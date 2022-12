Una multinacional de ingeniería y software ofrecerá 300 puestos de trabajo en Toledo

Tolón ha resaltado que la implantación de esta empresa -de la que no ha adelantado el nombre- viene a reforzar el papel de Toledo en el ámbito de la actividad industrial dedicada al I+D+i y en escenarios como la transición energética, la movilidad sostenible, la innovación y las nuevas tecnologías, pues «Toledo es motor económico de Castilla-La Mancha, una ciudad que ha recuperado plenamente su capacidad de generar riqueza y empleo a pesar de la crisis de la Covid-19 y que se sitúa como la ciudad de mayor renta per cápita de la región, incluso por encima de la media nacional».

