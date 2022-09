Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE (05.09.2022)

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Esta información recoge las posibilidades que existen para trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de sus características.

Puedes completar esta noticia con la visita a nuestra sección de Empleo Público donde encontrarás los planes de las distintas administraciones para que prepares los exámenes con mayor antelación y te ofrecemos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas en el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MIAMI (EE.UU.)

ADMINISTRATIVO-CONTABLE Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/09/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábi- les contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 198710

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

AGREGADURÍA DE DEFENSA EN LONDRES (REINOUNIDO)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación

Referencia: 198725

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJERIA ESPAÑOLA DE TURISMO EN BERLIN(ALEMANIA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/09/2022

Observaciones al plazo: Un plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 198724

OPOSICIONES CONVOCADAS EN ANDALUCIA

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 26, Libre: 26, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198720

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 19 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198737

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL CAMPO

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de JAÉN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198735

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE EJIDO, EL

SUBALTERNOS

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 25 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do

Referencia: 198715

OPOSICIONES CONVOCADAS EN ARAGÓN

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de TERUEL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do».

Referencia: 198721

OPOSICIONES CONVOCADAS EN CANTABRIA

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 6 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198717

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofcial del Estado

Referencia: 198714

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

ADMINISTRATIVO Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 6 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198718

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER – PRESIDENCIA RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Grupo II, Banda I, Nivel 8.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 24 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes fnalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofcial de Cantabria

Referencia: 198708

BACHILLERATO, BACHILLERATOUNIFICADOPOLIVALENTEOFORMACIÓNPROFESIO- NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER – PRESIDENCIA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico de Infraestructuras Grupo II, Banda II, Nivel 8. Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 24 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes fnalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofcial de Cantabria

Referencia: 198709

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER – PRESIDENCIA

JEFEDEEQUIPODEMANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Grupo III Banda I Nivel 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 28 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes fnalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofcial de Cantabria

Referencia: 198707

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

AYUDANTESDEARCHIVOSBIBLIOTECASYMUSEOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 198722

OPOSICIONES EN EXTREMADURA

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:E OFICIAL ALBAÑIL

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 22 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198716

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAO EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

TRABAJADOR SOCIAL Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 20 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Referencia: 198711

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, finalizan- do el 12 de septiembre de 2022.

Observaciones: Proyecto: “Convenio entre el Ciemat y la Fundación Instituto de Investigación Sanitario de la Fundación Jiménez Díaz para la colaboración en la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas”

Referencia: 198731

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Nivel T1c TÉCNICO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

Plazas:Convocadas: 31, Libre: 31, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles conta- dos desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 198726

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/09/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Línea de investigación: actividades de I+D+i. Supervisor de la instalación ra- diactiva de referencia nacional metrológica para patrones neutrónicos

Referencia: 198719

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Titulado Superior de Investigación (Postdoctoral), nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, finalizan- do el 12 de septiembre de 2022.

Observaciones: Línea de investigación: Desarrollo de actividades de I+D en el área de la pro- tección radiológica de las personas y el medio ambiente Actividad: “I-1836 (Proyecto) Protec- ción radiológica en radón y NORM basada en evidencia científica y consideraciones sociales mejoradas (RadoNorm)”

Referencia: 198732

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Nivel A3c

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles conta- dos desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria

Referencia: 198727

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIODECIENCIAEINNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M3

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto/ Línea de investigación al que esta la plaza asignada: “Vaccine effec- tiveness, Burden and Impact Studies (VEBIS) of COVID-19 and influenza- LOT 4: ECDC Vaccine effectiveness and impact of COVID-19 vaccines through routinely collected exposure and out- come data using health registries (FWC n° ECDC/2021/018)”.

Referencia: 198742

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M3

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto/ Línea de investigación al que esta la plaza asignada: “DESARROLLO DE NUEVOS REACTIVOS DE REFERENCIA Y DISEÑO DE INMUNOENSAYOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE TOXINAS DE CLOSTRIDIALES

Referencia: 198734

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M1

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto/ Línea de investigación al que esta la plaza asignada: “DESARROLLO DE NUEVOS REACTIVOS DE REFERENCIA Y DISEÑO DE INMUNOENSAYOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE TOXINAS DE CLOSTRIDIALES”

Referencia: 198736

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M3

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto al que está la plaza asignada: “Mapping the Evidence for the WHO Classification of Tumours: a Living Evidence Gap Map by Tumour Type-WCT EVI MAP (GA 101057127

Referencia: 198733

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRODEINVESTIGACIONESENERGÉTICAS,MEDIOAMBIENTALESYTECNOLÓGICAS (CIEMAT)

INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Categoría: M2

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, finalizan- do el 12 de septiembre de 2022.

Observaciones: Línea de investigación: “Actividades de apoyo científico-técnico de proyectos de I+D+i” Actividad: “Diseño, implantación y control de las actividades preventivas en el ámbi- to del CIEMAT” http://www.ciemat.es

Referencia: 198728

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICOSUPERIOR) DEL MECES O EQUIVA- LENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo Profesional: M1 Familia Profesional: Sanidad Especialidad: Laboratorio Clíni- co y Biomédico o equivalentes.

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto/ Línea de Investigación al que esta la plaza asignada: “MICROSOFT

PREMONITION»

Referencia: 198739

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo Profesional: M1 Familia Profesional: Sanidad Especialidad: Documentación y Administración Sanitarias

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto al que esta la plaza asignada: «Apoyo a las actividades relacionadas con la I+D+i en Ciencias y Tecnologías de la Salud»

Referencia: 198738

OPOSICIONES EN EUSKADI

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO

ADMINISTRACIÓNESPECIAL,SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Peón/a Especialista

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 10, para la provincia de ARABA/ÁLAVA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta- do»

Observaciones:10 plazas con perfil lingüístico 1 de carácter preceptivo

Referencia: 198712

OPOSICIONES EN LA RIOJA

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO RIOJANO DE SALUD TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA Vía: ESTATUTARIA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LARIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja

Observaciones:Personal estatutario temporal

Referencia: 198723

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: