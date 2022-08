Si quieres conseguir un trabajo de ensueño, hay disponible una oferta de empleo para cobrar 100.000 euros al año por comer golosinas.

Pese a que parece algo más propio de una película que de una oferta real, detrás está la empresa canadiense Candy Fundhouse y busca a candidatos de prácticamente cualquier edad.

Más allá del sueldo, trabajar como catador de golosinas es para muchos el empleo soñado y la oferta de empleo no ha tardado en difundirse rápidamente a través de las redes sociales.

La persona seleccionada tendrá, entra otras funciones, que probar más de 3.500 productos, decidir que nuevos productos se comercializan o dirigir las reuniones de su departamento.

Pese a que no es necesario contar con experiencia previa en el puesto o trabajando dentro de este sector, los aspirantes sí deben contar con una serie de habilidades como tener una mente creativa, capacidad de comunicación o liderazgo.

Además, también es necesario que los candidatos tengan un alto nivel de inglés. En este sentido, otro de los aspectos que limitan la oferta, es que el proceso de selección está abierto a ciudadanos norteamericanos.

Hiring: CHIEF CANDY OFFICER! 🍭 Are you passionate about CANDY, POP CULTURE and FUN? Get paid 6 figures to lead our Candyologists. Job is open to ages 5+, you can even apply on behalf of your kid! #DreamJob #hiring #careers #candy pic.twitter.com/p9mmlPg5R6