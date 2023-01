Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 16.01.2023

Empezamos la semana con la convocatoria de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado durante los últimos días.

Se trata de que sigas las oportunidades que salen estos primeros días del año para trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características de su municipio o del proceso de selección.

Puedes completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que encontrarás otras noticias sobre los planes de las distintas administraciones para que prepares los exámenes con mayor antelación. Y publicamos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que te ofrecemos esta semana a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

RESPONSABLE DE PROYECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para INTERNACIONAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso selectivo de estabilización. OFICINAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN EN

NICARAGUA Y EN REPÚBLICA DOMINICANA Referencia: 202930

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL GUÍA INTÉRPRETE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202978

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

CORTES GENERALES

TECNICO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información discapacidad Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203008

CORTES GENERALES

TECNICO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información discapacidad Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203009

CORTES GENERALES

TECNICO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203007

SIN TITULACIÓN PREVISTA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

CORTES GENERALES

AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo Profesional E0

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: Se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 203006

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a nivel 11, Servicios Jurídicos, en el Área de Servicios Jurídicos, adscrita a la Secretaría General

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203005

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a nivel 11 Gestión Sistemas, en la Unidad de Sistemas de Información, adscrita a la Secretaría General.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 203032

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: personal investigador y técnicos con cargo a Proyectos/Ayudas de Investigación vinculados a líneas de investigación

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 24, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria. Referencia: 203047

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

INVESTIGADOR POSDOCTORAL

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones: proyecto ‘Coordinating Research and Evidence for Medical Devices’ — ‘CORE MD’

Referencia: 203044

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Unidad de Gestión de Espacios

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 202962

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Unidad de Infraestructuras

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Referencia: 202963

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Gestión Económica de proyectos Europeos de I+D+i

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023 Referencia: 203046

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a nivel 11 Sistemas Seguridad, en la Unidad de Sistemas de Información, adscrita a la Secretaría General

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Referencia: 203004

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ

JEFE DE DIVISION DE PROYECTOS Y OBRAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Referencia: 202999

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023 Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Plataforma ISCIII de Biobanco y Biomodelos

Referencia: 203042

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: DE INVESTIGACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: ver en la convocatoria. Referencia: 203043

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Línea eclipse, línea de estudio del ICTUS en Andalucía

Referencia: 203040

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

TECNICO DE INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Uso de un dispositivo rápido de Pointof-Care para el traslado directo de pacientes con ictus desde la ambulancia al centro de trombectomía (LVOCheck™ cost-utility in ANDALUSIA)

Referencia: 203041

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Terapia celular y trasplante hematopoyético

Referencia: 203039

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic: ORCHESTRA Referencia: 203036

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: Búsqueda De Poblaciones Celulares

Sanguíneas Desreguladas Tras Un Ictus Pediátrico A Través Del Análisis Transcripcional de Célula Única, Single-Cell Rna-Se

Referencia: 203037

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: “Seguimiento a largo plazo de pacientes incluidos en un programa de Rehabilitación cardiaca ” “Parámetros ergoespirométricos predictores de eventos cardiovasculares, en pacientes de Alto Riesgo, tras realizar el Programa de Rehabilitación Cardiaca”

Referencia: 203038

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en BOJA de la convocatoria.

Observaciones: proyectos de investigación denominados: “Estudios de nuevos marcadores neurofisiológicos en la enfermedad de Parkinson prodrómica”. “Caracterización molecular y neurofisiológica de fenotipos intermedios asociados al trastorno del control de impulsos en la enfermedad de Parkinson (TCI)” Referencia: 203034

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de la Oficina de Secretaría General Grupo II, Banda II, Nivel 7.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: 3 de enero de 2023 y finalizará el día 31 de enero de 2023 Referencia: 203002

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

TÉCNICO DE SISTEMAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de HUELVA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: 3 de enero de 2023 y finalizará el día 31 de enero de 2023 Referencia: 203003

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TÉCNICO/A DE INFRAESTRUCTURAS (DELINEANTE)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. La fecha de finalización del plazo de admisión es el 26 de enero de 2023 Referencia: 202998

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. La fecha de finalización del plazo de admisión es el 25 de enero de 2023 Referencia: 202997

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Referencia: 203056

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

SERVICIO SOPORTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. La fecha de finalización del plazo de admisión es el 26 de enero de 2023 Referencia: 203000

OPOSICIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD

TÉCNICO TITULADO SUPERIOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Técnico Titulado Superior en el Laboratorio de Oncología Molecular,

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera de 20 días habiles Referencia: 203035

OPOSICIONES EN CANARIAS

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GRUPO III BANDA II NIVEL I

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CANARIAS CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Referencia: 202969

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Explotación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 23 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/02/2023

Observaciones al plazo: DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 203011

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE INFRAESTRUCTURAS (TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA) GRUPO II BANDA II NIVEL V

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Referencia: 202970

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE MANTENIMIENTO (FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO) GRUPO II BANDA II NIVEL III

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Referencia: 202971

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GRUPO III, BANDA II, NIVEL III

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de LAS PALMAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: Diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria Referencia: 202968

OPOSICIONES EN CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Superior Especialidad Jurídica

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo:. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Referencia: 203045

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

TÉCNICA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Referencia: 203016

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 19 de enero de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 202937

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 202938

OPOSICIONES EN LA CIUDAD DE MELILLA

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III-Banda II-Nivel 7

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MELILLA

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 202972

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

METEOROLOGO/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 203048

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PERIODISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Periodista ENG

Plazas: Convocadas: 43, Libre: 42, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de COMUNI-

TAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: 1 diversidad funcional

Referencia: 203052

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PERIODISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Periodista

Plazas: Convocadas: 100, Libre: 93, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: Turnos general, diversidad funcional y diversidad funcional intelectual Referencia: 203051

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operador/a Cámara. Montador/a

Plazas: Convocadas: 43, Libre: 41, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Observaciones: 1 se reserva para personas con diversidad funcional física, sensorial o psíquica y 1 a personas con diversidad funcional intelectual. Referencia: 203050

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ILUMINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 203049

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «The implication of tenofovir alafenamide in weight gain and metabolic changes: appraisal of changes to genes and biological processes and the implication of the

purinergic system (supported interventional clinical trial). CPI-22-729 Referencia: 203057

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: ChEMTECh (Ingeniería Química y Tecnología de Materiales) y GAME (Grupo de Energía y Materiales Avanzados).

Referencia: 203029

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Materias primas vegetales mediterráneas para el desarrollo innovador de bebidas fermentadas: potencial probiótico y antioxidante y revalorización de subproductos. BEFERMED. CPI-22-735». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203028

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Moving toward innovative ways to cultivate compassion (IMAGINE). CPI-22-721». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (CISEJI/2022/46), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 203019

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Moving toward innovative ways to cultivate compassion (IMAGINE). CPI-22-720». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (CISEJI/2022/46), ayudas convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 203018

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Fotoquímica coherente: modelando la propagación de paquetes de ondas electrónicos en moléculas. CPI-22-739». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI -, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER – «Una manera de hacer Europa». Referencia: 203021

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Monitoring cetacean biodiversity using environmental DNA (CETABIOENA). CPI-22-707». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (CISEJI/2022/5), ayudas convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

Referencia: 203017

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ingeniería de Residuos y Sostenibilidad

Referencia: 203030

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Radio galaxies: actors in cosmological evolution. RACE. CPI-22-722». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203025

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de estrategias ecorespetuosas innovadoras basadas en MIPEPS y sensores proximales para optimizar el uso de agua y nitrógeno en el cultivo de tomate. TOMSMART. CPI-22-716». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203024

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo y optimización de procesos innovadores y sostenibles de extracción de aceite y proteínas a partir de microalgas, insectos, residuos y subproductos agroalimentarios: evaluación de propiedades biológicas. EXTRAOLIOPRO. CPI-22-730». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203026

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: CECOM – Grupo de Cálculo de Estructuras y Mecánica Computacional Referencia: 203031

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Waste to wealth: biorrefinería urbana ad-hoc para la obtención de bioproductos de valor añadido a partir de residuos. CPI-22-740». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI -, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER – «Una manera de hacer Europa». Referencia: 203022

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Waste to wealth: biorrefinería urbana ad-hoc para la obtención de bioproductos de valor añadido a partir de residuos. Proyecto: «Waste to wealth: biorrefinería urbana ad-hoc para la obtención de bioproductos de valor añadido a partir de residuos. CPI-22741». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI -, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER – «Una manera de hacer Europa»». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI -, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER – «Una manera de hacer Europa»

Referencia: 203020

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Polímeros y Materiales Avanzados (Materiales, Ingeniería Química, Química, Ingeniería Industrial). Referencia: 203068

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV Referencia: 203067

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Aplicación del agua electrolizada para combatir enfermedades causadas por hongos y oomicetos en cultivos protegidos, aquafong. CPI-22-761», cofinanciado por el FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana. Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a. Referencia: 203065

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Física solar espacial y tiempo espacial. CPI-22-748». Cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203064

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Ensayo piloto de una nanoformulación insecticida mejorada basada en azadiractina #aceite de neem, esencia-n. CPI-22-774». cofinanciado por el FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana. Referencia: 203066

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Física solar espacial y tiempo espacial. CPI-22-746». Cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203062

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Física solar espacial y tiempo espacial. CPI-22-747». Cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203063

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Telescopios de neutrinos para física fundamental y astronomía multimensajero en el IFIC. CPI-22-745». Cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 20212027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203061

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: co-adapting and implementing the health navigator model (cancerless). CPI-22759»

Referencia: 203059

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Extracción eco-innovadora de nutrientes y bioactivos de coproductos agroalimentarios para el diseño de alimentos más saludables. Estudio de las actividades biológicas. CPI-22-736». Cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021- 2027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 203060

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Valorization of the repurposing of two drug candidates for spinal muscular atrophy, trat-ame (EXP.CI21-00135). CPI-22-732». Oferta pública de un puesto de trabajo de técnico/a superior/a de apoyo a la investigación. Referencia: 203058

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Metrology for Aerosol Optical Properties (Mapp). CPI-22-731» Referencia: 203054

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Acuerdo de colaboración entre la Fundación Gesmed, el Ilustre Colegio Oficial de licenciados y graduados en Cafyd y la Universitat de Valencia Estudi General para el desarrollo de programas de prescripción del ejercicio físico y el fomento del envejecimiento activo en los adultos mayores de la provincia de Valencia. CPI-22-738». Referencia: 203055

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Oficina de Secretaría General Adscritas al Área de Secretaría General Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 5

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202992

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Operación del experimento atlas durante el RUN 3 del LHC y explotación de sus datos para el estudio del bosón de Higgs y el quark top. ATLAS-RUN3-HIGGS-TOP. CPI-22-733». Cofinanciado por la GVA y por la “Unión Europea – Next Generation EU” – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203027

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de técnicas moleculares para la identificación de diatomeas bentónicas en las aguas continentales europeas. CPI-22-764». a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/8), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Referencia: 203023

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Infraestructuras (Topografía Oficina Técnica) Adscritas al Área de Gestión del Territorio Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 7

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202976

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Mantenimiento de Instalaciones Especiales Adscritas al Área de Explotación Nivel

Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202977

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Infraestructuras (Obra Civil) Adscritas al Área de Gestión del Territorio Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202996

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operador del Centro de Control de Emergencias y Mercancías Peligrosas Adscritas al

Área de Explotación Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencia: 202988

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Facturación Adscritas al Área de Económico Financiero Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 6

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencia: 202979

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Oficina de Secretaría General Adscritas al Área de Secretaría General Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 5

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencia: 202985

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Sistemas de Ayuda a la Navegación (Grupo II – Banda I – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 202939

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

RESPONSABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Dominio Público (Grupo II – Banda I – Nivel 8)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles, de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria Referencia: 202940

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Operador del Centro de Control de Emergencias y Mercancías Peligrosas Adscritas al

Área de Explotación Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 3

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas Referencia: 202984

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA ALICANTE

TÉCNICO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Medio Ambiente GRUPO III BANDA II NIVEL 6

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: Plazo será de veinte días (20) hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria, según se establece en las directrices del apartado siguiente. Referencia: 203012

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Mantenimiento (Servicio Eléctrico) Adscritas al Área de Red Eléctrica e Instalaciones Portuarias Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202994

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Infraestructuras Adscritas al Área de Gestión del Territorio Nivel Retributivo

Grupo: II Banda: II Nivel: 5

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencia: 202986

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de Sistemas de la Información y Comunicaciones Adscritas al Área de Transformación

Digital Nivel Retributivo Grupo: II Banda: II Nivel: 5

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 14 de febrero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202989

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA ALICANTE

OFICIAL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Oficial de Obras Mantenimiento Grupo III Banda II Nivel3

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023, transcurrido el plazo de 1mes de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Observaciones: ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, Referencia: 203014

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adscritas al Área de Explotación Nivel Retributivo Grupo: III Banda: II Nivel: 1

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202990

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adscritas al Área de Explotación Nivel Retributivo Grupo: III Banda: II Nivel: 1

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202975

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Redes de Fluidos Adscritas al Área de Red Eléctrica e Instalaciones Portuarias Nivel Retributivo Grupo: III Banda: II Nivel: 1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencia: 202983

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Taller Mecánico Adscritas al Área de Red Eléctrica e Instalaciones Portuarias Nivel Retributivo Grupo: III Banda: II Nivel: 1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas.

Referencia: 202991

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

OFICIAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad Eléctrica Adscritas al Área de Red Eléctrica e Instalaciones Portuarias

Nivel Retributivo Grupo: III Banda: II Nivel: 1

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 20 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas Referencia: 202982

PROCESOS DE ÁMBITO DE LA CA EXTREMADURA

PERSONAL LABORAL

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL TAQUILLERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁCERES BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización Referencia: 202980

OPOSICIONES EN GALICIA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: En higiene bucodental

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202932

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: En imagen para el diagnóstico

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 11, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202933

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

INGENIERO TÉCNICO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 4, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202935

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

AUXILIAR DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 186, Libre: 164, Discapacidad: 22, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202934

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 306, Libre: 161, Prom. Interna: 110, Discapacidad: 35, para la comunidad autónoma de GALICIA

DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/02/2023

Observaciones al plazo: desde el día 9 de enero de 2023 hasta el 9 de febrero de 2023 Referencia: 202936

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202973

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

PUERTOS DEL ESTADO

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE RRHH Y ORGANIZACIÓN

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/02/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Referencia: 203015

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 202974

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

OFICIAL PRIMERA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 1ª MONTADOR-FONTANERO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: desde el día 10 al 30 de enero de 2023 Referencia: 203053

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PATRIMONIO NACIONAL AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Proceso de estabilización

Referencia: 202981

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Número de referencia de las plazas: MPY 305/22-M3-INDEFINIDO. MPY 307/22M3-INDEFINIDO. IERPY 311/22-M3-INDEFINIDO. SGIPY 312/22-M3-INDEFINIDO. EPY 313/22M3-INDEFINIDO.

Referencia: 202993

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA (CEM)

M2

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo Profesional: M2 Especialidad: Investigación

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para la provincia de MADRID

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Observaciones: PROYECTOS 4 ESFIGMOMANÓMETROS ELECTROCARDIÓGRAFOS ECOGRAFOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 8 MAGLAB QUANTAMP QUANTUMLAB e-CARGA 3 QUANTUMPASCAL KIBBLE PAREOLICO 2 QTEMP FICAL 1 HIDROGENO Referencia: 203013

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/01/2023

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Número de referencia de las plazas: MPY 306/22–M1-INDEFINIDO. MPY 308/22–M1-INDEFINIDO. MPY 309/22–M1-INDEFINIDO. UFIECPY 310/22–M1-INDEFINIDO. Referencia: 202995

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSPECTORES DE EDUCACIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 10 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes y documentación será desde las 0:00 del 10 de enero de 2023 hasta las 13:00 horas del 31 de enero de 2023

Referencia: 203033

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ingeniería Técnica Industrial

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Referencia: 202953

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Referencia: 202954

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigador/a Licenciado/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones: Proyecto de investigación: Descubrimiento de nuevos fármacos, mediante síntesis química, para el tratamiento de cánceres resistentes Referencia: 202960

UNIVERSIDAD DE MURCIA INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Investigador/a Licenciado/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Observaciones: Proyecto de investigación: Descubrimiento de nuevos fármacos, mediante síntesis química, para el tratamiento de cánceres resistentes Referencia: 202961

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

LAVANDERA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 202957

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PINCHE

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 16, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 202958

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

AYUDANTE DE SERVICIOS

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” Referencia: 202955

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PLANCHADOR

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 202959

CONSEJERÍA DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

CELADOR

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Celador/a-Subalterno/a

Plazas: Convocadas: 229, Libre: 218, Discapacidad: 11, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de diciembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 202956

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

TÉCNICOS AUXILIARES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/01/2023

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra. Referencia: 202967

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Colaborador de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «TED2021-132368B-C21»

Referencia: 202966

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 27 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «0011-1365-2022-000241 BREALTH»

Referencia: 202965

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 5 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Observaciones: Proyecto de investigación «PLEC2021-007997» Referencia: 202964

OPOSICIONES EN EL PAÍS VASCO

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

ARQUITECTO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: DE SISTEMAS OCUPACION: RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACION

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 30 de enero de 2023. Referencia: 203001

OPOSICIONES EN LA RIOJA

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Otorrinolaringología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202947

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Oftalmología

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202946

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Urgencias

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202951

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Urología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202952

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Rehabilitación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202949

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Neumología

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202945

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Traumatología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202950

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Radiodiagnóstico

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202948

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Cardiología

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja Referencia: 202943

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA

MÉDICO

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Medicina interna

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 2 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja

Referencia: 202944

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: