Empleo Público y oposiciones difundidas por el BOE 30.01.2023

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante las últimas semanas.

Te interesa esta información semanal si tu propósito es trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de las características del municipio o de la convocatoria.

Puedes completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que te avanzamos los planes de cada administración para que prepares los exámenes con mayor antelación y te informamos de otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Puedes ver las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a continuación y debes pinchar en cada número de referencia para acceder a cada una de ellas:

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE JUSTICIA ABOGADOS FISCALES

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Carrera Fiscal

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203154

CORTES GENERALES

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203126

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA

Vía: MILITAR

Titulación: Ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería

Plazas: Convocadas: 3410, Libre: 3410, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: la solicitud se podrá realizar durante el periodo de tiempo establecido en el calendario del apéndice 1 para cada ciclo de selección.

Observaciones: De las tres mil cuatrocientas diez (3.410) plazas ofertadas, correspondientes al ciclo de selección número 1, las personas extranjeras podrán optar en concurrencia con los españoles a sesenta y siete (67). La distribución es la siguiente: Ejército de tierra: 2.230 plazas ciclo 1(del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles a 67); Armada: 580 plazas ciclo 1; Ejército del Aire y del Espacio: 600 plazas ciclo 1. Las plazas correspondientes al ciclo de selección número 2 se expondrán públicamente, en las Subdelegaciones de Defensa y en la página web del Ministerio de Defensa https://reclutamiento.defensa.gob.es Referencia: 203135

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: actividades científico-técnicas para personal investigador y técnicos con cargo a proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación.

Plazas: Convocadas: 57, Libre: 57, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: Diez días a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203128

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones: Proyecto “Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance” Referencia: 203137

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: de Proyecto de Investigación.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Referencia: 203156

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: Antes de las 23:59 horas del día 26 de enero de 2023

Observaciones: Unidad de Gestión de Profesionales

Referencia: 203155

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

SECTOR LABORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 18 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/02/2023

Observaciones al plazo: diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer día y finalizando a las 24,00 horas del último día Referencia: 203127

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

PARLAMENT DE CATALUNYA

SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA

AUDITORES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 19 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/02/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contadores desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el DOGC Referencia: 203136

OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE CEUTA

PERSONAL FUNCIONARIO

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MÉDICO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 18 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203129

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONDUCTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203133

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA DE CEUTA

PROFESOR DE MÚSICA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: PROFESOR DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA MÚSICA Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CIUDAD DE CEUTA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 16 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 203143

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de nuevos formulados. Por unos nuevos limpiadores sostenibles. Estudio de mercado. CPI-22-768 Referencia: 203150

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Mecanismo de daño en el ADN por excitación química. CPI-22-771» financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI-, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– Referencia: 203151

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 24 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Neuropsicología y Neuroimagen Funcional Referencia: 203158

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-718». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/036), convocadas por Resolución de

14 de septiembre de 2021

Referencia: 203139

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2024

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Proyectos del

Instituto de Materiales Avanzados (INAM)

Referencia: 203153

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partijavascript:showCalendarControl(»fechaplazoinicio»);r del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Optimizando los bioinsecticidas basados en Bacillus thuringiensis para el control de especies europeas de spodoptera y combatir la amenaza de Spodoptera frugiperda en España. CPI-22-767», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI-, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– Referencia: 203152

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Baterías de ion-sodio de alto rendimiento basadas en nanomateriales de bismuto. CPI-22-755». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203149

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Referencia: 203138

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de la Universitat Jaume I.

Referencia: 203141

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «The great deglaciation: climate change and social dynamics in the late Palaeolithic and Mesolithic period in the Iberian Mediterranean region. CPI-22-719». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/036), convocadas por Resolución de

14 de septiembre de 2021

Referencia: 203140

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Escalado y estudios preclínicos de nuevos compuestos poliamínicos con actividad leishmanicida. CPI-22-758» Referencia: 203148

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Plant immunity and biochemistry group Referencia: 203142

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: en la Dirección de Proyectos de Invest in Spain (Departamento de Captación, asesoramiento y apoyo al inversor) Técnico (nivel retributivo 7) en los Servicios Centrales de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, en Madrid

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 17 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Observaciones al plazo: de DIEZ días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX Referencia: 203161

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (CDTI-E.P.E.)

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TECNICO TEMPORAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CON CARGO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA Técnico N-2 Complemento de Gestión: N-2 Complemento de Especial Cualificación: N-2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: Plazo de presentación de candidaturas: del 24 de enero al 7 de febrero de 2023 (ambos inclusive).

Observaciones: OFICINA DE COORDINACIÓN DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ASOCIADAS A FONDOS EUROPEOS

Referencia: 203162

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: en la Dirección Adjunta de Contratación (Departamento de Tramitación) Técnico (nivel retributivo 7) en los Servicios Centrales de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, en Madrid

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: DIEZ días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de

la convocatoria en el portal de ICEX (www.icex.es, apartado “Empleo público”)

Observaciones: Dirección Adjunta de Contratación Referencia: 203160

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA).

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA. Referencia: 203145

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA).

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA. Referencia: 203146

MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS” (INTA).

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: M3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 19 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria y se dirigirán al Director General del INTA. Referencia: 203144

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

PERSONAL TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria

Observaciones: Técnico nivel 3 en la Dirección Adjunta de Asesoría Jurídica (Departamento de Asesoria Jurídica Consultiva). Ref.: ATR0402 Referencia: 203159

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 20 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia Observaciones: Estudio de los compromisos y responsabilidades que el profesorado y futuro profesorado de secundaria manifiestan ante problemáticas socioambientales y su implementación en el aula

Referencia: 203147

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR/LICENCIADO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Realización de actividades científico-técnicas vinculadas a una línea de investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Observaciones: línea de investigación “Dinámica de sistemas cuánticos y tecnologías cuánticas” Referencia: 203157

