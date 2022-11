Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 21.11.2022

Repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los últimos días.

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ACCRA (GHANA)

ANALISTA DE MERCADO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adjunto

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200169

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBAI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)

ADMINISTRATIVO-CONTABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200171

Oposiciones Nacionales

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE AD- MINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 360, Prom. Interna: 343, Discapacidad: 17, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el « Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200146

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 110, Prom. Interna: 103, Discapacidad: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el « Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200144

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 300, Libre: 285, Discapacidad: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el « Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200147

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 60, Libre: 57, Discapacidad: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el « Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200145

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCION. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 608, Libre: 578, Discapacidad: 30, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta con- vocatoria en el « Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200148

Oposiciones en Andalucía

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

OFICIAL DE GESTIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200127

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200107

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Es- tado»

Referencia: 200106

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

GESTIÓN UNIVERSITARIA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Es- tado»

Referencia: 200105

UNIVERSIDAD DE JAÉN

AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Referencia: 200190

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

BOMBEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Extinción de Incendios.

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 14 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200163

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 200155

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

BOMBEROS CONDUCTORES Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la provincia de JAÉN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200235

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

PROGRAMADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones: Plataforma de Medicina Computacional a un/a profesional

Referencia: 200170

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador (8) y técnico de apoyo (1), por circunstancias de la producción

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir de la publicación en BOJA de la convocatoria

Referencia: 200126

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Referencia: 200138

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Control de la división celular y el desarrollo en hongos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de Investigación denominado “CONTROL DE LA PROTEOSTASIS DURANTE EL CICLO CELULAR Y EN CONDICIONES DE ESTRÉS PROTEOTÓXICO” de código PID2021- 128408OB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

Referencia: 200156

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: La categoría profesional administrativa.

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 200137

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P

PROGRAMADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigador/a Postdoctoral Bioinformático/a especialista en Genómica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones: Actualización y Mantenimiento del Sistema Integrado de Epidemiología Genó- mica de Andalucía y de la Base de Datos Genómica de Microorganismos de Andalucía Referencia: 200135

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones:Proyecto: Análisis y evaluación multiparamétrica de reactores fotocatalíticos de bajo coste para tratamiento y regeneración de aguas

Referencia: 200178

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

PORTUARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: plazas de portuario(a) para el Puerto de Rota.

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200136

Oposiciones en Aragón

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SANITARIA SUPERIOR Vía: INTERINIDAD

Titulación: Inspectores Médicos

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en la base primera, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del anuncio de esta Resolución, para cumpli- mentar la solicitud de participación

Referencia: 200113

Oposiciones en Asturias

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SUBALTERNO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Subalternos de la Universidad de Oviedo, Grupo E

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 9, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200118

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

OPERARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operario de los Servicios Operativos

Plazas: Convocadas: 22, Libre: 22, para la provincia de ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200176

Oposiciones en las Islas Baleares

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 30, Libre: 28, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200251

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 19, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200254

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 1726, Libre: 1656, Discapacidad: 70, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200250

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 31, Libre: 29, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BA- LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200252

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 19, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200253

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO TÉCNICO Vía: INTERINIDAD

Titulación: escala tecnologías de la información y telecomunicaciones, especialidad informática

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes es de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears

Referencia: 200165

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200256

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 698, Libre: 670, Discapacidad: 28, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200257

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN BIT FUNDACIÓ BIT

TECNICO SUPERIOR Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico/a superior de Cibersociedad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/11/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 7 días hábiles para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Referencia: 200143

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES ESPECIALISTAS Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Sectores singulares de formación profesional. Varias especialidades

Plazas: Convocadas: 73, Libre: 72, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALLEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200255

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA – ÁREA DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLÀTZER

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: Proyecto: RADIX en genómica para la medicina de precisión, financiada por el proyecto IdISBa-Janssen (RADIX/JANSSEN21/01)

Referencia: 200142

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

GRAFISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 12 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: La solicitud debe presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases en el BOIB

Referencia: 200164

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Operadores/as de Sonido

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: La solicitud debe presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases en el BOIB

Referencia: 200258

Oposiciones en las Islas Canarias

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de LAS PALMAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200152

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Divulgación de la Astronomía y Astrofísica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Línea de investigación: Comunicación y Cultura Científica: Cosmolab Referencia: 200182

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Un tridente de gramíneas invasoras (Pennisetum-Melinis-Setaria) ¿Colonización o reparto del nicho?

Referencia: 200110

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones:Proyecto – Adaptación al cambio climático de los sistemas energéticos de la ma- caronesia

Referencia: 200112

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones:Proyecto – Mecanismos para la acumulación de neurotransmisores en la vesícula secretora… (SecVes)

Referencia: 200108

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias

Observaciones: Proyecto – Un tridente de gramíneas invasoras (Pennisetum-Melinis-Setaria) ¿Colonización o reparto del nicho?

Referencia: 200109

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Especialidad Gestión Administrativa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 200248

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCION. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el BOCYL, presenten solicitud

Referencia: 200246

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 52, Libre: 45, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 200141

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 50, Libre: 45, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 200139

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Gestión

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala de Gestión de la Universidad de Valladolid

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/11/2022

Observaciones al plazo:7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 200157

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Plazas: Convocadas: 200, Libre: 170, Discapacidad: 30, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Referencia: 200140

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE BURGOS

TÉCNICO FACULTATIVO Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Farmacéuticos) Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 200179

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico de Administración General. Expte.: 112/2022/P14110 Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la provincia de SEGOVIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200114

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 28, Libre: 28, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200183

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo IVA. Oficiales de Oficios

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: En el marco de estabilización de empleo temporal

Referencia: 200189

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Control y Digitalización Industrial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 10 de noviembre de 2022 a 24 de noviembre de 2022

Referencia: 200174

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Ingeniería Eléctrica de Energías Renovables

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 10 de noviembre de 2022 a 24 de noviembre de 2022

Referencia: 200172

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA (CIUDEN)

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Director/a de Innovación y Relaciones Internacionales en proyectos PRTR

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 10 de noviembre de 2022 a 24 de noviembre de 2022

Referencia: 200175

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

TECNICO ESPECIALISTA III Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Especialista Operador, Laboratorio Grupo III. Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: En el marco de estabilización de empleo temporal

Referencia: 200187

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

GRUPO III

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Especialista de Laboratorio Animalario. Laboratorio Sanitaria.Oficios Mante- nimiento General. Medios Audiovisuales. III 1

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Técnico Especialista de Laboratorio Animalario. III 1 Técnico Especialista de La- boratorio Sanitaria. III 2 Técnico especialista de Oficios Mantenimiento General. III 4 Técnico Especialista Medios Audiovisuales. III 1

Referencia: 200181

Oposiciones en Castilla La Mancha

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNID ECONMCA Y ADMTVA CASTILLA-LA MANCHA

CAMPUS DE TOLEDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Referencia: 200245

Oposiciones en Cataluña

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CARTOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE CATALUÑA (ICGC)

TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnico/a Superior 2 Nivel A2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se han de tramitar en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGC

Referencia: 200247

Oposiciones en Ceuta

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico Informático

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200166

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL DE CEUTA

AMGEVICESA

GESTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Gestor/a de Recursos Humanos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

Referencia: 200209

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICA SUPERIOR DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200120

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de Planificación, Análisis y Evaluación (Subgrupo A2)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200123

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Se reserva el 30% de plazas para mujeres, es decir 2 plazas en el turno libre

Referencia: 200117

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico lingüísticos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200240

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Publicista

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200227

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico en audiencias

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200238

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de marketing

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200237

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico en gestión económica y administrativa

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200239

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Comunicación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 200236

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:publicaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200121

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

OFICIAL DE OFICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:publicaciones

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200122

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Referencia: 200226

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Soste- nible y Supramolecular

Referencia: 200234

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «Social epidemiology of suicide-related 112 calls in COVID-19 crisis: a bayesian spatio-temporal approach (SR20-00053) Proyecto: «Social epidemiology of suicide-re- lated 112 calls in COVID-19 crisis: a bayesian spatio-temporal approach (SR20-00053) CPI-22-614 Referencia: 200220

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Neuropsicología y Neuroimagen Funcional

Referencia: 200242

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «Bringing nanospace to life by adapting pore environments to chemi- cal complexity (LIVINGPORE). CPI-22-624».

Referencia: 200228

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «Análisis funcional de las rutas de señalización vascular reguladas por miRNA sensibles a estrógenos. CPI-22-621» CIACO/2021/211. Subvenciones a grupos de inves- tigación conolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022

Referencia: 200225

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Química Soste- nible y Supramolecular.

Referencia: 200241

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Obtención de combustibles verdes por hidrogenación catalítica de derivados de la biomasa usando hidrógeno generado por «water splitting» fotoelectroquímico. CPI-22-605» CIACO/2021/094. Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Con- selleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, para el ejercicio 2022

Referencia: 200224

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Measuring the social dimension of culture (MESOC). CPI-22-636»

Referencia: 200232

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Uso de redes metal-orgánicas como recubrimiento funcionales y de protección de materiales avanzados. CPI-22-615», financiado por la Agencia Estatal de Investi- gación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 200222

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «Obtención de materiales híbridos nanoestructurados con diferentes propiedades. CPI-22-606».

Referencia: 200221

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones:Proyecto: «Desarrollo de métodos de análisis estadístico para estudios en dolor crónico. CPI-22-620».

Referencia: 200223

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Remote Sensing Spectroscopy for wellands Biodiversity (RESSBIO). CPI-22-611». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (CIPROM/2021/049), ayudas convocadas por la Resolució de 14 de septiembre de 2021

Referencia: 200219

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Molecule-induced control over 2d materials (MOL-2D). CPI-22-623

Referencia: 200231

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: LABPSITEC – Psi- copatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emociona

Referencia: 200233

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Inclusive outscaling of agro-ecosystems restoration actions for me- diterranean (REACT4MED). CPI-22-566» Jornada de trabajo: 20 horas semanales

Referencia: 200229

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana

Observaciones: Proyecto: «Molecule-induced control over 2d materials (MOL-2D). CPI-22-622

Referencia: 200230

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

MÉDICOS DE INSPECCIÓN SANITARIA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Inspector

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se formularán telemáticamente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la presente Orden

Observaciones: A partir de esta convocatoria se constituirá una lista de espera del Cuerpo Su- perior de Inspección Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, para el nombramiento de funcionarios interinos en la Consejería convocante

Referencia: 200249

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

TÉCNICO SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO/A DE TRANSPARENCIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200111

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

OFICIAL DE OFICIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Telemática y Tecnología Aeronáutica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Referencia: 200161

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Fontanería

Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200125

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Fontanería

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200124

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

OFICIAL DE OFICIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Biología Experimental

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Referencia: 200158

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

OFICIAL DE OFICIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Energías Renovables

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Referencia: 200160

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

OFICIAL DE OFICIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Materiales y Fabricación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Referencia: 200159

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

OFICIAL DE OFICIOS Vía: INTERINIDAD

Titulación: Deportes

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Referencia: 200162

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria Observaciones: Proyecto: Recuperar capacidades frente a los retos de la energía y nuevas tec- nologías renovables híbridas

Referencia: 200177

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Postdoctoral, nivel D

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto: Severe Accident Research and Knowledgement management for LWRS (SEAKNOT)

Referencia: 200180

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: African leishmaniasis: From clinical research to Ac- cess – LeishAccess (GA nº RIA 2020S-3301)

Referencia: 200262

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Vaccine effectiveness, Burden and Impact Studies (VEBIS) of COVID-19 and Influenza

Referencia: 200261

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: “EU-Africa PerMed: Building Links Between Europe and Africa in Personalised Medicine (GA 964333)

Referencia: 200259

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: Tyrosine Kinase inhibition: The New Front in HIV Cure Efforts

Referencia: 200260

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO DE UN PROGRAMA COMUNITARIO DE CRIBADO E INTERVENCIÓN CON ESTILOS DE VIDA PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD CARDIO-METABÓLICA EN AP- (PI20CIII/00007)

Referencia: 200243

Oposiciones en la Región de Murcia

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BLANCA

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200173

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA, FACULTAD DE QUÍMICA

TECNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio

en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Análisis, síntesis y transformación de compuestos orgánicos de utilidad indus- trial

Referencia: 200192

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA, FACULTAD DE QUÍMICA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio

en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Análisis, síntesis y transformación de compuestos orgánicos de utilidad indus- trial

Referencia: 200191

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

POLICÍA PORTUARIA Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III, Banda II, Nivel 3

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de MURCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 200188

Oposiciones en Navarra

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200215

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

INSPECTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: INSPECTOR DE SALUD PÚBLICA (MÉDICO-FARMACÉUTICO)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200217

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TERAPEUTAS OCUPACIONALES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200206

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TRABAJADOR SOCIAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DENAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

Referencia: 200201

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PIANISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: pianista acompañante de danza, de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200213

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200195

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: en sistemas informáticos, de nivel B

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200204

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: titulado de grado medio (Administración), de nivel B

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200200

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DENAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

Referencia: 200199

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200207

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingeniero biomédico de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200197

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200208

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Disciplina Preventiva: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial, de nivel B Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200205

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Titulado de grado medio (IRPF), de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200198

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA TITULADO UNIVERSITARIO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: prevención de riesgos laborales de nivel B

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200212

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

INSPECTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: INSPECTOR DE SALUD PÚBLICA (VETERINARIO)

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200216

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: titulado de grado medio (estadístico) y técnico de grado medio (estadístico)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200211

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200203

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de nivel B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200202

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: en Euskera

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200196

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200193

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA TITULADO UNIVERSITARIO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:en construcción (disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo e higiene industrial), de nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200214

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: en materia de medio ambiente, de nivel B

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200210

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: nivel B

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200194

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

TÉCNICA ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO ESPECIALISTA EN SANIDAD AMBIENTAL (T.E.S.A)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200218

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «0011-1365-2022-000130 INVERSO».

Referencia: 200150

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «0011-1365-2022-000149 TERALMA».

Referencia: 200151

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investiga- dor

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC094-095 JASAN-CAR – Desarrollo de materiales y tecnologías para la reducción de huella de carbono en aplicaciones de automoción» Referencia: 200149

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador doctor de proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investiga- dor

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «0011-1365-2022-000149 TERALMA».

Referencia: 200153

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaboración en el diseño de prototipos de almacenamiento térmico, construcción y realización de ensayos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PC066-067-068 FlexORCstorage».

Referencia: 200154

Oposiciones en el País Vasco

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a contar desde la publicación de la presente convocatoria

Referencia: 200167

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

ENFERMERO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:de empresa, perteneciente al grupo de clasificación profesional A, subgrupo A-2, con perfil lingüístico 2 de euskera preceptivo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200116

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

TÉCNICO MEDIO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: de Juventud, con perfil lingüístico 3 de euskera preceptivo

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200115

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE COMPRAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas

Referencia: 200185

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas

Referencia: 200184

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles finalizará el 28/11/2022 a las 14:00 horas

Referencia: 200186

