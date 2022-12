Endesa pretende crear 500 puestos de trabajo en Andorra (Teruel) gracias al proyecto Nudo Mudéjar

Ha recalcado que el Nudo Mudéjar no solo es un proyecto energético, con renovables eólica y fotovoltaica, sino que tiene cuatro pilares. El pilar energético aprovechará la capacidad de evacuación con que cuenta Endesa en la zona por la actividad desarrollada durante décadas en la central térmica y optimizará «al máximo» las capacidades que ofrece el territorio, como el sol y el viento, también la tecnología. Se trata de «un proyecto innovador», de tal forma «que no hay otro en el mundo con estas características» de tamaño e innovación, ha sostenido.

You cannot copy content of this page