Oposiciones en la Universidad de Alcalá de Henares 2026: 2 plazas de Técnico Especialista en Audiovisuales

Si te dedicas al mundo audiovisual y llevas tiempo esperando una oportunidad estable en la administración pública, esta convocatoria te interesa. El BOE del jueves 16 de julio de 2026 ha publicado la resolución de la Universidad de Alcalá que abre proceso selectivo para cubrir 2 plazas de Técnico Especialista, especialidad Audiovisuales, como personal laboral fijo. Te contamos todo lo que necesitas saber para no dejar pasar el plazo.

Qué se convoca exactamente

La Universidad de Alcalá (UAH) saca a concurso-oposición dos plazas de Técnico de Medios Audiovisuales, encuadradas en el Grupo C, nivel salarial C1, dentro del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Se convocan por el sistema general de acceso libre y promoción interna, así que pueden optar tanto personas que ya trabajan en universidades públicas madrileñas como cualquier persona externa que cumpla los requisitos.

Requisitos para presentarte

No hace falta tener un título universitario. La UAH pide una de estas dos vías:

Bachillerato, Formación Profesional de grado superior o titulación equivalente.

O, si no tienes esa titulación, acreditar al menos 4 años de experiencia profesional en el área audiovisual.

Además, como en cualquier proceso selectivo público: tener nacionalidad española, de un país de la UE o residencia legal en España, ser mayor de 16 años, no haber sido separado disciplinariamente de la administración y no padecer limitaciones incompatibles con las funciones del puesto.

Si optas por la promoción interna, necesitas al menos un año de antigüedad como personal laboral fijo en una universidad pública de Madrid, en un nivel igual o inferior al de la plaza convocada.

Plazo, tasa y cómo inscribirte

Tienes 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE (16 de julio de 2026) para presentar tu solicitud, así que conviene no dejarlo para el último momento.

La inscripción es obligatoriamente electrónica, a través de la sede electrónica de la UAH (sede.uah.es), identificándote con DNIe o certificado digital y firmando la solicitud electrónicamente. Solo se admite el papel de forma excepcional, si de verdad no puedes hacerlo online.

La tasa de examen es de 21,11 euros. Están exentas o bonificadas las personas en desempleo de larga duración (más de 6 meses), con discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de terrorismo o de violencia de género, y familias numerosas.

Cómo es el proceso selectivo

El sistema es de concurso-oposición, con la fase de oposición pesando un 70% de la nota final y siendo eliminatoria:

Primer ejercicio , con dos partes eliminatorias: un test de 90 preguntas sobre el temario específico (120 minutos) y una prueba práctica o teórico-práctica (también 120 minutos). Hay que superar un mínimo en cada una.

, con dos partes eliminatorias: un test de 90 preguntas sobre el temario específico (120 minutos) y una prueba práctica o teórico-práctica (también 120 minutos). Hay que superar un mínimo en cada una. Segundo ejercicio, un test de 50 preguntas sobre temario común (60 minutos). Este ejercicio no lo hacen quienes se presentan por promoción interna.

Después llega la fase de concurso (30% de la nota, no eliminatoria), donde se valoran la experiencia profesional (hasta 20 puntos, más si es en la especialidad exacta) y la formación complementaria (hasta 10 puntos según las horas de los cursos acreditados).

Y si no consigues plaza, ¿se pierde todo?

No del todo. Con los aspirantes que no logran una de las dos plazas pero superan el mínimo exigido se forma una bolsa de trabajo, ordenada por puntuación, que la UAH usa para contrataciones temporales y contratos de relevo. Así que presentarte también puede abrirte la puerta a sustituciones o contratos puntuales más adelante.

Dónde consultar todos los detalles

El texto completo de la convocatoria, con el temario y los modelos de solicitud, está publicado en el BOE con el código BOE-A-2026-15513. También puedes seguir la tramitación en la web de la Universidad de Alcalá (uah.es) y en su sede electrónica, donde se irán publicando el listado de admitidos, la composición del tribunal y las fechas de los ejercicios.

Si te vas a presentar, apunta ya el plazo en el calendario: con 20 días hábiles, cada semana cuenta.

Fuente: BOE-A-2026-15513 — Resolución de 13 de julio de 2026, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista. Boletín Oficial del Estado, 16 de julio de 2026, núm. 172.