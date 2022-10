Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 17.10.2022

Como cada semana, repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado durante los últimos días.

Estas convocatorias te permitirán trabajar en la administración general del Estado, las comunidades autónomos y algunos ayuntamientos en función de las características del municipio o del proceso de selección.

Puedes completar esta noticia con la visita a la sección de Empleo Público de nuestra web en la que recogemos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales y autónomicas, además de adelantarte los planes de las distintas instituciones para que prepares los exámenes con mayor antelación.

Puedes ver las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas en el BOE a continuación y pinchar en el número de referencia de la que te interese:

Oposiciones en la Administración General del Estado

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo:Plazo de presentación de candidaturas: del 10 al 24 de octubre de 2022 (ambos inclusive)

Observaciones:Contrato fijo de carácter indefinido bajo legislación local belga

Referencia: 199391

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MAPA

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 61, Libre: 61, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,

Observaciones: – 11 Agroalimentario y Pesquero. – 8 Laboratorios Agroalimentarios. – 8 Labo- ratorios de Sanidad y Genética Animal. – 2 Laboratorios de Sanidad e Higiene Vegetal. – 32 Ins- pección de Pesca

Referencia: 199376

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 10, Libre: 9, Discapacidad: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: De 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199441

Oposiciones en Andalucía

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

LETRADOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Superiores de la Diputación de Granada (subgrupo A1)

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de junio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199443

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

LETRADOS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Oficial Letrado/a

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de GRANADA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199382

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

BOMBEROS

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:BOMBEROS ESPECIALISTAS Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios

Plazas:Convocadas: 55, Libre: 55, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente al que aparezca publicado

Referencia: 199444

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIoNAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

POLICIA PORTUARIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:Plazo de presentación. Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199364

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA- RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Pagos por servicios ecosistémicos basados en resultados: herramientas basadas en teledetección para apoyar la política de agroambiente y clima. (PR.RT.RTA2019.004)

Referencia: 199368

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo- catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones:Línea de investigación: Análisis de las formas y estructuras territoriales urbanas, rurales y ambientales.

Referencia: 199460

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones:Proyecto Investigación: Efectos de los campos magnéticos estáticos sobre la ex- citabilidad de la corteza cerebral

Referencia: 199371

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA- RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Combinando tecnologías de secuenciación y genotipado de bajo costo para impulsar la mejora de leguminosas tradicionales (habas y garbanzos) (LEGU- MEGAIN) (PR.RTI.RTA2020.007.01) (PR.RTI.RTA2020.007.02)

Referencia: 199366

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: Proyecto Investigación: Asimetrías de poder, riesgo y mecanismos de gobierno para la creación de valor en cadenas de suministro agroalimentarias internacionalizadas UPO- 1381606

Referencia: 199370

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ZONA FRANCA DE SEVILLA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de su publicación.

Referencia: 199373

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: Las personas candidatas deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones:Proyecto Investigación: Engineering Support for Haru, the Tabletop Robot

Referencia: 199369

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

TÉCNICO DE GESTIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Unidad Tecnología y Sistemas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes deben presentarse en el plazo de diez días hábiles si- guientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu- cía

Referencia: 199445

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

TÉCNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Centro de trabajo: Puerto de Carboneras Grupo II, Banda TI, Nivel 7

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:Veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199427

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA- RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Conservación de recursos fitogenéticos de vid (PR.CRF.CRF202200.005)

Referencia: 199367

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDADPORTUARIABAHÍADECÁDIZ

POLICIA PORTUARIO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Grupo III, Banda II, Nivel 7

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte

(20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convoca- toria

Referencia: 199361

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTA- RIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IFAPA)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Observaciones: PROYECTO DE I+D+F: Desarrollo de estrategias de control sostenible para cítri- cos bajo la amenaza del cambio climático y prevención de la entrada de HBL en la UE (Life Vida for Citrus). (LIF18-180 VIDA FOR CITRUS) (LIFE18 CCA/ES/001109)

Referencia: 199365

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199372

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

INSTITUTODECOOPERACIÓNCONLAHACIENDALOCALCÓRDOBA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199446

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL CÓRDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199447

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA,CERTIFICADO DE ESCO- LARIDAD O ACREDITACIÓN DELOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI- DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

OPERARIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Operario/a de Limpieza de Centros

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199414

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

OPERARIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:BRIGADA P.CIVIL

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199448

Oposiciones en Aragón

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE YT EJIDOS( BSTA)

TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a de Promoción de la Donación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 199453

Oposiciones en las Islas Baleares

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA ILLES BALEARS ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS

PROFESOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:violín segundo tutti, viola tutti, violonchelo tutti y ayuda de solista de flauta Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de las solicitudes se establece en 25 días natu- rales contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria

Referencia: 199380

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION DE LA AU- TONOMIA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

VALORADOR DE DEPENDENCIA Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: Diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de publi- cación de esta convocatoria en el BOIB

Referencia: 199459

FUNDACIÓN BIT FUNDACIÓ BIT

TECNICO SUPERIOR Vía: INTERINIDAD

Titulación:TIC Turismo

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas en participar en la convocatoria disponen de 15 días naturales para presentar la solicitud, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Referencia: 199381

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION DE LA AU- TONOMIA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS

PERSONAL TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: Diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha de publi- cación de esta convocatoria en el BOIB

Observaciones:Para Mallorca e Ibiza

Referencia: 199456

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 8 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: Proyecto: Programa de Medicina Predictiva (IMP/00021) de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) Cohorte IMPaCT Balears Referencia: 199423

DIPLOMATURAUNIVERSITARIA,INGENIERÍATÉCNICA,ARQUITECTURATÉCNICAO EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA – ÁREA DE REUMATOLOGÍA DELHOSPITALUNIVERSITARIO SON LLÀTZER T

ÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones:Proyecto: Apoyo técnico para la gestión de proyectos de investigación y ensayos clínicos del Área de Reumatología del Hospital Universitario Son Llàtzer (INSL/JUAN) Referencia: 199360

Oposiciones en las Islas Canarias

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Sistemas

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto de Espacio del Programa de Capacitación

Referencia: 199374

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Informática

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Referencia: 199416

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: Proyecto de Espacio del Programa de Capacitación

Referencia: 199410

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS(IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Software

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: : Proyecto Tecnología Médica 1: Imagen Médica del Programa de capacitación

Referencia: 199415

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS(IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Operaciones

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: Proyecto Espacio Programa Capacitación

Referencia: 199413

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZDETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: Proyecto de Espacio del Programa de Capacitación

Referencia: 199395

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS(IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Proyecto de investigación: Proyecto de Espacio del Programa de Capacitación

Referencia: 199412

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

INGENIERO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad Control

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria Observaciones: Proyecto de Comunicaciones Ópticas en el Espacio del Programa de Capacita- ción

Referencia: 199375

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

JEFE ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad: Tesorería

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Referencia: 199421

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TÉCNICO DE TALLER

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad: Mantenimiento Instrumental

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones:Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional

Referencia: 199419

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

SUBJEFE ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTACRUZDETENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/11/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Referencia: 199457

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC)

TÉCNICO DE TALLER

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Especialidad: Técnico de Taller de Fabricación Mecánica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu- blicación de esta convocatoria

Observaciones: Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional en la categoría profesional de Técnico de Taller de Fabricación Mecánica

Referencia: 199425

Oposiciones en Castilla y León

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

TÉCNICOS UPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Jurídico

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199417

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE SORIA

BOMBERO CONDUCTOR Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de SORIA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199393

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 7, Prom. Interna: 2, para la provincia de SEGOVIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199392

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Castilla y León,

Referencia: 199383

Oposiciones en la Comunidad Valenciana

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDÉNCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

INSTITUTO CARTOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE CATALUÑA

TÉCNICO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a Superior 1 Nivel A4.

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de CATALUÑA

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publica- ción de esta convocatoria en el DOGC.

Referencia: 199431

AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX

TÉCNICO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Médico/a del Trabajo

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ALICANTE

WEB ORGANISMO de 2 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199442

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «LINEEX. CPI-22-520». Oferta pública de un puesto de trabajo de téc- nico/a superior de apoyo a la investigación

Referencia: 199433

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Organic synthesis based on highly unsaturated carbon. (CIDE- GENT/2021/034). CPI-22-540», a cargo del Programa para el Apoyo a Personas Investigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conse- lleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 2021 Referencia: 199439

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal investigador

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Proyectos del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT).

Referencia: 199455

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Validación de una nueva cámara óptica pasiva para metrología 3D basada en fotografía multiperspectiva. CPI-22-536» Jornada de trabajo: 20 horas semanales Referencia: 199437

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Sabor y origen de la materia. CPI-22-541», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199438

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Oligopéptidos sintéticos para codificar porosidad transformable en redes reticulares. CPI-22-535». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doc- tor/a

Referencia: 199436

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Innovación socioeconómica y estrategias post-pandemia en los es- pacios metropolitanos de Valencia y Zaragoza. CPI-22-552». financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación Jornada de trabajo: 20 horas se- manales

Referencia: 199451

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Ètica pràctica i democràcia.

Referencia: 199430

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Partículas elementales: El modelo estándar y sus extensiones. CPI- 22-461», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 199435

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Fondos del proyecto MICINN prueba de concepto PDC2021-121522- C21. CPI-22-556», a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de investigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/009), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Uni- versidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 199434

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Implementation and sustainability of microbial resource research in- frastructure for 21st century (IS_MIRRI21). CPI-22-519»

Referencia: 199432

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal técnico de apoyo

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Green Investiga- tion and Development (GID).

Referencia: 199454

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Arxiu valencià del disseny: shaping the future, designing the present, rescuing the past. CPI-22-545». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. (GVPROMETEO 2021- 001), ayudas convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020.

Referencia: 199449

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Audio espacial inteligente: análisis y monitorización. CPI-22-553». financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI- Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER–.

Referencia: 199452

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 11 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV)

Observaciones:Proyecto: «Modelización de sistemas de transporte y cuestiones medioambien- tales en mercados en competencia imperfecta afectados por procesos de innovación. CPI-22- 546», financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199450

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

FACULTATIVO ESPECIALISTA Vía: ESTATUTARIA

Titulación:DIVERSAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en la Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Referencia: 199426

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

MÉDICO

Vía:ESTATUTARIA

Titulación:MÉDICO/A DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ADMISIÓN, DE LA UNIDAD DE HOSPITA- LIZACIÓN A DOMICILIO (UHD),DE URGENCIA HOSPITALARIA, DEL TRABAJO

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en la Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Referencia: 199428

Oposiciones en Galicia

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN (GII-BII-n8)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ACORUÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes, 7 de noviembre de 2022

Referencia: 199379

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO DE SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (GII-BII-n8)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de ACORUÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes, 7 de noviem- bre de 2022

Referencia: 199377

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS (GII-BII-n8)

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ACORUÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el lunes, 7 de noviembre de 2022

Referencia: 199378

Oposiciones en la Comunidad de Madrid

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulados superiores en la Dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Dirección del FASEE).

Plazas:Convocadas: 13, Libre: 13, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Observaciones:Titulados/tituladas superiores en la Dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Dirección del FASEE).

Referencia: 199418

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto: ENTENTE (European Database for Multiscale Modelling of Radiation Damage

Referencia: 199422

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

TITULADO SUPERIOR Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulados/tituladas superiores en la Secretaría del Consejo y Dirección de Asuntos Jurídicos

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 28 de oc- tubre de 2021, a las 23:59 horas (15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación) Observaciones:Titulados/tituladas superiores en la Secretaría del Consejo y Dirección de Asun- tos Jurídicos

Referencia: 199420

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FSP)

TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Técnico Superior N-2 TÉCNICO SUPERIOR PARA EL SERVICIO DE NOTICIAS SINC

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 199400

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA,INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LATECNOLOGÍA (FSP)

TÉCNICO MEDIO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico Medio de Contratación y Servicios Jurídicos ADSCRIPCIÓN: Dirección Finan- ciera

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 6 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria

Referencia: 199405

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE(FNMT)

ALMACENERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ALMACÉN AUTOMÁTICO (Nivel 7)

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica- ción de la convocatoria

Referencia: 199424

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Grupo Profesional: M3 Especialidad: Investigación

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 23 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto al que esta la plaza asignada: “Identificación de ocupaciones y activi- dades económicas de alto riesgo de consumo y mortalidad relacionada con alcohol en España durante la segunda década del siglo XXI”

Referencia: 199363

Oposiciones en la Región de Murcia

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CATEDRÁTICOS Vía:INTERINIDAD

Titulación:Catedráticos de Música y Artes Escénicas

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo:15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199362

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

TECNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a Especialista de Laboratorio

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” Referencia: 199357

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

TECNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Observaciones: “Cronodisrupción y envejecimiento”

Referencia: 199359

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Investigador/a Licenciado

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia? Observaciones: “Cirugía e Implantología Bucal”

Referencia: 199358

Oposiciones en la Comunidad Foral de Navarra

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ENCARGADO SERVICIOS GENERALES Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA- VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199403

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

TELEFONISTA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones alplazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199411

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIOS GENERALES Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 151, Libre: 151, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199408

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PERSONAL OFICIOS VARIOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199407

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CUIDADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199401

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AYUDANTE DE COCINA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199397

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CUIDADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:GERONTOLÓGICO

Plazas:Convocadas: 35, Libre: 35, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199402

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CONSERJE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 18, Libre: 18, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199399

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

CONDUCTOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199398

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ENCARGADO SERVICIOS GENERALES Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199404

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AYUDANTE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:AYUDANTE DE ALMACÉN-CONDUCTOR

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199396

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ENCARGADO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:SERVICIOS MÚLTIPLES

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199406

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199394

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

SERVICIOS GENERALES Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESTRINGIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 10 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi- cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Referencia: 199409

Oposiciones en el País Vasco

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 7 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 8 de noviem- bre de 2022

Referencia: 199440

