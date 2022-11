Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 28.11.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se difunden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE durante los últimos días a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

Oposiciones en el ámbito internacional

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE



UNIÓN EUROPEA

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)

ASISTENTE

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: EPSO/AST/155/22 — Asistente (h/m) de protección y seguridad (AST 3) en los si- guientes ámbitos: 1. Seguridad operativa 2. Seguridad técnica 3. Salud y seguridad en el trabajo Plazas:Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: Plazo para la presentación de candidaturas: 20 de diciembre de 2022 a las 12.00 horas, hora de Bruselas

Observaciones: Para poder presentar una candidatura, es necesario tener una cuenta EPSO. Cada persona candidata solo podrá crear una cuenta para todas sus candidaturas a la EPSO. El número de personas candidatas que se pretende seleccionar se indica en el cuadro 1: Seguridad operativa-44 Seguridad técnica-24 Salud y seguridad en el trabajo-33

Referencia: 200321

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico nivel 7

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones:en la Dirección de Crecimiento Internacional de la Empresa y Estrategias de Co- mercialización (Departamento de e-Market Services). Ref.: BTR0701

Referencia: 200643

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK (E.E.U.U.)

ADMINISTRATIVO-CONTABLE Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200341

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES EN SHANGHÁI

AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 200639

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200583

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK (E.E.U.U.)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/11/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 200344

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE CASABLANCA

AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 200640

Oposiciones en la Administación General del Estado

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

LETRADOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEUTA Y MELILLA

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAVía:INGRESO LIBRE

Titulación:004-Lengua Castellana y Literatura. 005-Geografía e Historia. 006-Matemáticas. 008- Biología y Geología. 009-Dibujo. 011-Inglés. 017-Educación Física. 018-Orientación educativa. 019-Tecnología. 106-Hostelería y turismo. 107-Informática. 108-Intervención Sociocomunitaria. 205-Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos. 206-Instalaciones Electrotécni- cas. 225-Servicios a la Comunidad.

Plazas:Convocadas: 57, Libre: 57, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Observaciones:Distribución de las plazas: Ceuta (32) Melilla (25)

Referencia: 200365

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEUTA Y MELILLA

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: 031-Educación Infantil. 032-Lengua Extranjera: Inglés. 034-Educación Física. 036-Pe- dagogía Terapéutica. 037-Audición y Lenguaje. 038-Educación Primaria.

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Observaciones:Distribución de las plazas: Ceuta (7) Melilla (8)

Referencia: 200375

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA – ESCALA BÁSICA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Vía:PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 491, Prom. Interna: 491, para ESPAÑABOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes:13/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para solicitud de admisión será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Plazas reservadas para profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios

Referencia: 200361

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA – ESCALA BÁSICA – CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1965, Libre: 1965, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:13/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para solicitud de admisión será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200360

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

OFICIAL PRIMERO DE OFICIOS PROPIOS DE PRENSA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especialidad de Preimpresión, en la Imprenta Nacional

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo: veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y dirigirán las solicitudes a la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Referencia: 200267

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 41, Libre: 40, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200374

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 392, Libre: 355, Discapacidad: 37, para la comunidad autónoma de ANDA-LUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200376

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200387

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 25, Libre: 23, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200373

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 81, Libre: 72, Discapacidad: 9, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200377

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200389

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 1807, Libre: 1624, Discapacidad: 183, para la comunidad autónoma de AN-DALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200370

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INTERINIDAD

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200390

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 820, Libre: 737, Discapacidad: 83, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200380

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclu- sive

Referencia: 200379

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 104, Libre: 95, Discapacidad: 9, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200383

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INTERINIDAD

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 200386

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones: Estabilización de empleo temporal

Referencia: 200589

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes:21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200575

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

BOMBERO CONDUCTOR Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la provincia de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200284

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Auxiliar

Plazas:Convocadas: 41, Libre: 37, Discapacidad: 4, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de noviembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Observaciones:Procedimiento de estabilización

Referencia: 200587

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PO- NIENTE ALMERIENSE

BOMBEROS CONDUCTORES Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200319

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

BOMBEROS CONDUCTORES Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 22, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:Sistema de concurso-oposición

Referencia: 200320

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Auxiliar

Plazas:Convocadas: 99, Libre: 88, Discapacidad: 11, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Referencia: 200588

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

TECNICO AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Auxiliar de STOEM Grupo IV

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:Área: Servicios Generales.

Referencia: 200343

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

GRUPO I

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo:Plazo comprendido entre los días 9 y 30 de enero de 2023 (ambos in- clusive)

Referencia: 200397

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

TECNICO AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Auxiliar de Conserjería Grupo IV

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a partir del siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:Área: Servicios Generales.

Referencia: 200342

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo:Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Referencia: 200481

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

GRUPO II

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo:Plazo comprendido entre los días 9 y 30 de enero de 2023 (ambos in- clusive)

Referencia: 200398

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

GRUPO III

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 23, Libre: 23, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo:Plazo comprendido entre los días 9 y 30 de enero de 2023 (ambos inclusive)

Referencia: 200399

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

GRUPO IV

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 90, Libre: 78, Discapacidad: 12, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo comprendido entre los días 9 y 30 de enero de 2023 (ambos in- clusive)

Observaciones: – 5 plazas reservadas para personas que acrediten discapacidad intelectual. – 1 plaza reservada para personas que acrediten discapacidad mental. – 6 plazas reservadas para personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad

Referencia: 200400

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:FAPA Centro Camino de Purchil (Granada)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria Observaciones:Incorporación a la Empresa Agraria (PR.FAI. FAI202200.002.17)

Referencia: 200280

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:IFAPA Centro Alameda del Obispo (Córdoba)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria Observaciones: Valorización y reciclado de masas desecadas de balsas de almazara en suelo de olivar: Beneficios agronómicos y medioambientales (CAICGO22-131)

Referencia: 200281

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

PERSONAL LABORAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria Observaciones:Mejora del nivel formativo de los buceadores profesionales andaluces (PR.DIA. DIPFP2021.002)

Referencia: 200291

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Centro IFAPA El Toruño (El Puerto de Sta. María-Cádiz)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria Observaciones:Indicadores de producción natural en estanques de marisma y estimas de capa- cidad de carga. (PR.FEM. PPA202200.001)

Referencia: 200279

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 24 de noviembre de 2022 Observaciones:proyecto de investigación denominado: “Papel de las proteínas de la familia Bcl2 en la enfermedad injerto contra receptor”

Referencia: 200628

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P

INVESTIGADOR POSDOCTORALVía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Investigador/a Postdoctoral Bioinformático/a especialista en Genómica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/12/2022

Referencia: 200626

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/11/2022

Observaciones al plazo: antes de las 23:59 horas del día 24 de noviembre de 2022 Observaciones: línea de investigación denominada “ Trasplante hematopoyético” Referencia: 200627

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria Observaciones:Sembrando biodiversidad. Bases para la implantación y la monitorización de márgenes multifuncionales en el marco de los nuevos eco-esquemas. (CAICGO22-140) Referencia: 200632

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

COORDINADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:De la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Referencia: 200475

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Referencia: 200478

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PERSONAL LABORAL

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria Observaciones:Valoración de los servicios del ecosistema de biodiversidad de las comunidades de ostiones en el estuario del rio Piedras (PR.FEM.PPA202200.006)

Referencia: 200629

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Referencia: 200476

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la fecha de publi- cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria Observaciones:Innovación en el cultivo de almejas mediante un nuevo método de engorde en sustrato bajo condiciones controladas (PR.FEM.PPA202200.005)

Referencia: 200630

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA-RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad o Técnico Superior en Acuicultura (*)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta resolución de convocatoria Observaciones:Indicadores de producción natural en estanques de marisma y estimas de capa- cidad de carga. (PR.FEM. PPA202200.001)

Referencia: 200633

Oposiciones en Aragón

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 29, Libre: 29, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200522

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200514

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 23, Libre: 23, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200519

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 28, Libre: 28, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200523

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 51, Libre: 51, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200499

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:0597-039 LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200526

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:0596-613 TÉCNICAS CERÁMICAS. 0596-614 TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPA- CIÓN. 0596-615 TÉCNICAS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200525

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 44, Libre: 44, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200524

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

INSPECTOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Inspector Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUESCA

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200471

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Analista de la Información

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200465

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INGENIERO TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Obras Públicas

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200469

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200464

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Gestión de Instalaciones Deportivas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200468

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Planificación Familiar

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200466

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Prevención

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200467

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

MAESTRO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Maestro Albañil

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200485

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Sociocultural

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 8, Discapacidad: 2, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:2 plazas en reserva para mujeres víctimas de violencia de género y una plaza en reserva para personas con discapacidad física o sensorial

Referencia: 200500

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROFESOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Profesor/a Música Moderna, especialidad teclados Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:

Referencia: 200502

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Delineante

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200495

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar de la información

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 1, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200496

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Escuela de Jardinería

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:

Referencia: 200512

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Emergencias Sanitarias

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: una plaza en reserva para para mujeres víctimas de violencia de género Referencia: 200498

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROFESOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Profesor de Teatro, especialidad Teoría, Historia de las Artes Escénicas y Dramaturgia

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200493

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROFESOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Profesor de Folklore, especialidad Técnica Vocal Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200492

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Topografía

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:

Referencia: 200521

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica/o Auxiliar Sanitario

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200497

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Agente Auxiliar Hacienda Municipal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200482

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Herrero

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200480

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 61, Libre: 53, Discapacidad: 8, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:dos plazas en reserva para mujeres víctimas de violencia de género

Referencia: 200472

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Auxiliar Casa Amparo

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200473

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200483

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial albañil:

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200474

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Museos

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200479

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Oficial Conductor cuatro plazas de Oficial Conductor especialidad general y dos pla- zas de Oficial Conductor especialidad Conductor Maquinaria Pesada

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: cuatro plazas de Oficial Conductor especialidad general y dos plazas de Oficial Conductor especialidad Conductor Maquinaria Pesada

Referencia: 200477

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Mecánico

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200484

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA EN LA AGM DE ZARAGOZA

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica- ción del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Referencia: 200282

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PROFESOR DE MÚSICA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Guitarra clásica, 1 especialidad Lenguaje musical, 1 especialidad Violín, 1 especiali- dad Piano

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200470

Oposiciones en Asturias

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Francés,Inglés,Italiano

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200384

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 28, Libre: 28, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200385

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 139, Libre: 139, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200382

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 27, Libre: 27, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200392

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 29, Libre: 29, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200394

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la provincia de ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a con- tar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Referencia: 200322

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

OFICIALDEMANTENIMIENTO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:OFICIAL-CONSERJE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de mayo de 2021.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo:veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200275

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN BITFUNDACIÓ BIT

OPERADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Operador/a de Ordenador

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 15 días naturales para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Referencia: 200331

Oposiciones en Canarias

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE OROTAVA, LA

POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200582

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TITULADOSUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyectos: Proyecto Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR) y New Robo- tic Telescope (NRT)

Referencia: 200335

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Electro-óptica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones:Línea de investigación: Tecnología Médica

Referencia: 200339

Oposiciones en Cantabria

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200403

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200405

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 30, Libre: 30, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200404

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 236, Libre: 209, Discapacidad: 27, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200407

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnicas de Joyería y Bisutería

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200406

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 354, Libre: 335, Discapacidad: 19, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observacionesalplazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200401

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 43, Libre: 42, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200402

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 300, Libre: 258, Discapacidad: 42, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200419

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 45, Libre: 45, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200423

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de CASTILLAYLEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200422

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 43, Libre: 42, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200426

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO SUPERIOR Vía:INTERINIDAD

Titulación:Telecomunicaciones

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA YLEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo:Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 23 de diciembre de 2022 o, si éste fuera inhábil, el primer día hábil siguiente

Referencia: 200417

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 47, Libre: 45, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200424

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 24, Libre: 22, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200431

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas: Convocadas: 91, Libre: 81, Discapacidad: 10, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200429

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLAYLEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Será del día 21 de noviembre al día 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 200428

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

INGENIERO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ingeniero Agrónomo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200294

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

ENFERMERO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200301

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

ARQUITECTO TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200298

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

TECNICO MEDIO DE GESTION Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200290

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Suboficial SPEIS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200297

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:ver en convocatoria.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200621

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

TRABAJADOR SOCIALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200296

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

PROFESORES

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Profesor Educador

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200299

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

INGENIERO TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200295

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AUXILIAR DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Escala Básica Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALLADOLIDBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:Estabilización de empleo temporal.

Referencia: 200334

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

BOMBEROS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 26, Libre: 26, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200304

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 9, Discapacidad: 2, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200292

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 6, Prom. Interna: 4, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200546

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

DELINEANTE

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200305

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AUXILIAR DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones:Estabilización de empleo temporal.

Referencia: 200329

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

CABOSPEIS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200303

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

BOMBEROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Bomberos/as del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEGOVIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 200580

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

MAQUINISTA

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200312

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200293

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:ver en convocatoria.

Plazas:Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200622

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

TÉCNICOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200314

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

OPERARIO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200316

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRUPO II

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Diplomado Universitario Ingeniero Técnico.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200618

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

ENFERMERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200302

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRUPO III

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ver en convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200620

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

MAQUINISTA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200310

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

CONDUCTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Conductor Mecánico

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200308

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

PEÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:PEÓN/A AGRÍCOLA

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de SALAMANCA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200317

Oposiciones en Castilla La Mancha

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 44, Libre: 44, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21/11/2022 hasta el 21/12/2022

Referencia: 200362

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 16, Libre: 16, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21/11/2022 hasta el 21/12/2022

Referencia: 200366

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LAMANCHA

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21/11/2022 hasta el 21/12/2022

Referencia: 200364

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICASVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 30, Libre: 30, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21/11/2022 hasta el 21/12/2022

Referencia: 200363

Oposiciones en Cataluña

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

INSTITUTO CARTOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE CATALUÑA (ICGC)

TÉCNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a Superior 2 Nivel A2

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se han de tramitar en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGC

Referencia: 200265

Oposiciones en Ceuta

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

NOTIFICADOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ordenanza-Notificador

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200278

Oposiciones en Melilla

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MELILLA

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMASVía:INGRESO LIBRE

Titulación:001-Alemán.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MELILLABOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200371

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MELILLA

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: 414-Guitarra. 419-Oboe. 423-Piano. 433-Violín. Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200372

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MELILLA

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:002-Estética. 003-Fabricación e instalación de Carpintería y mueble. 004-Manteni- miento de vehículos.

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MELILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Observaciones:Distribución de las plazas: Ceuta (32) Melilla (25)

Referencia: 200368

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 138, Libre: 138, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200425

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 149, Libre: 149, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200430

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICA SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Referencia: 200614

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 103, Libre: 103, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200427

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3942, Libre: 3942, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200420

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 188, Libre: 188, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200432

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2665, Libre: 2665, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200418

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 21, Libre: 21, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200435

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 347, Libre: 347, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes y pago de tasas será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200421

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICA SUPERIOR DE PREVENCIÓN Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico de prevención de riesgos laborales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: Sin Asignar

Referencia: 200610

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Área de ecosistemas agroforestales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Referencia: 200359

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Área de catalogación y archivo del patrimonio cultural,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles conta- dos a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Gene- ralitat Valenciana

Referencia: 200358

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:perfil sistemas

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200601

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica básica de informática, con denominación especialista técnico o técnica infor- máticos, perfil aplicaciones

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200606

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica deportivos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200596

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico Informático

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200594

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica informáticos, perfil sistemas,

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200593

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Perfil eléctrico-electrónico

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200592

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Especialista técnico de laboratorio, perfil eléctrico-electrónico,

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200597

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Itinerario profesional de administración especial imagen y comunicación, una plaza en la Facultad de Ciencias de la Salud y otra en el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante

Referencia: 200378

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica básica de informática, con denominación especialista técnico o técnica infor- máticos, perfil docencia en línea

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200608

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala técnica básica de informática, con denominación especialista técnico o técnica informáticos, perfil sistemas,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200607

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

ESCALA ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado» (BOE

Referencia: 200590

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200286

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnica básica de comunicación, con denominación especialista técnico o técnica de comunicación, perfil comunicación periodística

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200591

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala técnica básica de comunicación, con denominación especialista técnico o téc- nica de comunicación, perfil comunicación periodística y medios de difusión

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200605

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:perfil docencia online

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200602

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

ESCALA TECNICA BASICA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:perfil aplicaciones

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200600

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

AUXILIAR TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Auxiliar técnica y de laboratorios, con denominación especialista de laboratorio, per- fil experimentación animal,

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200599

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Itinerario profesional de administración especial laboratorios de instrumenta- ción científica en el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología

Referencia: 200381

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:denominación administrativo

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200603

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

AUXILIAR TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: Auxiliar técnica y de laboratorios, denominación especialista de laboratorio, perfil experimentación animal

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200604

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:denominación administrativo

Plazas:Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Plazas turno libre cupo general: 12 b) Plazas turno libre cupo diversidad funcio- nal: 1 c) Plazas turno libre cupo con requisito de titulación: 1 F52231 (*) (*) Requisito titulación equivalente a nivel B2 Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas

Referencia: 200598

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Denominación administrativo

Plazas:Convocadas: 35, Libre: 31, Discapacidad: 4, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: a) Plazas turno libre cupo general: 30 b) Plazas turno libre cupo diversidad fun- cional: 4 c) Plazas turno libre cupo con requisito de titulación: 1 F52182(*) (*) Requisito: titula- ción equivalente a Nivel C1 (Mitjà) de Llengua Valenciana

Referencia: 200595

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

SUBALTERNO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para la provincia de VALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 200318

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Óptica GROC-UJI

Referencia: 200624

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Realización de una tesis doctoral en el marco de un proyecto de in- vestigación en colaboración con una empresa, tanto pública como privada, o una Administración Pública, encuadrado en una línea de investigación de un Programa de Doctorado de la rama de Ciencias Básica e Ingeniería de la Universitat de València. CPI-22-674», según convenio de cola- boración suscrito entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Universitat de València, para la «Promoción de Doctorados en colaboración con empresas» en 2022

Referencia: 200616

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Investigación en videojuegos.

Referencia: 200357

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late palaeolithic and mesolithic period in the iberian mediterranean region. CPI-22-640». Pro- grama Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (CIPROM/2021/036), ayudas convocadas por Resolu- ción de 20 de noviembre de 2020.

Referencia: 200271

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: IRS Lab

Referencia: 200355

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Abordando la resistencia antimicrobiana mediante estructuras no- canónicas de ácidos nucleicos y luz.. CPI-22-652», financiado por la Agencia Estatal de Investiga- ción -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 200272

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Evaluación de los factores de riesgo y protección en hombres con- denados por violencia de género desde la perspectiva biopsicosocial. CPI-22-627», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– i por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 200266

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador predoctoral en formación

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Estudios Inter- disciplinarios y Nuevas Aplicaciones en Prehistoria (Pre-EINA).

Referencia: 200619

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Realización de una tesis doctoral en el marco de un proyecto de in- vestigación en colaboración con una empresa, tanto pública como privada, o una Administración Pública, encuadrado en una línea de investigación de un Programa de Doctorado de la rama de Ciencias Sociales de la Universitat de València. CPI-22-672», según convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Univer- sitat de València, para la «Promoción de Doctorados en colaboración con empresas» en 2022 Referencia: 200613

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Realización de una tesis doctoral en el marco de un proyecto de in- vestigación en colaboración con una empresa, tanto pública como privada, o una Administración Pública, encuadrado en una línea de investigación de un Programa de Doctorado de la rama de Ciencias de la Salud de la Universitat de València. CPI-22-673», según convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Univer- sitat de València, para la «Promoción de Doctorados en colaboración con empresas» en 2022.

Referencia: 200615

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: GAME.

Referencia: 200623

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Polímeros y Ma- teriales Avanzados.

Referencia: 200454

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador predoctoral en formación

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Dynamic Mate- rials and Self-Assembling Systems

Referencia: 200617

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: WANT – Preven- ción Psicosocial y Organizaciones Saludables.

Referencia: 200609

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: LABPSITEC – Psi- copatología, Evaluación y Tratamiento de los trastornos emocionales

Referencia: 200356

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Ue_sric_projecte erasmus +.euveca. european platform for vocatio- nal excellence in health care. CPI 22-639». Oferta pública de un puesto de trabajo de técnico/a superior de apoyo a la investigación

Referencia: 200276

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación Perfil Electroquímico

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma- teriales Avanzados). Perfil Electroquímico

Referencia: 200452

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Efectividad de la movilidad virtual sobre la neuroplasticidad y la ca- pacidad funcional en personas con lesión medular (MOVIRFUN). CPI-22-638». (CIAICO/2021/215). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 14 de sep- tiembre de 2021, para el ejercicio 2022

Referencia: 200270

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Green Investiga- tion and Development (GID)

Referencia: 200625

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «MOF as crystalline platforms for multip. catalysis. CPI-22-625». Pro- grama Prometeo para grupos de investigación de Excelencia (GVPROMETEO2021-054), convo- cadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universida- des, Ciencia y Sociedad Digital

Referencia: 200268

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma- teriales Avanzados. Perfil Síntesis.

Referencia: 200354

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Realización de una tesis doctoral en el marco de un proyecto de in- vestigación en colaboración con una empresa, tanto pública como privada, o una Administración Pública, encuadrado en una línea de investigación de un Programa de Doctorado de la rama de Humanidades de la Universitat de València. CPI-22-671», según convenio de colaboración sus- crito entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Universitat de València, para la «Promoción de Doctorados en colaboración con empresas» en 2022 Referencia: 200612

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Partículas elementales: el modelo estándar y sus extensiones. CPI- 22-634», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.Oferta pública de un puesto de trabajo de técnico/a superior de apoyo a la inves- tigación.

Referencia: 200273

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX). CPI 22-637»

Referencia: 200274

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Responsable de Comercial y Marketing (Grupo II – Banda I – Nivel 8)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 200345

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Tecnologías asistivas de voz multiplataforma para la detección y abordaje de soledad no deseada en personas mayores (DIAL). CPI-22-616», cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE- DER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia Valenciana de la Innovación – AVI–.

Referencia: 200269

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Responsabilidad social de la empresa: hacia un sistema financiero socialmente responsable. CPI-22-644». Programa Prometeo para grupos de investigación de Ex- celencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROME- TEO2021-013), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 200443

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Puesta en marcha del laboratorio de innovación educativa. CPI-22- 682».

Referencia: 200444

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AYUNTAMIENTO DE PETRER

LIMPIADORA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200611

Oposiciones en Extremadura

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200410

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 144, Libre: 127, Discapacidad: 17, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200408

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200411

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200409

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 13, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200414

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200412

CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 119, Libre: 103, Discapacidad: 16, para la comunidad autónoma de EXTRE-MADURA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Referencia: 200413

Oposiciones en Galicia

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TECNICO DE INVESTIGACION Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a de investigación, área biología-salud (animalarios), grupo III

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de A CORUÑA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 200338

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: 503 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS. 504 CONSERVA- CIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS. 506 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DO- CUMENTO GRÁFICO. 507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR. 509 DISEÑO DE INTERIORES. 510 DISEÑO DE MODA. 511 DISEÑO DE PRODUCTO. 512 DISEÑO GRÁFICO. 515 FOTOGRAFÍA. 516 HISTORIA DEL ARTE. 521 MEDIOS AUDIOVISUALES. 522 MEDIOS INFORMÁTICOS. 523 ORGANIZACIÓN IN- DUSTRIAL Y LEGISLACIÓN. 525 VOLUMEN.

Plazas: Convocadas: 21, Libre: 20, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200415

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 76, Libre: 71, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200395

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: 124 INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO. 404 CLARINETE. 405 CLAVE. 408 FA- GOT. 412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN. 415 GUITARRA FLAMENCA. 419 OBOE. 422 PER-

CUSIÓN. 423 PIANO. 424 SAXOFÓN. 434 VIOLONCELLO. 435 DANZA ESPAÑOLA. 436 DANZA CLA- SICA.

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 17, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200396

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Varias especialidades

Plazas:Convocadas: 662, Libre: 616, Discapacidad: 46, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200391

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:011 Inglés. 013 Japonés.

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200393

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:AL AUDICIÓN Y LENGUAJE. EF EDUCACION FISICA. EI EDUCACION INFANTIL. FI LEN- GUA EXTRANJERA:INGLES. MU MUSICA. PRI PRIMARIA. PT PEDAGOGIA TERAPEUTICA.

Plazas:Convocadas: 574, Libre: 534, Discapacidad: 40, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200388

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:001 COCINA Y PASTELERIA. 002 ESTETICA. 003 FABRICACION E INSTALACION DE CAR- PINTERIA Y MUEBLE. 004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. 005 MECANIZADO Y MANTENI- MIENTO DE MAQUINAS. 006 PATRONAJE Y CONFECCION. 007 PELUQUERIA. 008 PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS. 009 SERVICIOS DE RESTAURACION.

Plazas: Convocadas: 55, Libre: 49, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes para el concurso extraordinario de méritos comprenderá desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200416

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

AUXILIAR ADMINISTRATIVOVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 84, Libre: 79, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria

Referencia: 200631

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ESCALA ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala Administrativa con Idiomas

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 200641

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ESCALA ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo:Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 200642

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Área: Prensa, artes gráficas,… Especialidad: Periodista

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200646

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TITULADO PRIMER CICLO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200647

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas:Convocadas: 62, Libre: 58, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200648

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TÉCNICO AUXILIAR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ver Áreas y Especialidades en la convocatoria

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 13, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 200649

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE).

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Tecnico 2022/T5B Responsable de Área Auditoría Interna I, Responsable de Área Au- ditoría Interna II

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 200637

INSTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES-GABINETE DE DIRECCIÓN

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A I PARA EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Observaciones:CONTRATO FORMATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Referencia: 200346

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE).

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Tecnico 2022/T4C Técnico de proyecto de Asesoría Jurídica

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 200638

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE).

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico T7b Responsable Analista de Sistemas,Responsable de Área Económico-Fi- nanciera,Responsable de Área Tesorería

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 200635

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE).

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Tecnico 2022/T6C Responsable de Área SAP

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 200636

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

PERSONALTÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M3 Especialidad: Investigación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo: el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:“MOBILISING AND PROFESSIONALIZING TRANSNATIONALLY THE HEALTH NCP

COMMUNITY, SKILLS AND SERVICES” y “Research Infrastructures Consortium of NCPs in Horizon Europe” GA Project nº 101057279 — HNN 3.0, GA Project nº 101058398 – RICH Europe”, número de expediente INTPY 267/22bis-M3-INDEFINIDO

Referencia: 200644

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Changes in the Socio-economic Burden of Epider- molysis Bullosa in Europe (BUR-EB) AC21CIII_2/00002)

Referencia: 200585

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PERSONA LTÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: M3

Plazas:Convocadas: 18, Libre: 18, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo:La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábi- les contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Referencia: 200634

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: PLATAFORMA DE BIOBANCOS Y BIOMODELOS-OR- GANOIDES DEL IIER (PT20CIII/00009)

Referencia: 200584

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:Opción Educación Intervención Social

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200326

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Trabajo Social

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200325

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Estadística

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200327

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 91, Libre: 88, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200433

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Analista de Aplicaciones

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200328

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200439

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:593036 Guitarra Flamenca 593074 Trompa

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200436

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Valoración de Dependencia

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200333

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Orientación Laboral

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200332

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:592011 Inglés

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200434

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

CUERPO TECNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Educación Infantil

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200330

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200438

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 19, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 200323

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en ala convocatoria.

Plazas:Convocadas: 20, Libre: 19, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200442

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICOS TRIBUTARIOS Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200324

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en ala convocatoria.

Plazas:Convocadas: 134, Libre: 125, Discapacidad: 9, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200441

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:596609 Modelismo y Maquetismo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200440

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA ESPECIALISTA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Educación Intervención Social

Plazas:Convocadas: 19, Libre: 17, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200337

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 29, Libre: 25, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200336

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICO AUXILIAR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:opción Cuidados Auxiliares de Enfermería

Plazas:Convocadas: 56, Libre: 56, para la comunidad autónoma de REGIÓNDEMURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo:20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la pre- sente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 200340

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA. ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MURCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria

Referencia: 200645

Oposiciones en la Comunidad Foral de Navarra

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200447

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Pediatría

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad.

Referencia: 200570

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200449

DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 91, Libre: 84, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones alplazo:21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200455

DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200450

DEPARTAMENTO DE EDUCACION CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:593 CONTRABAJO DE JAZZ

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200456

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200457

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

QUÍMICOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Químico (disciplina Prev Seg en el Trabajo e Higiene Industrial)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200547

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 175, Libre: 175, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200446

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 26, Libre: 26, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200448

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 81, Libre: 81, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200445

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICOS DE GRADO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico grado medio -Educador Sanitario

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200552

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:PLAZAS DE FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO, CON PERFIL DE LENGUA EXTRANJERA Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 14, Libre: 14, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200460

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200453

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive

Referencia: 200451

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FISIOTERAPEUTAS Vía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad.

Referencia: 200568

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200458

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:PLAZAS DE FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO, CON PERFIL DE LENGUA EX-

TRANJERA Ver especialidades en la convocatoria.

Plazas:Convocadas: 197, Libre: 197, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 18 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo:desde el día 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Referencia: 200459

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

OFICIAL TÉCNICO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:de sistemas informáticos

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200486

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

EDUCADOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:educador y educador infantil, de nivel C,

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200487

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

EDUCADOR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Educador sanitario

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200554

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico de obra civil, de nivel C

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200490

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:administrativo, de nivel C

Plazas:Convocadas: 42, Libre: 37, Discapacidad: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:–5 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. –2 Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

Referencia: 200494

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:técnico en prevención de riesgos profesionales, de nivel C

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 1 Turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

Referencia: 200491

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

SERVICIOS GENERALESVía:INGRESO LIBRE

Titulación: puesto de trabajo de servicios generales, nivel D Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200581

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «PC139-140 PORTIONS-4».

Referencia: 200349

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (E.A.P. – S.E.U. – S.N.U. – APOYO)

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad.

Referencia: 200569

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «PID2021-127420NB-I00».

Referencia: 200352

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200555

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:desarrollo de tecnología eye tracking fuera del laboratorio/Análisis de imagen/Ins- trumentación.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «PC139-140 PORTIONS-4».

Referencia: 200350

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Laboratorio Clínico y Biomédico

Plazas:Convocadas: 42, Libre: 42, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200558

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigación sobre productos; desarrollo de producto; realización de pruebas con producto; realización de protocolos para ensayos; realización de los ensayos y análisis y docu- mentación de resultados.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN «0011-1365-2022-000131 SISTEMAS DE ABSOR- CIÓN DE IMPACTO DE FOAM RECUPERADO-CLASHFOAM»

Referencia: 200351

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Dietética

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200556

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «TED2021-132544B-I00»

Referencia: 200353

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «PC084-085 Heat Power Box».

Referencia: 200348

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Radioterapia y Dosimetría

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200560

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MÉDICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200579

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Plazas:Convocadas: 35, Libre: 35, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200559

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico superior en Documentación y Administración Sanitarias

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200557

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:colaborador doctor de proyecto Tipo 1, con carácter preeminentemente investigador Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/12/2022

Observaciones al plazo:10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones:proyecto de investigación «PC003-004 3D-MAGNET».

Referencia: 200347

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MATRONA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:EEOG-Matrona

Plazas:Convocadas: 16, Libre: 16, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200548

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

OFICIAL

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200489

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GESTIÓN DE TRANSPORTES Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico de gestión de transportes, de nivel C

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200488

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

CELADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:

Plazas:Convocadas: 76, Libre: 76, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200563

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO EN FARMACIA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad. 1 plaza reservada para el turno de mujeres víctimas de violencia de género.

Referencia: 200573

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

CELADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200564

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Cirugía Ortopédica y Traumatología

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200510

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Genética

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200516

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

PSICÓLOGO CLÍNICO Vía:ESTATUTARIA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200571

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

PSICÓLOGO CLÍNICO Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Psicólogo Clínico

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200545

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Oftalmología

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200535

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Geriatría

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200517

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Medicina Física y Rehabilitación

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200520

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Neumología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200530

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Neurofisiología Clínica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200532

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Radiodiagnóstico

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200539

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Cirugía General y Aparato Digestivo

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200508

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación: F.E.A. Alergología F.E.A. Anestesia y Reanimación F.E.A. Aparato Digestivo F.E.A. Ci- rugía Oral y Maxilofacial F.E.A. Dermatología M. Q. y Venereología F.E.A. Endocrinología y Nutri- ción F.E.A. Farmacia Hospitalaria F.E.A. Geriatría F.E.A. Hematología y Hemoterapia F.E.A. Medi- cina Intensiva F.E.A. Medicina Interna F.E.A. Neumología F.E.A. Neurocirugía F.E.A. Obstetricia y Ginecología F.E.A. Oncología Radioterápica F.E.A. Otorrinolaringología F.E.A. Psiquiatría

Plazas:Convocadas: 28, Libre: 28, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200567

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Obstetricia y Ginecología

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200534

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Neumología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200531

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Hematología y Hemoterapia

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200518

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Cirugía Oral y Maxilofacial

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200509

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MÉDICO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Medicina Familiar y Comunitaria (E.A.P.–S.E.U.–S.N.U.–Apoyo)

Plazas:Convocadas: 80, Libre: 80, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200543

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Cardiología

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200506

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Especialidad de Análisis Clínicos

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200501

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Oncología Radioterápica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200536

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MÉDICO

Vía:ESTATUTARIA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200541

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MÉDICO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:adjunto Urgencias

Plazas:Convocadas: 14, Libre: 14, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200542

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Urología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200540

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Anestesiología y Reanimación

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200504

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Medicina Interna

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200528

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Endocrinología y Nutrición

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200513

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Cirugía Cardiovascular

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200507

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Microbiología y Parasitología

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200529

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Medicina Intensiva

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200527

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Dermatología M. Q. y Venereología

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200511

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Otorrinolaringología

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200537

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Psiquiatría

Plazas:Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200538

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Aparato Digestivo

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200505

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Anatomía Patológica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200503

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

MÉDICO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Pediatría

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200544

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Neurología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200533

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Farmacia Hospitalaria

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200515

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

FISIOTERAPEUTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Fisioterapeuta

Plazas:Convocadas: 41, Libre: 41, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200551

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TERAPEUTA OCUPACIONAL Vía:ESTATUTARIA

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200553

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Enfermero especialista en Enfermería de Salud Mental

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200550

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Enfermería del Trabajo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200566

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Enfermero especialista en Enfermería del Trabajo

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200549

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

ENFERMERO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:especialista Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200565

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:técnico especialista en Dietética (T.E.D.)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200574

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO ESPECIALISTAVía:ESTATUTARIA

Titulación:Documentación Sanitaria (T.E.D.S.)

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad.

Referencia: 200576

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:en Laboratorio (T.E.L.)

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 7, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:1 plaza reservada para el turno de personas con discapacidad. 1 plaza reservada para el turno de mujeres víctimas de violencia de género.

Referencia: 200577

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía:ESTATUTARIA

Titulación:en Radiodiagnóstico

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200578

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TECNICO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200562

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Plazas:Convocadas: 333, Libre: 333, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 200561

SERVICIO NAVARRO DE SALUD – OSASUNBIDEA

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Vía: ESTATUTARIA

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 10, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 21 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/12/2022

Observaciones al plazo:15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:2 plazas reservadas para el turno de personas con discapacidad. 1 plaza reser- vada para el turno de mujeres víctimas de violencia de género.

Referencia: 200572

Oposiciones en La Rioja

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD PROFESORES Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:595511 Diseño de Producto 595512 Diseño Gráfico 595515 Fotografía 595520 Mate- riales y Tecnología: Diseño 595522 Medios Informáticos 595523 Organización Industrial y Legis- lación

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022 Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200309

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía:INGRESO LIBRE

Titulación: 590001 Filosofía 590004 Lengua Castellana y Literatura 590005 Geografía e Historia 590006 Matemáticas 590007 Física y Química 590008 Biología y Geología 590010 Francés

590011 Inglés 590017 Educación Física 590018 Orientación Educativa 590019 Tecnología 590061 Economía 590101 Administración de Empresas 590102 Análisis y Química Industrial 590104 Construcciones Civiles y Edificación 590105 Formación y Orientación Laboral 590106 Hostelería y Turismo 590107 Informática 590108 Intervención Sociocomunitaria 590112 Orga- nización y Proyectos de Fabricación Mecánica 590113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 590115 Procesos de Producción Agraria 590116 Procesos en la Industria Alimentaria 590117 Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 590120 Procesos y Pro- ductos de Textil, Confección y Piel 590122 Procesos y Productos en Artes Gráficas 590123 Pro- cesos y Productos en Madera y Mueble 590124 Sistemas Electrónicos 590125 Sistemas Electro- técnicos y Automáticos 590206 Instalaciones Electrotécnicas 590216 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 590219 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 590220 Pro- cedimientos Sanitarios y Asistenciales 590221 Procesos Comerciales 590222 Procesos de Ges- tión Administrativa 590225 Servicios a la Comunidad 590227 Sistemas y Aplicaciones Informáti- cas 590231 Equipos Electrónicos

Plazas:Convocadas: 117, Libre: 117, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022 Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200315

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:594404 Clarinete 594406 Contrabajo 594410 Flauta Travesera 594412 Fundamentos de Composición 594414 Guitarra 594416 Historia de la Música 594418 Instrumentos de Púa 594419 Oboe 594421 Orquesta 594423 Piano 594424 Saxofón 594431 Viola 594433 Violín

594434 Violonchelo 594460 Lenguaje Musical

Plazas:Convocadas: 24, Libre: 24, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200311

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:592001 Alemán 592008 Francés

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022 Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200313

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:597031 Educación Infantil 597032 Lengua Extranjera: Inglés 597034 Educación Física 597035 Música 597036 Pedagogía Terapéutica 597037 Audición y Lenguaje 597038 Educación Primaria

Plazas:Convocadas: 92, Libre: 92, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200300

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑOVía:INGRESO LIBRE

Titulación:596617 Técnicas de Patronaje y Confección

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200307

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONALVía:INGRESO LIBRE

Titulación:598001 Cocina y Pastelería 598003 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 598005 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 598007 Peluquería

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022Observaciones al plazo: 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022 Referencia: 200306

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA OEQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO TECNICO DE ADMIISTRACION ESPECIAL Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:actividades culturales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LA RIOJABOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de noviembre de 2022. Findelplazodepresentacióndesolicitudes:19/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 200283

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: