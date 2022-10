Oferta de empleo en Andalucía para esquiladores de ovejas

El sector del esquileo vive su mayor crisis. Tal y como explica el secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, en una entrevista en elDiario.es, «encontrar profesionales españoles es cada vez más complicado, debido a la situación de la propia actividad ganadera, que es muy sacrificada. Las explotaciones ganaderas son cada vez más grandes, porque las pequeñas no son rentables. La mano de obra es un problema, porque no hay gente que quiera estar en la actividad”.

