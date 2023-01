Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 23.01.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el BOE (Boletín Oficial del Estado) durante los últimos días.

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIÓN EUROPEA

TRIBUNAL GENERAL

SECRETARIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 16 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/02/2023 Observaciones al plazo: a más tardar el 15 de febrero de 2023.

Observaciones: Este nombramiento se efectuará por un período de seis años contados a partir de la fecha de entrada en funciones, que debería tener lugar preferentemente el 1 de mayo de 2023.

Referencia: 203095

UNIÓN EUROPEA

EMPRESA COMÚN PARA UN HIDRÓGENO LIMPIO

DIRECTOR EJECUTIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Director/a ejecutiva/a de la EC

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de inscripción finaliza el 14 de febrero de 2023, a las 12.00 horas del mediodía (hora de Bruselas)

Observaciones: Agente temporal, grado AD 14 COM/2023/20089 El lugar de destino será Bruselas (Bélgica)

Referencia: 203109

OPOSICIONES EN ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 13 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 203125

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 19, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Estabilización de empleo

Referencia: 203099

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 31, Libre: 31, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Estabilización de empleo

Referencia: 203100

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Estabilización de empleo

Referencia: 203101

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Estabilización de empleo

Referencia: 203102

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

AUXILIAR DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Estabilización de empleo

Referencia: 203103

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A

PERSONAL OPERATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal laboral fijo en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A: Reparto 1 (motorizado) -Jornada Parcial: 595 -Jornada Completa: 3.322 Reparto 2 (pie) -Jornada Parcial: 20 Jornada Completa: 769 Agente de clasificación -Jornada Parcial: 1.074 -Jornada Completa: 993

Atención al cliente -Jornada Parcial: 622 -Jornada Completa: 292

Plazas: Convocadas: 7687, Libre: 7687, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/01/2023

Observaciones al plazo: Desde el día 12 de enero hasta el 21 de enero de 2023, ambos incluidos. Observaciones: Los puestos de Reparto 1 (motorizado) incluyen urbano y servicios rurales motorizados Los puestos de trabajo a tiempo parcial pueden incluir diferentes tipos de jornada semanal, número de días y de horas diarias de trabajo, incluidos fines de semana y festivos Referencia: 203083

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Coordinador/a Técnico/a en Proyectos Europeos de I+D+i Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023 Referencia: 203084

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023 Referencia: 203085

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

ADMINISTRACIÓN GENERAL

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

TÉCNICO TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: RESPONSABLE DECOMPRAS (Ibiza)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 14 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/01/2023

Observaciones al plazo: diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB Referencia: 203091

OPOSICIONES EN CANARIAS

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSORCIO PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

TÉCNICO DE SOPORTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO DE SOPORTE CIENTÍFICO-TÉCNICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: el plazo máximo de siete (7) días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la apertura de la presentación de candidaturas, consignando en el asunto la referencia de la plaza convocada Referencia: 203124

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSORCIO PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

TÉCNICO DE SOPORTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: TECNICO DE SOPORTE CIENTÍFICO-TÉCNICO

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LAS PALMAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/01/2023

Observaciones al plazo: el plazo máximo de siete (7) días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la apertura de la presentación de candidaturas, consignando en el asunto la referencia de la plaza convocada

Referencia: 203123

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SANIDAD

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE BURGOS

TÉCNICO FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: -Responsable de Química Analítica -Responsable de Microbiologia Analítica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BURGOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 13 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/01/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 203086

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENT D’INTERIOR

POLICIA DE LA GENERALIDAD – MOSSOS D’ESQUADRA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo de Mossos d’Esquadra

Plazas: Convocadas: 850, Libre: 850, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar la solicitud de participación es de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC Referencia: 203089

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

PERIODISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203106

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Directores/as de Proyectos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203113

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

DIRECTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Director/a Comercial.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203114

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

ADJUNTO DIRECCIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adjunto/a a Dirección

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203115

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

ABOGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203108

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

JEFE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Jefe/a de Administración en el Departamento

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203107

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

PROJECT MANAGER

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Project Manager especialista en Relaciones y Expansión Internacional Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203111

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

PROJECT MANAGER

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Project Manager de Eventos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203112

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

PROJECT MANAGER

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Project Manager en Innovación Tecnológica

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203110

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

SECRETARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Secretario/a de alta dirección nivel 8

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203105

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Administrador/a de Sistemas en el Departamento de Sistemas de la Información Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BARCELONA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo sera veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria Referencia: 203116

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ANALISTA DE INFORMÁTICA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Analista especialidad aplicaciones

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 203080

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «MRR/CERTIDIGITAL-PERSONAL CPI-22-778», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades. Referencia: 203092

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 17 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas. Referencia: 203122

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Algorithmical law. CPI-22-762». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia (GVPROMETEO2021-009), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Referencia: 203120

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/DIGCOMPEDU-Formación y Certificación. CPIñ-22-781», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea

– NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades Referencia: 203097

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-734», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 203075

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Compatibilidad de la resistencia inducida por micorrizas con enemigos naturales para expandir el manejo integrado de plagas. CPI-22-752», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI -, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER – «Una manera de hacer Europa». Referencia: 203074

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Estrategias metodológicas para la biodegradación acelerada de materiales biopoliméricos en medio compost. (BIOFAST). CPI-22-763», cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027 y por la Agencia Valenciana de la Innovación –AVI– Referencia: 203118

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/EWP-erasmus without papers. personal. CPI-22-782», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea –

NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidade Referencia: 203098

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Nanomateriales fotoactivos con funcionalidades avanzadas (NANOPHOTOFUN). CPI-22-757». Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Referencia: 203117

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/CONSEG-CONCIENCIACION Seguridad. Personal. CPI-22-779». cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades Referencia: 203094

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Grandes cartografiados astronómicos: JPAS. CPI-22- 751». cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Referencia: 203071

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Simulaciones que unen progenitores, motores, remanentes, nucleosíntesis y observables de explosiones astrofísicas violentas. CPI-22-772», financiado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER–. Referencia: 203119

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Recobriments funcionals sostenibles per a l’emmagatzematge i la conversió d’energia (sustainable functional coatings for energy storage and conversion). FUNCESC. CPI-22- 753». cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU» – y Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Referencia: 203072

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/CONSEG-CONCIENCIACION Seguridad.Personal. CPI-22-780». cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades Referencia: 203096

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Materiales avanzados para tecnologías verdes (GREENMAN). CPI-22769». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, (CIPROM/2021/075), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021. Referencia: 203121

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Contribución a la producción de la electrónica de fase 2 y desarrollos instrumentales para AGATA. CPI-22-744». financiado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Referencia: 203077

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MOFS y materiales 2D multifuncionales con aplicaciones ambientales y energéticas. CPI-22-754» cofinanciada por la Unión Europea mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovació Referencia: 203073

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas administrados por el área de telemática para la movilidad de la Subdirección General de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. CPI-22-726

Referencia: 203070

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-756», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 203076

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas administrados por el área de telemática para la movilidad de la Subdirección General de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. CPI-22-725» Referencia: 203069

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Polímeros y Materiales Avanzados (Microbiología, Biotecnología o Biología) Referencia: 203078

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal técnico de apoyo

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Polímeros y Materiales Avanzados (Microbiología, Biotecnología, Biología). Referencia: 203079

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL LABORAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

OFICIAL SEGUNDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: OFICIAL 2ª DE IMPRESIÓN-TIMBRE

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/02/2023

Observaciones al plazo: El plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en Referencia: 203082

OPOSICIONES EN EL PAÍS VASCO

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

AGENTE DE LA ESCALA BASICA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpos de Policía del País Vasco (Ertzaintza y Policía Local) y Servicios de Policía Local

Plazas: Convocadas: 212, Libre: 212, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO de 16 de enero de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/02/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Observaciones: Se convocan 127 plazas del cuerpo de la Ertzaintza, 83 plazas de los Cuerpos de Policía Local, y 2 plazas para los Servicios de Policía Local

Referencia: 203093

