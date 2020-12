Durante las últimas dos semanas nos han escrito muchos lectores de Portalparados para conocer por qué no me ha pagado el SEPE la prestación del ERTE en diciembre.

Se trata, en muchos casos, de personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo desde que comenzó la crisis del coronavirus y que durante los últimos meses han cobrado de forma regular.

Sin embargo, tras no ver el abono en su cuenta correspondiente al mes de noviembre, se preguntan: ¿Por qué no me ha pagado el SEPE la prestación del ERTE en diciembre?

Para responder a esta pregunta acudimos al programa Madrid Trabaja de Onda Madrid, donde todas las semanas cuentan con asesores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que contestan las dudas de los oyentes.

Este lunes, entre las preguntas habituales, se encontraban la de un oyente que no había cobrado en diciembre.

¿Por qué no me ha pagado el SEPE la prestación del ERTE en diciembre?

Ante esta situación, se dan hasta tres posibles escenarios:

Si te encuentras en un ERTE a jornada parcial y en noviembre cobraste la prestación al completo -como si fuera al 100% de la jornada-:

No cobrar en diciembre supone la compensación con el mes anterior.

Si te encuentras en un ERTE de reducción de jornada:

Aquí la empresa tiene que notificar a mes vencido los periodos de actividad al SEPE de cada uno de los trabajadores incluidos en el ERTE.

Tras la regulación de los nuevos ERTEs en octubre y para evitar cobros indebidos, el SEPE ha decidido que a partir de la prestación de noviembre se cobrará en lugar de a mes vencido, con un mes de retraso.

De esta forma, el mecanismo es el siguiente: la empresa comunica los periodos de actividad de noviembre en el mes de diciembre, el SEPE ajusta las nóminas y realiza el ingreso de enero.

A partir de ahora, por lo tanto, estos afectados por ERTE cobrarán la nómina de noviembre en enero, la de diciembre en febrero y así sucesivamente hasta que abandonen en Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Si te encuentras en un ERTE a jornada completa:

En esta situación no existe motivo aparente por el que no se ha realizado el abono de la prestación en diciembre. Es posible que, cometiendo un error, la empresa te haya incluido en un periodo de actividad sin tener que hacerlo.

Si tienes alguna duda sobre este u otro escenario, pincha aquí para escuchar al completo la respuesta a esta cuestión en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid.

Y si quieres conocer más noticias relacionadas prestaciones o subsidios del SEPE pincha aquí.