Convocatoria de empleo público para 133 plazas en los Organismos Públicos de Investigación

|EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA.
|ORGANIZACIÓN CENTRAL.
|CSIC
|6
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|COORDINACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS Y ESTADÍSTICAS EXPERIMENTALES.
|INSTITUTO DE ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA.
|CSIC
|1
|HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.
|INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA.
|CSIC
|1
|ANÁLISIS Y BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS.
|INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN.
|CSIC
|1
|CSIC
|1
|TÉCNICAS INSTRUMENTALES Y ANÁLISIS.
|INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA.
|CSIC
|1
|TÉCNICAS DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA CORROSIÓN DE MATERIALES EN LA ATMÓSFERA.
|CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS.
|CSIC
|1
|PREPARACIÓN DE MATERIALES INORGÁNICOS.
|INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA.
|CSIC
|1
|TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA.
|INSTITUTO CAJAL.
|CSIC
|1
|REPLICACIÓN DEL DNA APLICADO A LA BIOMEDICINA.
|CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA.
|CSIC
|1
|MICROSCOPÍA ÓPTICA Y CONFOCAL.
|INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS A. SOLS.
|CSIC
|1
|LABORATORIO DE FOTOMETRÍA, RADIOMETRÍA Y METROLOGÍA DE FIBRAS ÓPTICAS.
|CSIC: INSTITUTO DE ÓPTICA DAZA DE VALDÉS.
|CSIC
|1
|CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS MARINAS.
|INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS.
|CSIC
|1
|PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS Y PREHISTORIA.
|MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES.
|CSIC
|1
|IDENTIFICACIÓN DE INVERTEBRADOS TERRESTRES.
|ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS.
|CSIC
|1
|TÉCNICAS DE LABORATORIO APLICADAS A LA GEOCRONOLOGÍA.
|INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA.
|CSIC
|1
|TÉCNICAS DE PCR CUANTITATIVA Y BIBLIOTECAS DE ARN APLICADAS A LA VARIACIÓN GENÓMICA Y LA EXPRESIÓN DE GENES.
|INSTITUTO DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA.
|CSIC
|1
|BIOLOGÍA MOLECULAR Y TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN CON ORGANISMOS SILVESTRES.
|INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBÓN (UMIB).
|CSIC
|1
|TÉCNICAS AGRONÓMICAS DESARROLLADAS EN CONDICIONES DE CAMPO.
|CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA.
|CSIC
|1
|APOYO A LA I+D EN CONVERSIÓN TERMOQUÍMICA Y PILAS DE COMBUSTIBLE.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|SEGURIDAD Y MEJORA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|3
|GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES I+D+I.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|3
|INGENIERÍA PARA LA ENERGÍA DE FUSIÓN.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, DE SUELOS Y RADIACTIVA. BARRERAS GEOLÓGICAS.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA DE LA BIOMASA Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
|CIEMAT.
|CIEMAT
|1
|EVALUACIÓN, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD.
|ISCIII.
|ISCIII
|6
|CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.
|ISCIII.
|ISCIII
|3
|CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. SANIDAD AMBIENTAL.
|ISCIII.
|ISCIII
|3
|CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES RARAS.
|ISCIII.
|ISCIII
|2
|CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. CUIDADOS DE SALUD Y ENFERMERÍA.
|ISCIII.
|ISCIII
|1
|TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD.
|ISCIII.
|ISCIII
|3
|CALIDAD SEGURIDAD E INNOVACIÓN EN ALIMENTOS.
|INIA.
|INIA
|1
|ANATOMÍA CUANTITATIVA Y DENDROECOLOGÍA.
|INIA.
|INIA
|1
|TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS A LA SANIDAD ANIMAL.
|INIA.
|INIA
|1
|TÉCNICAS EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL.
|INIA.
|INIA
|1
|ENSAYOS DE DISTINCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE INTERÉS AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA.
|INIA.
|INIA
|1
|TECNOLOGÍAS DE REPRODUCCIÓN ANIMAL.
|INIA.
|INIA
|1
|CONTROL DE EQUIPOS EN AGROALIMENTACIÓN.
|INIA.
|INIA
|1
|CONTROL INTEGRADO EN MALAS HIERBAS.
|INIA.
|INIA
|1
|CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS.
|INIA.
|INIA
|1
|TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA DE FITOPLANCTON.
|C.O. VIGO.
|IEO
|1
|ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y DE SUS EFECTOS EN EL MEDIO MARINO.
|C.O. MURCIA.
|IEO
|1
|ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS MARINOS.
|IEO MADRID.
|IEO
|1
|DISEÑO, DESARROLLO Y CONTROL DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE ACUICULTURA.
|C.O. CANARIAS.
|IEO
|1
|BIOLOGÍA Y BASES DE DATOS DE LAS PESQUERÍAS DE TÚNIDOS.
|C.O. SANTANDER.
|IEO
|1
|LITOTECA DE SONDEOS.
|PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA).
|IGME
|1
|CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COLECCIONES GEOLÓGICAS.
|IGME.
|IGME
|1
|EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA.
|IGME.
|IGME
|1
|GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA TIERRA.
|IGME.
|IGME
|1
|SISTEMAS PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES DE INVESTIGACIÓN PARA EL ÁMBITO TERRESTRE, NAVAL Y AEROESPACIAL.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|GESTIÓN Y EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO TERRESTRE, NAVAL Y AEROESPACIAL DE SISTEMAS DE TRANSFERENCIA, COMUNICACIONES Y TRATAMIENTO DE DATOS EN CENTROS DE ENSAYO Y LABORATORIOS.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|GESTIÓN EN I+D++i EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|3
|INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA I+D.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SOPORTE A LA I+D.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE I+D+I AEROESPACIALES Y DE DEFENSA.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN-CALIBRACIÓN.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN-INTERCOMPARACIONES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS Y ESPECTROMÉTRICAS PARA ESTUDIOS BIOGEOQUÍMICOS.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|GESTIÓN TÉCNICA DE CULTURA CIENTÍFICA EN EL ÁMBITO DE LA I+D+i.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|ENSAYOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS EN PROYECTOS ESPACIALES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|3
|SEGURIDAD EN REDES DE COMUNICACIONES Y CRIPTOGRAFÍA.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|PROTOTIPADO PARA SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y UNIDADES PARA PROYECTOS ESPACIALES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|ARQUITECTURAS Y DISEÑOS MEDIANTE INGENIERÍA ADITIVA Y TÉCNICAS ROBÓTICAS DE APLICACIÓN ESPACIAL.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|SEGMENTO TERRENO DE MISIONES ESPACIALES.
|MASPALOMAS (GRAN CANARIA).
|INTA
|2
|MONTAJE, INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN PROYECTOS ESPACIALES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|APOYO TÉCNICO A LA INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|SENSORES MAGNÉTICOS PARA APLICACIONES ESPACIALES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|ENSAYOS NORMALIZADOS DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS DE APLICACIÓN ESPACIAL.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|CRIOGENIA EN LA CIENCIA E INGENIERÍA ESPACIAL.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|TURBORREACTORES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE PILOTADOS (RPAS).
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|INGENIERÍA AERONÁUTICA. DISEÑO. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UAVs.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|OPERADOR Y MANTENIMIENTO DE RADAR DE SEGUIMIENTO.
|MAZAGÓN (HUELVA).
|INTA
|1
|TELEMEDIDA E INSTRUMENTACIÓN EN ENSAYOS EN VUELO.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AEROESPACIALES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|SISTEMAS DE RADAR Y SEGUIMIENTO DE BLANCOS.
|MAZAGÓN (HUELVA).
|INTA
|1
|SEGURIDAD ACTIVA EN HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|CERTIFICACIÓN GRUPO MOTOPROPULSOR DE MOTOCICLETAS.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|1
|GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I DE DEFENSA.
|SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).
|INTA
|1
|SISTEMAS DE ARMAS DE DEFENSA. ENSAYOS DE LABORATORIO.
|CENTRO DE ENSAYOS DE TORREGORDA (CÁDIZ).
|INTA
|1
|COMPUESTOS CAQ Y RELACIONADOS.
|SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).
|INTA
|1
|EXPERTO EN CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EXPLOSIVOS.
|SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID).
|INTA
|1
|INGENIERÍA DE ARMAMENTO AÉREO Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS.
|TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).
|INTA
|2
|HIDRODINÁMICA NAVAL.
|EL PARDO (MADRID).
|INTA
|1