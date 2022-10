Empleo público y oposiciones difundidas en el BOE 10.10.2022

Repasamos como cada semana las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los últimos días.

Este repaso está destinado a todas aquellas personas que queréis trabajar en la administración general del Estado, en las comunidades autónomos y algunos ayuntamientos en función de las características del municipio o del proceso de selección.

Puedes completar esta información con la visita a nuestra sección de Empleo Público en la que te adelantamos los planes de cada institución y recogemos otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han publicado en el BOE a las que puedes acceder pinchando en cada número de referencia:

OPOSICIONES EN OGANISMOS INTERNACIONALES

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIÓN EUROPEA

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL(EPSO)

ASISTENTE

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:EPSO/AST/154/22 — ASISTENTES (AST 3) EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS: 1. GESTIÓN FINANCIERA 2. CONTABILIDAD Y TESORERÍA 3. CONTRATACIÓN PÚBLICA 4. DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS VISUALES 5. MEDIOS SOCIALES Y DIGITALES 6. ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB

Plazas:Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 22 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2022

Observaciones al plazo:Plazo para la presentación de candidaturas: 25 de octubre de 2022 a las 12.00 horas, hora de Bruselas

Observaciones: Para poder presentar una candidatura, es necesario tener una cuenta EPSO. Cada persona candidata solo podrá crear una cuenta para todas sus candidaturas a la EPSO. Referencia: 199246

OPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

SUPERIORDEESTADÍSTICOSDELESTADO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 193, Libre: 183, Discapacidad: 10, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado»

Referencia: 199311

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 270, Libre: 256, Discapacidad: 14, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Bo- letín Oficial del Estado»

Referencia: 199310

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. ESPECIALIDAD ESTADÍSTICA

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 150, Libre: 143, Discapacidad: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles con- tados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 199309

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) CONTROLADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 48, Libre: 48, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199324

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe de Área de Inspección de Unidades Marítimas

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199325

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) OFICIAL OFICIOS VARIOS

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199322

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

PRACTICAJEPORTUARIO Vía: ACCESO LIBRE

Plazas:para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: Presentación de solicitudes: en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199270

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INTERINIDAD

Titulación:Varias especialidades (consultar Anexo II)

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observacionesalplazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199285

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INTERINIDAD

Titulación:Varias especialidades (consultar Anexo II)

Plazas:Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo:Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199286

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

PSICÓLOGOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 5 de noviembre de 2021.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199272

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA AYUDANTE TÉCNICO INFORMÁTICO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 4 de abril de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199264

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Administrador/a de Sistemas Informáticos

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 28 de abril de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199268

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 11, Libre: 11, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199315

AYUNTAMIENTO DE ROTA

POLICÍALOCAL

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Prom. Interna: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199314

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

AUXILIARADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 83, Libre: 73, Discapacidad: 10, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de noviembre de 2021.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199262

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RE- SIDUOS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199235

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RE- SIDUOS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199236

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 199348

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

RESPONSABLE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:RESPONSABLE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INNOVACIÓN TECNOLÓGICA)

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 199346

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Unidad de Cultura Científica

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 199317

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

ANALISTA

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:ANALISTA JEFE DE PROYECTOS

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199269

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TITULADO DE GRADO MEDIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Área de Cooperación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Referencia: 199318

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

TITULADO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles con- tados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Referencia: 199254

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A ECONÓMICO FINANCIERO

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 199345

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ

POLICIA PORTUARIO Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Grupo III, Banda II, Nivel 7

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de CÁDIZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte (20) días hábiles de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199361

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÁDIZ

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria

Referencia: 199344

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

TÉCNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Medios Audiovisuales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 199316

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

TÉCNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:INSPECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALMERÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 28 de julio de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199237

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

GOBERNANTE/A

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:AYUDANTE DE GOBERNANTE/GOBERNANTA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199245

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Servicio de Animales de Experimentación

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÓRDOBA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con- tados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 199319

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:«PERSONAL DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS

Plazas:Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199248

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PORTERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Personal de Guarda, Vigilancia y Portería

Plazas:Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Discapacidad Intelectual

Referencia: 199251

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199249

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:«PERSONAL DE ACTIVIDADES DOMÉSTICAS

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de SEVILLA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 26 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199247

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PORTERO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Personal de Guarda, Vigilancia y Portería AP (Agrupación Profesional).

Plazas:Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la provincia de SEVILLA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Discapacidad Psíquica

Referencia: 199250

OPOSICIONES EN ARAGÓN

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA (CITA)

TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo:20 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el ?Boletín Oficial de Aragón?

Referencia: 199240

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA (CITA)

OFICIAL DE MANTENIMIENTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observacionesalplazo:20 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación

de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”

Referencia: 199239

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ASTURIAS

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199323

OPOSICIONES EN BALEARES

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

TÉCNICO

Vía:INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: La solicitud para participar en el proceso de selección se presentará dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publi- cación de esta convocatoria en el BOIB

Referencia: 199288

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

INVESTIGADOR EN CIENCIAS DE LA SALUD Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especializado en epidemiología nutricional

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 24 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Referencia: 199243

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

INVESTIGADOR EN CIENCIAS DE LA SALUD Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especializado en la determinación del papel de los lípidos de membrana en la pato- logía humana

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 24 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Referencia: 199242

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

INVESTIGADOR EN CIENCIAS DE LAS ALUD Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especializado en el desarrollo y evaluación de biomateriales

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 24 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Referencia: 199241

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

INVESTIGADOR EN CIENCIAS DE LA SALUD Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Especializado en estrategias contra resistencia a antibióticos

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 24 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria.

Referencia: 199244

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS

IDISBA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnicos o Técnicas de apoyo metodológico y estadístico Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones: Proyecto: Apoyo metodológico y estadístico de la Unidad de Investigación del HUSLL (HSSL/OVEREC)

Referencia: 199289

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LAS ILLES BALEARS IDISBA – ÁREA DE REUMATOLOGÍA DELHOSPITALUNIVERSITARIO SON LLÀTZER TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLESBALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de recepción de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria

Observaciones:Proyecto: Apoyo técnico para la gestión de proyectos de investigación y ensayos clínicos del Área de Reumatología del Hospital Universitario Son Llàtzer (INSL/JUAN) Referencia: 199360

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

EDUCADORINFANTIL Vía: INTERINIDAD

Plazas:Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2022

Observaciones al plazo: La solicitud para participar en el proceso de selección se presentará dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publi- cación de esta convocatoria en el BOIB

Referencia: 199287

OPOSICIONES EN CANARIAS

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

BIÓLOGOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199335

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PEDAGOGOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199337

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

INGENIERO INDUSTRIAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199340

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ARQUITECTOS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199336

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

INGENIERO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Ingeniero/a Técnico/a Informático/a,

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199341

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ARQUITECTO TÉCNICO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199339

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

TRABAJADOR SOCIAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LASPALMAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199338

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ADEJE

POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 20, Libre: 20, para la provincia de SANTACRUZDETENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199347

OPOSICIONES EN CASTILLA LA MANCHA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

POLICÍA LOCAL Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de GUADALAJARA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 21 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199275

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

POLICÍA LOCALVía:INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para la provincia de ALBACETE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 19 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199273

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de TOLEDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de agosto de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199274

OPOSICIONES EN CATALUÑA

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO DE GESTIÓN Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a Gestión documental GRUPO,BANDA Y NIVEL GII BII N6

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: EL plazo diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 199229

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO/A DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 11 de octubre de 2022, a las 14.00 horas

Referencia: 199343

OPOSICIONES EN CEUTA

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PEÓN

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Peón de Cementerio

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199350

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

AYUDANTE

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Ayudante Sepulturero

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CEUTA

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199349

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX

INGENIEROINDUSTRIAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 8 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado Referencia: 199277

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Técnico/a Medio/a Deportivo/a

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 30 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: se deberá presentar solicitud de participación en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199271

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADORENFORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Clean energy based on low dimensional Pb-Free perovskite for op- toelectronic applications (CIDEGENT/2021/044). CPI-22-344», a cargo del Programa para el Apoyo a Personas Investigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, para el ejercicio 2021.

Referencia: 199255

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Programa de vigilancia radiológica ambiental (red de estaciones de muestreo) Anualidad 2008», CPI-22-533.

Referencia: 199329

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Contrato de servicios de análisis de datos Sedipualba. CPI-22-508».

Referencia: 199296

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Implicación del sistema purinérgico en el daño vascular asociado a ABACAVIR. CPI-22-534».

Referencia: 199356

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Identificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. CPI- 22-521».

Referencia: 199355

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-22- 459

Referencia: 199305

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació va- lenciana per a la construcció de biografies marginals II (SS. XVI-XVII). CPI-22-425». (AICO/2021/099). Subvenciones a grupos de investigación consolidados de la Conselleria de In- novación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, convocadas por Resolución de 20 de no- viembre de 2020.

Referencia: 199290

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Física experimental de neutrinos en el IFIC. CPI-22-502». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universi- dades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021-087), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 199354

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO

REGISTRADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observacionesalplazo:El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábi- les a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Vale

Referencia: 199342

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Análisis de datos del experimento ATLAS del acelerador de partículas LHC del CERN y desarrollo de detectores de partículas. CPI-22-474».

Referencia: 199299

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Contrato abierto para el asesoramiento sobre el control de calidad de productos cosméticos entre Derex, SA, y la Universitat de València. CPI-22-468», a cargo del Programa de ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de in- vestigación o de transferencia tecnológica, (CIAPOT/2021/004), convocadas por Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 199259

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONALINVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma- teriales Avanzados, perfil Electroquímico

Referencia: 199302

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «DA: Higgs boson and top quark physics with the atlas experiment at the LHC. CPI-22-424». financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo – «El FSE Invierte en tu futuro»

Referencia: 199293

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Convenio para la creación de la Cátedra Economía Colaborativa y Trasformación Digital. CPI-22-500»

Referencia: 199297

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Análisis de datos del experimento ATLAS del acelerador de partículas LHC del CERN y desarrollo de detectores de partículas. CPI-22-473». financiado por la Agencia Estatal de Investigación -AEI– y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo – «El FSE Invierte en tu futuro»

Referencia: 199292

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Personal vinculado a la investigación

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma- teriales Avanzados

Referencia: 199306

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Fagos contra mycobacterium abscessus multirresistentes como te- rapia alternativa a los antibióticos. CPI-22-487 Jornada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 199298

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO

JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe/a de publicaciones

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábi- les a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Vale

Referencia: 199303

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Colaboración IFIC-Experimento moEDAL en acelerador LHC del CERN

– Anualidad 2022. CPI-22-509».

Referencia: 199295

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Desarrollo de herramientas digitales para la detección temprana de plagas clave en Citricultura-SENSOPLAG. CPI-22-490», cofinanciado por la Unión Europea a tra- vés del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y por la Agencia Valenciana de la Innovación –AVI.

Referencia: 199256

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «DA: Astrofísica teórica, modelización numérica de explosiones este- lares (supernovas, estallidos de rayos gamma) y formación y evolución de objetos compactos. CPI-22-513», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo – «El FSE Invierte en tu futuro»

Referencia: 199330

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Towards to three-dimensional superconducting nanoarchitecture- 3D supernano. CPI-22-501». Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento, Plan Gent (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (SEJIGENT/2021-012), ayudas convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Referencia: 199352

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Nuevas técnicas de teledetección y modelización para la mejora de la predicción de fenómenos extremos asociados al cambio climático en la cuenca mediterránea ibérica. CPI-22-492», financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: 199258

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-22-471», fi- nanciado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI– y por el Ministerio de Ciencia e Innova- ción

Referencia: 199291

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones:Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma- teriales Avanzados, perfil Síntesis.

Referencia: 199301

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conse- lleria d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat de Valencia -Estudi General– per a la creació i funcionament de la Cátedra Dona i Esport. CPI-22-495

Referencia: 199257

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «MRR/CONSEG-Concienciación. CPI-22-517», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades

Referencia: 199334

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Astrofísica relativista, cosmología computacional y astronomía de ondas gravitatorias. CPI-22-460», Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelen- cia de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, (actual Conselleria de Inno- vación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital) (GVPROMETEO2019-071), ayudas convocadas por Resolución de 1 de agosto de 2018 Jornada de trabajo: 20 horas semanales.

Referencia: 199294

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/EWP-Erasmus without papers. CPI-22-583», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGene- rationEU» y por el Ministerio de Universidades

Referencia: 199332

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO

AYUDANTE DE PROYECTO Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Ayudante de Restauración

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábi- les a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Vale

Referencia: 199304

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «MRR/UNIMOODLE-Ampliación de funciones del campus virtual Moodle. CPI-22-514», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Euro- pea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades Referencia: 199331

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «MRR/RPA-Interuniversitario. CPI-22-516», cofinanciado por el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por la «Unión Europea – NextGenerationEU» y por el Ministerio de Universidades

Referencia: 199333

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE/ALACANT

TÉCNICO MEDIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO MEDIO A2 DE GESTIÓN ECONÓMICO/FINANCIERA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199312

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Referencia: 199328

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de joves demandants d’ocupació). CPI-22-440».

Referencia: 199261

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Física experimental de neutrinos en el IFIC. CPI-22-502». Programa Prometeo para grupos de investigación de Excelencia de la Conselleria de Innovación, Universi- dades, Ciencia y Sociedad Digital, (GVPROMETEO2021-087), convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2020

Referencia: 199353

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Fagos contra mycobacterium abscessus multirresistentes como te- rapia alternativa a los antibióticos. CPI-22-486»

Referencia: 199300

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali- tat Valenciana (DOGV).

Observaciones:Proyecto: «MRR-GVA programa INVESTIGO2022 (ajudes per a la contractació de

joves demandants d’ocupació). CPI-22-421».

Referencia: 199260

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Medicina y Cirugía

Plazas:Convocadas: 53, Libre: 49, Discapacidad: 4, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, con- tados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 199284

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

TÉCNICO SUPERIOR Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Farmacéuticos de Inspección Sanitaria

Plazas:Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, con- tados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Referencia: 199283

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

TÉCNICO MEDIO Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:TÉCNICO/A ADJUNTO/A SEGURIDAD

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es- tado».

Referencia: 199253

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTEO FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Vía: INGRESO LIBRE

Titulación:Jefe/a de Almacén

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 199313

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Superior de Medioambiente para el Servicio de Operaciones SAR y LCC

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199327

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIEMAT)

TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Titulado Superior de Investigación, nivel E

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Proyecto: “Order Bentonite erosion – BENERO”http://www.ciemat.es

Referencia: 199232

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) JEFE

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Jefe de Área de Gestión Patrimonial

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199321

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) TECNICO SUPERIOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico Superior Servicio de Flota Marítima

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199326

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) ADMINISTRATIVO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observacionesalplazo:El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria

Referencia: 199320

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: RICAPPS-Red de Investigación en Cronicidad, Aten- ción Primaria y Promoción de Salud (RD21CIII/0003/0002)

Referencia: 199266

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INVESTIGACIÓN

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente con- vocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: RICAPPS-Red de Investigación en Cronicidad, Aten- ción Primaria y Promoción de Salud (RD21CIII/0003/0002)

Referencia: 199265

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 2 (GRADO) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS(CIEMAT)

PERSONAL TÉCNICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:TITULADO MEDIO GRUPO M2 Especialidad INVESTIGACIÓN

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 27 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/10/2022

Observacionesalplazo: El plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones:Línea de investigación: “Apoyo técnico a la I+D+i” Actividad: “Gestión científico- técnica de la actividad asociación para la investigación europea en protección radiológica y en la detección de radiaciones ionizantes: hacia un uso más seguro y una protección mejorada del medio ambiente y de la salud humana (PIANOFORTE)”

Referencia: 199234

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN INSTITUTO DE SALUD CARLOS III LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de diez días há- biles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Proyecto de investigación: Kidney allograft: Chronic graft dysfunction and me- dical complications-RICOR2040 (RD21CIII/0005/0002)

Referencia: 199267

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CATEDRÁTICOS Vía:INTERINIDAD

Titulación:Catedráticos de Música y Artes Escénicas

Plazas:Convocadas: 7, Libre: 7, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 5 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2022

Observacionesalplazo:15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 199362

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

TECNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓNDE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia? Observaciones: “Cronodisrupción y envejecimiento”

Referencia: 199359

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

TECNICO ESPECIALISTA Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Técnico/a Especialista de Laboratorio

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” Referencia: 199357

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Investigador/a Licenciado

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia? Observaciones: “Cirugía e Implantología Bucal”

Referencia: 199358

DOCTORADO, LICENCIATURA,INGENIERÍA,ARQUITECTURAOEQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Titulación:Investigador/a Licenciado/a

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ?Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 199308

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

Vía:CONTRATACIÓN FIJA

Plazas:Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 28 de septiembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 199307

OPOSICIONES EN NAVARRA

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía:CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación:Colaborador de Proyecto

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 29 de septiembre de 2022. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones:Proyecto de Investigación: Fondo documental sobre la Memoria Histórica 2020– 2023

Referencia: 199252

OPOSICIONES EN EL PAÍS VASCO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA,A RQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 44, Libre: 44, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco Referencia: 199278

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco

Referencia: 199279

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 22, Libre: 22, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco Referencia: 199280

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1532, Libre: 1532, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco Referencia: 199276

OPOSICIONES EN LA RIOJA

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 260, Libre: 260, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo:El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco Referencia: 199281

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

MAESTROS

Vía:INGRESO LIBRE

Plazas:Convocadas: 1298, Libre: 1298, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 3 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco Referencia: 199282

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

OFICIAL

Vía:INGRESO LIBRE

Titulación:Personal de Oficios Oficial Albañil

Plazas:Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de LARIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 4 de octubre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/11/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 199351

Puedes ver otras convocatorias de oposiciones con plazo aún en vigor en: