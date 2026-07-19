Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 19.07.2026

Pues nada, que un domingo de julio, con el calor apretando y medio país todavía pensando en la playa, el BOE no descansa ni se toma vacaciones. Así que aquí estamos otra vez, boletín en mano, para contarte que esta semana el Estado, las comunidades autónomas y hasta algún ayuntamiento con ganas de fiesta han soltado un aluvión de convocatorias de empleo público que da gusto verlo. Da igual si buscas plaza de funcionario, si te va más lo laboral o si sueñas con hacer las maletas y currar en una embajada al otro lado del mundo: aquí hay tela que cortar.
Lo bueno de este repaso semanal es que no nos dejamos nada en el tintero. Hemos rastreado el Boletín Oficial del Estado y los boletines autonómicos publicados entre el 15 y el 21 de julio de 2026, y te traemos el listado completo, ministerio por ministerio, comunidad por comunidad, con las plazas convocadas, la titulación que piden, el plazo para presentar la solicitud y, lo más importante, el enlace directo para que entres, curiosees los detalles y, si te convence, no dejes pasar la oportunidad. Ojo con los plazos, que algunos son cortitos y se pasan volando, así que no te confíes y apunta ya las fechas que más te interesen.
Como siempre decimos por aquí, esto es solo el aperitivo: la información que ves abajo es orientativa y está sacada directamente del Centro de Información Administrativa, así que antes de lanzarte a preparar la solicitud, échale un vistazo a las bases oficiales de la convocatoria que te interese, no vaya a ser que un despiste de última hora te deje fuera. Y ahora sí, coge café (o algo bien fresquito, que estamos en julio) y ponte cómodo, que la lista es larga y viene cargadita de oportunidades.
Convocatorias publicadas esta semana
PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL
PERSONAL FUNCIONARIO · GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a,
Plazas: Convocadas: 155, Libre: 140, Discapacidad: 15, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Observaciones: veinte días hábiles
Referencia: 221291
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA. CATEGORIA DE ENTRADA. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a
Plazas: Convocadas: 340, Libre: 317, Discapacidad: 23, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Observaciones: veinte días hábiles
Referencia: 221290
PERSONAL LABORAL · BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN · PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CONSULADO DE ESPAÑA EN HAMBURGO, REINO UNIDO. AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 24/07/2026
Referencia: 221580
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BATA, GUINEA ECUATORIAL OFICIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título Bachiller superior o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 20/07/2026
Referencia: 221446
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O · FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARÍS, FRANCIA. AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 03/08/2026
Referencia: 221583
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN MASCATE, SULTANATO DE OMÁN. AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 22/07/2026
Referencia: 221534
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN CANBERRA, AUSTRALIA. AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 22/07/2026
Referencia: 221493
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIBIA AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: título de educación secundaria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 17/07/2026
Referencia: 221410
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MANCHESTER, REINO UNIDO. AUXILIAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 21/07/2026
Referencia: 221575
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA, PORTUGAL. ORDENANZA – CHÓFER
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Sin especificar en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 29/07/2026
Referencia: 221581
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRAGA, REPÚBLICA CHECA. EMPLEADO/A DE SERVICIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Sin especificar en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 31/07/2026
Referencia: 221567
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA, PORTUGAL. EMPLEADO/A DE LIMPIEZA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Sin determinar en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 29/07/2026
Referencia: 221448
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA, PORTUGAL. ORDENANZA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Sin especificar en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 29/07/2026
Referencia: 221582
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS, BÉLGICA. OFICIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Sin especificar en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 22/07/2026
Referencia: 221529
▶️ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MANCHESTER, REINO UNIDO. ORDENANZA – CHÓFER
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: No especificada en la convocatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 21/07/2026
Referencia: 221572
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DE SANIDAD PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura en Psicología. Grado en Psicología y Máster en Psicología.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221364
▶️ MINISTERIO DE SANIDAD PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura en Psicología. Grado en Psicología y Máster en Psicología.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221365
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DE SANIDAD MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221366
▶️ MINISTERIO DE SANIDAD MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 1, para INTERNACIONAL
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221367
PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL
PERSONAL FUNCIONARIO · GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO INSPECTOR – ESCALA EJECUTIVA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título universitario oficial de Grado
Plazas: Convocadas: 150, Libre: 150, para ESPAÑA
Fin del plazo: 31/07/2026
Referencia: 221494
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR · O EQUIVALENTE
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICÍA – ESCALA BÁSICA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Bachiller o equivalente.
Plazas: Convocadas: 2163, Libre: 2163, para ESPAÑA
Fin del plazo: 31/07/2026
Referencia: 221495
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICÍA – ESCALA BÁSICA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Bachiller o equivalente.
Plazas: Convocadas: 541, Libre: 541, para ESPAÑA
Fin del plazo: 31/07/2026 Observaciones: Para militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios como tales.
Referencia: 221496
PERSONAL LABORAL · TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DE CULTURA GESTION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Industrias Culturales y Creativas.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221415
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura en psicología o grado en psicología acompañado del máster oficial, homologados o equivalentes a la mencionada licenciatura
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 12, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221807
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura en psicología o grado en psicología acompañado del máster oficial, homologados o equivalentes a la mencionada licenciatura
Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221808
▶️ MINISTERIO DE CULTURA BIOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Biología
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221407
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES SOCIOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Sociología.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221616
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura en Psicología o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial homologado
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221353
▶️ MINISTERIO DE CULTURA FÍSICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Física.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221412
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales con al menos dos de las especializaciones contempladas en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221573
▶️ MINISTERIO DE CULTURA PIANISTA REPITIDOR
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical – Especialidad de PIANO
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221417
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) MEDICINA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o licenciatura en Medicina.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221492
▶️ MINISTERIO DE CULTURA GESTION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Industrias Culturales y Creativas.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221414
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CANTANTE DE CORO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221409
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial.
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 18, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221300
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 89, Libre: 84, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221296
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221532
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o licenciatura en Psicología.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221490
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura en Psicología o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial homologado
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221352
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MEDICINA ESPECIALIZADA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221535
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA CIENCIAS DE LA INFORMACION
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster de la rama de las Ciencias de la Información
Plazas: Convocadas: 44, Prom. Interna: 41, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221674
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología con Máster oficial.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221728
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o licenciatura en Psicología.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221489
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CANTANTE DE CORO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221411
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MEDICINA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 25, Prom. Interna: 25, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221297
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221631
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Psicología.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221633
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología con Máster oficial.
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221729
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o licenciatura en Medicina.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221491
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221299
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA SOCIOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o máster en Sociología
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221676
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial.
Plazas: Convocadas: 35, Prom. Interna: 32, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221301
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DEL TRABAJO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster de la rama de las Ciencias del Trabajo.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221527
▶️ MINISTERIO DE CULTURA BIOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Biología
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221408
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221630
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DEL TRABAJO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciado en Máquinas navales, Grado en Tecnologías Marinas. Ingeniería Industrial, especialidad en electricidad. Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial. Ingeniería en Telecomunicaciones o Titulación equivalente a las anteriore Licenciatura de la Marina Civil, Sección Puente.
Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221530
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES SOCIOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Sociología.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221615
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MEDICINA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazas: Convocadas: 14, Prom. Interna: 14, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221533
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SOCIOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura en Sociología o Grado en Sociología acompañado de Máster Oficial homologado
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221350
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DEL TRABAJO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster de la rama de las Ciencias del Trabajo.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221528
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS AMBIENTALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales acompañado de Máster.
Plazas: Convocadas: 30, Prom. Interna: 29, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221295
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221675
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MEDICINA ESPECIALIZADA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 12, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221536
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221298
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DEL TRABAJO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciado en Máquinas navales, Grado en Tecnologías Marinas. Ingeniería Industrial, especialidad en electricidad. Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial. Ingeniería en Telecomunicaciones o Titulación equivalente a las anteriore Licenciatura de la Marina Civil, Sección Puente.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221531
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS AMBIENTALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales acompañado de Máster.
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 19, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221294
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Psicología.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221632
▶️ MINISTERIO DE CULTURA FÍSICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Física.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221413
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA CIENCIAS DE LA INFORMACION
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster de la rama de las Ciencias de la Información
Plazas: Convocadas: 51, Libre: 45, Discapacidad: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221673
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MEDICINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221727
▶️ MINISTERIO DE CULTURA PIANISTA REPITIDOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical – Especialidad de PIANO
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221416
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SOCIOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura en Sociología o Grado en Sociología acompañado de Máster Oficial homologado
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221351
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales con al menos dos de las especializaciones contempladas en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221574
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PSICOLOGIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura en Psicología o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial homologados.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221537
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PSICOLOGIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura en Psicología o Grado en Psicología acompañado de Máster Oficial homologados.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221538
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221422
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en trabajo social o equivalente
Plazas: Convocadas: 13, Prom. Interna: 12, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221812
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en trabajo social o equivalente
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 4, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221811
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 7, Discapacidad: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221421
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221730
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES EDUCACION SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en educación social o equivalente
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 3, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221809
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221420
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o diplomatura en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221485
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado de Educación Social.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221309
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA GEOGRAFÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Geografía
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221678
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 FISIOTERAPIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o diplomatura en Fisioterapia
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221476
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL QUÍMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: GRADO EN QUÍMICA
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221659
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. PSICOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Psicología
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221384
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221539
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR QUÍMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Química.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221317
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221425
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR GEOGRAFÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Geografía.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221312
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 47, Libre: 44, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221318
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUÍMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en Química
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221693
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA QUÍMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Química
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221679
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR BIOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Biología.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 6, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221302
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EDUCACION INFANTIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en Educación Infantil o Diplomado en Magisterio con especialidad de Educación Infantil
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221508
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. DISEÑO GRAFICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Diseño Gráfico
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221387
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. PSICOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Psicología
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221386
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221306
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o diplomatura en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221486
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 31, Libre: 30, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221543
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EDUCACION INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en Educación Infantil o Diplomado en Magisterio con especialidad de Educación Infantil
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221507
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221661
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) TERAPIA OCUPACIONAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o diplomatura en Terapia Ocupacional.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221488
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221418
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA GEOGRAFÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Geografía
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 7, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221677
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Enfermería
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221584
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 27, Prom. Interna: 27, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221544
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221540
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL FÍSICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: GRADO EN FISICA
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221655
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR BIOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Biología.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 8, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221303
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PSICOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Psicología.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221315
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SOCIOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Sociología.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221545
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 36, Prom. Interna: 34, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221311
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 COMUNICACION AUDIOVISUAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual. Licenciatura en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221470
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado de Educación Social.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221308
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 QUÍMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o licenciatura en Química
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221473
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 COMUNICACION AUDIOVISUAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual. Licenciatura en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221471
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL FÍSICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: GRADO EN FISICA
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221654
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR GEOGRAFÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Geografía.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221313
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221578
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o diplomatura en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221475
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o diplomatura en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221474
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO COMUNICACION AUDIOVISUAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221732
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. DISEÑO GRAFICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Diseño Gráfico
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 6, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221388
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221423
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 QUÍMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o licenciatura en Química
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221472
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221579
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221310
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES EDUCACION SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en educación social o equivalente
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221810
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221419
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO COMUNICACION AUDIOVISUAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221733
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PSICOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Psicología.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221314
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SOCIOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Sociología.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221546
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 FISIOTERAPIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Grado o diplomatura en Fisioterapia
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 8, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221477
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL PSICOLOGÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: GRADO EN PSICOLOGÍA
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 6, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221657
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL PSICOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: GRADO EN PSICOLOGÍA
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221656
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221634
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221304
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 10, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221541
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221691
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221307
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221731
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 19, Prom. Interna: 13, Discapacidad: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221542
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) TERAPIA OCUPACIONAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o diplomatura en Terapia Ocupacional.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 3, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221487
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA QUÍMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Química
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221680
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL QUÍMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: GRADO EN QUÍMICA
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221658
▶️ MINISTERIO DE CULTURA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales o Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221424
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR QUÍMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en Química.
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 7, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221316
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221305
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura o Grado en la rama de las Ciencias de la Información.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221690
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR TRABAJO SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Plazas: Convocadas: 46, Prom. Interna: 42, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221319
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL TRABAJO SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221660
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUÍMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en Química
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221692
TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DE CULTURA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos (Disposición adicional tercera del RD 1681/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 302, de 16 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 13, Prom. Interna: 13, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221443
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en anatomía patológica y citodiagnóstico o equivalente
Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 16, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221814
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en anatomía patológica y citodiagnóstico o equivalente
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221813
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221738
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PROYECTOS DE EDIFICACION
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Plazas: Convocadas: 31, Libre: 28, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221704
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221702
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221325
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MEDIACIÓN COMUNICATIVA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mediación Comunicativa.
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221641
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MEDIACIÓN COMUNICATIVA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mediación Comunicativa.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221640
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221460
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221621
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o Técnico Superior en Química Industrial, o Técnico Superior en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221363
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de la Calidad
Plazas: Convocadas: 13, Prom. Interna: 12, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221469
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural
Plazas: Convocadas: 18, Prom. Interna: 16, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221695
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en anatomía patológica y citodiagnóstico o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221815
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221662
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221550
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Disposición adicional tercera del RD 220/2008, de 15 de febrero – BOE nº 55, de 4 de marzo).
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221437
▶️ MINISTERIO DE CULTURA SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (Disposición adicional tercera del RD 1682/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 302, de 16 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 14, Prom. Interna: 14, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221450
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis de Control de Calidad,Técnico Superior en Química Industrial,Técnico Superior en Química y Salud Ambiental
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221707
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior Ver especialidades
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221700
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD, O EN QUÍMICA INDUSTRIAL, O EN QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
Plazas: Convocadas: 20, Prom. Interna: 20, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221667
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO TELEOPERADORES DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221713
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221497
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221636
▶️ MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o equivalente (D.A. Tercera del RD 690/2010, de 20 de mayo; BOE nº 143, de 12 de junio) o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221372
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente (Disposición Adicional Tercera del RD 636/2015, de 10 de julio– BOE nº 186, de 5 de agosto
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 17, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221516
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221498
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 12, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221710
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221547
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad o equivalente
Plazas: Convocadas: 18, Prom. Interna: 16, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221515
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o en Organización y Control de Obras de Construcción o en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o en Mantenimiento Electrónico o en Construcciones Metálicas o en Diseño y Amueblamiento o en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221619
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente
Plazas: Convocadas: 65, Libre: 53, Discapacidad: 12, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221510
▶️ MINISTERIO DE CULTURA DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (Disposición adicional tercera del RD 175/2013, de 8 de marzo – BOE nº 72, de 25 de marzo).
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221431
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción
Plazas: Convocadas: 22, Prom. Interna: 20, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221597
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221588
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221548
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221360
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221326
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES INTEGRACIÓN SOCIAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Integración Social.
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 11, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221554
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221601
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221736
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Disposición adicional tercera del RD 220/2008, de 15 de febrero – BOE nº 55, de 4 de marzo).
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221436
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221335
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística (Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas). FORMACIÓN ESPECÍFICA (en su caso) Permiso de conducir B Certificación de Profesionalidad de Nivel 3, en Transporte y Logística, en su caso.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221466
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓNEN MOLDES DE METALES Y POLÍMEROS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros, rama Fabricación Mecánica.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221333
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 4, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221398
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación,Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil,Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción,Técnico Superior en Química Industrial,Técnico Superior en Laboratorio de Análisis de Control de Calidad,Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico,Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial,Técnico Superior en Gestión del Agua,Técnico Superior en Centrales Eléctricas,Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica,Técnico Superior en Energías Renovables,Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 36, Prom. Interna: 31, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221697
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Proyectos de Obra Civi
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221357
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 9, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221681
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221703
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizado o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Plazas: Convocadas: 17, Libre: 15, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221551
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221592
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o Técnico Superior en Química Industrial, o Técnico Superior en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221362
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 6, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221334
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (Real Decreto 175/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas)
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221587
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO DISEÑO Y EDICION DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221737
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ASISTENCIA A LA DIRECCION TECNICA DE ESPECTACULOS EN VIVO Y EVENTOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221426
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221698
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221663
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnicos Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221354
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PROYECTOS DE EDIFICACION
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Plazas: Convocadas: 31, Prom. Interna: 28, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221705
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221324
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221549
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Plazas: Convocadas: 14, Prom. Interna: 12, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221711
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS.
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221638
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente
Plazas: Convocadas: 84, Prom. Interna: 77, Discapacidad: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221511
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sonido para audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas)
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221358
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA PROYECTOS DE OBRA CIVIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil o equivalente
Plazas: Convocadas: 33, Libre: 29, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221518
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221321
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES ACUICULTURA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Acuicultura.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221586
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221595
▶️ MINISTERIO DE CULTURA SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (Disposición adicional tercera del RD 1682/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 302, de 16 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221449
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (Disposición adicional tercera del RD 1686/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 311, de 27 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 25, Prom. Interna: 22, Discapacidad: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221435
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Proyectos de Obra Civi
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221356
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
Plazas: Convocadas: 39, Libre: 34, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221499
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221618
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221594
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221361
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221740
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO TELEOPERADORES DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221712
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 3, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221394
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221643
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221635
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221642
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
Plazas: Convocadas: 37, Prom. Interna: 37, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221500
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o equivalente o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221521
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente (Disposición Adicional Tercera del RD 636/2015, de 10 de julio– BOE nº 186, de 5 de agosto
Plazas: Convocadas: 17, Prom. Interna: 16, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221517
▶️ MINISTERIO DE CULTURA DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento (Disposición adicional tercera del RD 1579/2011, de 4 de noviembre – BOE nº 297, de 10 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221429
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221397
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Licenciatura o Máster en Química.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221577
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES INTEGRACIÓN SOCIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Integración Social.
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 6, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221553
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MAQUINARIA ESCENICA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221440
▶️ MINISTERIO DE CULTURA GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURISTICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística (Disposición adicional tercera del RD 1255/2009, de 24 de julio – BOE nº 215, de 5 de septiembre).
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221433
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 1, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221330
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 4, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221320
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior Ver especialidades
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 8, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221701
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD, O EN QUÍMICA INDUSTRIAL, O EN QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL
Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221666
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221512
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221600
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico Certificación de Profesionalidad de Nivel 3, en Mantenimiento Electrónico, en su caso
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221463
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnicos Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221355
▶️ MINISTERIO DE CULTURA UTILERIA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221451
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación,Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción,Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos,Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,Técnico Superior en Construcciones MetálicasTécnico Superior en Diseño y Amueblamiento,
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221464
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221739
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221735
▶️ MINISTERIO DE CULTURA SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Disposición adicional tercera del RD 1127/2010, de 10 de septiembre – BOE nº 244, de 8 de octubre).
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221444
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221599
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciatura o Máster en Química.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221576
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 3, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221396
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción
Plazas: Convocadas: 22, Libre: 19, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221596
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación,Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción,Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos,Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,Técnico Superior en Construcciones Metálicas,Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento,Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos,Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos,
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221639
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221664
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓNEN MOLDES DE METALES Y POLÍMEROS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros, rama Fabricación Mecánica.
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221332
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221461
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221617
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES ACUICULTURA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Acuicultura.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221585
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o en Organización y Control de Obras de Construcción o en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o en Mantenimiento Electrónico o en Construcciones Metálicas o en Diseño y Amueblamiento o en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221620
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de la Calidad
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 18, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221468
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ILUMINACION, CAPTACION Y TRATAMIENTO DE IMAGEN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (Disposición adicional tercera del RD 1686/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 311, de 27 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 5, Discapacidad: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221434
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en anatomía patológica y citodiagnóstico o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221816
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MAQUINARIA ESCENICA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 12, Prom. Interna: 12, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221441
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221331
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221699
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 10, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221328
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación, o en Proyectos de Obra Civil, o en Organización y Control de Obras en Construcción
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221555
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO ELECTRONICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico Certificación de Profesionalidad de Nivel 3, en Mantenimiento Electrónico, en su caso
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221462
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 5, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221557
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA PROYECTOS DE OBRA CIVIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil o equivalente
Plazas: Convocadas: 26, Prom. Interna: 25, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221519
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221327
▶️ MINISTERIO DE CULTURA SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Disposición adicional tercera del RD 1127/2010, de 10 de septiembre – BOE nº 244, de 8 de octubre).
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221445
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE COCINA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Dirección de Cocina.
Plazas: Convocadas: 11, Prom. Interna: 10, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221323
▶️ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sonido para audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas)
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221359
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Plazas: Convocadas: 13, Prom. Interna: 13, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221329
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 6, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221558
▶️ MINISTERIO DE HACIENDA EDUCACION INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TECNICO/A SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221766
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221593
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES EDUCACION INFANTIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Educación Infantil.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221591
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad o equivalente (
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221514
▶️ MINISTERIO DE CULTURA DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento (Disposición adicional tercera del RD 1579/2011, de 4 de noviembre – BOE nº 297, de 10 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221428
▶️ MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o equivalente (D.A. Tercera del RD 690/2010, de 20 de mayo; BOE nº 143, de 12 de junio) o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221371
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis de Control de Calidad,Técnico Superior en Química Industrial,Técnico Superior en Química y Salud Ambiental
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221706
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación; o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción; o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos; o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico; o Técnico Superior en Construcciones Metálicas; o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento; o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial (
Plazas: Convocadas: 13, Prom. Interna: 13, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221439
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación, o en Proyectos de Obra Civil, o en Organización y Control de Obras en Construcción
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221556
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221399
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221390
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizado o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
Plazas: Convocadas: 28, Prom. Interna: 28, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221552
▶️ MINISTERIO DE CULTURA GUIA, INFORMACION Y ASISTENCIA TURISTICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística (Disposición adicional tercera del RD 1255/2009, de 24 de julio – BOE nº 215, de 5 de septiembre).
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 8, Discapacidad: 3, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221432
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES EDUCACION INFANTIL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Educación Infantil.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221590
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221589
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística (Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas). FORMACIÓN ESPECÍFICA (en su caso) Permiso de conducir B Certificación de Profesionalidad de Nivel 3, en Transporte y Logística, en su caso.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221467
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística.
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221284
▶️ MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221744
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación,Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil,Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción,Técnico Superior en Química Industrial,Técnico Superior en Laboratorio de Análisis de Control de Calidad,Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico,Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial,Técnico Superior en Gestión del Agua,Técnico Superior en Centrales Eléctricas,Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica,Técnico Superior en Energías Renovables,Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 46, Libre: 41, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221696
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 19, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221708
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o Técnico Superior en Construcciones Metálicas o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 12, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221682
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES TRANSPORTE Y LOGISTICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Transporte y Logística
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221622
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221741
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221734
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o equivalente o equivalente
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221520
▶️ MINISTERIO DE CULTURA DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (Disposición adicional tercera del RD 175/2013, de 8 de marzo – BOE nº 72, de 25 de marzo).
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221430
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221391
▶️ MINISTERIO DE CULTURA UTILERIA PARA EL ESPECTACULO EN VIVO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221452
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221598
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, o en Química Industrial, o en Química y Salud Ambiental.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221392
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Plazas: Convocadas: 21, Prom. Interna: 19, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221709
▶️ MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos o equivalente (Disposición Adicional Tercera del RD 1681/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 302, de 16 de diciembre)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221368
▶️ MINISTERIO DE HACIENDA EDUCACION INFANTIL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TECNICO/A SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221770
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221637
▶️ MINISTERIO DE CULTURA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos (Disposición adicional tercera del RD 1681/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 302, de 16 de diciembre).
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221442
▶️ MINISTERIO DE CULTURA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación; o Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción; o Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos; o Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; o Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico; o Técnico Superior en Construcciones Metálicas; o Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento; o Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; o Técnico Superior en Mecatrónica Industrial (
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221438
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural
Plazas: Convocadas: 29, Libre: 25, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221694
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221665
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Proyectos de Edificación,Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción,Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos,Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,Técnico Superior en Construcciones MetálicasTécnico Superior en Diseño y Amueblamiento,
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221465
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221513
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ASISTENCIA A LA DIRECCION TECNICA DE ESPECTACULOS EN VIVO Y EVENTOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221427
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION DE COCINA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior en Dirección de Cocina.
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221322
TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221345
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Servicios en Restauración.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221560
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ACTIVIDADES COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Actividades Comerciales.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221563
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) HOSTELERIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía Técnico en Panadería, Repostería y Confitería Técnico en Servicios en Restauración
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221480
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica; o Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos; o Técnico en Preimpresión Digital
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 3, Discapacidad: 2, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221456
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 23, Libre: 23, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221685
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica,Técnico en Postimpresión y Acabados Gráfico,Técnico en Preimpresión Digital
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221645
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221269
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
Plazas: Convocadas: 22, Libre: 20, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221258
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221270
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera o Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 14, Libre: 12, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221717
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221263
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio) o Técnico en Producción Agropecuaria (Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre) o Técnico en Jardinería y Floristería (Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre)
Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 14, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221715
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 8, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221687
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Servicios en Restauración.
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221559
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221568
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221403
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221566
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 68, Libre: 65, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221483
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Instalaciones de Producción de Calor
Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 16, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221259
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221569
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221606
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221565
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título en Conducción de vehículos de transporte por carretera. Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221481
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Atención a personas en situación de dependencia o equivalente
Plazas: Convocadas: 23, Libre: 18, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221646
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221346
▶️ MINISTERIO DE HACIENDA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, O.A CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, cualquier otro Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 98, Prom. Interna: 91, Discapacidad: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221769
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o en Construcción o en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o en Equipos Electrónicos de Consumo o en Soldadura y Calderería o en Instalación y Amueblamiento o en Instalaciones de Producción de Calor o en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221626
▶️ MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatizació
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221745
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221404
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Técnico Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221684
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio) o Técnico en Producción Agropecuaria (Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre) o Técnico en Jardinería y Floristería (Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre)
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221714
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Técnico Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221683
▶️ MINISTERIO DE HACIENDA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, O.A CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, cualquier otro Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 98, Libre: 84, Discapacidad: 14, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221768
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221347
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Mantenimiento Electromecánico.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221265
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión DigitaL
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221336
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ACTIVIDADES COMERCIALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Actividades Comerciales.
Plazas: Convocadas: 14, Prom. Interna: 13, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221564
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221623
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio) o Técnico en Producción Agropecuaria (Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre) o Técnico en Jardinería y Floristería (Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre)
Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 14, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221716
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Plazas: Convocadas: 21, Prom. Interna: 18, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221688
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221342
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR COCINA Y GASTRONOMIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía.
Plazas: Convocadas: 22, Libre: 21, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221338
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o en Producción Agropecuaria, o en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221504
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Plazas: Convocadas: 87, Prom. Interna: 80, Discapacidad: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221484
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica; o Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos; o Técnico en Preimpresión Digital
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221455
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión DigitaL
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221337
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Mantenimiento Electromecánico.
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221264
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller. Para el acceso por el turno de promoción interna, en la fase de concurso se valorará estar en posesión del Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.
Plazas: Convocadas: 26, Prom. Interna: 26, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221686
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica,Técnico en Postimpresión y Acabados Gráfico,Técnico en Preimpresión Digital
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221644
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía Técnico en Panadería, Repostería y Confitería Técnico en Servicios en Restauración
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221479
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR COCINA Y GASTRONOMIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía.
Plazas: Convocadas: 24, Prom. Interna: 22, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221339
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título en Conducción de vehículos de transporte por carretera. Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221482
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Construcción (Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre) o Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre) o
Plazas: Convocadas: 105, Prom. Interna: 93, Discapacidad: 12, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221720
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 28, Prom. Interna: 26, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221268
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Construcción (Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre) o Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre) o
Plazas: Convocadas: 99, Libre: 89, Discapacidad: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221719
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
Plazas: Convocadas: 2, Prom. Interna: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221502
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221401
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Atención a personas en situación de dependencia o equivalente
Plazas: Convocadas: 58, Prom. Interna: 53, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221647
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA TEXTIL Y PIEL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Calzado y Complementos de Moda, o en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles, o en Confección y Moda
Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 7, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221274
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA TEXTIL Y PIEL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Calzado y Complementos de Moda, o en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles, o en Confección y Moda
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221273
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221343
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221605
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, o cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller.
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221604
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o Técnico en Producción Agropecuaria o Técnico en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221607
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o en Construcción o en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o en Equipos Electrónicos de Consumo o en Soldadura y Calderería o en Instalación y Amueblamiento o en Instalaciones de Producción de Calor o en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221625
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA, O EN PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA, O EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221668
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221501
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, o en Producción Agropecuaria, o en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 15, Prom. Interna: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221603
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Plazas: Convocadas: 43, Prom. Interna: 40, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221341
▶️ MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatizació
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221746
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera o Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 14, Prom. Interna: 12, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221718
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico (ver especialidades)
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221722
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Plazas: Convocadas: 40, Libre: 39, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221340
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDADES COMERCIALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Actividades Comerciales (Disposición adicional tercera del RD 1688/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 311, de 27 de diciembre)
Plazas: Convocadas: 18, Prom. Interna: 18, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221454
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía,Técnico en Panadería, Repostería y Confitería,Técnico en Servicios en Restauración (
Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221649
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, o en Producción Agropecuaria, o en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221602
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 8, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221562
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 7, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221561
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221402
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Operaciones de Laboratorio o Planta Química
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221743
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO QUIMICA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Operaciones de Laboratorio o Planta Química
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 12, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221742
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SOLDADURA Y CALDERERÍA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Soldadura y Calderería
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221272
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SOLDADURA Y CALDERERÍA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Soldadura y Calderería
Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221271
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Plazas: Convocadas: 27, Prom. Interna: 27, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221261
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico (ver especialidades)
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221721
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación o Técnico en Construcción o Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo o Técnico en Soldadura y Calderería o Técnico en Instalación y Amueblamiento o Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Técnico en Mantenimiento Electromecánico o Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221267
▶️ MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o Técnico en Producción Agropecuaria o Técnico en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221608
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221523
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Cualquier Título de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico) o en su defecto, el Título de Bachiller
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221522
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES ARTES GRAFICAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221624
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AGROPECUARIO,FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o en Producción Agropecuaria, o en Jardinería y Floristería.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221503
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221344
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Técnico en Mantenimiento Electromecánico.
Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221266
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL HOSTELERIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA, O EN PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA, O EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221669
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221260
▶️ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO TELÉFONOS 913497400/913494125/913494270 PERSONALLABORALRRHH@MINTUR.ES. ARTES GRAFICAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Impresión Gráfica, o en Postimpresión y Acabados Gráficos, o en Preimpresión Digital.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221400
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221262
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDADES COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Actividades Comerciales (Disposición adicional tercera del RD 1688/2011, de 18 de noviembre – BOE nº 311, de 27 de diciembre)
Plazas: Convocadas: 18, Libre: 14, Discapacidad: 4, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221453
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Técnico en Cocina y Gastronomía,Técnico en Panadería, Repostería y Confitería,Técnico en Servicios en Restauración (
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221648
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O TÍTULO · PROFESIONAL BÁSICO O EQUIVALENTES
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SERVICIOS COMERCIALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Profesional Básico en Servicios Comerciales (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Cualquier Título de Formación Profesional Básica
Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221726
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SERVICIOS COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Servicios Comerciales (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Cualquier Título de Formación Profesional Básica
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221725
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 40, Libre: 25, Discapacidad: 15, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221280
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título de Formación Profesional Básica o Titulaciones equivalentes
Plazas: Convocadas: 20, Libre: 14, Discapacidad: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221348
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES SERVICIOS COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título de Formación Profesional Básica.
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221629
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221570
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SERVICIOS COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, cualquier Título de Formación Profesional Básica o títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221525
▶️ MINISTERIO DE CULTURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Plazas: Convocadas: 15, Discapacidad: 15, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221458
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIOS COMERCIALES
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Servicios Comerciales, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o equivalentes.
Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221283
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 24, Discapacidad: 24, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221281
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221478
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título de Formación Profesional Básica.
Plazas: Convocadas: 8, Discapacidad: 8, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221628
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIOS COMERCIALES
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Servicios Comerciales, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o equivalentes.
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221282
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. Título Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221651
▶️ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier título de Formación Profesional Básica
Plazas: Convocadas: 11, Discapacidad: 11, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/09/2026
Referencia: 221459
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES ACCESO Y CONSERVACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221650
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN COCINA Y RESTAURACIÓN, O EN ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, O CUALQUIER TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O TÍTULOS EQUIVALENTES
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221670
▶️ MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221373
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA MANTENIMIENTO GENERAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, o en Reforma y Mantenimiento de Edificios, o en Mantenimiento de Viviendas, o en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, o en Fabricación y Montaje, o en Fabricación de Elementos Metálicos, o en Carpintería y Mueble, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221279
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Cualquier Título de Formación Profesional Básica
Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221724
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA HOSTELERIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Cocina y Restauración, o en Actividades de Panadería y Pastelería, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica equivalentes
Plazas: Convocadas: 7, Discapacidad: 7, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221276
▶️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título de Formación Profesional Básica.
Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221627
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero) o Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Cualquier Título de Formación Profesional Básica
Plazas: Convocadas: 28, Libre: 25, Discapacidad: 3, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221723
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, O CUALQUIER TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O TÍTULOS EQUIVALENTES
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 7, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221671
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA LIMPIEZA Y LAVANDERIA
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, o en Alojamiento y Lavandería, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o Títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221278
▶️ MINISTERIO DE CULTURA ATENCIÓN EN SALAS DE MUSEOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
Plazas: Convocadas: 86, Libre: 71, Discapacidad: 15, para ESPAÑA WEB ORGANISMO de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221457
▶️ MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos, Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Título de Formación Profesional Básica y Títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 16, Discapacidad: 16, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221689
▶️ MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, O TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, O CUALQUIER TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O TÍTULOS EQUIVALENTES
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221672
▶️ MINISTERIO DEL INTERIOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Título de Formación Profesional Básica o Titulaciones equivalentes
Plazas: Convocadas: 13, Discapacidad: 13, para ESPAÑA
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221349
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES SERVICIOS COMERCIALES
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221653
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA LIMPIEZA Y LAVANDERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, o en Alojamiento y Lavandería, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica o Títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221277
▶️ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, cualquier título de Formación Profesional Básica o títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221524
▶️ MINISTERIO DE DEFENSA HOSTELERIA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título FORMACIÓN ESPECÍFICA Profesional Básico en Cocina y Restauración, o en Actividades de Panadería y Pastelería, o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier Título de Formación Profesional Básica equivalentes
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para ESPAÑA
Fin del plazo: 04/08/2026
Referencia: 221275
▶️ MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: PROMOCIÓN INTERNA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes.
Plazas: Convocadas: 5, Discapacidad: 5, para ESPAÑA
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221571
▶️ MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cualquier Título de Formación Profesional Básica. Títulos equivalentes
Plazas: Convocadas: 19, Libre: 15, Discapacidad: 4, para ESPAÑA
Fin del plazo: 07/08/2026
Referencia: 221652
SIN TITULACIÓN PREVISTA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
▶️ MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TAREAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: : Según lo previsto en el artículo 8.1.f) del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, no se exige titulación alguna para acceder al grupo profesional E0
Plazas: Convocadas: 301, Discapacidad: 301, para ESPAÑA
Fin del plazo: 03/09/2026
Observaciones: plazo de veinte días hábiles (mes de agosto inhábil) Observaciones: Acreditar una discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento
Referencia: 221292
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA
PERSONAL FUNCIONARIO · GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR · O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA AUXILIAR DE ADMINISTRACION
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria o titulación equivalente.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
Fin del plazo: 29/07/2026
Observaciones: quince días hábiles Observaciones: Sede Antonio Machado, en la localidad de Baeza.
Referencia: 221760
▶️ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA AUXILIAR DE ADMINISTRACION
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria o titulación equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
Fin del plazo: 29/07/2026
Observaciones: quince días hábiles Observaciones: Tecnológica, en la localidad de Málaga
Referencia: 221761
BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O · EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SEVILLA TÉCNICOS AUXILIARES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico, o titulación equivalente o experiencia laboral equivalente
Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: grupos III,
Referencia: 221758
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR · O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA AUXILIAR TÉCNICO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalencias
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la provincia de ALMERÍA
Fin del plazo: 29/07/2026
Referencia: 221377
▶️ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalencias
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la provincia de ALMERÍA
Fin del plazo: 30/07/2026
Referencia: 221509
PERSONAL LABORAL · DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE JAÉN PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Doctor/a
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
Fin del plazo: 30/07/2026
Referencia: 221378
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE JAÉN TITULADO SUPERIOR
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
Fin del plazo: 22/07/2026
Referencia: 221286
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SEVILLA TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciado/a, Graduado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o Titulación equivalente).
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: grupos I,
Referencia: 221755
▶️ UNIVERSIDAD DE SEVILLA TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Licenciado/a, Graduado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o Titulación equivalente).
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: grupos I,
Referencia: 221756
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE CÁDIZ TITULADO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de Grado, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria o titulación equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ
Fin del plazo: 03/08/2026
Referencia: 221771
▶️ UNIVERSIDAD DE CÁDIZ TÉCNICO DE GESTIÓN
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado o Diplomatura en Enfermería.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ
Fin del plazo: 31/07/2026
Observaciones: quince días hábiles
Referencia: 221764
▶️ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: – Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural y/o – Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. Técnico Superior (1)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA
Fin del plazo: 23/07/2026 Observaciones: PROYECTO I+D+F (PR.AEI.RTA2022.004) (PID2022-143133ORI00) FASTOlive: Estudio de la diversidad genética para composición acídica y compuestos menores en una colección mundial de variedades de olivo y su interacción genotipo-ambiente.
Referencia: 221376
▶️ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: – Grado en Biología o – Grado en Biotecnología. Titulado de Grado Medio. (1)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA
Fin del plazo: 27/07/2026 Observaciones: PROYECTO I+D+F: (PR.AEI.RTA2023.004) (PID2023146910OA-C22) (IMPACT-EHD) Evaluación del impacto de la enfermedad hemorrágica epizoótica en ganado bovino y ciervo
Referencia: 221772
▶️ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: – Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural o – Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. Técnico Superior (1)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Control integrado y control biológico de plagas y enfermedades.
Referencia: 221505
▶️ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: -Grado en Biología más Máster Universitario en Biología Avanzada o Máster Universitario en Biotecnología. Titulado Superior. (1)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: PROYECTO I+D+F: (PR.PEI.IDF2023029.001) FOSNAT: Origen de los fosfonatos en cultivos ecologicos de importancia económica en Andalucía.
Referencia: 221506
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN · PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE JAÉN TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de BUP, Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de JAÉN
Fin del plazo: 27/07/2026
Referencia: 221773
▶️ UNIVERSIDAD DE SEVILLA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Bachiller, Técnico, o titulación equivalente o experiencia laboral equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: grupos III,
Referencia: 221757
▶️ AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA OFICIAL PRIMERA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Graduado en Educación Secundaria o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBA
Fin del plazo: 11/08/2026
Referencia: 221790
▶️ UNIVERSIDAD DE JAÉN TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Título de BUP, Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN
Fin del plazo: 11/08/2026
Referencia: 221793
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O · FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SEVILLA TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Educación Secundaria Obligatoria, titulación equivalente o experiencia laboral equivalente)
Plazas: Convocadas: 23, Libre: 23, para la provincia de SEVILLA
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: grupos IV,
Referencia: 221759
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ARAGÓN
OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,… · DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE · DEPARTAMENTO DE SANIDAD
▶️ SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD – GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA III TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública o de Medicina de Familia y Comunitaria
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA
Fin del plazo: 31/07/2026 Observaciones: Provisión con carácter temporal
Referencia: 221526
▶️ DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE DEPARTAMENTO DE SANIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO «ROYO VILLANOVA», EN EL SECTOR ZARAGOZA I INGENIERO TÉCNICO
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Título oficial de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial o equivalente, o el título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA
Fin del plazo: 03/08/2026 Observaciones: Procedimiento selectivo para la provisión con carácter temporal
Referencia: 221776
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ILLES BALEARS
PERSONAL LABORAL · DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ AYUNTAMIENTO DE PALMA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DIRECTOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial, o titulaciones equivalentes, en la fecha de finalización de de presentación de solicitudes de participación.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ILLES BALEARS
Fin del plazo: 31/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221762
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANARIAS
PERSONAL LABORAL
▶️ UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TÉCNICO DE APOYO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Licenciado o Grado
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: RESPONSABLE DEL APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DE LA ALIANZA Con cargo a la línea de investigación institucional “2. Fomento de la internacionalización a través de alianzas interuniversitarias, títulos y programas conjuntos, la movilidad, la creación de centros internacionales y la cooperación para la solidaridad y el desarrollo”, adscrito al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
Referencia: 221817
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANTABRIA
PERSONAL LABORAL · TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES
▶️ UNIVERSIDAD DE CANTABRIA INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado con un Grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System), Máster Universitario o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA
Fin del plazo: 21/07/2026 Observaciones: Proyecto/Contrato de Investigación HACIA UN GEMELO DIGITAL PARA EL ANÁLISIS FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE LOS SISTEMAS COSTEROS. HIDRODINÁMICA. Proyecto AIA2025-163820-C51, financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033
Referencia: 221806
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN
PERSONAL FUNCIONARIO · GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA FACULTATIVO SUPERIOR
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Grado o de Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina del Trabajo
Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221380
▶️ CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA FACULTATIVO SUPERIOR
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado o Grado en Medicina.
Plazas: Convocadas: 21, Libre: 17, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221379
▶️ CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA FACULTATIVO SUPERIOR
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Grado o de Licenciado en Química
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221381
GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Grado, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221382
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR · O EQUIVALENTE
▶️ AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA ALBAÑIL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEGOVIA
Fin del plazo: 02/08/2026
Referencia: 221765
PERSONAL LABORAL · DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TITULADO DE GRADO MEDIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Titulados de Grado Medio.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221748
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TITULADO DE GRADO MEDIO
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Titulados de Grado Medio.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221747
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN · PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: – Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221750
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: – Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221753
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: – Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221749
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: – Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221751
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA TÉCNICO ESPECIALISTA
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: – Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221752
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O · FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
▶️ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA OFICIAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Estar en posesión del título de Técnico, Graduado en Educación Secundaria, o titulación equivalente oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA
Fin del plazo: 28/07/2026
Observaciones: veinte días naturales
Referencia: 221754
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA-LA MANCHA
PERSONAL FUNCIONARIO · BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O · EQUIVALENTE
▶️ AYUNTAMIENTO DE TOLEDO POLICÍA LOCAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico de formación Profesional o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TOLEDO
Fin del plazo: 07/08/2026
Observaciones: veinte días hábiles
Referencia: 221763
▶️ AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA ANIMADOR
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de GUADALAJARA
Fin del plazo: 06/08/2026
Observaciones: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Referencia: 221609
▶️ AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA INSPECTOR
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado/a en Educación Secundaria, Graduado/a Escolar, Bachiller Elemental, Técnico Auxiliar o Grado Medio
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de GUADALAJARA
Fin del plazo: 05/08/2026
Observaciones: Veinte días hábiles
Referencia: 221374
▶️ PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA PERSONAL FUNCIONARIO GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: grado o bien licenciatura, ingeniería superior o arquitectura.
Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de julio de 2026.
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: 10 días hábiles
Referencia: 221774
▶️ GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESCALA MEDIA
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica, grado o
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de julio de 2026.
Fin del plazo: 22/07/2026
Observaciones: 10 días hábiles
Referencia: 221775
▶️ UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado o diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA
Fin del plazo: 22/07/2026
Referencia: 221375
▶️ CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) CIENTIFICOTÉCNICA
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Titulaciones admitidas: ingeniería de telecomunicación (o sus equivalentes en grado y máster)
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026
Observaciones: diez días hábiles Observaciones: línea de investigación sobre efectos de alta potencia en radiofrecuencia en comunicaciones espaciales. Código VSC2601
Referencia: 221786
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICA MEDIA DE INVESTIGACIÓN
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Grado, diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica, o titulación equivalente,
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026
Observaciones: 10 días hábiles
Referencia: 221787
▶️ PERSONAL LABORAL DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura/Grado en la rama de Ciencias.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Ultrasound-responsive metal-organic frameworks (MOFs) for the concomitant local release of antiKRAS oligonucleotides and chemotherapeutics in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). CPI-26367», a cargo de la línea de investigación: «Ingeniería de cristales para el desarrollo de nuevos materiales».
Referencia: 221805
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado/Licenciatura en Geografía y Medio Ambiente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de la resiliencia social frente al riesgo de inundación en un contexto de cambio climático (BUILDCHANGE), CPI-26423», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER–, a cargo de la línea de investigación: «Riesgo de inundación en ríos mediterráneos».
Referencia: 221802
▶️ UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Química o doctorado en Medio Ambiente o equivalente.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de julio de 2026.
Fin del plazo: 28/07/2026 Observaciones: s proyectos de investigación: «25I568 / 23I524 Desarrollo de un sistema híbrido catalítico para la eliminación de microcontaminantes emergentes en el ciclo del agua / análisis confirmatorios (identificación y cuantificación) mediante LC-MS/MS, de la presencia de residuos de fármacos en muestras de agua y de orina». Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA).
Referencia: 221794
▶️ UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado: – En Química – – En Ciencias Químicas O en alguna especialidad directamente relacionada
Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CASTELLÓN DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 28/07/2026 Observaciones: Proyecto de investigación: «23I302 Estudio combinado teórico-experimental sobre la transformación sostenible de sustratos orgánicos catalizada por óxidos y sulfuros de Molibdeno y Wolframio», del Departamento de Química Física y Analítica. Grupo de investigación: Química Teórica y Computacional.
Referencia: 221795
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura/Grado en la rama de Ciencias.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Ingeniería de interfaces para la hibridación de nanoestructuras basadas en redes metal-orgánicas. (HYBRIDMOF). CPI-26-366», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a cargo de la línea de investigación: «Ingeniería de cristales para el desarrollo de nuevos materiales».
Referencia: 221804
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Ingeniería Informática o, Ingeniería Informática.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de julio de 2026.
Fin del plazo: 22/07/2026 Observaciones: Convocatoria «CPI-26-402», a cargo de la línea de investigación: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información»
Referencia: 221778
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado/Licenciatura en Física.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-26-426», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER–, a cargo de la línea de investigación: «Astrofísica relativista computacional».
Referencia: 221803
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) INVESTIGADOR NO DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura/Grado en Farmacia o Grado en Nutrición Humana y Dietética
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de julio de 2026.
Fin del plazo: 22/07/2026 Observaciones: Proyecto «Desarrollo de nuevos probióticos, prebióticos y postbióticos para mejorar la salud humana y animal CPI-26-408», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo–FSE–, a cargo de la línea de investigación: «Dieta, microbioma intestinal y salud
Referencia: 221779
▶️ DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Ingeniería Multimedia o, en Ingeniería Multimedia.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Construction Blueprint 2: Strategic Alliance for skills development under the Pact for Skills for the Construction sector. CPI-26404», a cargo de la línea de investigación: «Sistemas de interacción multimodal para entornos XR y visualización gráfica de datos
Referencia: 221797
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado o Diplomado en la Rama de Ciencias.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Alternative biopesticides for safe integrated pest and water management around Mediterranean (SAFWA). CPI-26-418», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI-, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea, a cargo de la línea de investigación: «Gestión sostenible de parásitos».
Referencia: 221799
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura/Grado en Física.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-26-411», cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI-, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER, a cargo de la línea de investigación: «Astrofisica relativista computacional»
Referencia: 221798
▶️ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Ingeniería Multimedia o, en Ingeniería Multimedia.
Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 27/07/2026 Observaciones: Proyecto: «Construction Blueprint 2: Strategic Alliance for skills development under the Pact for Skills for the Construction sector. CPI-26403», a cargo de la línea de investigación: «Sistemas de interacción multimodal para entornos XR y visualización gráfica de datos».
Referencia: 221796
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA EXTREMADURA
OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…
▶️ SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) PODÓLOGO
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Grado/Diplomatura en Podología o equiva lente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026
Observaciones: veinte días hábiles
Referencia: 221789
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN · PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
▶️ SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) TÉCNICO/A SUPERIOR
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Técnico/a Superior en Documentación y Administración Sanitaria o equivalente o,
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 9 de julio de 2026.
Fin del plazo: 24/07/2026
Observaciones: veinte días hábiles
Referencia: 221788
PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID
PERSONAL FUNCIONARIO · GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
▶️ CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO INSPECTOR DE SERVICIOS SOCIALES
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Título de Grado, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes.
Plazas: Convocadas: 43, Libre: 40, Discapacidad: 3, para la provincia de MADRID
Fin del plazo: 06/08/2026
Referencia: 221383
▶️ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Gestión
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.
Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la provincia de MADRID
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221289
BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O · EQUIVALENTE
▶️ CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 212, Libre: 100, Prom. Interna: 105, Discapacidad: 7, para la provincia de MADRID
Fin del plazo: 11/08/2026 Observaciones: Plazas de acceso libre 107.
Referencia: 221801
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR · O EQUIVALENTE
▶️ CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO CUERPO DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
Plazas: Convocadas: 673, Libre: 626, Discapacidad: 47, para la provincia de MADRID
Fin del plazo: 10/08/2026
Referencia: 221785
▶️ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Plazas: Convocadas: 34, Libre: 32, Discapacidad: 2, para la provincia de MADRID
Fin del plazo: 05/08/2026
Referencia: 221293
OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,… · DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
▶️ SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Título de Formación Profesional de Técnico Superior en Higiene Bucodental, o equivalente.
Plazas: Convocadas: 26, Libre: 24, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID