2, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: En el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200757

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200683

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 200765

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

ESCALA ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado» (BOE)

Referencia: 200766

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral en formación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Green Investiga-tion and Development (GID).

Referencia: 200720

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-22-539», co-financiado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resilienca

Referencia: 200713

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Retos de física y tecnológicos en el IFIC con el experimento LHCb del CERN. CPI-22-675», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a doctor/a jú-nior

Referencia: 200810

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Integrated ocean observing systems for dynamic ocean manage-ment. CIDEGENT/2021/058. CPI-22-646», a cargo del Programa para el apoyo a personas inves-tigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas, para el ejercicio 2021, por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Referencia: 200689

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «From bench to clinics: since the avant-garde treatments for ovarian and uterine-associate infertility to bioengineering technologies in productive medicine. CPI-22-649». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria d’Inno-vació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (CIPROM/2021/058), ayudas convocadas por la Re-solució de 14 de septiembre de 2021.

Referencia: 200809

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Green Investiga-tion and Development (GID)

Referencia: 200721

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Estudio y evaluación de métodos de aprendizaje automático con ins-piración cuántica / Evaluation and study of quantum-inspired machine learning (ESQUIMAL). CPI-22-661». (CIAICO/2021/184). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022 Jornada de trabajo: 20 horas semanales. Referencia: 200688

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Cellular and molecular basis of behavioural manipulation by viral in-fection. CPI-22-659»

Referencia: 200714

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-22-538». co-financiado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resilienc

Referencia: 200712

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Cellular and molecular basis of behavioural manipulation by viral in-fection. CPI-22-658

Referencia: 200807

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mejora de la sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua potable mediante la aplicación de tecnología hidroeléctrica, TURBINES. CPI-22-641». cofinan-ciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027 y por la Agencia Valenciana de la Inno-vación –AVI–

Referencia: 200808

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo)

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Dynamic Mate-rials and Self-Assembling Systems.

Referencia: 200719

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: WANT – Preven-ción Psicosocial y Organizaciones Saludables.

Referencia: 200690

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Agricultura de precisión en el cultivo del arroz: Detección precoz de síntomas de pyricularia oryzae y déficit de fertilizantes mediante imágenes de satélites y drones, DETECTORYZA. CPI-22-653», cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia Valenciana de la Innovación –AV

Referencia: 200717

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Algoritmos inteligentes para la toma de decisiones en la localización de servicios. CPI-22-667». (CIAICO/2021/224). Subvenciones a grupos de investigación consoli-dados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022

Referencia: 200686

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Competition power control (COMPOWCONT). CPI-22-660». (CIAICO/2021/202). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de sep-tiembre de 2021, para el ejercicio 2022

Referencia: 200687

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de algoritmos de productos de teledetección para vege-tación mediante Machine Learning. CPI-22-642»

Referencia: 200718

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Pharmacology of the hepato-gastroinstestinal tract: analysis of ce-llular and molecular targets for the treatment of fibrosis. CPI-22-626». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/044), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021 Referencia: 200715

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR-Plan complementario materiales avanzados. CPI-22-542», co-financiado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transfo

Referencia: 200716

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA EXTREMADURA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

GUARDAS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: CONSERJE-ORDENANZA Guarda de Campo, Servicio de Agricultura,

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de BADAJOZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200759

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

CONSERJE

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: CONSERJE-ORDENANZA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es-tado».

Referencia: 200758

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publica-ción de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura,

Referencia: 200711

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria,

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publica-ción de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura,

Referencia: 200709

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES)

ENFERMERO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publica-ción de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura,

Referencia: 200710

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA GALICIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA, A

ESCALA TECNICA DE INFORMATICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de A CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200726

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Área: Prensa, artes gráficas,… Especialidad: Periodista

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200646

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TITULADO PRIMER CICLO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200647

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas: Convocadas: 62, Libre: 58, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200648

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 13, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200649

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICOS DE PERSONAL LABORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 24 de noviembre al 11 de diciembre de 2022 (ambos inclusive).

Observaciones: T/13-22 Departamento de Ayuda a la Innovación 2 T/16-22 Departamento de Gestión de Fondos Internacionales 2

Referencia: 200707

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICOS DE PERSONAL LABORAL

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MADRID

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 24 de noviembre al 11 de diciembre de 2022 (ambos inclusive).

Observaciones: T/14-22 DEPARTAMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS 2 T/15-22 OFICINA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 4

Referencia: 200706

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: INGENIERO AUXILIAR DE PROYECTOS (Nivel 12) en el DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM y la presentación se realizará por vía electrónica

Referencia: 200845

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

INGENIERO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: INGENIERO AUXILIAR DE PROYECTOS (Nivel 12)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles conta-dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM y la presentación se realizará por vía electrónica

Referencia: 200842

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO NIVEL T7b

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 200705

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P

ASISTENTE DE DIRECCION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo:

Referencia: 200730

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

AYUDANTE DE BIBLIOTECAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200756

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200755

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AUXILIAR DE AUTOPSIA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200741

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: royecto de investigación «101056369 ARIES4 ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO».

Referencia: 200754

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC134-135 PIROPLAX. Reciclado químico por pirólisis de mezclas de residuos plásticos para la obtención de compuestos aromáticos (BTX)». Referencia: 200752

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «101056369 ARIES4 ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO».

Referencia: 200753

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AYUDANTE DE COCINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200745

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200751

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CONDUCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200746

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ENCARGADO SERVICIOS GENERALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA-

VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200742

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CONSERJE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200744

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CUIDADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: CUIDADOR GERONTOLÓGICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200747

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CUIDADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200748

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIOS GENERALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 106, Libre: 98, Discapacidad: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 2 Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género

Referencia: 200743

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIOS GENERALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 28 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 plaza en el turno reservado para personas con discapacidad intelectual leve o moderada.

Referencia: 200749

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación “PC080- 081 GREEN-COPPER

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PC080-081 GREEN-COPPER”

Referencia: 200693

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «PC042-043 COSTA». Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “PC042-043 COSTA”

Referencia: 200694

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: proyecto de investigación «SOPSIMAT (0011-1365-2022-000108)».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «SOPSIMAT

Referencia: 200692

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «FCT-21-16939»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «FCT-21-16939»

Referencia: 200699

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: CONTRATO OTRI 2021901244 «ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN SUBACUÁTICAS POIROT»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: CONTRATO OTRI 2021901244 «ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN SUBACUÁTICAS POIROT»

Referencia: 200695

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «TED2021-131081B-C21». Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: proyecto de investigación «TED2021-131081B-C21».

Referencia: 200696

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «PC173-174 VISUAL-TECH 4.0».

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC173-174 VISUAL-TECH 4.0»

Referencia: 200697

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Proyecto de investigación «VI-RAD 0011-1365-2022-000104»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 24 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «VI-RAD 0011-1365-2022-000104»

Referencia: 200698

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA LA RIOJA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 200822

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

TECNICO MEDIOAMBIENTAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 200823

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Área de Psicología Clínica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 25 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la pu-blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 200820

