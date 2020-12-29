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Nº Parados 30/12/2020

SEPE
3851312
EPA
3722900

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Portada » Empleo Público y Oposiciones » Convocatoria de empleo público para 133 plazas en los Organismos Públicos de Investigación
El BOE ha publicado la convocatoria de empleo público para 133 plazas en los organismos públicos de investigación. Del total de estas plazas se reservarán 6 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. El desglose de las 127 plazas de acceso general […]

Convocatoria de empleo público para 133 plazas en los Organismos Públicos de Investigación

portalparados.es
29/12/2020  42

El BOE ha publicado la convocatoria de empleo público para 133 plazas en los organismos públicos de investigación. Del total de estas plazas se reservarán 6 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. El desglose de las 127 plazas de acceso general […]  


El BOE ha publicado la convocatoria de empleo público para 133 plazas en los organismos públicos de investigación.

Del total de estas plazas se reservarán 6 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

El desglose de las 127 plazas de acceso general se reparten de la siguiente manera, según el cuadro que figura en la convocatoria:

ProgramasDestinosOPI/ OrganismoN.º plazas
EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA.ORGANIZACIÓN CENTRAL.CSIC6
CSIC1
CSIC1
CSIC1
CSIC1
CSIC1
CSIC1
CSIC1
CSIC1
COORDINACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS Y ESTADÍSTICAS EXPERIMENTALES.INSTITUTO DE ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA.CSIC1
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA.CSIC1
ANÁLISIS Y BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS.INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN.CSIC1
CSIC1
TÉCNICAS INSTRUMENTALES Y ANÁLISIS.INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA.CSIC1
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CORROSIÓN DE MATERIALES EN LA ATMÓSFERA.CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS.CSIC1
PREPARACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS.INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA.CSIC1
TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA.INSTITUTO CAJAL.CSIC1
REPLICACIÓN DEL DNA APLICADO A LA BIOMEDICINA.CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA.CSIC1
MICROSCOPÍA ÓPTICA Y CONFOCAL.INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS A. SOLS.CSIC1
LABORATORIO DE FOTOMETRÍA, RADIOMETRÍA Y METROLOGÍA DE FIBRAS ÓPTICAS.CSIC: INSTITUTO DE ÓPTICA DAZA DE VALDÉS.CSIC1
CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS MARINAS.INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS.CSIC1
PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS Y PREHISTORIA.MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES.CSIC1
IDENTIFICACIÓN DE INVERTEBRADOS TERRESTRES.ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS.CSIC1
TÉCNICAS DE LABORATORIO APLICADAS A LA GEOCRONOLOGÍA.INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA.CSIC1
TÉCNICAS DE PCR CUANTITATIVA Y BIBLIOTECAS DE ARN APLICADAS A LA VARIACIÓN GENÓMICA Y LA EXPRESIÓN DE GENES.INSTITUTO DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA.CSIC1
BIOLOGÍA MOLECULAR Y TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN CON ORGANISMOS SILVESTRES.INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBÓN (UMIB).CSIC1
TÉCNICAS AGRONÓMICAS DESARROLLADAS EN CONDICIONES DE CAMPO.CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA.CSIC1
APOYO A LA I+D EN CONVERSIÓN TERMOQUÍMICA Y PILAS DE COMBUSTIBLE.CIEMAT.CIEMAT1
SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR.CIEMAT.CIEMAT1
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS.CIEMAT.CIEMAT1
SEGURIDAD Y MEJORA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.CIEMAT.CIEMAT3
GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES I+D+I.CIEMAT.CIEMAT3
INGENIERÍA PARA LA ENERGÍA DE FUSIÓN.CIEMAT.CIEMAT1
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, DE SUELOS Y RADIACTIVA. BARRERAS GEOLÓGICAS.CIEMAT.CIEMAT1
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA DE LA BIOMASA Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.CIEMAT.CIEMAT1
EVALUACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD.ISCIII.ISCIII6
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.ISCIII.ISCIII3
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. SANIDAD AMBIENTAL.ISCIII.ISCIII3
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES RARAS.ISCIII.ISCIII2
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. CUIDADOS DE SALUD Y ENFERMERÍA.ISCIII.ISCIII1
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD.ISCIII.ISCIII3
CALIDAD SEGURIDAD E INNOVACIÓN EN ALIMENTOS.INIA.INIA1
ANATOMÍA CUANTITATIVA Y DENDROECOLOGÍA.INIA.INIA1
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA SANIDAD ANIMAL.INIA.INIA1
TÉCNICAS EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL.INIA.INIA1
ENSAYOS DE DISTINCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE INTERÉS AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA.INIA.INIA1
TECNOLOGÍAS DE REPRODUCCIÓN ANIMAL.INIA.INIA1
CONTROL DE EQUIPOS EN AGROALIMENTACIÓN.INIA.INIA1
CONTROL INTEGRADO EN MALAS HIERBAS.INIA.INIA1
CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS.INIA.INIA1
TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA DE FITOPLANCTON.C.O. VIGO.IEO1
ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y DE SUS EFECTOS EN EL MEDIO MARINO.C.O. MURCIA.IEO1
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS MARINOS.IEO MADRID.IEO1
DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE ACUICULTURA.C.O. CANARIAS.IEO1
BIOLOGÍA Y BASES DE DATOS DE LAS PESQUERÍAS DE TÚNIDOS.C.O. SANTANDER.IEO1
LITOTECA DE SONDEOS.PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA).IGME1
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COLECCIONES GEOLÓGICAS.IGME.IGME1
EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA.IGME.IGME1
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA TIERRA.IGME.IGME1
SISTEMAS PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES DE INVESTIGACIÓN PARA EL ÁMBITO TERRESTRE, NAVAL Y AEROESPACIAL.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
GESTIÓN Y EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO TERRESTRE, NAVAL Y AEROESPACIAL DE SISTEMAS DE TRANSFERENCIA, COMUNICACIONES Y TRATAMIENTO DE DATOS EN CENTROS DE ENSAYO Y LABORATORIOS.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
GESTIÓN EN I+D++i EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA3
INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA I+D.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SOPORTE A LA I+D.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE I+D+I AEROESPACIALES Y DE DEFENSA.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN-CALIBRACIÓN.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN-INTERCOMPARACIONES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS Y ESPECTROMÉTRICAS PARA ESTUDIOS BIOGEOQUÍMICOS.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
GESTIÓN TÉCNICA DE CULTURA CIENTÍFICA EN EL ÁMBITO DE LA I+D+i.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
ENSAYOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS EN PROYECTOS ESPACIALES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA3
SEGURIDAD EN REDES DE COMUNICACIONES Y CRIPTOGRAFÍA.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
PROTOTIPADO PARA SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y UNIDADES PARA PROYECTOS ESPACIALES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
ARQUITECTURAS Y DISEÑOS MEDIANTE INGENIERÍA ADITIVA Y TÉCNICAS ROBÓTICAS DE APLICACIÓN ESPACIAL.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
SEGMENTO TERRENO DE MISIONES ESPACIALES.MASPALOMAS (GRAN CANARIA).INTA2
MONTAJE, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN PROYECTOS ESPACIALES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
SENSORES MAGNÉTICOS PARA APLICACIONES ESPACIALES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
ENSAYOS NORMALIZADOS DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS DE APLICACIÓN ESPACIAL.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
CRIOGENIA EN LA CIENCIA E INGENIERÍA ESPACIAL.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
TURBORREACTORES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE PILOTADOS (RPAS).TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
INGENIERÍA AERONÁUTICA. DISEÑO. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UAVs.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
OPERADOR Y MANTENIMIENTO DE RADAR DE SEGUIMIENTO.MAZAGÓN (HUELVA).INTA1
TELEMEDIDA E INSTRUMENTACIÓN EN ENSAYOS EN VUELO.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AEROESPACIALES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
SISTEMAS DE RADAR Y SEGUIMIENTO DE BLANCOS.MAZAGÓN (HUELVA).INTA1
SEGURIDAD ACTIVA EN HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
CERTIFICACIÓN GRUPO MOTOPROPULSOR DE MOTOCICLETAS.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA1
GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I DE DEFENSA.SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).INTA1
SISTEMAS DE ARMAS DE DEFENSA. ENSAYOS DE LABORATORIO.CENTRO DE ENSAYOS DE TORREGORDA (CÁDIZ).INTA1
COMPUESTOS CAQ Y RELACIONADOS.SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).INTA1
EXPERTO EN CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EXPLOSIVOS.SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).INTA1
INGENIERÍA DE ARMAMENTO AÉREO Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS.TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).INTA2
HIDRODINÁMICA NAVAL.EL PARDO (MADRID).INTA1

Las personas interesadas deberán pasar por un proceso de selección con los siguientes exámenes:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 90 minutos, un cuestionario de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, basado en las materias del temario que figura en el Anexo II. De ellas el 40 % estarán referidas a la parte común del temario y el 60% a la parte específica del temario de cada una de los programas.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, dos temas, uno de ellos elegido por el opositor de entre dos extraídos al azar de entre los temas comunes y el otro, elegido igualmente por el opositor, de entre dos extraídos al azar de la parte específica del temario de la especialidad correspondiente.

Puedes acceder a las bases de la convocatoria de empleo público de 133 plazas en los organismos autónomos de investigación que se han difundido en el BOE aquí.

Puedes seguir todas las convocatorias de empleo público y oposiciones que publicamos en la web aquí.

Empleo Público y Oposiciones
Oposiciones 2021 Las oposiciones, convocatorias de empleo público y bolsas de empleo que se difunden en 2021 dentro del BOE y del resto de diarios oficiales autonómicos y provinciales. Oposiciones Investigadores

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