La agencia de viajes online eDreams Odigeo mantienen abierta la selección para cubrir 130 ofertas de empleo en Barcelona

La agencia de viajes online eDreams Odigeo tiene abierto un proceso de selección para contratar a 130 personas para trabajar en sus oficinas de Barcelona, donde se concentra su plantilla en España.

El director financiero de la compañía, David Elizaga, ha indicado en la rueda de prensa de presentación de los resultados de su primer semestre fiscal que eDreams cuenta con una plantilla de 1.700 personas en total, de las que 1.200 trabajan en Barcelona, y que la compañía tiene abiertas otras 130 plazas en diferentes departamentos.

Ha señalado que las instalaciones de eDreams en Barcelona han crecido en los últimos años –cuenta con tres centros de trabajo en la capital catalana, dos en el centro de la ciudad y otro en la Zona Franca– y que la plantilla se ha doblado, ya que hace dos años contaban con 600 trabajadores, mientras que actualmente son 1.200, procedentes de 65 nacionalidades diferentes.

En cuanto al cambio de sede social, Elizaga ha explicado que la compañía decidió trasladarla de Barcelona a Madrid porque, al ser un grupo cotizado, está ligado a unos “criterios muy estrictos de seguridad jurídica” en defensa de sus accionistas.

Ha indicado que se ha realizado solo un cambio en la sede social y no en la fiscal, y ha asegurado que no ha afectado ni afectará a la actividad en Barcelona, ya que no ha habido traslado de personal.

