Aprobada la oferta de empleo público 2022 de la Junta de Andalucía con 1.843 plazas

El Decreto eleva a un 10% la reserva de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad (por encima del 7% que impone la normativa estatal) de las que el 2% de las plazas son para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. En caso de no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% del total de puestos no cubiertos.

You cannot copy content of this page