Oposiciones 2022 en Correos: publicado el sistema de selección y próximamente te podrás inscribir para optar a 7.757 vacantes de empleo

Si estás pendiente de las oposiciones 2022 en Correos, debes saber que ya se ha publicado el sistema de selección, el avance de los méritos que se tendrán en cuenta y novedades sobre el temario para optar a 7,757 vacantes de empleo en esta empresa pública.

Esa publicación se produce tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por la dirección de Correos y los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa para impulsar este proceso de selección que llevan esperando miles de opositores desde hace varios meses.

Este documento aún no termina de aclarar del todo los méritos que se tendrán en cuenta en las Oposiciones 2022 en Correos aunque se prevé que esta semana sigan las reuniones y a lo largo del mes de noviembre, se conozcan las bases completas que regularán la selección de estas 7.757 que pretenden reducir la temporalidad en esta empresa pública.

Según han informado a Portalparados fuentes sindicales, del total de plazas, 1.254 corresponden a la tasa de reposición de 2020, 2.123 a la tasa de reposición de 2021, 2.000 puestos corresponden al proceso de estabilización acordado para el periodo 2018-20 y otros 2.380 puestos de trabajo acogidos a la ley aprobada a finales del año pasado para estabilizar plazas ocupadas por interinos.

Requisitos generales para las Oposiciones 2022 en Correos

Según el documento publicado en la web de esta empresa pública, se establecen los siguientes requisitos generales para las Oposiciones 2022 en Correos:

• Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo.

• Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de

permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

• Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar,

titulación oficial que lo sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos

en el desempeño de su profesión, equivalentes a esta titulación, de acuerdo con lo

establecido en el III Convenio Colectivo. Como se indica en este apartado, dicha

formación es un requisito de participación en el proceso, no un mérito puntuable en

el mismo.

• No mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos.

• No haber sido separado/a del servicio, inhabilitado/a o despedido/a

disciplinariamente, mediante sentencia firme o resolución definitiva, por hechos

acaecidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos.

• No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por la no superación

del período de prueba en el desempeño del puesto solicitado en el proceso.

• No haber sido evaluado/a negativamente por el desempeño del puesto de trabajo en

Correos solicitado en el proceso.

• No hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por sentencia

firme.

• No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño

de las tareas y funciones a realizar, según criterio de los servicios médicos de la

empresa. Antes de incorporarse a los puestos de trabajo, los servicios médicos

determinarán la aptitud o no de las personas que hayan resultado preseleccionadas,

y en caso de no cumplir el requisito, no superarán el proceso, decayendo del mismo.

• Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos

de trabajo ofertados en la convocatoria.



Además de estos requisitos generales, se establece el siguiente requisito específico para el

puesto de Reparto 1 (motorizado):

• Disponer de los permisos habilitantes para la conducción del vehículo a motor

empleado para el desempeño del puesto adjudicado.

Tanto los requisitos generales como el requisito específico para el puesto de Reparto 1

(motorizado), se deberán poseer a 31 de diciembre de 2022 y mantener durante todo el

proceso, hasta el momento de efectuar la contratación como personal laboral fijo.

Novedades del sistema de selección de las Oposiciones 2022 en Correos

Aunque aún faltan algunos detalles por conocer, se establece que las plazas se cubrirán por un concurso-oposición en el que habrá dos tipos de exámenes en función de la categoría a la que quieras presentarte:

Prueba Reparto/Agente de Clasificación: Prueba conjunta para los puestos de

trabajo de Reparto 1 (motorizado), Reparto 2 (a pie) y Agente de Clasificación.

Prueba Atención al Cliente/a: prueba para los puestos de Atención al Cliente

Los aspirantes podrán optar a presentarse a una o a las dos pruebas previstas para los

puestos de trabajo objeto de esta convocatoria en función de los puestos seleccionados en

el momento de la inscripción.

La superación de la prueba será determinada en base a los siguientes criterios:

Para superar la prueba de Reparto/Agente de Clasificación será necesario haber

contestado correctamente 55 o más preguntas del cuestionario tipo test.

Para superar la prueba de Atención al Cliente/a será necesario haber contestado

correctamente 60 o más preguntas del cuestionario tipo test.

correctamente 60 o más preguntas del cuestionario tipo test.

Una vez aprobados los exámenes se evaluarán los méritos de los candidatos que estén acreditados a fecha 31 de diciembre de este año excepto los cursos de formación y la

acreditación de los conocimientos de idiomas que su valoración se efectuará a 20 de febrero de 2023.

Una vez valorada la prueba, los requisitos y méritos definitivos de las personas participantes, los aprobados podrán elegir su destino por orden de puntuación.

