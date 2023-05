Empleo público y oposiciones difundidas por el BOE 15.05.2023

Repasamos las convocatorias de empleo público y oposiciones que se han difundido por el BOE durante los últimos días si tu propósito es trabajar en la administración.

Este repaso se corresponde con oportunidades de empleo público en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos en función de las características de su población o la propia convocatoria.

Puedes completar esta información con la visita a la sección de Empleo Público en la que encontrarás otras convocatorias que se difunden en diarios oficiales autonómicos y provinciales. Además, comprobarás los planes de las distintas administraciones para que puedes preparar las pruebas con mayor antelación.

Estas son las convocatorias de empleo público y oposiciones difundidas por el BOE a las que puedes acceder pinchando en el número de referencia:

OPOSICIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

PERSONAL LABORAL

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PAU AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/05/2023

Observaciones al plazo: La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria siendo el último día de plazo el 19 de mayo de 2023 Referencia: 204312

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CONSULADO DE ESPAÑA EN LONDRES

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/05/2023

Observaciones al plazo: El último día de plazo de presentación de solicitudes será el 19 de mayo de 2023

Referencia: 204315

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para INTERNACIONAL

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 5 de mayo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 12/05/2023

Observaciones al plazo: Ultimo día de plazo el 12 de mayo de 2023 Referencia: 204311

OPOSICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TITULADO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Titulado/a de Oficios y Especialidades

Plazas: Convocadas: 4, Prom. Interna: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204251

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TÉCNICO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico/a 1.º Administrativo y Tributario

Plazas: Convocadas: 265, Prom. Interna: 251, Discapacidad: 14, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204253

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TÉCNICO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico/a 1.º de Aduanas.

Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204254

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TÉCNICO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico/a 1.º de Recaudación

Plazas: Convocadas: 21, Prom. Interna: 20, Discapacidad: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204252

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TÉCNICO

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Técnico 2.º de Apoyo a Oficinas

Plazas: Convocadas: 152, Prom. Interna: 144, Discapacidad: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de

publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204255

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA JURÍDICO MILITAR

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción Cambio Cuerpo (2023062) Referencia: 204291

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 36, Libre: 36, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Con exigencia (2023012)

Referencia: 204265

MINISTERIO DE DEFENSA MÚSICAS MILITARES

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Instrumentista

Plazas: Convocadas: 1, Prom. Interna: 1, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Observaciones: Promoción interna/cambio de cuerpo1 (2023162)

Referencia: 204301

MINISTERIO DE DEFENSA

INFANTERÍA DE MARINA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 12, Libre: 12, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Con exigencia (2023012)

Referencia: 204264

MINISTERIO DE DEFENSA

MÚSICAS MILITARES

Vía: MILITAR

Titulación: Dirección

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ingreso directo (2023161)

Referencia: 204300

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES – MILITAR DE SANIDAD

Vía: MILITAR

Titulación: Especialidad fundamental Medicina

Plazas: Convocadas: 34, Libre: 34, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo (202305) Referencia: 204287

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 17, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Ingreso directo(2023031)

Referencia: 204277

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 60, Libre: 60, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Sin exigencia (2023011) 204266

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES DE LA ARMADA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 64, Libre: 64, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Sin exigencia (2023011)

Referencia: 204260

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INGENIEROS

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo (2023041) Referencia: 204283

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE INGENIEROS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 21, Prom. Interna: 21, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción para cambio de cuerpo/escala (2023042) Promoción interna MIL-

COM3 Militares de Complemento (2023043)

Referencia: 204284

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción cambio de cuerpo (2023032) Promoción interna (2023033) Referencia: 204282

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DE LA ARMADA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Ingreso directo(2023031)

Referencia: 204280

MINISTERIO DE DEFENSA

INFANTERÍA DE MARINA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 16, Libre: 16, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Sin exigencia (2023011)

Referencia: 204262

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES DE LA ARMADA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Con exigencia (2023012)

Referencia: 204259

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA

Vía: MILITAR

Titulación: Militar de Carrera Cuerpo General.

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Con exigencia (2023012)

Referencia: 204258

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA

Vía: MILITAR

Titulación: Militar de Carrera Cuerpo General.

Plazas: Convocadas: 227, Libre: 227, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Sin exigencia (2023011) 204257

MINISTERIO DE DEFENSA

MILITAR DE INTERVENCIÓN

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo (2023071) Referencia: 204293

MINISTERIO DE DEFENSA

JURÍDICO MILITAR

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 15, Libre: 15, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo (2023061) Referencia: 204290

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES – MILITAR DE SANIDAD

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 16, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción Referencia: 204296

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 7, Prom. Interna: 7, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción cambio de cuerpo (2023032) Promoción interna (2023033) Referencia: 204278

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DE LA ARMADA

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 9, Prom. Interna: 9, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

blicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción cambio de cuerpo (2023032) Promoción interna (2023033) Referencia: 204279

MINISTERIO DE DEFENSA MILITAR DE INTERVENCIÓN

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 5, Prom. Interna: 5, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción Cambio Cuerpo (2023072) Referencia: 204292

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES – MILITAR DE SANIDAD

Vía: MILITAR

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 70, Libre: 70, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo Ingreso Directo

Referencia: 204295

MINISTERIO DE DEFENSA

INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 7, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Ingreso directo(2023031)

Referencia: 204281

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES – MILITAR DE SANIDAD

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Especialidad fundamental Medicina Plazas: Convocadas: 8, Prom. Interna: 8, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Promoción 204289

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS – MILITAR DE SANIDAD

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ingreso directo (2023151)

Referencia: 204299

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS – MILITAR DE SANIDAD

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Ver especialidades en la convocatoria. Plazas: Convocadas: 17, Prom. Interna: 17, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Promoción Referencia: 204298

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALAS TECNICAS DEL CUERPO DE INGENIEROS

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 54, Libre: 54, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Directo (202305) Referencia: 204286

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALAS TECNICAS DEL CUERPO DE INGENIEROS

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Plazas: Convocadas: 16, Prom. Interna: 16, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Promoción para cambio de cuerpo/escala (2023042) Promoción interna MIL-

COM3 Militares de Complemento (2023043)

Referencia: 204285

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 60, Libre: 60, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior. Referencia: 204276

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 10, Libre: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: GC con exigencia (2023201)

Referencia: 204268

MINISTERIO DE DEFENSA MÚSICAS MILITARES

Vía: PROMOCIÓN INTERNA

Titulación: Escala de Suboficiales

Plazas: Convocadas: 10, Prom. Interna: 10, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Promoción cambio de cuerpo1 (2023172) Referencia: 204302

MINISTERIO DE DEFENSA

INFANTERÍA DE MARINA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Con exigencia de Titulación de Técnico Superior.

Referencia: 204275

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 33, Libre: 33, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior Referencia: 204273

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 94, Libre: 94, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior Referencia: 204270

MINISTERIO DE DEFENSA

MÚSICAS MILITARES

Vía: MILITAR

Titulación: Escala de Suboficiales

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 20, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Ingreso directo (2023171)

Referencia: 204303

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 18, Libre: 18, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Con exigencia de Titulación de Técnico Superior

Referencia: 204271

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 65, Libre: 65, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Sin exigencia (2023011)

Referencia: 204267

MINISTERIO DE DEFENSA

INFANTERÍA DE MARINA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior Referencia: 204274

MINISTERIO DE DEFENSA

ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

Vía: MILITAR

Plazas: Convocadas: 13, Libre: 13, para ESPAÑA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Observaciones: Con exigencia de Titulación de Técnico Superior Referencia: 204272

OPOSICIONES EN ANDALUCÍA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

ARQUEÓLOGOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: SUBESCALA TÉCNICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204160

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Técnico de Gestión

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Técnicos/as de Gestión – Servicios Jurídicos– Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 204168

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Técnico de Gestión

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnicos/as de Gestión-Control Interno y Auditoría Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 204167

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: SUBESCALA TÉCNICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204162

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de CÁDIZ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 6 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 26/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia: 204208

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Titulado/a de Grado Medio de Prensa e Información Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Titulado/a Grado Medio Prensa e Información. Unidad o Servicio: Servicio de Comunicación. Área: Comunicación e Imagen Referencia: 204214

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AYUDANTES DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 6, Libre: 6, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 204165

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 7, Libre: 6, Discapacidad: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», Referencia: 204166

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Unidad de Nanoindentación, perfilometría y elipsometría. Unidad o Servicio: Centro de Bioinnovación y Supercomputación (SCBI). BOLETÍN OFICIAL DEL ES-

TADO Núm. 109 Lunes 8 de mayo de 2023 Sec. II.B. Pág. 63297 Referencia: 204219

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Titulado/a de Grado Medio

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Titulado/a Grado Medio (Discapacidad). Unidad o Servicio: Servicio de Acción Social. Área: Asuntos Sociale Referencia: 204216

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Titulado/a de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TGMADI Unidad Docente Asistencial Podología. Unidad o Servicio: Facultad de Ciencias de la Salud. Área: Investigación Referencia: 204215

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 17, Libre: 15, Discapacidad: 2, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2023

Observaciones al plazo: desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el 5 de junio de 2023, inclusive, Referencia: 204202

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ADMINISTRATIVO

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 60, Libre: 54, Discapacidad: 6, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 14/06/2023

Observaciones al plazo: Desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el 14 de junio de 2023, inclusive, y se dirigirán a la Jefatura del Servicio de Personal de Administración y Servicios Referencia: 204201

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

TÉCNICA AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: SUBESCALA TÉCNICA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204161

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/05/2023

Observaciones al plazo: Quince días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Observaciones: Proyecto de Investigación denominado “ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA REGULACIÓN POSTRADUCCIONAL DE LA ACTIVACIÓN DEL GENOMA CIGÓTICO EN VERTEBRADOS: UNA

APROXIMACIÓN CRISPR-CAS13D”

Referencia: 204309

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento

Grado, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Titulado/a Superior STOEM Dirección de Servicio. Unidad o Servicio: Servicio de Construcción, Conservación y Sostenibilidad. Área: Infraestructuras. Referencia: 204210

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Titulado/a Superior. Unidad o Servicio: Oficina de Programas de Proyección Universitaria a Empresa y Territorio Referencia: 204213

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Titulado/a Superior PRL Medicina. Unidad o Servicio: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Servicio Sanitario). Área: Económica Referencia: 204211

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Titulado/a Superior (Veterinario/a).

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Unidad o Servicio: Centro de Experimentación y Conducta Animal (CECA). Área: Investigación

Referencia: 204212

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE JAÉN

TITULADO DE GRADO MEDIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: e apoyo a la Docencia e Investigación (Departamento de Química Ambiental y de los Materiales)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de JAÉN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 107 Viernes 5 de mayo de 2023 Sec. II.B. Pág. 62183 cve: BOE-A- Referencia: 204200

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea. Área: Investigación Referencia: 204229

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Aula de Habilidades. Unidad o Servicio: Laboratorios de Centro (Facultad de Medicina. Aula de Habilidades). Área: Investigación Referencia: 204228

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Medios Audiovisuales. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Medios Audiovisuales. Unidad o Servicio: Centro

de Tecnología de la Imagen (CTI). Área: Comunicación e Imagen Referencia: 204238

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Servicio de Apoyo Tecnológico a la Docencia. Área: Enseñanza Virtual y Tecnologías para la Docencia Referencia: 204230

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio Unidad o Servicio: Laboratorios de Centro (Escuela Técnica Superior de Arquitectura). Área: Investigación

Referencia: 204231

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Unidad de Análisis Isotópico. Unidad o Servicio: Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación. Área de Análisis Químico y Caracterización de Materiales. Área: Investigación

Referencia: 204222

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Mantenimiento). Grupo: III Puesto: Técnico/a Especialista STOEM (Mantenimiento) Plazas: Convocadas: 11, Libre: 10, Discapacidad: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista STOEM (Mantenimiento). Unidad o Servicio: Servicio de Construcción, Conservación y Sostenibilidad (Mantenimiento). Área: Infraestructuras Referencia: 204243

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Experimentación animal y cultivo de algas. Unidad o Servicio: Centro Experimental Grice Hutchinson. Área: Investigación Referencia: 204227

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Centro (Facultad de Ciencias) Área: Investigación

Referencia: 204232

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Radiología y Medicina Física. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología). Área: Investigación

Referencia: 204225

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Farmacología y Pediatría). Área: Investigación. Referencia: 204233

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Biología Molecular y Bioquímica). Área: Investigación Referencia: 204217

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Unidad de Bioinformática. Unidad o Servicio: Centro de Bioinnovación y Supercomputación (SCBI). Área: Investigación Referencia: 204218

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía). Área: Investigación.

Referencia: 204224

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Química Analítica). Área: Investigación Referencia: 204236

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista Grupo: III.

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista. Unidad o Servicio: Servicio de Empleabilidad y

Emprendimiento. Área: Innovación e Internacionalización Referencia: 204237

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Unidad de Nanoindentación, perfilometría y elipsometría. Unidad o Servicio: Centro de Bioinnovación y Supercomputación (SCBI) Área: Investigación Referencia: 204220

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Centro (Facultad de Psicología y Logopedia). Área: Investigación Referencia: 204235

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Medios Audiovisuales. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Medios Audiovisuales. Unidad o Servicio: Labo-

ratorios de Centro (Facultad de Ciencias de la Comunicación). Área: Investigación Referencia: 204239

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento). Área: Investigación

Referencia: 204223

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Física Aplicada I). Área: Investigación Referencia: 204234

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III.

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publica-

ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: TELAB Unidad de Espectroscopía vibracional. Unidad o Servicio: Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación. Área de Análisis Químico y Caracterización de Materiales. Área: Investigación Referencia: 204221

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Especialista de Laboratorio. Grupo: III. Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Especialista Laboratorio. Unidad o Servicio: Laboratorios de Departamento (Ingeniería de Sistemas y Automática). Área: Investigación. Referencia: 204226

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Auxiliar de Laboratorio. Grupo: IV

Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Unidad o Servicio: Centro de Experimentación y Conducta Animal. Área: Investigación

Referencia: 204241

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a Auxiliar de Almacén Grupo: IV

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Auxiliar Almacén. Unidad o Servicio: Servicio de Construcción, Conservación y Sostenibilidad. Área: Infraestructuras. Referencia: 204242

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICO AUXILIAR

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería. Grupo: IV

Plazas: Convocadas: 30, Libre: 27, Discapacidad: 3, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Unidad o Servicio: Información, Conserjería y Atención al Usuario (Centros). Área: Información, Conserjería y Atención al Usuario Referencia: 204244

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico/a Auxiliar de Laboratorio. Grupo: IV

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MÁLAGA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

Observaciones: Puesto: Técnico/a Auxiliar Laboratorio. Unidad o Servicio: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea. Área: Investigación Referencia: 204240

OPOSICIONES EN ARAGÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TECNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: de gestión y de administración y servicios, de la Escala Administrativa Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: Plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria Referencia: 204249

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

DIRECCIÓN GERENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

ENFERMERO/A

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Ofcial de Aragón”

Referencia: 204207

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

DIRECCIÓN GERENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

ENFERMERO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de ARAGÓN BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Referencia: 204206

OPOSICIONES EN ILLES BALEARS

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSEJO INSULAR DE IBIZA

EDUCADORES SOCIALES

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/05/2023

Observaciones al plazo: Plazo de 7 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) Referencia: 204199

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a audio y video, especialidad auxiliar audio-video-plató Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB.

Referencia: 204197

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a sonido radio y video

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB

Observaciones: Para contrataciones laborales temporales en la isla de Menorca Referencia: 204263

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a sonido radio y video

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB

Observaciones: Para contrataciones laborales temporales en la isla de Ibiza Referencia: 204261

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a sonido radio para el Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB.

Observaciones: Para contrataciones laborales temporales en la isla de Mallorca.

Referencia: 204194

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a audio y vídeo especialidad operador/a de cabeza caliente/maquinista/cámara

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB.

Referencia: 204195

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Técnico/a audio y video, especialidad operador/a cámara Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB. Referencia: 204196

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 1 (TÉCNICO SUPERIOR) DEL MECES O EQUIVALENTES

ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ISLAS BALEARES EPRTVIB

ESTILISMO Y DIRECCION DE PELUQUERIA

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Estilista especialidad polivalente de maquillaje/peluquería/vestuario Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB. Referencia: 204193

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE

CONSEJO INSULAR DE IBIZA MONITOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Monitores/as de laborterapia

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de cuatro días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la Sede electrónica del Consell Insular d»Eivissa Referencia: 204269

OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,…

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Vía: ESTATUTARIA

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2025

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará, a todos los efectos, el 5 de abril de 2025

Observaciones: Procedimiento específico de selección de personal estatutario temporal sanitario del subgrupo A1 del Servicio de Salud de las Islas Baleares Referencia: 204297

SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUT)

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

Vía: ESTATUTARIA

Titulación: Varias especialidades

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de ILLES BALEARS BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/04/2025

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes finalizará, a todos los efectos, el 5 de abril de 2025

Observaciones: Procedimiento específico de selección de personal estatutario temporal sanitario del subgrupo A1 del Servicio de Salud de las Islas Baleares Referencia: 204294

OPOSICIONES EN CASTILLA Y LEÓN

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERO SUPERIOR

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/05/2023

Observaciones al plazo: días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 204204

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

GESTIÓN

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Escala de Documentación y Biblioteca

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 3 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: Veinte días naturales desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 204182

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

INGENIERIA TECNICA

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Forestales

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/05/2023

Observaciones al plazo: días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 204205

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

AYUDANTE FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Escala de Agentes Medioambientales

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 5 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 19/05/2023

Observaciones al plazo: días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 204203

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE BURGOS

LETRADOS

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: TÉCNICO ASESOR -ASESORÍA JURÍDICA- SUBGRUPO A1

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de BURGOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 1 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la reseña de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) Referencia: 204164

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SALUD LABORAL DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE PALENCIA

TÉCNICO FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos)

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de PALENCIA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León

Referencia: 204313

CONSEJERÍA DE SANIDAD

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE ZAMORA

TÉCNICO FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Responsable de Microbiología Analítica

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León Referencia: 204314

OPOSICIONES EN CASTILLA-LA MANCHA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

BOMBERO CONDUCTOR

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de CUENCA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204163

OPOSICIONES EN CATALUÑA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA

TÉCNICO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Técnica de Control y Contabilidad

Plazas: Convocadas: 20, Libre: 18, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de CATALUÑA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 05/06/2023

Observaciones al plazo: El plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOGC Referencia: 204250

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIO-

NAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

POLICÍA PORTUARIA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: GRUPO,BANDA Y NIVEL GIII BII N1 POLICIÍA PORTUARIA(EXPLANADAS) Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de mayo de 2023, a las 14.00 horas Referencia: 204248

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

POLICIA PORTUARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: POLICÍA PORTUARIA (EXPLANADAS) GRUPO,BANDA Y NIVEL GIII BII N1 Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de TARRAGONA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: Plazo será veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria Referencia: 204191

OPOSICIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FACULTATIVO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Superior facultativo de emergencias y protección civi

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 204189

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUI-

TECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INGENIERO TÉCNICO

Vía: INTERINIDAD

Titulación: Ingeniería técnica en obras públicas

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 204173

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FISIOTERAPEUTAS

Vía: INTERINIDAD

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Referencia: 204172

GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O

EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ESCALA TECNICA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 1 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/05/2023

Observaciones al plazo: el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado Referencia: 204159

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN

PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

OFICIAL ESPECIALISTA

Vía: INGRESO LIBRE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de ALICANTE

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Observaciones: Puestos del itinerario profesional de administración especial laboratorios de instrumentación científica, en los servicios técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante Referencia: 204256

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

ESCALA TECNICA BASICA DE INVESTIGACION

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Animalario

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes de participación será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Referencia: 204310

PERSONAL LABORAL

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Herramientas de análisis de aguas residuales para la evaluación de los programas de prevención en materia de salud mental-Consumo de psicofármacos. CPI-23183». Financiado por el Ministerio de Sanidad. Plan Nacional sobre Drogas. Referencia: 204183

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Convenio de desarrollo y mantenimiento de las previsiones macroeconómicas de la economía valenciana -anualidad 2023. CPI-23-203». Referencia: 204305

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Digitalización del trabajo docente y competencias digitales del profesorado: implicaciones para su bienestar y desempeño. CPI-23-189». Financiado por la Agencia Estatal de Investigación –AEI–, Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER Referencia: 204184

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de mayo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/05/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Conveni de col·laboració per al foment de la investigació en l’analítica de dades aplicades al bon govern i la rendició de comptes a la ciutat de València). Proyecto: «Conveni de col·laboració per al foment de la investigació en l’analítica de dades aplicades al bon govern i la rendició de comptes a la ciutat de València). Proyecto: «Conveni de col·laboració per al foment de la investigació en l’analítica de dades aplicades al bon govern i la rendició de comptes a la ciutat de València). CPI-23-178». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a Referencia: 204181

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR SENIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mrr/modelización computacional de materiales funcionales inteligentes para electrónica molecular. MODELEM. CPI-23- 209». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de recuperación transformación y re Referencia: 204188

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR DOCTOR JUNIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Materiales disruptivos foto y electroactivos para células solares de perovskita híbridas 2D de alta estabilidad. CPI-23-208». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de recuperación transformación y resiliencia. Referencia: 204187

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Compensacion electrónica de altavoces y sistemas de altavoces mediante redes neuronales. CPI-23-198». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a. Referencia: 204185

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo de kits basados en sondas moleculares para la detección de drogas de sumisión química. CPI-23-204». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea – NextGenerationEU» – Plan de recuperación transformación y resiliencia. Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a Referencia: 204186

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Desarrollo y mantenimiento del registro de tumores infantiles. CPI23-200»

Referencia: 204178

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Circulating gender in the global enlightenment: ideas, networks, agencies(CIRGEN). CPI-23-202». Oferta pública de un puesto de trabajo de investigador/a no doctor/a

Referencia: 204180

UNIVERSIDAD DE VALENCIA INVESTIGADOR NO DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 3 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Mrr/nanomateriales avanzados basados en materiales 2D o/y moléculas magnéticas.CPI-23-196», Cofinanciado por la GVA y por la «Unión Europea – Next Generation EU»–, Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Referencia: 204179

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Observaciones: Proyecto: «Diseño de algoritmos de alto rendimiento para procesadores de bajo consumo de experimentos del LHC y sus mejoras. CPI-23-162». Cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación – AEI –, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la «Unión Europea

– NextGenerationEU» – Plan de recuperación transformación y resiliencia Referencia: 204176

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TECNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACION

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Electrical control of probabilistic bits in chiral molecules (CHIRALPBIT) (CIDEGENT/2021/018). CPI-23-199», a cargo del Programa para el apoyo a personas investigadoras con Talento (Plan GenT), convocadas, para el ejercicio 2021, por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

Referencia: 204306

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 8 de mayo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Cátedra de envejecimiento saludable-Anualidad 2022. CPI-23-205» Referencia: 204307

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Observaciones: Proyecto: «Evaluación del potencial de diferentes residuos lignocelulósicos en la producción de furfural. CPI-23-201» Referencia: 204175

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA – PRESIDENCIA

TÉCNICO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Técnico de Oficina de Secretaria General Grupo: II Banda: II Nivel: 6

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de entrega de solicitudes termina el 31 de mayo. Referencia: 204245

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

OPERADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Operador de cámara montador u operadora de cámara montador

Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de VALENCIA

DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Referencia: 204174

OPOSICIONES EN GALICIA

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado/a superior para la Unidad de Desarrollo e Innovación Sanitaria, para la gestión del proyecto Invest4health

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación oficial.

Observaciones: Titulado/a superior para la Unidad de Desarrollo e Innovación Sanitaria, para la gestión del proyecto Invest4health Referencia: 204171

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

TITULADO SUPERIOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Titulado/a superior para la Unidad de Desarrollo e Innovación Sanitaria para la gestión del proyecto CIRCE

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de GALICIA DIARIO OFICIAL DE GALICIA de 2 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 23/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación oficial.

Observaciones: Unidad de Desarrollo e Innovación Sanitaria para la gestión del proyecto CIRCE Referencia: 204170

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA

POLICIA PORTUARIO

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Grupo III Banda II Nivel 7

Plazas: Convocadas: 8, Libre: 8, para la provincia de PONTEVEDRA CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 21 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 22/05/2023

Observaciones al plazo: Plazo será veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria

Referencia: 204192

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PERSONAL FUNCIONARIO

GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ENFERMERO

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Enfermería de Trabajo

Plazas: Convocadas: 5, Libre: 5, para la provincia de MADRID BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/06/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» Referencia: 204209

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad «Deportes e Instalaciones Deportivas» Plazas: Convocadas: 2, Libre: 2, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Libre y promoción interna

Referencia: 204157

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Titulación: Especialidad «Laboratorios Humanidades»

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 29/05/2023

Observaciones al plazo: El plazo de presentación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

Observaciones: Libre y promoción interna

Referencia: 204158

TÍTULO CLASIFICADO EN EL NIVEL 3 (MASTER) DEL MECES O EQUIVALENTES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

M3

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL DÍA 3 DE MAYO DE 2023 Y FINALIZARÁ EL DÍA 16 DE MAYO, AMBOS INCLUSIVE Referencia: 204169

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

M3

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 3, Libre: 3, para la provincia de MADRID

CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 28 de abril de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/05/2023

Observaciones al plazo: EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES COMENZARÁ EL DÍA 3 DE MAYO DE 2023 Y FINALIZARÁ EL DÍA 16 DE MAYO, AMBOS INCLUSIVE

Observaciones: INTPY 362/22-M3-INDEFINIDO-1 y 2 INTPY 362/22-M3-INDEFINIDO-3 Referencia: 204190

OPOSICIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

PERSONAL LABORAL

BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE MURCIA TÉCNICO ESPECIALISTA

Vía: CONTRATACIÓN FIJA

Plazas: Convocadas: 1, Libre: 1, para la comunidad autónoma de REGIÓN DE MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 4 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/05/2023

Observaciones al plazo: 10 (diez) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Observaciones: Proyecto de “Plastinación: recursos de innovación educativa y de investigación” Referencia: 204198

DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE

MINISTERIO DE DEFENSA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA UBICADO EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO – SAN JAVIER (MURCIA) PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Plazas: Convocadas: 4, Libre: 4, para la provincia de MURCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 3 de mayo de 2023. Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/05/2023 Observaciones al plazo: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Referencia: 204304

OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PERSONAL FUNCIONARIO

BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GUARDA DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Basozain/guarda de medio ambiente

Plazas: Convocadas: 2, Discapacidad: 2, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/06/2023

Observaciones al plazo: Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: Dos plazas en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 Referencia: 204247

DIRECCION GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

GUARDA DE MEDIO AMBIENTE

Vía: INGRESO LIBRE

Titulación: Basozain/guarda de medio ambiente

Plazas: Convocadas: 14, Libre: 14, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 8 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/06/2023

Observaciones al plazo: Treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

Observaciones: –Una plaza en el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género Referencia: 204246

PERSONAL LABORAL

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

PERSONAL INVESTIGADOR

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

Titulación: Ayudante de proyecto, con carácter preeminentemente investigador

Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA de 9 de mayo de 2023.

Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/05/2023

Observaciones al plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Observaciones: Proyecto de investigación «STARDUST Referencia: 204308

