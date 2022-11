La empresa ferroviaria Iryo creará 300 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana

Iryo, el operador privado español de alta velocidad participado por los socios de Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia, ha celebrado este lunes su viaje inaugural en España. Concretamente, en el tramo Madrid-Valencia. No obstante, comenzará a operar el 25 de noviembre a Barcelona y a València no llegará de manera generalizada hasta el 16 de diciembre.

