Más de 2.800 plazas en las Oposiciones 2026 de Policía Nacional: te quedan pocos días para apuntarte

Si llevas meses dándole vueltas a la idea de presentarte a las oposiciones Policía Nacional 2026, esta es la señal que estabas esperando, pero también la fecha límite que no puedes dejar pasar. El plazo para presentar tu solicitud se cierra el 31 de julio, así que quien aún no se haya decidido tiene que moverse ya.

La convocatoria, publicada para la Comunidad de Madrid dentro del programa Madrid Trabaja, reparte un total que sorprende incluso a quienes siguen de cerca las oposiciones: 2.163 plazas para la escala básica, 150 para inspector y otras 541 reservadas a militares que quieran dar el salto al Cuerpo Nacional de Policía. En conjunto, son más de 2.800 puestos, una de las cifras más altas que se recuerdan en las últimas convocatorias de este cuerpo.

Requisitos para las oposiciones Policía Nacional 2026

Los requisitos varían según la escala a la que se aspire. Para entrar como agente de la escala básica basta con el título de Bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, mientras que quienes opten a inspector necesitarán una titulación universitaria. En ambos casos hay dos condiciones que conviene no olvidar: se pide un nivel mínimo A2 de inglés o francés, y el carné de conducir tipo B en vigor. Nada del otro mundo, pero conviene revisarlo con tiempo por si hay que tramitar algo antes de que se cierre el plazo.

¿Y qué pasa después de presentar la solicitud? Como en cualquier oposición de este calibre, toca prepararse para un proceso selectivo exigente: pruebas físicas, examen de conocimientos, reconocimiento médico y, finalmente, el periodo de formación en la academia. No es un camino corto, pero para muchos aspirantes representa la vía más directa hacia un empleo público estable, con proyección de carrera y presencia en toda España.

Quienes ya están opositando saben que estas convocatorias masivas no se repiten todos los años con esta amplitud de plazas, así que si tenías pensado presentarte a las oposiciones Policía Nacional 2026, este es el momento de reunir la documentación y no dejarlo para el último día. Puedes consultar todos los detalles de la convocatoria y el procedimiento de inscripción en el portal de Madrid Trabaja. Si te interesan otras convocatorias de cuerpos de seguridad, también puedes echar un vistazo a las Oposiciones Guardia Civil 2026, con 122 plazas fijas ya convocadas.