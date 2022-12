Empleo Público y Oposiciones difundidas por el BOE 19.12.2022

Como cada semana repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE para todas aquellas personas que quieren trabajar en las administraciones públicas y convertirse en funcionarios.

PROCESOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ (PANAMÁ)

ANALISTA DE MERCADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la sede del órgano convocante

Referencia: 201087

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN NAIROBI (KENIA)

ANALISTA DE MERCADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adjunto

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la sede del órgano convocante

Referencia: 201089

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN EL CAIRO (EGIPTO)

ANALISTA DE MERCADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Adjunto

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la sede del órgano convocante

Referencia: 201088

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES – OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ES-PAÑA EN DÜSSELDORF

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, conta-dos a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el portal de ICEX Referencia: 201180

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LA HABANA (CUBA)

ADMINISTRATIVO-CONTABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la sede del órgano convocante

Referencia: 201086

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TEL AVIV, ESTADO DE ISRAEL (ICEX)

ADMINISTRATIVO-CONTABLE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Personal Laboral fijo (acceso libre) en el Exterior en la Oficina Económica y Comercial de España en TEL AVIV (ISRAEL) con la categoría de CONTABLE Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu-blicación de esta Convocatoria

Referencia: 201080

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS (BÉLGICA)

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la Sede del órgano convocante

Referencia: 201078

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE TÚNEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201144

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE PARÍS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Auxiliar administrativo, con contrato laboral de sustitución a tiempo parcial (82,5% de jornada)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases.

Referencia: 201079

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE TEL AVIV

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201145

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE SOFÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201146

INSTITUTO CERVANTES

CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE BUCAREST

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de estas bases

Referencia: 201179

PROCESOS DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 71, Libre: 67, Discapacidad: 4, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201149

TRIBUNAL DE CUENTAS

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201196

TRIBUNAL DE CUENTAS

AUDITORES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201192

TRIBUNAL DE CUENTAS

LETRADOS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201197

TRIBUNAL DE CUENTAS

AUDITORES

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201194

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201151

MINISTERIO DE SANIDAD

FARMACÉUTICOS TITULARES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 122, Libre: 116, Discapacidad: 6, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 201150

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 3, Prom. Interna: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201052

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

INSPECTORES DEL SOIVRE

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 6, Prom. Interna: 6, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201054

MINISTERIO DE SANIDAD

MÉDICOS TITULARES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 165, Libre: 157, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Referencia: 201152

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MAPA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de pu-blicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Cuatro Agroalimentario y Pesquero. Tres Laboratorios Agroalimentarios. Tres Laboratorios de Sanidad y Genética Animal.

Referencia: 201093

TRIBUNAL DE CUENTAS

TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTROL EXTERNO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Plazas: Convocadas: 26, Libre: 23, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Se reservarán 3 para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de per-sonas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento Referencia: 201200

MINISTERIO DE SANIDAD

GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 51, Libre: 48, Discapacidad: 3, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Las personas interesadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Bo-letín Oficial del Estado»

Observaciones: Área de Técnicos de Inspección: 32 plazas. Área de Enfermería: 19 plazas.

Referencia: 201153

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Otorgar un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente Resolución de modificación, para la presenta-ción de solicitudes

Observaciones: Códigos de los contratos: 249-PRECIE-PDE22 250-PRECIE-PDE22 251-PRECIE-PDE22 252-PRECIE-PDE22 253-PRECIE-PDE22 254-PRECIE-PDM22

Referencia: 201072

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIE-MAT)

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Personal investigador predoctoral

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 1 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la fecha de publicación de la presente convocatoria

Observaciones: Para su incorporación al proyecto “SISCAREN. Desarrollo de un sistema de ca-racterización RBBA”,

Referencia: 201070

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ENAIRE

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO

Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 12:00 horas (hora peninsular) del día 30 de noviembre de 2022 y finalizará a las 23:59 horas (hora peninsular) del día 14 de diciembre de 2022

Referencia: 201083

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ENAIRE

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO DE APOYO LOGÍSTICO

Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 12:00 horas (hora peninsular) del día 30 de noviembre de 2022 y finalizará a las 23:59 horas (hora peninsular) del día 14 de diciembre de 2022

Referencia: 201082

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ENAIRE

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS N.A. (E)

Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 12:00 horas (hora peninsular) del día 30 de noviembre de 2022 y finalizará a las 23:59 horas (hora peninsular) del día 14 de diciembre de 2022

Referencia: 201081

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ENAIRE

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA (E)

Plazas: Bolsa de empleo, para ESPAÑA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 12:00 horas (hora peninsular) del día 30 de noviembre de 2022 y finalizará a las 23:59 horas (hora peninsular) del día 14 de diciembre de 2022

Referencia: 201084

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE HUELVA

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2023

Observaciones al plazo: 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta con-vocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»

Referencia: 201217

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: de promoción y comunicación

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA WEB ORGANISMO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/12/2022

Referencia: 201059

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TECNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico Auxiliar en Gestión de Proyectos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA WEB ORGANISMO de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Referencia: 201210

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador/a clínico

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA WEB ORGANISMO de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Referencia: 201212

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Actividades científico-técnicas indefinidos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo-catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Referencia: 201099

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In-vestigación denominado Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Edu-cation Institutes (AccEnt)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: El papel de las Instituciones de Educación Superior como Aceleradoras de la Innovación empresarial y de la Excelencia Emprendedora.

Referencia: 201160

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Actividades científico-técnicas indefinidos

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convo-catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Observaciones: “Nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y gestión de emergencias en pa-trimonio cultural y respuesta ante emergencia en condiciones de pandemia. RESLIENT-TOU-RISM”.

Referencia: 201100

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In-vestigación denominado “Simulación molecular a gran escala de células solares de perovskita Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Línea de investigación: Caracterización, modelado y simulación numérica de cé-lulas solares

Referencia: 201162

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Experto en calidad y mejora de productos de terapias avanzadas Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Referencia: 201057

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In-vestigación denominado “Estudio del CRISPRoma del grupo ESKAPE de bacterias de interés clí-nico y su relación con genes de la propia bacteria” PID2020-118825GBI00/Financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033).

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Observaciones: Línea de investigación: Análisis in silico de pangenomas.

Referencia: 201159

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Desarrollo de actividades científico-técnicas para la realización del Proyecto de In-vestigación denominado «La inflamación del tejido adiposo y la capacidad cardiorrespiratoria como moderadores del impacto del síndrome metabólico en el envejecimiento cerebral y cog-nitivo»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Observaciones: Línea de investigación: Memoria espacial y enfermedad de Alzheimer

Referencia: 201161

OPOSICIONES EN ARAGÓN

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

ENFERMERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 201168

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 201166

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS (BSTA)

RECEPCIONISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Recepcionista- auxiliar administrativo/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón Referencia: 201169

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

GRUPO TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201198

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

BIBLIOTECARIO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201185

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201190

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD – SECTOR SANITARIO DE ZARAGOZA II

PERSONAL TÉCNICO DE GRADO MEDIO

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: Provisión con carácter temporal

Referencia: 201090

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

DELINEANTE

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201189

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PERSONAL TÉCNICO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Electricidad y Electrónica

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 2, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201202

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PERSONAL TÉCNICO/A

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Instalaciones Electrotécnicas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201203

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CONTROLADOR/A DE SUMINISTROS

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201188

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

ELECTRICISTA

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201187

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CARPINTERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 8, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201186

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

FONTANERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201191

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

JARDINERO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201199

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

FOTOGRAFO/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201193

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

GOBERNANTE/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201195

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

LIMPIADOR/A

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Convocadas: 29, Libre: 25, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón

Observaciones: proceso selectivo extraordinario de estabilización de personal estatutario

Referencia: 201201

OPOSICIONES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 80, Libre: 73, Discapacidad: 7, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201102

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICOS AUXILIARES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Guardas del Medio Natural

Plazas: Convocadas: 9, Libre: 9, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201130

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICOS AUXILIARES

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Delineantes

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201131

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Informática

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201116

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a en Documentación

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201108

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Estimulador/a

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201107

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniero/a Técnico/a Agrícola

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201122

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Terapeuta Ocupacional

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 5, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201106

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Fisioterapeuta

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 8, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201113

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201117

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Responsable de Instalaciones Deportivas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201124

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Arquitecto/a Técnico/a

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201118

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Trabajador/a Social (Asistente Social y Técnico/a de Intervención)

Plazas: Convocadas: 19, Libre: 18, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201121

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Enfermería

Plazas: Convocadas: 38, Libre: 36, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201105

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201110

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Maestro/a de Taller

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201112

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Bomberos/as

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201109

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Protección Civil “112”

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201128

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Podólogo/a

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201125

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Gestión de Formación Ocupacional

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201115

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Logopeda

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201111

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniero/a Técnico/a Industrial

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201123

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ingeniero/a Técnico/a de Minas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201119

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Ayudante de Bibliotecas, Archivos y Museos

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201114

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Educador/a

Plazas: Convocadas: 50, Libre: 48, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201103

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Psicomotricista

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201120

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AGENTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201104

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

CELADOR/A GUARDAMUELLES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201138

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Encargado/a Gobernante/a

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201133

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ANALISTA DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201132

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ENCARGADO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agropecuario y Mantenimiento

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201135

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

CAPATAZ

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201141

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 5, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201126

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AYUDANTE TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 5, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201101

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201134

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLI-MÁTICO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

ANIMADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Animador/a Cultural

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201127

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

PATRÓN/A DE CABOTAJE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201139

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

COORDINADOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Coordinador Especialista en Idiomas

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201129

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

BOMBERO CONDUCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201142

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

GUARDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Guardas del Medio Natural

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201140

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

AGENTE

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Agente de Inspección

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 3, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO

DE ASTURIAS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201136

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’ (IAAP)

TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: Se abre un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Referencia: 201137

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL LABORAL

CONSELL INSULAR DE MENORCA

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo para realizar la solicitud es de veinte días naturales a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOIB

Referencia: 201091

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Traumatología y Cirugía Ortopédica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 21/12/2022

Observaciones al plazo: Las personas interesadas a participar en la convocatoria disponen de diez días hábiles para presentar la solicitud, contadores a partir del día siguiente de la publica-ción de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Observaciones: Selección de personal estatutario temporal para cubrir una plaza correspon-diente a la gerencia del Hospital Universitario Son Espases

Referencia: 201053

OPOSICIONES EN CANTABRIA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201048

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 23, Libre: 19, Discapacidad: 4, para la comunidad autónoma de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201050

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ESCALA B

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo profesional Centros, Departamentos, Laboratorios, Talleres y Animalarios/Es-tabularios, Especialidad Laboratorio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de CANTABRIA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/12/2022

Observaciones al plazo: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 201094

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AYUDANTES FACULTATIVOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Agentes Medioambientales

Plazas: Convocadas: 114, Libre: 114, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 201163

PERSONAL LABORAL

NIVEL DE FORMACIÓN EQUIVALENTE A EDUCACIÓN PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESCO-

LARIDAD O ACREDITACIÓN DE LOS AÑOS CURSADOS Y DE LAS CALIFICACIONES OBTENI-DAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESCUCHA INCENDIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 201165

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PEÓN DE MONTES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 201164

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONAL DE SERVICIOS

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 200, Libre: 171, Discapacidad: 29, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 201167

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA – CIUDEN, F.S.P

TÉCNICO DE PROYECTO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a de Proyectos I+D+i en PRTR.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LEÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será del 2 de diciembre de 2022 a 16 de diciembre de 2022

Referencia: 201147

OPOSICIONES EN CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 710, Libre: 710, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 12/01/2023 hasta el día 31/01/2023 (ambos incluidos)

Referencia: 201170

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 64, Discapacidad: 64, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 12/01/2023 hasta el día 31/01/2023 (ambos incluidos)

Referencia: 201175

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 3, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 12/01/2023 hasta el día 31/01/2023 (ambos incluidos)

Referencia: 201173

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Ver especialidades

Plazas: Convocadas: 24, Libre: 24, para la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 12/01/2023 hasta el día 31/01/2023 (ambos incluidos)

Referencia: 201171

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201155

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 12, Discapacidad: 3, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201157

SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

OPERARIO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201156

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

CONDUCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de TOLEDO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 11/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201154

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

COORDINADOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Coordinador/a informático SINCAT

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: Las solicitudes de participación deben presentarse en el plazo común y único de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña Observaciones: Proceso selectivo de estabilización

Referencia: 201058

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUPERIOR FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 201068

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA TECNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos/as integradores sociales

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201047

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigador/a en formación. Grupo: A, subgrupo: A1

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV

Observaciones: Proyecto: AI for Science. CPI-22-645. Proyecto: Responsabilidad social de la em-

presa: hacia un sistema financiero socialmente responsable. CPI-22-668. Proyecto: From bench

to clinics: since the avant-garde treatments for ovarian and uterine-associate infertility to bio-

engineering technologies in productive medicine. CPI-22-676 Proyecto: Studies in theoretical astrophysics and general relativity. CIDEGENT/2021/046. CPI-22-689 Proyecto: Studies in theo-retical astrophysics and general relativity. CIDEGENT/2021/046. CPI-22-690

Referencia: 201183

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Investigador/a doctor/a sénior. Grupo: A, subgrupo: A1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV

Observaciones: Proyecto: «Complejos metálicos y metalopéptidos como qubits, pbits y na-noimanes moleculares. CPI-22-651».

Referencia: 201184

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Evaluación del impacto social y económico de los servicios sociales. CPI-22-714

Referencia: 201215

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Research and development contract and exclusive patent license op-tion between European Laser Therapeutics SLU, Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. and Universitat De València. CPI-22-684

Referencia: 201073

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: MRR/Recubrimientos funcionales de óxidos metálicos biocidas y anti-uv. CPI-22-670

Referencia: 201069

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Cirugía Oncoló-gica (GICO)

Referencia: 201065

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Avances para el control microbiológico en los sistemas de gestión de agua de riego, AVANTREG CPI-22-683

Referencia: 201214

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Nanomateriales fotoactivos funcionales avanzados: del conocimiento fundamental a la aplicación. CPI-22-688

Referencia: 201213

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: GEOTEC (Geos-patial Technologies Research Group)

Referencia: 201097

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incor-poración a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-22-687

Referencia: 201063

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Determinación y monitorización de la plaga de cotonet en frutales (naranjos y caquis) mediante satélite. COFRUT-MONITOR. CPI-22-664

Referencia: 201064

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Energy and Ad-vanced Materials

Referencia: 201098

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyecto: Brainsourcing for Affective Attention Estimation (BANANA) de la con-vocatoria CHIST-ERA

Referencia: 201096

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Novedosos compuestos termoplásticos basados en polímeros natu-rales sin modificación química procesables mediante tecnologías convencionales de transforma-ción de plásticos, OCEÁNIDE. CPI-22-662

Referencia: 201071

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Materials for Advanced Sustainable Production (MASP)

Referencia: 201066

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: ChEMTECh – In-geniería Química y Tecnología de Materiales

Referencia: 201095

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de CASTELLÓN

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV

Observaciones: Proyectos del grupo de investigación de la Universitat Jaume I: Instituto de Ma-teriales Avanzados (proyecto europeo OHPERA)

Referencia: 201067

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Risk stratification for cardiac arrhythmia based on fibrosis and scar-specific simulations (SCARISK). CPI-22-691

Referencia: 201074

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Producción científica española en oncología: de las publicaciones a los datos. CPI-22-680

Referencia: 201075

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Al-4-food esa contract 4000136563/21/i-ag purchase order 224300192. CPI-22-618

Referencia: 201092

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA MÚSICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Tutti (Fagot)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/03/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 17 de marzo de 2023 a las 14.00 h (hora local) y empezará a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 201178

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Family connections para familiares de pacientes con trastornos ali-mentarios y trastornos de la personalidad. CPI-22-727

Referencia: 201216

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Cámara dual de visualización neutrón-gamma para protonterapia. CPI-22-669

Referencia: 201076

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generali-tat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: Identificación de patrones de diferencias entre género en situaciones de enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas verbales aritmético-a. CPI-22-679 Referencia: 201211

OPOSICIONES EN EXTREMADURA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 201205

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: LABORATORIO

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 201206

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 17, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de EXTREMA-

DURA

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 201208

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

AUXILIAR DE SERVICIOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Servicios Generales

Plazas: Convocadas: 1, Discapacidad: 1, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 201204

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

AUXILIAR DE SERVICIOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Mantenimiento básico

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura

Referencia: 201207

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

AUXILIAR DE SERVICIOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Servicios Generales

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 13 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura Referencia: 201209

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX)

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Personas menores de 30 años, investigadoras, tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i,

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de EXTREMADURA DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura

Observaciones: PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD FORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE PERSONAS TITULADAS UNIVERSITARIAS O CON TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PROGRAMA INVESTIGO)

Referencia: 201177

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ARQUITECTO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la provincia de MADRID BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201055

AYUNTAMIENTO DE MADRID

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: VETERINARIA

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para la provincia de MADRID BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201056

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE LOECHES

POLICÍA LOCAL

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 201045

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CORTES GENERALES

UJIERES DE LAS CORTES GENERALES

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 45, Libre: 40, Discapacidad: 5, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Referencia: 201051

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

ADMINISTRATIVO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: PARA APOYAR LA GESTIÓN DE FONDOS FEDER (2021-2027) Departamento de Ges-tión de Fondos Internacionales

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 30 de noviembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/12/2022

Observaciones al plazo: del 1 de diciembre al 18 de diciembre de 2022 (ambos inclusive).

Referencia: 201046

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Grupo profesional M3 (Titulado Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes), especialidad investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/12/2022

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2022 Y FINALIZARÁ EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, AMBOS INCLUSIVE. Observaciones: Proyecto e investigación: “COVID-19 Urban Atlas Spain”, de la línea de investi-gación: Epidemiología y Salud Pública de las Enfermedades Transmisibles Humanas Referencia: 201077

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA)

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MURCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 9 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles con-tados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia

Referencia: 201143

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

LOGOPEDA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NA-

VARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201174

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 76, Libre: 76, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Referencia: 201172

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 34, Libre: 31, Discapacidad: 3, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 27/12/2022

Observaciones al plazo: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publi-cación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: 2 turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

Referencia: 201176

OPOSICIONES EN EL PAÍS VASCO

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 183, Libre: 183, para la comunidad autónoma de PAÍS VASCO BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: En el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, quienes deseen participar en este procedimiento deben cumplimentar la solicitud de participación Observaciones: Perfil lingüístico 1 – 83 plazas. Perfil lingüístico 2 – 100 plazas.

Referencia: 201158

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

TÉCNICO OPERACIONES

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 10 de enero de 2023

Referencia: 201182

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para la provincia de BIZKAIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 12 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/01/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos veintedías hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria: 10 de enero de 2023

Referencia: 201181

OPOSICIONES EN LA RIOJA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

PARLAMENTO DE LA RIOJA

TÉCNICO SUPERIOR

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Cuerpo Técnico Superior, subgrupo A2

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LA RIOJA BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Referencia: 201060

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

PARLAMENTO DE LA RIOJA

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: administrativo (grupo B)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 7 de diciembre de 2022.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/01/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Referencia: 201061

