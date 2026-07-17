Empleo de verano: 1,2 millones de contratos de trabajo, un 12% más que en 2025

Encontrar un empleo de verano va a ser más fácil este año que el pasado. Los datos del sector de trabajo temporal confirman que la temporada estival de 2026 será una de las mejores para quienes buscan empleo: se firmarán más de 1,2 millones de contratos entre junio y agosto, un 12% más que hace doce meses. La radiografía la ha elaborado Adecco, y deja un mensaje que interesa a cualquiera que esté rastreando ofertas estos días: hay más trabajo, y llega antes.

No es un dato aislado. Cada verano, miles de personas —estudiantes que quieren un ingreso extra, profesionales entre trabajos o quienes buscan un cambio de sector— encuentran en la temporada alta una vía rápida de acceso al mercado laboral. Este año, además, esa puerta se abre un poco más.

Sectores con más empleo de verano

El grueso del empleo se concentra, un año más, en los servicios: ocupan el 58,7% de toda la contratación, con el turismo y la hostelería como motores principales de esa cifra (entre los dos rozan el 60% del total). Camareros, recepcionistas, personal de sala y perfiles de atención al cliente son algunos de los puestos que más se repiten en las ofertas.

Pero no todo el trabajo de verano tiene que ver con playas y terrazas. La industria aporta el 27,8% de los contratos, con demanda constante de operarios de producción, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros: perfiles clave para la logística, el comercio, el retail y el reparto de última milla, un sector que no para de crecer. El campo suma un 13,3% de la contratación y la construcción se queda en un discreto 0,3%. También se mueven, aunque con menos peso, la industria alimentaria, la automoción y los contact center.

Un dato que conviene tener en cuenta si estás valorando un empleo de temporada: 4 de cada 10 contratos (41,7%) serán fijos discontinuos, es decir, trabajos que se repiten campaña tras campaña con la misma empresa. Para quien busca algo más que un ingreso puntual, es una opción a explorar.

Las comunidades donde es más fácil encontrar trabajo

El reparto geográfico del empleo de verano tiene nombres propios. Cataluña encabeza la lista con más de 237.600 contratos y un crecimiento del 14%, y Madrid la sigue de cerca con unos 224.000 contratos (+12%). Completan el top cinco la Comunidad Valenciana, con 137.650 contratos (+11%), Murcia, con 117.870, y Andalucía, con alrededor de 111.500 (+9%).

Ahora bien, si lo que importa es dónde crece más rápido la contratación, el mapa cambia. Castilla-La Mancha se lleva la sorpresa del verano con un incremento del 26%, muy por delante del resto. Le siguen Baleares (+20%) y Canarias (+19%), dos territorios donde el turismo sigue siendo, temporada tras temporada, el gran generador de empleo.

Por qué hay más ofertas de trabajo que el año pasado

Rubén Castro, director de Adecco Staffing, lo resume con una idea sencilla: las empresas están anticipando sus contrataciones y ajustando sus plantillas con más flexibilidad para no quedarse cortas cuando llega el pico de demanda. A eso se suma un buen momento del turismo, la hostelería y la logística, tres sectores que arrastran al resto de la economía en los meses de más actividad.

La conclusión, para quien esté con la solicitud de empleo a medio escribir, es sencilla: este verano hay más trabajo disponible que en 2025, y las opciones no se limitan a un sector. Entre camareros, mozos de almacén, recolectores o personal de logística, el mercado laboral estival tiene sitio para perfiles muy distintos.