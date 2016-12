Las 10 preguntas trampa en una entrevista de trabajo que te pueden descartar en un proceso de selección

#cursos-widget

La empresa Nexian ha elaborado un decálogo de diez preguntas a las que te puedes enfrentar en una entrevista de trabajo y que pueden ser decisivas para conseguir un puesto de trabajo ya que siete de cada diez candidatos son descartados por no haber contestado correctamente a alguna de ellas.

Está claro que las habilidades técnicas son muy importantes pero los responsables de esta empresa recalcan que los aspirantes descuidan en ocasiones las habilidades personales que pueden marcar la diferencia con respecto a otras personas que participan en el proceso.

Una vez más os recordamos la importancia de preparar con antelación la entrevista de trabajo, como os explicamos aquí y conviene saber las 100 preguntas habituales en una entrevista de trabajo.

Eso sí, recogemos el decálogo confeccionado por Nexian con comentarios sobre lo que se busca en cada una de ellas y los errores que debemos evitar:

– ¿Qué sabes de nuestra empresa? Contestarla bien es esencial, pues con la cantidad de medios existentes hoy en día para informarse, solo podría interpretarse como una falta absoluta de interés por el puesto.

–¿Cuál fue el mayor error que cometiste en tu anterior trabajo? : Tranquilo. Todos comentemos errores. Lo que el seleccionador quiere saber es cual es tu visión sobre el tema, y qué capacidad de asumir errores y de aprender de ellos tienes.

–¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Sirve para conocer tus trabajos anteriores y como fue tu evolución en ellos. Sin embargo, también dejará a la vista tu predisposición a hablar mal de una empresa, un jefe, etc. Este último caso será, desde luego, un motivo para ser descartado del proceso.

–¿Por qué quieres cambiar de empresa? Esta pregunta está claramente dirigida a conocer tus motivaciones y tu nivel de compromiso con las empresas. Lo más adecuado es saber con antelación cuales son las características de esta compañía y mostrar interés por aportar tu capacidad al puesto ofertado.

–¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar ? Quizás has tenido mala suerte, no has enfocado bien la búsqueda de empleo, o hayas dedicado tu tiempo a una actividad que no aparece en tu C.V pues inicialmente no lo consideraste necesario. Aunque sean proyectos personales, cuéntalo, nos explica el experto de Nexian. Servirá para dar a conocer que eres una persona activa y no has estado perdiendo el tiempo.

–¿Prefieres el trabajo individual o en equipo? Ten en cuenta que las empresas generalmente buscan perfiles especializados, pero quieren personas capaces de integrarse correctamente en un equipo, y trabajar a favor del bien común. Matiza adecuadamente para demostrar que tienes mucho que aportar en ambos sentidos.

–¿Conoces a alguien de esta empresa? Si es así, reconócelo. Se sincero, no es ningún problema haber llegado a la entrevista por “enchufe” siempre y cuando seas capaz de mostrarte como un profesionales cualificado y transparente.

– ¿Qué crees que puedes aportar a esta organización? Habla sobre tus fortalezas personales, vincula los aspectos más destacados de tu personalidad con las necesidades del puesto que la compañía busca ocupar.

–¿Cuáles son tus principales puntos débiles? Es importante preparar esta respuesta pues es una de las preguntas que genera más confusión y nerviosismo. Analiza en qué competencias te encuentras menos confiado y piensa como puedes reforzar estos puntos débiles antes de la entrevista, de modo que puedas dar una respuesta con seguridad y sin improvisaciones.

–¿Qué expectativas salariales tienes ? No existe la respuesta correcta, y tan negativo es responder con una cantidad muy alta como muy baja. Investiga por tu cuenta cuanto se cobra de media en la empresa, y, en todo caso, pide que te informen de que cantidades se están barajando y ofrécete pare negociar a partir de ahí.

“Es fundamental”, afirma David Monge, director general de Nexian, trabajar la entrevista de trabajo. Las empresas buscan personas, con sus virtudes y sus defectos, y las empresas necesitan afinar sus herramientas para lograr seleccionar, de entre miles de CV y unas cuantas entrevistas, al candidato con las características personales más adecuadas para el puesto”.