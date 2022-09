Empleo público y oposiciones convocadas en el BOE 26.09.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones convocadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas convocatorias te permitirán trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de su población o de las características de la selección.

Además, puedes visitar nuestra sección de Empleo Público en la que avanzamos los planes de las administraciones para que prepares las pruebas con mayor antelación y recogemos otras convocatorias que se difunden en los diarios oficiales autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en el número de referencia:

Oposiciones en el exterior

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

EN LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MUMBAI(ICEX)

JEFE DE DEPARTAMENTO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 INCLUSIVE

Referencia: 198984

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO(ICEX)

JEFEDEDEPARTAMENTO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 INCLUSIVE

Referencia: 198983

Oposiciones en la Administración General del Estado

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 52, Libre: 49, Discapacidad: 3, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199062

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

TÉCNICOSUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico Superior Analista Informática

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198972

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

RESPONSABLE

Vía:PROMOCIÓN INTERNA

Titulación:RESPONSABLE CULTURA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199045

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

TÉCNICOSUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico Superior Veterinario/a

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198971

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA TECNICO ADMINISTRACION GENERAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 14, Discapacidad: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198974

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199005

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Escala Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199006

AYUNTAMIENTO DE EJIDO, EL

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:T.M.G./TRABAJO SOCIAL

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199055

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a Medio de Relaciones Laborales

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198973

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AUXILIAR

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Auxiliar de Inspección de Tributos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 8 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198975

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

TÉCNICA AUXILIAR DE INFORMÁTICA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:TÉCNICO AUXILIAR NUEVAS TECNOLOGÍAS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199046

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

BOMBEROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Servicios Especiales y clase Extinción de Incendios

Plazas:Convocadas: 45, Libre: 45, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198970

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE EJIDO, EL

AUXILIARADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199056

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico en Ciencia de Datos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones:Proyecto “Estudio observacional retrospectivo para el desarrollo de predictores

tempranos de cáncer de ovario”

Referencia: 198996

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT) TABERNAS (ALMERÍA)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: NEOSOLAR 1L041

Referencia: 199061

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MAESTROS

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198979

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

SERVICIO SOPORTE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:SERVICIO DE SOPORTE (Grupo III, Banda II, Nivel 1)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 14 de septiem- bre de 2022 y finalizará el día 13 de octubre de 2022

Referencia: 198982

Oposiciones en Aragón

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PSICÓLOGOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones:Siete turno libre ordinario, una turno libre de reserva para personas transexua- les y una turno libre de reserva para personas con discapacidad intelectual

Referencia: 198977

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TÉCNICASUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198978

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ECONOMISTA

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 5, Discapacidad: 2, para la provincia de ZARAGOZA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198976

Oposiciones en Asturias

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Radiodiagnóstico

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4,

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 199001

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Psiquiatría

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 199000

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Medicina Física y Rehabilitación

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198995

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Pediatría y sus Áreas Específicas

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198999

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Nefrología

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198997

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Traumatología y Cirugía Ortopédica

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de PRINCIPADODEASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 199003

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Anatomía Patológica

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198991

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Urología

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 199004

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Anestesiología y Reanimación

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198992

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Endocrinología

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198994

CONSEJERÍA DE SALUD

MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Vía: ESTATUTARIA

Plazas:Convocadas: 19, Libre: 19, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198990

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198993

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Reumatología

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADODEASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 199002

CONSEJERÍA DE SALUD FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:Neumología

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles con- tados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Prin- cipado de Asturias

Referencia: 198998

Oposiciones en las Islas Baleares

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUiTECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJO INSULAR DE IBIZA INSPECTORES DE BIENESTAR SOCIAL Vía: INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2022

Observaciones al plazo:7 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB)

Referencia: 199095

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 17 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Observaciones:«Proyecto REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalence Settings) (965265)»

Referencia: 199104

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Observaciones: Proyecto «Desarrollo de una técnica de análisis para la cuantificación de este- roides para el estudio de la hiperplasia suprarrenal congénita en sangre seca (SERSD/ANC)» Referencia: 199086

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA,CERTIFICADO DE ESCO- LARIDAD O ACREDITACIÓN DELOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI- DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJO INSULAR DE IBIZA

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/09/2022

Observaciones al plazo:7 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB)

Referencia: 199090

Oposiciones en Canarias

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

ARQUITECTOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198988

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

TÉCNICO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198987

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico Auxiliar Informática

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 198989

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA, DIRECTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Director/a de Régimen Interior, Supervisión y Control

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE Observaciones: Personal sujeto al RD 451/2012

Referencia: 199044

Oposiciones en Cantabria

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

FACULTATIVA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Medicina Familiar y Comunitaria

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199081

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

FACULTATIVA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:especialidad Medicina,

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199080

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

FACULTATIVA SUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Psicología

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199083

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

FACULTATIVASUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Medicina del Trabajo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199082

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

DIPLOMADOSYTÉCNICOSMEDIOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Maestro o Diplomado o Grado en Educación Social

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199087

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Trabajo Socia

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199089

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Terapia Ocupacional

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199088

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

TÉCNICODEFINANZAS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199091

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199084

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Especialidad Intérprete de Lengua de Signos,

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199085

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

GENERAL DE ADMINISTRATIVOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199092

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Práctico de Conservación, Control y Vigilancia de Obras y Proyectos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199096

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

TECNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Sociosanitario

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199098

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

MECÁNICO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Mecánico Inspector

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199097

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

GENERAL AUXILIAR Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199093

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199099

EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SUBALTERNO

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199094

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

EMPLEADO DE SERVICIOS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199102

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

OPERARIO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Operario de Mantenimiento

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199100

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

OPERARIO

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Operario de Cocina

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofcial de Cantabria».

Observaciones:estabilización de empleo temporal

Referencia: 199101

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Agrícolas

Plazas:Convocadas: 28, Libre: 25, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLAY LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles conta- dos a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cas- tilla y León

Referencia: 199060

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADOSUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Analista

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones:Carácter temporal, inferiores a 25 horas semanales,

Referencia: 199016

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Administración Electrónica

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones:Carácter temporal, inferiores a 25 horas semanales,

Referencia: 199015

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TÉCNICOESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Telefonía.

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 199012

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TÉCNICOESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Electricidad.

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones:Carácter temporal, inferiores a 25 horas semanales,

Referencia: 199013

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria.

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Observaciones:Carácter temporal, inferiores a 25 horas semanales,

Referencia: 199014

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OPERADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Operador de Informática

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 199011

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

OFICIAL DE OFICIOS

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Albañilería

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de VALLADOLID

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: EL plazode 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 199010

Oposiciones en Ceuta

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TRABAJADORSOCIAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 198985

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 15, Libre: 15, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 198986

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Concertino asociado, percusión, viola, violín I, violonchelo Grupo Profesional M2 Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNITATVALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octu- bre a las 14.00 h (hora local) y empezará a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta convocatoria, además, se hará pública en la página web de Les Arts

Referencia: 199066

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «What new physics lies beyond the standard model? (CIDE- GENT/2019/024). CPI-22-305». A cargo del Programa para el Apoyo de Personas Investigadoras con Talento (Plano Gente), Orden 4/2018, de 7 de marzo, convocadas por Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, (actual Con- selleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital), para el ejercicio 2019 Referencia: 199021

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Servicio de diseño, desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio web del Centro Nacional De Dosimetría. CPI-22-370»

Referencia: 199057

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOSUPERIORDEAPOYOALAINVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desigualdad económica y movilidad social en la Europa mediterrá- nea (siglos XIII-XVI). CPI-22-335». Programa Prometo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (actual Conselleria de Innova- ción, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital) (GVPROMETEO2019-072), ayudas convocadas por Resolución de 1 de agosto de 2018.

Referencia: 199034

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Estudio del perfil del cliente y sus gustos gastronómicos para los tu- ristas hospedados en hoteles en el municipio de Cullera. CPI-22-324

Referencia: 199029

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas administrados por el área de telemática para la movilidad de la subdirección general de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. CPI-22-334»

Referencia: 199035

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Valorización de residuos lácteos mediante el desarrollo de envase bioactivo. CPI-22-343», financiado por el FEADER y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen- tación Jornada de trabajo: 20 horas semanales

Referencia: 199039

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORDOCTORSENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-387», fi- nanciado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 199059

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «IA para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en envejecimiento. CPI-22-332», cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Unión Europea-NextGenerationEU y la Estrategia Nacional de IA – ENIA.

Referencia: 199037

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Ensayos de eficacia dietas funcionales en camarón en términos de resistencia a patologías causadas por Vibrio Parahaemolyticus /otras bacterias CPI-22-314 Jor- nada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 199018

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Convenio entre la Universitat de València-Estudi General y la autori- dad portuaria de València para la creación y el desarrollo de la cátedra Valenciaport de Economía portuaria. CPI-22-349»

Referencia: 199041

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «La necesaria actualización de los sistemas tributarios ante los retos del s. XXI (XXITAX), CPI-22-510». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021- 041), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 199073

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos del vino. CPI- 22-319».

Referencia: 199019

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN PERSONAL TECNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica (UJI 271). Perfil estadístico.

Referencia: 199033

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

TÉCNICODEAPOYO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:(personal técnico de apoyo)

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: PIMA (Polímeros y Materiales Avanzados).

Referencia: 199079

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-321». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència (GVPROMETEO2021-001) convocades per Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Conse- lleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Referencia: 199032

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Interacciones tritróficas planta-insecto-entomopatógeno. CPI-22- 356», CDEIGENT/2019/009, a cargo del Programa para el apoyo a personas investigadoras con talent (Plan GenT), ayudas convocadas por Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Conse- lleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (actual Conselleria de Innovación, Univer- sidades, Ciencia y Sociedad Digital).

Referencia: 199072

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «To deploy a machine learning modeling framework to forecast na- tional level yield using asap data (earth Observation and meteorological variables) and faostat data for 80 selected asap countries. CPI-22-388»

Referencia: 199076

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Proyecto nanoapply I+D de velos de nanofibras para aplicaciones médicas e higiénicas. Núm. de pedido: pc.22-2790 p CPI-22-389»

Referencia: 199077

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORENFORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Open questions on the fundamental interactions of matter at the LHC and intensity frontiers. CPI-22-309». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPRO- METEO2021-071), ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 199028

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Design and evaluation of technological support tools to empower stakeholders in digital education (EMPOWER). CPI-22-345». Oferta pública de un puesto de tra- bajo de técnico/a superior de apoyo a la investigación

Referencia: 199036

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Desarrollo de formulaciones adyuvantes para tratamientos agroquí- micos. CPI-22-392». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a.

Referencia: 199074

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: « Measuring the social dimension of culture (MESOC). CPI-22-403»

Referencia: 199069

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Towards explainable AI: application to trustworthy super-resolution ESA contract number 4000137833/22/I-NS. CPI-22-491»

Referencia: 199031

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollos IRTIC para la instalación multiexperiencial IFEMALAB FITUR2022 CPI-22-330».

Referencia: 199023

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX). CPI-22-347»

Referencia: 199040

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Design and evaluation of technological support tools to empower stakeholders in digital education (EMPOWER). CPI-22-339»

Referencia: 199025

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORDOCTORJUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Smartphone y química analítica verde. CPI-22-372». Programa Pro- meteo para grupos de investigación de Excelencia (GVPROMETEO2019-056), convocadas por Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y De- porte (actual Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital)

Referencia: 199020

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORDOCTORJUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Vesículas COPII, autofagia y respuestas a estrés en plantas. CPI-22- 355», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199071

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Efecto de los murciélagos pipistrellus SPP. en el control biológico de la polilla del racimo. CPI-22-382», cofinanciado por el FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana. Oferta pública de un puesto de trabajo de investiga- dor/a no doctor/a.

Referencia: 199075

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Resilient water innovation for smart economy-Rewaise. CPI-22- 398».

Referencia: 199067

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Montaje de una batería LFP-Grafito con ensamblaje tipo celda pris- mática. CPI-22-410». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a.

Referencia: 199078

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Jornada de trabajo: 20 horas semanales Proyecto: «EuroRotaNet: Determinació de la diversitat de soques de rotavirus co-circulants en temporades consecutives en Europa. CPI- 22-306»

Referencia: 199017

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORENFORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Óxidos avanzados para la plasmónica: aplicaciones en fotodetección en el infrarrojo medio.CPI-22-326». Programa Prometeo para grupos de investigación de Exce- lencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPROME- TEO2021-066), ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020.

Referencia: 199026

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Next generation city climate services using advanced weather mo- dels and emerging data sources (CITYCLIM). CPI-22-353»

Referencia: 199042

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Measuring the social dimension of culture (MESOC). CPI-22-402»

Referencia: 199068

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Contrato de servicios: Improvement of insect BBMV preparations. CPI-22-348».

Referencia: 199070

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Colaboracion en la investigacion de las plataformas digitales – Anua- lidad 2022. CPI-22-381». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a doctor/a jú- nior

Referencia: 199030

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollos IRTIC para la instalación multiexperiencial IFEMALAB FITUR2022 CPI-22-329».

Referencia: 199024

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Global assessment of plant photosynthesis optimization for climate change versus enhanced plant productivity (PHOTOFLUX). CPI-22-363»

Referencia: 199043

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Parasitología marina. CPI-22-333». (AICO/2021/279)». Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020.

Referencia: 199038

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Risk stratification for cardiac arrhythmia based on fibrosis and scar- specific simulations (SCARISK). CPI-22-496» (AICO/2021/318). Subvenciones a grupos de inves- tigación consolidados de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020 Jornada de trabajo: 20 horas semana- les.

Referencia: 199058

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «3D printed functional elements for the flexible electronic devices (MYP PRINTFLEX). CPI-22-350».

Referencia: 199027

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

POLICIA PORTUARIO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Policía Portuario (Grupo III – Banda II – Nivel 2)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022 Observacionesalplazo:Plazo será de diez (10) días hábiles Referencia: 199049

Oposiciones en Extremadura

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Fontanero

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar la solicitud será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199052

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:OFICIAL HERRERO

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar la solicitud será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199053

Oposiciones en Galicia

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN (GAIN)

TITULADOSUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado/a superior gestor de proyecto

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 20 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente al de su publicación oficial

Observaciones:proyecto HIBA

Referencia: 199064

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

TÉCNICA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a Superior de Administración Especial Economista Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRIDBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199054

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de este proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Observaciones:Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal

Referencia: 199065

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.(ICEX) TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:NIVEL 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX Referencia: 199048

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Actividad: “Análisis económico y apoyo a la gestión de la Investigación y desa- rrollo” Línea de investigación: “Apoyo técnico a la I+D+i” Departamento: Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento

Referencia: 199105

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: “Conversión de bio-residuos a aceites microbianos vía plataforma de

azúcares para la producción de biocombustibles y bioproductos (BIOMIO+CAR) “

Referencia: 199108

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: “Pilas de combustible de hidrógeno con ensamblajes membrana-elec- trodo avanzados para su aplicación en aplicaciones de baja potencia y portátiles (ELHYPORT)” Referencia: 199107

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

TITULADOSUPERIORDEINVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 16 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Referencia: 199050

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE- MAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel D

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/09/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Actividad: Gestión de convenios Línea de investigación: Apoyo técnico a la I+D+ i

Referencia: 198981

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.(ICEX)

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:NIVEL 5

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 15 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/09/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, conta- dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX Referencia: 199047

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS CENTRALES DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (MADRID)

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes es del 19 de septiembre de 2022 hasta el 7 de octubre de 2022, ambos incluidos

Referencia: 199063

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:GRUPO PROFESIONAL M3 Especialidad Investigación

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2022, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones: Proyecto al que está la plaza asignada: “Mapping the Evidence for the WHO Classification of Tumours: a Living Evidence Gap Map by Tumour Type-WCT EVI MAP (GA 101057127)”

Referencia: 199051

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL2(GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

TITULADO MEDIO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Categoría: M2 Especialidad: INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/09/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Referencia: 198980

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1(TÉCNICOSUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIE- MAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado del Grupo Profesional M1 Familia Profesional: QUÍMICA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: “Ensayos de acondicionamiento y tratamiento de grafito irradiado

para su almacenamiento en celdas del C.A. El Cabril (GRACO

Referencia: 199106

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

FACULTATIVOSUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:opción Psiquiatría

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199008

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

FACULTATIVOSUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:opción Laboratorio

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199007

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

FACULTATIVOSUPERIOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 14 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 199009

Oposiciones en Navarra

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 19 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Proyecto de investigación “101056369 ARIES4 ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL- INNO”

Referencia: 199103

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: