Empleo público y oposiciones convocadas por el BOE 03.10.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han convocado en el BOE durante los últimos días por si tu objetivo es trabajar en la administración pública.

Este repaso se corresponde con aquellos procesos de selección convocados en la administración general del Estado, las comunidades autónomos y algunos ayuntamientos en función de sus características.

Puedes completar la información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que te adelantamos los planes de cada institución para que puedas preparar los exámenes con mayor antelación y recogemos otras convocatorias difundidas por boletínes oficiales provinciales y autonómicos.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han convocado en el BOE:

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA INGENIEROS NAVALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 22, Discapacidad: 2, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199111

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 31, Libre: 31, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199112

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, AR-QUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Gestión Universitaria de la UNED Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo: En el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199169

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE COÍN

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do».

Referencia: 199164

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la pu-blicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199163

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199235

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199236

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: INSPECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199237

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente con-vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199224

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Peón de Construcción

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÓRDOBA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199167

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ARAGÓN

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, con-tado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Referencia: 199178

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (AST)

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Área de Recursos Humanos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: 7 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de Aragón?

Referencia: 199231

ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (AST)

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Área Seguridad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: 7 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”

Referencia: 199230

ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (AST)

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficina Técnica de Calidad

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: 7 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de Aragón?

Referencia: 199233

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA ILLES BALEARS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 27, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199109

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 48, Libre: 47, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BA-

LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199141

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 52, Libre: 52, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199146

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 47, Libre: 47, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199117

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, AR-QUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199142

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 46, Libre: 46, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199118

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199110

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199113

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 56, Libre: 55, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BA-

LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización. La plaza reserva de discapacidad co-rresponde a la Escala sanitaria, especialidad ATS

Referencia: 199147

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199114

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 13, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199143

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AYUDANTE FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199119

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AYUDANTE FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199148

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 69, Libre: 65, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199144

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 62, Libre: 56, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199115

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR FACULTATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización.

Referencia: 199149

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

FACULTATIVO SUBALTERNO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especialidad auxiliar de recepción y teléfono

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199120

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SUBALTERNO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 42, Libre: 36, Discapacidad: 6, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso excepcional de estabilización

Referencia: 199145

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SUBALTERNO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 23, Libre: 21, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199116

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, AR-QUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

TECNICO IGUALDAD

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB

Referencia: 199151

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Observaciones: «Proyecto REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibio-tic Resistance in high prevalence Settings) (965265)»

Referencia: 199104

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS PERSONAL TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: Proyecto «Evaluación de un nuevo autoanalizador para la medición de hemo-globina glicada, desarrollo de técnicas de análisis farmacogenético e interpretación de estudios moleculares metabólicos (SERSD/ANC)»

Referencia: 199168

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad mantenimiento

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199127

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

COCINERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199129

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199134

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

OFICIAL DE SEGUNDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199133

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 85, Libre: 83, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BA-

LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199128

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

PEON ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199123

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

PEON ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199135

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SOCORRISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199124

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199122

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

SOCORRISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199136

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

AYUDANTE DE COCINA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199132

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

OFICIAL PRIMERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199131

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199125

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

LIMPIADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 52, Libre: 51, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BA-

LEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199138

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

MOZO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199139

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

LIMPIADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199126

ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

PEÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a con-tar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199137

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

MAESTROS

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Educación Infantil

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB.

Referencia: 199171

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y estas bases en el Boletín Oficial de las Illes Balears

Referencia: 199152

AYUNTAMIENTO DE ALARÓ

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: En Educación Infantil

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y estas bases en el Boletín Oficial de las Illes Balears

Referencia: 199153

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CANARIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo: Se abre el plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do».

Referencia: 199166

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

MÚSICO INSTRUMENTISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: VIOLÍN SOLISTA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199156

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

MÚSICO INSTRUMENTISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: VIOLONCHELO SOLISTA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199157

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ARQUITECTOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199218

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, AR-QUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

TÉCNICO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: : Técnico/a Medio de Juventud

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199165

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

BOMBEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para la provincia de VALLADOLID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199219

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BOMBEROS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de BURGOS

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199162

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA CATALUÑA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO DE GESTIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Gestión documental GRUPO,BANDA Y NIVEL GII BII N6

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: EL plazo diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 199229

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO OPERACIONES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GRUPO,BANDA Y NIVEL GII BII N5

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: EL plazo diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 199175

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS (PORT CONTROL) GRUPO, BANDA Y NIVEL GII BII N5

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: Finaliza el plazo para la presentación de las solicitudes el día 24 de octubre de 2022.

Referencia: 199161

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO (AGUADAS) GRUPO,BANDA Y NIVEL GIII BII N1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: EL plazo diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 199170

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, AR-QUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TÉCNICA DE GESTIÓN

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles con-tados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 199183

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Monitorización avanzada de procesos industriales mediante inteli-gencia artificial, MAPI-IA. CPI-22-505», cofinanciado por la Unión Europea a través del Progra-ma Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia Valenciana de la Innovación –AVI.

Referencia: 199193

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de diato-meas bentónicas en las aguas continentales europeas. CPI-22- 482», a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/008), convocadas por Resolución de 14 de sep-tiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Referencia: 199222

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Nuevos análisis de las interacciones del quark top para desentrañar posibles anomalías en la universalidad leptónica. CPI-22-475»

Referencia: 199191

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Convenio de colaboración para el análisis estadístico de datos y modelización. CPI-22-414».

Referencia: 199187

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Proyecto de innovación y transferencia de síntesis química con microondas. CPI-22-493», a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/024), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselle-ria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 199220

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal investigador)

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Observaciones: Proyectos del Instituto de Nuevas Technologies de la imagen (INIT)

Referencia: 199181

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Ayuda en los Proyectos de consultoría de IDAL. CPI-22-50

Referencia: 199184

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Bici-LOCK. CPI-22-472», a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/017), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad

Referencia: 199221

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal investigador)

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de la Universitat Jau-me I

Referencia: 199180

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación Personal técnico de apoyo a la investigación

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Observaciones: Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM).

Referencia: 199179

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal vinculado a la investigación de este organismo (personal investigador)

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de la Universitat Jau-me I

Referencia: 199182

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-484», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Inno-vación

Referencia: 199189

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Magnons in magnetic 2D materials for a novel electronics (2DMAGNONICS). CPI-22-274». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (SEJIGENT/2021-034), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 199195

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Genera-litat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Estudio del papel de probióticos en el comportamiento social y depresivo en un modelo de ratón del síndrome de Prader-Willi. CPI-22-488», a cargo del Pro-grama de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de inves-tigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/027), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

Referencia: 199223

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA EXTREMADURA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE IN-CENDIOS,

BOMBEROS CONDUCTORES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Especial, subescala de Servicios Especiales

Plazas: Convocadas: 32, Libre: 32, para la provincia de BADAJOZ BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta-do»

Referencia: 199217

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA GALICIA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo II- Banda 2 -Nivel 8

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 20 de octubre

Referencia: 199140

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

POLICIA PORTUARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo II- Banda 2 -Nivel 8

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PONTEVEDRA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 18 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 20 de octubre

Observaciones: (INDEFINIDO NO FIJO POR SENTENCIA JUDICIAL)

Referencia: 199150

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

ASESOR JURÍDICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: (Nivel 14)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de la FNMT-RCM

Referencia: 199212

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Order Bentonite erosion – BENERO”http://www.ciemat.es

Referencia: 199232

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Pilas de combustible de hidrógeno con ensamblajes membrana-electrodo avanzados para su aplicación en aplicaciones de baja potencia y portátiles (ELHY-PORT)”

Referencia: 199107

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Conversión de bio-residuos a aceites microbianos vía plataforma de azúcares para la producción de biocombustibles y bioproductos (BIOMIO+CAR) “ Referencia: 199108

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas O.A, M.P. con el título: “desarro-llo de un sistema de dosimetría

Referencia: 199121

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: nivel D

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Actividad: “Análisis económico y apoyo a la gestión de la Investigación y desa-rrollo” Línea de investigación: “Apoyo técnico a la I+D+i” Departamento: Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento

Referencia: 199105

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 27, Libre: 27, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación

Referencia: 199174

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

EN DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN CDTI-E.P.E

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PROFESIONAL TÉCNICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 26 de septiembre al 9 de octubre (ambos inclusive).

Referencia: 199176

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

EN DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN CDTI-E.P.E

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo profesional Técnico

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2022

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 26 de septiembre al 9 de octubre (ambos inclusive).

Observaciones: ADSCRIPCIÓN: Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica, adscrita a la Dirección de Evaluación y Cooperación Tecnológica

Referencia: 199177

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: HASTA EL 7 DE OCTUBRE DE 2022 INCLUSIVE

Referencia: 199172

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo: PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: HASTA EL 7 DE OCTUBRE DE 2022 INCLUSIVE

Referencia: 199173

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado del Grupo Profesional M2 Especialidad: Física

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022 Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles Referencia: 199216

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TITULADO MEDIO GRUPO M2 Especialidad INVESTIGACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Línea de investigación: “Apoyo técnico a la I+D+i” Actividad: “Gestión científi-co-técnica de la actividad asociación para la investigación europea en protección radiológica y en la detección de radiaciones ionizantes: hacia un uso más seguro y una protección mejorada del medio ambiente y de la salud humana (PIANOFORTE)”

Referencia: 199234

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVA-LENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022 Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles Referencia: 199215

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado del Grupo Profesional M1 Familia Profesional: QUÍMICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Ensayos de acondicionamiento y tratamiento de grafito irradiado para su almacenamiento en celdas del C.A. El Cabril (GRACO

Referencia: 199106

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría: M1 Especialidad: Programación de la producción en fabricación mecáni-ca

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: Adenda al Convenio con la Organización Europea para la Investiga-ción Nuclear y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E, para el estudio de Futuros Colisionadores Circulares (FCC) Duración del contrato: Indefinido

Referencia: 199159

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría: M1 Familia Profesional: QUÍMICA Especialidad: LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022 Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles Referencia: 199213

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Categoría: M1 Especialidad: MANTENIMIENTO GENERAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles

Referencia: 199214

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO SUPERIOR GRUPO M1 DISEÑO EN FABRICACION MECANICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: “Adenda al Convenio con la Organización Europea para la Investiga-ción Nuclear y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E, para el estudio de Futuros Colisionadores Circulares (FCC)”

Referencia: 199158

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA TÉCNICA MEDIA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Técnica Media de Gestión de Servicios, especialidad Producción de Contenidos Digitales

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199155

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GUITARRISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ACOMPAÑANTE DE DANZA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199190

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199196

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

EDUCADOR SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199188

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: (IRPF)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199207

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199198

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PIANISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: ACOMPAÑANTE DE DANZA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199199

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TRABAJADOR SOCIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199209

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TITULADO DE GRADO MEDIO (ESTADÍSTICO) Y TECNICO DE GRADO MEDIO (ESTADÍSTICO)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199206

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: EN FORMACIÓN Y EMPLEO

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199208

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: (ADMINISTRACIÓN)

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199205

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: DE ARCHIVOS

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su pulicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199203

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: (IGUALDAD)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199200

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: BIBLIOTECARIO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199202

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199186

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ARQUITECTO TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199185

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199204

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199197

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TITULADO UNIVERSITARIO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199210

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199194

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199192

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 199201

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante Proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de Investigación “ENVENA” (REF. 0011-1411-2022-000049)

Referencia: 199211

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA PAÍS VASCO

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES.

POLICIA PORTUARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes termina el 17 de octubre.

Observaciones: (INDEFINIDO NO FIJO) POR CONCURSO DE MÉRITOS

Referencia: 199130

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: