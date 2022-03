Programa de prácticas en Huawei para quince jóvenes

La empresa tecnológica multinacional china Huawei lanza un programa de prácticas dirigido a quince jóvenes.

Seeds for the Future, es el programa de becas de formación para fomentar el talento de los jóvenes españoles.

Es un proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y están dirigidas a estudiantes universitarios de diversas titulaciones, en su mayoría perfiles técnicos, de todo el territorio español.

El programa de prácticas en Huawei para jóvenes comienza el próximo 28 de marzo por lo que el plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 16 de marzo.

El objetivo es impartir durante doce meses a 15 estudiantes universitarios de diferentes perfiles contenidos relacionados con su titulación de Grado y diferentes áreas.

En diversas áreas de conocimientos desde informática, ingeniería, telecomunicaciones, finanzas y legal, entre otras, que se impartirán en las instalaciones de Huawei.

Asimismo, el propósito es que se desarrolle de una formación integral con visión 360º, más completa y real.

E incluso, las quince personas seleccionadas podrán acceder a al menos una de las certificaciones de Huawei relacionadas con conocimientos específicos.

Esto supondrá una oportunidad para completar la formación y nivel de especialización con el fin de mejorar su empleabilidad.

Iniciativas formativas en Huawei

El programa de becas Seeds for the Future incluye varias iniciativas (¡Hi there, challenge!, Update Yourself, Beforework o Music for Potential), entre otras.

Asimismo, están orientadas a motivar a los jóvenes y potenciar sus habilidades sociales, la comunicación interpersonal, el trabajo colaborativo y las competencias transversales.

El programa comenzará el 28 de marzo en el que los estudiantes seleccionados podrán conocer a sus tutores empresariales y disfrutarán de un coaching day antes de empezar la formación.

Descubre a través de este enlace más detalles sobre la convocatoria de práctica en Huawei para jóvenes.

Si quieres más información sobre noticias sobre trabajo, ofertas de empleo, oposiciones, cursos de formación y autónomos en Madrid pincha este enlace.