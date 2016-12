Las oposiciones para profesores de Secundaria y FP, pendientes en Castilla y León de los presupuesto generales

#cursos-widget

El director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Jesús Hurtado, ha advertido que si no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) en febrero, Castilla y León no podrá sacar en 2017 las oposiciones para 16 especialidades de Secundaria y FP, que se convocarían en 2018, aunque la Consejería de Educación ha garantizado que habrá baremación para los interinos.

El responsable del departamento que dirige Fernando Rey ha explicado que si se aprueban los PGE en febrero, se aprobaría en marzo la oferta pública de empleo, con lo que la oposición se podría convocar en abril y en junio se haría la oposición.

Si hay oposición habría además una baremación de interinos de quince especialidades y si no hay oposición en el 2017 y se tiene que dejar para el año siguiente la baremación para el próximo curso alcanzaría a 31 especialidades, ha precisado Hurtado.

«La Junta está trabajando como si fuera a haber oposiciones», ha explicado el director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en el sentido de convocar plazas para esas dieciséis especialidades y baremar otras quince.

En la Mesa Sectorial celebrada este jueves se planteó a los sindicatos esos dos posibles escenarios que la Administración educativa autonómica contempla respecto a la oferta de empleo público de 2017. Si ésta se aprobara con antelación suficiente para permitir su tramitación, la Consejería de Educación prevé la convocatoria de procedimientos selectivos en 16 especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos.

