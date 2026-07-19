Verano Joven 2026 en Madrid: 800 plazas gratuitas para ganar experiencia este verano

El verano también puede servir para algo más que desconectar. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha Verano Joven 2026, un programa de formación gratuita pensado para chavales y jóvenes de entre 16 y 30 años que quieran aprovechar estos meses para sumar experiencia y mejorar sus opciones de encontrar trabajo.

En total se han abierto 800 plazas, repartidas en cursos de capacitación de distinta duración y orientados a sectores muy variados: desde hostelería y comercio hasta habilidades más técnicas o digitales, dependiendo de la convocatoria concreta. No es la primera vez que el Consistorio organiza algo así; de hecho, Verano Joven forma parte de un plan más amplio que se repite cada año en tres tandas (primavera, verano y otoño) y que en conjunto ofrece 2.670 plazas de formación a lo largo de todo 2026.

Cómo apuntarse a Verano Joven 2026 en Madrid

Lo interesante de Verano Joven 2026 es que no se queda solo en la teoría. Muchos de los cursos incluyen prácticas o toman como referencia perfiles que después buscan las empresas de la región, así que quien participa no solo aprende, sino que también añade algo tangible al currículum. Y al ser gratuitos, eliminan una barrera que muchas veces frena a los jóvenes que quieren formarse pero no pueden asumir el coste de una academia privada.

La inscripción se gestiona a través de Madrid Trabaja, el servicio municipal de empleo, donde se puede consultar el calendario completo, los requisitos de cada curso y las plazas disponibles por especialidad. Conviene no dejarlo pasar: este tipo de convocatorias suelen agotarse rápido, sobre todo las orientadas a los sectores con más demanda en la ciudad, como la hostelería en temporada alta. Puedes consultar toda la información oficial en la web del Ayuntamiento de Madrid.

Si tienes entre 16 y 30 años, estás empadronado en Madrid y quieres aprovechar el verano para algo más que hacer currículum de boca, Verano Joven 2026 puede ser tu oportunidad. Si buscas otras opciones de formación gratuita en la ciudad, también puedes consultar los Cursos gratuitos del Ayuntamiento de Madrid para jóvenes desempleados.