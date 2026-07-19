Ayudas autónomos Madrid 2026: el Ayuntamiento publica su guía completa

Darse de alta como autónomo en Madrid conlleva gastos que, al principio, pesan más de lo que parece: cuotas, gestoría, alquiler del local, publicidad… Por eso el Ayuntamiento ha decidido publicar una guía con las ayudas autónomos Madrid 2026 disponibles este año para quienes trabajan por cuenta propia en la capital.

El documento no introduce ayudas nuevas, pero sí ordena algo que hasta ahora estaba disperso entre distintas convocatorias y departamentos, lo cual ya es de agradecer para cualquiera que haya intentado navegar el papeleo municipal alguna vez. En ella se detallan tres líneas principales: una destinada al relevo generacional de negocios, con hasta 10.000 euros para quienes tomen el testigo de un comercio o pequeña empresa ya existente; otra de hasta 5.000 euros para autónomos que generen empleo, siempre que se acredite un incremento real de la plantilla; y una tercera de 2.500 euros pensada para quienes se acaban de dar de alta en el RETA.

En total, el Consistorio ha destinado 2 millones de euros a este paquete de subvenciones, y el plazo para solicitarlas se cierra el 23 de julio, así que quien esté pensando en pedirla tiene una ventana bastante ajustada por delante.

Requisitos para pedir las ayudas a autónomos en Madrid

Más allá de las cantidades, lo que resulta útil de esta guía es que aclara los requisitos y la documentación necesaria para cada línea, algo que suele ser el verdadero obstáculo a la hora de pedir este tipo de ayudas. Muchos autónomos se quedan fuera no porque no cumplan las condiciones, sino porque presentan la solicitud incompleta o fuera de plazo.

Si tienes un negocio en Madrid, o estás pensando en darte de alta próximamente, merece la pena revisar la guía completa antes de que se cierre la convocatoria. Puedes consultar los detalles oficiales en la web del Ayuntamiento de Madrid, y si quieres una explicación paso a paso del proceso, también puedes leer nuestra guía sobre como solicitar las ayudas en la Comunidad de Madrid para autonomos.