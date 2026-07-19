Castilla y León duplica su apuesta por los autónomos: cuota cero dos años y hasta 20.000 euros por relevo generacional

La Junta de Castilla y León ha anunciado un paquete de medidas que va a cambiar bastante el panorama para quienes se planteen montar un negocio por su cuenta en la comunidad, o para quienes ya llevan años al frente de uno y empiezan a pensar en el retiro. En total, se movilizarán 1.200 millones de euros destinados al empleo, una cifra que incluye varias líneas específicas para autónomos y pequeños negocios. La medida estrella, y la que da nombre a todo el paquete, es la ampliación de la cuota cero autónomos.

La medida que más está dando que hablar es la ampliación de la cuota cero de la Seguridad Social, que hasta ahora cubría los primeros 18 meses de actividad y que a partir de esta reforma se extenderá a los dos primeros años completos. Para quien acaba de darse de alta, esto supone un alivio nada desdeñable: seis meses adicionales sin tener que hacer frente a la cuota mientras el negocio todavía está encontrando su ritmo.

Relevo generacional: la otra cara de la cuota cero autónomos

La otra gran novedad afecta al programa Relevacyl, pensado para quienes se hacen cargo de un negocio ya existente, ya sea por jubilación del titular anterior o por otras circunstancias sobrevenidas. La ayuda mínima de este programa se duplica, pasando de 10.000 a 20.000 euros, lo que convierte al relevo generacional en una de las vías más respaldadas económicamente para quienes no quieren empezar de cero, sino continuar un proyecto que ya funciona.

Detrás de estas cifras hay una preocupación que se repite en buena parte de la España rural: el cierre de comercios y negocios cuando sus dueños se jubilan y no encuentran quien continúe con la actividad. Con este refuerzo, la Junta busca que ese relevo sea económicamente viable para quien decide dar el paso, algo que hasta ahora frenaba a más de un candidato.

Todavía no se han publicado los plazos exactos de solicitud ni la convocatoria detallada de cada línea, así que quienes estén interesados deberán estar atentos a las próximas semanas, cuando previsiblemente se abrirá el periodo de inscripción. Mientras tanto, conviene ir preparando la documentación básica: alta en el RETA, plan de negocio y, en el caso del relevo generacional, la documentación que acredite la transmisión del negocio.

Si tienes un negocio en la comunidad o estás pensando en darte de alta próximamente, merece la pena revisar también cómo funcionó la tarifa plana para nuevos autónomos en Castilla y León antes de esta ampliación, para entender el punto de partida de esta nueva medida. Puedes consultar todos los detalles oficiales en la web de la Junta de Castilla y León.