Preacuerdo entre gobierno y sindicatos sobre el futuro Estatuto del Becario que tendrá a la patronal en contra

Los becarios tendrán derecho a que les paguen el transporte, las vacaciones y no podrán superar el 20% de la plantilla.

Poner en marcha el Estatuto del Becario es una de las prioridades del Ministerio de Trabajo, que cuenta con el objetivo de terminar con una de las prácticas “más lacerantes” del mercado laboral, según afirmó el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey el pasado mes de agosto.

Ahora los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para el Estatuto del Becario sin el apoyo de la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

Una norma que fue propuesta el pasado mes de mayo por el Ministerio de Trabajo y que ha pasado por diversas reuniones y debates. Según ha adelantado CCOO (Comisiones Obreras), la patronal CEOE se ha descolgado de la negociación. Por lo que, ha quedado finalmente fuera del trato.

No obstante, desde la CEOE señalan que la mesa de negociación está abierta y no confirman que se desmarquen aún de esta negociación. «Si nos llaman a la mesa, iremos», ha adelantado elDiario.es. El rechazo al borrador del estatuto del becario se debe a que la propuesta es prácticamente la misma que en abril, por lo que, no han visto reflejadas us propuestas en el texto.

La previsión es que se termine de completar en las próximas semanas para producirse la primera regulación de la situación de los becarios en España.

El borrado de la nueva normativa que regula la formación práctica de los jóvenes en las empresas les obliga a sufragar, al menos, el transporte, prohíbe los horarios de noche o a turnos, salvo excepciones en la que la formación no pueda completarse en otro horario por la naturaleza de la actividad. Al mismo modo que se cesa las prácticas extracurriculares.

